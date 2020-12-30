Співробітники держохорони не пускали Тупицького на роботу, - ЗМІ

Зранку співробітники Управління державної охорони намагалися не пустити голову Конституційного суду, відстороненого від посади судді КС, Олександра Тупицького на його робоче місце. Потрапити в будівлю КС він зміг тільки за перепусткою відвідувача.

Про це з посиланням на джерело в КС повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, зранку співробітники УДО намагалися не пустити Тупицького у приміщення суду. При цьому вони не надали якісь письмові вказівки з цього приводу. Однак відомо, що команду не пускати Тупицького дав особисто начальник УДО Сергій Рудь.

Врешті-решт керівник Секретаріату КС замовив для Тупицького перепустку як для відвідувача, і йому вдалося потрапити на робоче місце.

Джерело зазначило, що ймовірно вказівка не пустити Тупицького була зумовлена тим, що в Офісі президента побоюються, що якщо він з’явиться на роботі, в КС проведуть анонсоване вчора спеціальне пленарне засідання, присвячене ситуації з виданням президентом указу про тимчасове відсторонення Тупицького.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

