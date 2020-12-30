УКР
Співробітники держохорони не пускали Тупицького на роботу, - ЗМІ

Зранку співробітники Управління державної охорони намагалися не пустити голову Конституційного суду, відстороненого від посади судді КС, Олександра Тупицького на його робоче місце. Потрапити в будівлю КС він зміг тільки за перепусткою відвідувача.

Про це з посиланням на джерело в КС повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерела, зранку співробітники УДО намагалися не пустити Тупицького у приміщення суду. При цьому вони не надали якісь письмові вказівки з цього приводу. Однак відомо, що команду не пускати Тупицького дав особисто начальник УДО Сергій Рудь.

Врешті-решт керівник Секретаріату КС замовив для Тупицького перепустку як для відвідувача, і йому вдалося потрапити на робоче місце.

Джерело зазначило, що ймовірно вказівка не пустити Тупицького була зумовлена тим, що в Офісі президента побоюються, що якщо він з’явиться на роботі, в КС проведуть анонсоване вчора спеціальне пленарне засідання, присвячене ситуації з виданням президентом указу про тимчасове відсторонення Тупицького.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проведення спецзасідання КС - це правовий нігілізм, - представник Зеленського в Суді Веніславський

КС (1429) Тупицький Олександр (259)
+19
Тупицкий всем на голову хотел гадить. Ему законы не указ, он сам и есть закон. Таких только шлепнуть можно, по другому никак
30.12.2020 20:33 Відповісти
+18
Чудесно, шоу должно продолжаться...
30.12.2020 20:31 Відповісти
+15
Полный беспредел, если человек отстранен ( притом в нарушение Конституции), то это не значит что он не может входить в здание суда. Он же не уволен и не лишен статуса судьи.
30.12.2020 20:39 Відповісти
Чудесно, шоу должно продолжаться...
30.12.2020 20:31 Відповісти
Кахання жаби з гадюком)
30.12.2020 20:44 Відповісти
Мо', закохають дин другого до всирачки😀
30.12.2020 21:18 Відповісти
Ишак Оманский боится, вдруг импичмент, а КС признает законным, и дело к этому идет.
30.12.2020 21:11 Відповісти
Тупицкий всем на голову хотел гадить. Ему законы не указ, он сам и есть закон. Таких только шлепнуть можно, по другому никак
30.12.2020 20:33 Відповісти
Щас он в Рябошапской жонке, Мадам месьем атансьем)))))😃или нет прямо в венецианскую комиссию накатает- и будет жить в кабинете)))) Бугагагаагагагагагагаг..... Зелейобик получит крышкой рояля по концу))))🍌🎹 как он там говорил
30.12.2020 20:41 Відповісти
И чем он от зеленского отличается?)
30.12.2020 20:42 Відповісти
Зюзя e-декларацию не отменял. Еще?
30.12.2020 20:50 Відповісти
Він зробив набагато гірші речі. Він весь час порушує Конституцію і маніпулює законодавством. Підлішої влади в Україні не було.
30.12.2020 20:55 Відповісти
Порушує Конституцію в чем. Если разгон ВР летом 2019, то почему погубий не показывал список коалиции ? Нет коалиции - нет рады.
30.12.2020 20:59 Відповісти
Відповідно до Конституції, право на дії у відповідності до поточної ситуації має лише та особа, яка виконує обов'язки президента на час, коли сутуація склалась. Зокрема, в 90 ст. йде мова не про якогось президента, а про Президента України, з великої літели і з артиклем The. Якщо відсутність коаліції в Раді VIII скликання під час повноважень п'яттого президента мала місце, то право, але не обов'язок розпустити Раду відповідно до поточної ситуації, мав саме п'ятий президент, а не шостий. Поза тим, шостий президент отримав право вчиняти дії за 90 статтею починаючи з дня інавгурації.
Але з першого ж дня отримання повноважень Зеленським у Верховній Раді було заявлено про розпуск коаліції. І, відповідно до Конституції, президент мав зачекати на 30 днів, коли за його каденції Рада не сформувала коаліцію. Так званий президент Зеленський втрутився у повноваження п'ятого президента, тим самим перевищив свої повноваження і зловживав владою. Те, що йому не дали по руках тоді, призвело до неодноразового зловживання і нинішньої конституційної кризи, яка руйнує державність Eкраїни, а не рейтинг чергового відосика. Поза тим, ви скажете, що порівняно із 111 статтею за вагнергейт, 364 - то дитячі забавки. І це так, якщо тільки 364 не стане обтяжуючою обставиною до 111, за якою світить вища міра покарання.
Гадаю, що такого зашквару навіть в Ростові не зрозуміють.
31.12.2020 00:00 Відповісти
КСУ теж не відміняв.Єщьо ?
30.12.2020 21:42 Відповісти
Зюзя не лише знав про плани це зробити, але й бездіяв. В той час як в КС чекали на пропозиції з ОП. Не дочекались і прийняли на свій розсуд. Тож не ліпіть горбатого. Він і без того - зелений.
30.12.2020 23:25 Відповісти
ЦІКАВО ЩО УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА МОЖНА ВІДМІНИТИ ПРОПУСКОМ ВИДАНИМ ПРАЦІВНИКОМ КАНЦЕЛЯРІЇ КСУ.
