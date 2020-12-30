РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10152 посетителя онлайн
Новости
13 449 72

Сотрудники госохраны не пускали Тупицкого на работу, - СМИ

Сотрудники госохраны не пускали Тупицкого на работу, - СМИ

С утра сотрудники Управления государственной охраны пытались не пустить председателя Конституционного суда, отстраненного от должности судьи КС Александра Тупицкого на его рабочее место. Попасть в здание КС он смог только по пропуску посетителя.

Об этом со ссылкой на источник в КС сообщает УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, утром сотрудники УГО пытались не пустить Тупицкого в помещение суда. При этом они не предоставили каких-либо письменных указаний по этому поводу. Однако известно, что команду не пускать Тупицкого дал лично начальник УГО Сергей Рудь.

В конце концов руководитель Секретариата КС заказал для Тупицкого пропуск как для посетителя, и ему удалось попасть на рабочее место.

Читайте на Цензор.НЕТ: Указ Зеленского об отстранении Тупицкого ничтожный и подлежит отмене, - заявление КС

Источник отметил, что, вероятно, указание не пускать Тупицкого было обусловлено тем, что в Офисе президента опасаются, что, если он появится на работе, в КС проведут анонсированное вчера специальное пленарное заседание, посвященное ситуации с изданием президентом указа о временном отстранении Тупицкого.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

Также на Цензор.НЕТ: Проведение спецзаседания КС - это правовой нигилизм, - представитель Зеленского в Суде Вениславский

Автор: 

