Разместивших заявление о неконституционности отстранения Тупицкого на сайте КС должны привлечь к ответственности, - Офис Президента

Размещение на официальном сайте Конституционного суда (КС) выводов и разъяснений по вопросам, по которым КС не принимал решений, является присвоением полномочий суда.

Об этом говорится в заявлении на facebook-странице Офиса Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КС. Соответственно, любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, в отношении которых КС не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе - уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда", - подчеркивается в заявлении.

В Офисе Президента отметили, что закон Украины "О Конституционном суде Украины", Регламент КС и Положение об официальном веб-сайте КС четко определяют, какая информация может публиковаться на сайте суда.

"Ни указанным выше, ни каким-то другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщения правового департамента Секретариата КС, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного суда правовым департаментом", - заявили в ОП.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.