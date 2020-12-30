РУС
Разместивших заявление о неконституционности отстранения Тупицкого на сайте КС должны привлечь к ответственности, - Офис Президента

Разместивших заявление о неконституционности отстранения Тупицкого на сайте КС должны привлечь к ответственности, - Офис Президента

Размещение на официальном сайте Конституционного суда (КС) выводов и разъяснений по вопросам, по которым КС не принимал решений, является присвоением полномочий суда.

Об этом говорится в заявлении на facebook-странице Офиса Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КС. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КС не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", - подчеркивается в заявлении.

В Офисе Президента отметили, что закон Украины "О Конституционном суде Украины", Регламент КС и Положение об официальном веб-сайте КС четко определяют, какая информация может публиковаться на сайте суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники госохраны не пускали Тупицкого на работу, - СМИ

"Ни указанным выше, ни каким-то другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщения правового департамента Секретариата КС, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного суда правовым департаментом", - заявили в ОП.

Разместивших заявление о неконституционности отстранения Тупицкого на сайте КС должны привлечь к ответственности, - Офис Президента 01

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

Я поздоровляю всіх покидьків, хто голосував за цю зелену мразоту "па приколу". Знищать країну вам на радість!!!
30.12.2020 22:23 Ответить
размещение информации на сайте-это присвоение полномочий?
полномочия суда-это его решения...а не буквы на сайте.
опять йурысты мамкины в лужу пукнули
30.12.2020 22:23 Ответить
1 ОП не имеет права указивать (давить) на силовиков, это преступление. 2 судя по заявлению КС, нары нужно готовить вам казлам, вместе с вашим янелохом оманским. 3 я не за Тупицкого. еслиб вы подохли вместе с ним я был бы вам очень признателен.
30.12.2020 22:31 Ответить
Вы не ответили на мой вопрос - Вы лично довели хоть одно судебное дело до Верховного суда? Уверена, что нет 😀 Потому и относитесь так лояльно к судьям .
А это каста наглых взяточников и вредителей Украине
02.01.2021 06:08 Ответить
Нет. У меня не было необходимости судиться. Я не отношусь лояльно к судьям. Их нужно менять. Нужна реформа лет так на 10 - быстрее не получится. Но клоуны сейчас предлагают не реформу. Они хотят снять чужих судей и поставить 100% своих. Учитывая все их назначения, я выступаю против этого. Кстати, Вы наверное пропустили, кого шуты хотели посадить на вакантные места в КС? Уж лучше плохие судьи, чем полный беспредел. Что в этом моменте Вам не понятно? Если зеленая плесень получит карманный КС, то никто им не помешает пропихнуть федерализацию Украины, отмену курса на ЕС и НАТО и т.п. Кто их остановит?
02.01.2021 09:28 Ответить
КС, хоть и плохой, но противовес.
===
Карфаген должен быть разрушен. И никак иначе.
31.12.2020 11:32 Ответить
КС не видає власних документів, а оцінює ті, що видали інші органи державної влади.
Поза тим, якщо Зеленський змінить склад КС на 100% своїх Венедіктових, тоді він буде мати всі можливості прийняти документи спочатку про повернення донбасу в Україну на москальських умовах. І щоб два рази не вставать - повернення України у московію областями.
31.12.2020 00:06 Ответить
Не меліть дурниць. Це, швидше Зеля з "вовками" (із ОАСК) таке може утнути. Бені гроші за банк заплатити, вступити до РФ і т.і.
31.12.2020 00:35 Ответить
Какие в охвисе грозные там все, прямо ужас ! Может еще по примеру ху"ла запретить Ютуб , Фейсбук и т.д.? Эта войнушка становится все азартнее. Пора попкорном запасаться
30.12.2020 23:38 Ответить
Признаться, по сей день сложно понять : ху из Офис президента? Как толковать "в офисе президента считают,.. пологают,.. требуют..." Типа, менеджеры офиса руководят страной?.. Спасибо, зебилье, вы сделали Украину....
31.12.2020 00:15 Ответить
Угу. Так скоро за пости на Цензорі чи у Фейсбуку зелені захочуть притягати до відповідальності ... Ну, як Білорусі та Раші
31.12.2020 00:24 Ответить
Ну, Конституційний суд, як я розумію в Конституції прописаний, а от що за контора Офіс Президента, де ця контора прописана? Вони ж навіть не на державній службі.
31.12.2020 00:28 Ответить
В США теж президент Трамп назначив за квотою, своїх суддів, яких затвердив Конгрес США і судям до дупи став, і президент , і Конгрес, бо їх призначають пожиттєво без права їх відсторонення, Судді там мають дуже великі заплати і виконують не забаганки Трампа, а виключно Закони і Конституцію США. Дональд хотів щось там навязать, його послали на XYZ. Зеленський не може знятиі суддю згідно Конституції тому від є узурпатор. А от його контора є неконституційна.
31.12.2020 06:13 Ответить
Узурпация власти в чистом виде.
Попробуйте ещё рты свои пооткрывать о кокой-то там неконституционности....
31.12.2020 07:46 Ответить
Типичная рейдерская попытка узурпации власти по лекалам 90-х годов. КС если дал разъяснение, то состава преступления нет. КС обязан давать разъяснение, по статьям Конституции. И народ должен иметь возможность ознакомится с ними. Конституция для всех!!!!! Её никто не имеет право нарушать!!!!! Указ президента-это вмешательство в работу КС суда. Факт совершения преступления очевиден. Доверия к государственным институтам никогда у народа не было ,а с приходом слуг эти институты разрушаются с одной лишь целью-узурпировать власть.
31.12.2020 12:13 Ответить
Значит,свора КС, состоящая из знакомых, родственников,назначенных по квотам янека,пороха пожизнено будет грабить, прталкивать рашку, за бабки принимать "нужные" решения и управы на них нет?
А на нас, на народ им глубоко пофиг. И мы молчим в тряпочку. Но зато как клево мы отрыгиваем на президента. Стыдоба
31.12.2020 12:19 Ответить
А Конституцию перед своими высерами пробовал читать? Некоторым помогает. Сейчас уже 3 вакантных места вроде как в КС. Кто мешает назначить судей. А еще через полгода-год еще часть судей уйдет. В том числе и Тупицкий. Они там не на постоянной основе, прикинь? В чем проблема? Подходящих кандидатур нет?
01.01.2021 21:30 Ответить
Всех, кто не согласен с тезисом, что Шмаркля величайший лидер всех времен и народов следует судить скоро и со всей строгостью революционных законов.
31.12.2020 13:03 Ответить
А 1937 год не за горами. Кто говорил, что шмаркля не узурпатор ?
31.12.2020 17:15 Ответить