КС (2250) Тупицкий Александр (234)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Тупицкий всем на голову хотел гадить. Ему законы не указ, он сам и есть закон. Таких только шлепнуть можно, по другому никак
показать весь комментарий
30.12.2020 20:33 Ответить
+18
Чудесно, шоу должно продолжаться...
показать весь комментарий
30.12.2020 20:31 Ответить
+15
Полный беспредел, если человек отстранен ( притом в нарушение Конституции), то это не значит что он не может входить в здание суда. Он же не уволен и не лишен статуса судьи.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудесно, шоу должно продолжаться...
показать весь комментарий
30.12.2020 20:31 Ответить
Кахання жаби з гадюком)
показать весь комментарий
30.12.2020 20:44 Ответить
Мо', закохають дин другого до всирачки😀
показать весь комментарий
30.12.2020 21:18 Ответить
Ишак Оманский боится, вдруг импичмент, а КС признает законным, и дело к этому идет.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:11 Ответить
Тупицкий всем на голову хотел гадить. Ему законы не указ, он сам и есть закон. Таких только шлепнуть можно, по другому никак
показать весь комментарий
30.12.2020 20:33 Ответить
Щас он в Рябошапской жонке, Мадам месьем атансьем)))))😃или нет прямо в венецианскую комиссию накатает- и будет жить в кабинете)))) Бугагагаагагагагагагаг..... Зелейобик получит крышкой рояля по концу))))🍌🎹 как он там говорил
показать весь комментарий
30.12.2020 20:41 Ответить
И чем он от зеленского отличается?)
показать весь комментарий
30.12.2020 20:42 Ответить
Зюзя e-декларацию не отменял. Еще?
показать весь комментарий
30.12.2020 20:50 Ответить
Він зробив набагато гірші речі. Він весь час порушує Конституцію і маніпулює законодавством. Підлішої влади в Україні не було.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:55 Ответить
Порушує Конституцію в чем. Если разгон ВР летом 2019, то почему погубий не показывал список коалиции ? Нет коалиции - нет рады.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:59 Ответить
Відповідно до Конституції, право на дії у відповідності до поточної ситуації має лише та особа, яка виконує обов'язки президента на час, коли сутуація склалась. Зокрема, в 90 ст. йде мова не про якогось президента, а про Президента України, з великої літели і з артиклем The. Якщо відсутність коаліції в Раді VIII скликання під час повноважень п'яттого президента мала місце, то право, але не обов'язок розпустити Раду відповідно до поточної ситуації, мав саме п'ятий президент, а не шостий. Поза тим, шостий президент отримав право вчиняти дії за 90 статтею починаючи з дня інавгурації.
Але з першого ж дня отримання повноважень Зеленським у Верховній Раді було заявлено про розпуск коаліції. І, відповідно до Конституції, президент мав зачекати на 30 днів, коли за його каденції Рада не сформувала коаліцію. Так званий президент Зеленський втрутився у повноваження п'ятого президента, тим самим перевищив свої повноваження і зловживав владою. Те, що йому не дали по руках тоді, призвело до неодноразового зловживання і нинішньої конституційної кризи, яка руйнує державність Eкраїни, а не рейтинг чергового відосика. Поза тим, ви скажете, що порівняно із 111 статтею за вагнергейт, 364 - то дитячі забавки. І це так, якщо тільки 364 не стане обтяжуючою обставиною до 111, за якою світить вища міра покарання.
Гадаю, що такого зашквару навіть в Ростові не зрозуміють.
показать весь комментарий
31.12.2020 00:00 Ответить
КСУ теж не відміняв.Єщьо ?
показать весь комментарий
30.12.2020 21:42 Ответить
Зюзя не лише знав про плани це зробити, але й бездіяв. В той час як в КС чекали на пропозиції з ОП. Не дочекались і прийняли на свій розсуд. Тож не ліпіть горбатого. Він і без того - зелений.
показать весь комментарий
30.12.2020 23:25 Ответить
ЦІКАВО ЩО УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА МОЖНА ВІДМІНИТИ ПРОПУСКОМ ВИДАНИМ ПРАЦІВНИКОМ КАНЦЕЛЯРІЇ КСУ.
показать весь комментарий
31.12.2020 04:36 Ответить
Вовка-************ или судьба тупого рогопила
https://www.youtube.com/watch?v=9uoUjUg2pc4
показать весь комментарий
30.12.2020 20:33 Ответить
зелена сопля-СЛАБАК!!!
показать весь комментарий
30.12.2020 20:35 Ответить
Помница тупица говорил что за него чуть ли не война гражданская начнется. Ну давай тупица покажи свою "народную любовь" 😉
показать весь комментарий
30.12.2020 20:35 Ответить
У него на харе написано шо оно корупционер
показать весь комментарий
30.12.2020 20:36 Ответить
Полный беспредел, если человек отстранен ( притом в нарушение Конституции), то это не значит что он не может входить в здание суда. Он же не уволен и не лишен статуса судьи.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:39 Ответить
Скудоумие зубильной логики- Даннинг Крюгер был прав))))
показать весь комментарий
30.12.2020 20:43 Ответить
Сміливо і рішуче діє Зєбанат. Так гартується воля Блазня. Скоро дочекаємось, що клован витягне зі свого ануса керуючу руку Бєні, і заявить, що він, *****, лічьность. І єслі разрєшит Ігрь Валєрь'ічь, то опять нємного поуправляєт страной. Правда, на телеекрані, зате як гарно виглядає!
показать весь комментарий
30.12.2020 20:39 Ответить
Отстранение отстранителей.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:40 Ответить
Трахала жаба🤢🤡🐸 гадюку🤠
показать весь комментарий
30.12.2020 20:41 Ответить
сила есть - считай президент
показать весь комментарий
30.12.2020 20:42 Ответить
так силы ж нет - никчемный он !
показать весь комментарий
31.12.2020 02:52 Ответить
Це була підказка, що можна все обійти. Тепер у Зеленського один вихід - вакціонувати суддів КС сказом, жовтухою...
показать весь комментарий
30.12.2020 20:43 Ответить
Сотрудники госохраны не пускали Тупицкого на работу, - СМИ - Цензор.НЕТ 9984
показать весь комментарий
30.12.2020 20:46 Ответить
Зеленого лоха опускают все.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:50 Ответить
