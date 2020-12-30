Сотрудники госохраны не пускали Тупицкого на работу, - СМИ

С утра сотрудники Управления государственной охраны пытались не пустить председателя Конституционного суда, отстраненного от должности судьи КС Александра Тупицкого на его рабочее место. Попасть в здание КС он смог только по пропуску посетителя.

Об этом со ссылкой на источник в КС сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, утром сотрудники УГО пытались не пустить Тупицкого в помещение суда. При этом они не предоставили каких-либо письменных указаний по этому поводу. Однако известно, что команду не пускать Тупицкого дал лично начальник УГО Сергей Рудь.

В конце концов руководитель Секретариата КС заказал для Тупицкого пропуск как для посетителя, и ему удалось попасть на рабочее место.

Источник отметил, что, вероятно, указание не пускать Тупицкого было обусловлено тем, что в Офисе президента опасаются, что, если он появится на работе, в КС проведут анонсированное вчера специальное пленарное заседание, посвященное ситуации с изданием президентом указа о временном отстранении Тупицкого.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

