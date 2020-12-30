Сотрудники госохраны не пускали Тупицкого на работу, - СМИ
С утра сотрудники Управления государственной охраны пытались не пустить председателя Конституционного суда, отстраненного от должности судьи КС Александра Тупицкого на его рабочее место. Попасть в здание КС он смог только по пропуску посетителя.
Об этом со ссылкой на источник в КС сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.
По словам источника, утром сотрудники УГО пытались не пустить Тупицкого в помещение суда. При этом они не предоставили каких-либо письменных указаний по этому поводу. Однако известно, что команду не пускать Тупицкого дал лично начальник УГО Сергей Рудь.
В конце концов руководитель Секретариата КС заказал для Тупицкого пропуск как для посетителя, и ему удалось попасть на рабочее место.
Источник отметил, что, вероятно, указание не пускать Тупицкого было обусловлено тем, что в Офисе президента опасаются, что, если он появится на работе, в КС проведут анонсированное вчера специальное пленарное заседание, посвященное ситуации с изданием президентом указа о временном отстранении Тупицкого.
Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
Але з першого ж дня отримання повноважень Зеленським у Верховній Раді було заявлено про розпуск коаліції. І, відповідно до Конституції, президент мав зачекати на 30 днів, коли за його каденції Рада не сформувала коаліцію. Так званий президент Зеленський втрутився у повноваження п'ятого президента, тим самим перевищив свої повноваження і зловживав владою. Те, що йому не дали по руках тоді, призвело до неодноразового зловживання і нинішньої конституційної кризи, яка руйнує державність Eкраїни, а не рейтинг чергового відосика. Поза тим, ви скажете, що порівняно із 111 статтею за вагнергейт, 364 - то дитячі забавки. І це так, якщо тільки 364 не стане обтяжуючою обставиною до 111, за якою світить вища міра покарання.
Гадаю, що такого зашквару навіть в Ростові не зрозуміють.
https://www.youtube.com/watch?v=9uoUjUg2pc4
А так бы выдали решение что Зенелох нарушил статьи такие-то и такие-то Конституции Украины и должен быть отстранен от исполнения на время расследования.
И возложить на УГО, ДУСю или еще кого выполнение етого решения.
Вот ето было бы шоу!!!
А цей нелох перебуває в вакумі, капсулі. Воно навіть зрозуміти не в змозі, що прийде час і за його дії, або бездії спитають.
Воно думає(хоч це висловлювання і недоречно щодо нього) що прийшло назавжди і знього ніхто ні за що не спитає
Статті в конкретному випадку:
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
Стаття 255. Створення злочинної організації
Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів
Зі статтями...Судді КСУ визначили,що це :
Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча
Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України, ....з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. (очевидно)
і ст 376
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_344/ Щодо Указу Президента України «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року № 607/2020
Ці правопорушення очевидні,і вже мають розслідуватися.Але не будуть.Бо створена злочинна організіція
Виникає слушне запитання. Кому ми останнім часом довіряємо долю українців? Всі разом подивилися на першу строку цього запитаннячка і починаємо міркувати українськими мізочками.
Т.е. заказчиков и вдохновителей - Януковича-Зеленского -Богдана-Портнова.