цирк на дроті
показать весь комментарий
30.12.2020 20:50 Ответить
Нелоха в очередной раз опустили.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:55 Ответить
.На хитрого и штопор нашёлся.
показать весь комментарий
30.12.2020 20:55 Ответить
Жаль что КС напрямую не может исполнительной службе свои решения спускать.
А так бы выдали решение что Зенелох нарушил статьи такие-то и такие-то Конституции Украины и должен быть отстранен от исполнения на время расследования.
И возложить на УГО, ДУСю или еще кого выполнение етого решения.
Вот ето было бы шоу!!!
показать весь комментарий
30.12.2020 20:56 Ответить
Цирк - уехал, «клоуны» - остались.......☹️
показать весь комментарий
30.12.2020 20:57 Ответить
Так и до путча не далеко,какое конституциальное право имеет одна ветка власти ,не давать работать другой незавизимой ветке власти работать,это называется узурпация власти...Дерьмо зелёное не имеет на это права,это чистой воды преступление и импичмент...
показать весь комментарий
30.12.2020 21:03 Ответить
На основанию превышение КС своих полномочий, прописанных в Конституции.В Конституции нет процедур, как в этом случае действовать, ибо создатели Конституции и не предполагали, что сам КС начнет паскудство.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:07 Ответить
Ти дещо переплутав.КСУ якраз діє в межах повноважень,а з боку банди Зєлєнского-узурпація влади,беззаконня,й фактична диктатура.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:40 Ответить
другая ветка.., та, которая в малиновых сарафанчиках, по хорошему, уже должна висеть на фонарных столбах. Причину, надеюсь ты знаешь..!?
показать весь комментарий
31.12.2020 00:22 Ответить
Прекрасно. Пружина сжимается. Зюзя, ты должен уничтожить этот состав КС.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:03 Ответить
Очко тоже сжимаемо...
показать весь комментарий
30.12.2020 21:20 Ответить
А сделать этого он не может, нет у него на то полномочий. Зато разосравшись с судейской мафией, он рискует сильно ускорить свой побег в Ростов. Порох не зря не стал трогать судей, вот он как раз политик, а не клоун, и четко понимает пределы возможного. Ну а Бубочка - и сам дурак, и окружение у него - кто тупой, а кто четко работает в свой карман и им плевать на дальнейшую судьбу "найвеличнішого".
показать весь комментарий
30.12.2020 21:23 Ответить
побольше малюському ЗЕюристо обиженних юристов а особенно судей!
показать весь комментарий
30.12.2020 21:06 Ответить
Импичмент клоуну ! Не дурачек ,какой-то 🤥🤢🤡 думает , что оно ***** И ЕМУ ,КАК НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ МОЖНО 😂😅
показать весь комментарий
30.12.2020 21:07 Ответить
Дії Х-ла на Кац-стані схвалює Дума, СФ, і.і.і... КС РФ.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:20 Ответить
буратішка із кукольного театра рейдера БЕНІ -ой як цікавенко ! Й воно ще на інавгурацію проситься безстидне в країну законності !
показать весь комментарий
30.12.2020 21:09 Ответить
Буду первым неслуживым:Всё тупицкое было создано при предыдущих "профессионалах" и заботливо закреплено в Конституции.Сейчас попытка всё это сломать.В ответ:смердёж от самого верха (судов),до самого низа:легиона(не будем упоминать самого величайшего гетьмана всуе)ботов.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:31 Ответить
Закон один для всех,ни чего силой ломать не надо,есть конституционное большинство в верховной раде,можно изменить любой закон законно,а не так как кому то хочется,всё остальное от лукавого...Президент не царь...,если он так будет действовать по хотелкам,завтра могут к нему прийти с ледорубом...
показать весь комментарий
30.12.2020 21:40 Ответить
Вы с Луны свалились?Нет никакого большинства.Есть олигархи,которые быстренько всё пытаются перекупить.Которые хотят бесконечный украинский лохотрон в их интересах.Сейчас хоть какой-то шанс.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:59 Ответить
На Зєлі вже зо два десятки статей ККУ висить,це-чергова,в статистику,але нахабністю й бєспрєдєлом перевершив навіть часи Яника.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:37 Ответить
Яник такі двома ходками був навчан. Знал що за базар, дії відповідають. Якщо не зразу, то з часом.
А цей нелох перебуває в вакумі, капсулі. Воно навіть зрозуміти не в змозі, що прийде час і за його дії, або бездії спитають.
Воно думає(хоч це висловлювання і недоречно щодо нього) що прийшло назавжди і знього ніхто ні за що не спитає
показать весь комментарий
30.12.2020 21:45 Ответить
Два десятка?!Патриоты тогда наши и гроша не стоят.Пётр Украинский Первый(например) должен был уже всё это подать в реформированный им украинский Верховный Суд.Почему не подал?Зрада АБСОЛЮТНАЯ.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:47 Ответить
Ваші патріоти-кого треба патріоти.Недорого.
показать весь комментарий
30.12.2020 21:57 Ответить
А ваші хто?
показать весь комментарий
30.12.2020 22:01 Ответить
Ті,хто боряться з диктатурою Зеленського та його союзників.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:10 Ответить
Так конкректно кто?Не надо устраивать цирк типа у нас тут нквд.И статьи желательно перечислить.Ну или перевести себя в статус пустобреха.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:17 Ответить
Я тут тобі доповідь з рефератом повинен настрочити ? Не дохріна на себе береш,начальнік ?Хочеш,щоб тобі щось роз'яснили,проси чемно.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:38 Ответить
Вельмишановний Пане,які Ваші патріоти борються с диктатурою Зеленського і які статті Кримінального Кодексу на ньому "висять"?Склоняюся і покірно прошу пояснити.
показать весь комментарий
04.01.2021 00:05 Ответить
Та ніяк поки що не боряться.Крім малочисельних виходів під ОПу,-нічого.
Статті в конкретному випадку:
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Стаття 255. Створення злочинної організації

Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів
показать весь комментарий
04.01.2021 05:29 Ответить
Коротше кажучі-безим'яні патріоти.Прості люди."Іменних"(ЕЛІТИ)-нема.По статтям-повний швах.Треба Ваші пояснення.Це вкрай тяжкі звинувачення,які потребують обгрунтованих звинувачень.Чекаю.
показать весь комментарий
05.01.2021 23:55 Ответить
Звинувачення,які потребують звинувачень-це смішно.Оговорився.Але обгрунтування чекаю.
показать весь комментарий
06.01.2021 00:04 Ответить
Еліта-є,і це,звичайно,не проекти Стерненко-Притула-Бєлєцкій.
Зі статтями...Судді КСУ визначили,що це :
Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча

Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України, ....з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. (очевидно)
і ст 376
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_344/ Щодо Указу Президента України «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року № 607/2020

Ці правопорушення очевидні,і вже мають розслідуватися.Але не будуть.Бо створена злочинна організіція
показать весь комментарий
06.01.2021 07:13 Ответить
"Еліта-є" так озвучте її.Чого соромитесь?
показать весь комментарий
07.01.2021 00:01 Ответить
Починайте вже думати власною головою.Можна ж самому навчатись,читати.Я не буду в коментарях лекції розпечатувати.
показать весь комментарий
07.01.2021 06:07 Ответить
Так,друг бариги.https://espreso.tv/news/2020/11/02/na_quotplivkakhquot_schodo_oask_skhozhi_na_vovka_bogdana_i_portnova_golosy_obgovoryuvaly_pryznachennya_tupyckogo_golovoyu_ksu_zhurnalist На "плівках" щодо ОАСК схожі на Вовка, Богдана і Портнова голоси обговорювали призначення Тупицького головою КСУ, - журналіст
показать весь комментарий
30.12.2020 22:14 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:18 Ответить
бубочка, конечно дерьмо, но и защищать зековского судью. у которого недвижимость в Крыму да еще и не задекларированная ...только на зло бубочке...хм...
показать весь комментарий
30.12.2020 22:24 Ответить
От дивлюсь я на Пороха, Яценю, Гросю, Зелю, Тупицю, Беню, покійного Гепу, Фірташа... Це ж близнюки, які поміж себе ділять Україну і роздирають її на шматки. Жодному з них Україна не є рідною. Жоден з них Україну не вважає такою, що потрібно захищати своєю кров"ю. Жоден з них Україну не захищав своїм здоров"ям, своєю кров"ю, своїм життям.

Виникає слушне запитання. Кому ми останнім часом довіряємо долю українців? Всі разом подивилися на першу строку цього запитаннячка і починаємо міркувати українськими мізочками.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:45 Ответить
Вам довірити?
показать весь комментарий
30.12.2020 23:22 Ответить
тупицкий устал, пусть едет в свой донецк на процедуры в "ликвидацию".
показать весь комментарий
30.12.2020 22:49 Ответить
Співробітники держохорони не пускали Тупицького на роботу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8165
показать весь комментарий
31.12.2020 00:28 Ответить
пусть идет на рабочее место ! И не один ) , других судей - тоже .
Співробітники держохорони не пускали Тупицького на роботу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9836
показать весь комментарий
31.12.2020 12:27 Ответить
Все обсуждают Тупицкого, а обсуждать нужно тех, кто протолкнул Тупицкого в КС и на главу КС.
Т.е. заказчиков и вдохновителей - Януковича-Зеленского -Богдана-Портнова.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:10 Ответить
 
 