31.12.2020 04:36 Відповісти
Вовка-************ или судьба тупого рогопила
https://www.youtube.com/watch?v=9uoUjUg2pc4
30.12.2020 20:33 Відповісти
зелена сопля-СЛАБАК!!!
30.12.2020 20:35 Відповісти
Помница тупица говорил что за него чуть ли не война гражданская начнется. Ну давай тупица покажи свою "народную любовь" 😉
30.12.2020 20:35 Відповісти
У него на харе написано шо оно корупционер
30.12.2020 20:36 Відповісти
Полный беспредел, если человек отстранен ( притом в нарушение Конституции), то это не значит что он не может входить в здание суда. Он же не уволен и не лишен статуса судьи.
30.12.2020 20:39 Відповісти
Скудоумие зубильной логики- Даннинг Крюгер был прав))))
30.12.2020 20:43 Відповісти
Сміливо і рішуче діє Зєбанат. Так гартується воля Блазня. Скоро дочекаємось, що клован витягне зі свого ануса керуючу руку Бєні, і заявить, що він, *****, лічьность. І єслі разрєшит Ігрь Валєрь'ічь, то опять нємного поуправляєт страной. Правда, на телеекрані, зате як гарно виглядає!
30.12.2020 20:39 Відповісти
Отстранение отстранителей.
30.12.2020 20:40 Відповісти
Трахала жаба🤢🤡🐸 гадюку🤠
30.12.2020 20:41 Відповісти
сила есть - считай президент
30.12.2020 20:42 Відповісти
так силы ж нет - никчемный он !
31.12.2020 02:52 Відповісти
Це була підказка, що можна все обійти. Тепер у Зеленського один вихід - вакціонувати суддів КС сказом, жовтухою...
30.12.2020 20:43 Відповісти
Сотрудники госохраны не пускали Тупицкого на работу, - СМИ - Цензор.НЕТ 9984
30.12.2020 20:46 Відповісти
Зеленого лоха опускают все.
30.12.2020 20:50 Відповісти
цирк на дроті
30.12.2020 20:50 Відповісти
Нелоха в очередной раз опустили.
30.12.2020 20:55 Відповісти
.На хитрого и штопор нашёлся.
30.12.2020 20:55 Відповісти
Жаль что КС напрямую не может исполнительной службе свои решения спускать.
А так бы выдали решение что Зенелох нарушил статьи такие-то и такие-то Конституции Украины и должен быть отстранен от исполнения на время расследования.
И возложить на УГО, ДУСю или еще кого выполнение етого решения.
Вот ето было бы шоу!!!
30.12.2020 20:56 Відповісти
Цирк - уехал, «клоуны» - остались.......☹️
30.12.2020 20:57 Відповісти
Так и до путча не далеко,какое конституциальное право имеет одна ветка власти ,не давать работать другой незавизимой ветке власти работать,это называется узурпация власти...Дерьмо зелёное не имеет на это права,это чистой воды преступление и импичмент...
30.12.2020 21:03 Відповісти
На основанию превышение КС своих полномочий, прописанных в Конституции.В Конституции нет процедур, как в этом случае действовать, ибо создатели Конституции и не предполагали, что сам КС начнет паскудство.
30.12.2020 21:07 Відповісти
Ти дещо переплутав.КСУ якраз діє в межах повноважень,а з боку банди Зєлєнского-узурпація влади,беззаконня,й фактична диктатура.
30.12.2020 21:40 Відповісти
другая ветка.., та, которая в малиновых сарафанчиках, по хорошему, уже должна висеть на фонарных столбах. Причину, надеюсь ты знаешь..!?
31.12.2020 00:22 Відповісти
Прекрасно. Пружина сжимается. Зюзя, ты должен уничтожить этот состав КС.
30.12.2020 21:03 Відповісти
Очко тоже сжимаемо...
30.12.2020 21:20 Відповісти
А сделать этого он не может, нет у него на то полномочий. Зато разосравшись с судейской мафией, он рискует сильно ускорить свой побег в Ростов. Порох не зря не стал трогать судей, вот он как раз политик, а не клоун, и четко понимает пределы возможного. Ну а Бубочка - и сам дурак, и окружение у него - кто тупой, а кто четко работает в свой карман и им плевать на дальнейшую судьбу "найвеличнішого".
30.12.2020 21:23 Відповісти
побольше малюському ЗЕюристо обиженних юристов а особенно судей!
30.12.2020 21:06 Відповісти
Импичмент клоуну ! Не дурачек ,какой-то 🤥🤢🤡 думает , что оно ***** И ЕМУ ,КАК НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ МОЖНО 😂😅
30.12.2020 21:07 Відповісти
Дії Х-ла на Кац-стані схвалює Дума, СФ, і.і.і... КС РФ.
30.12.2020 21:20 Відповісти
буратішка із кукольного театра рейдера БЕНІ -ой як цікавенко ! Й воно ще на інавгурацію проситься безстидне в країну законності !
30.12.2020 21:09 Відповісти
Буду первым неслуживым:Всё тупицкое было создано при предыдущих "профессионалах" и заботливо закреплено в Конституции.Сейчас попытка всё это сломать.В ответ:смердёж от самого верха (судов),до самого низа:легиона(не будем упоминать самого величайшего гетьмана всуе)ботов.
30.12.2020 21:31 Відповісти
Закон один для всех,ни чего силой ломать не надо,есть конституционное большинство в верховной раде,можно изменить любой закон законно,а не так как кому то хочется,всё остальное от лукавого...Президент не царь...,если он так будет действовать по хотелкам,завтра могут к нему прийти с ледорубом...
30.12.2020 21:40 Відповісти
Вы с Луны свалились?Нет никакого большинства.Есть олигархи,которые быстренько всё пытаются перекупить.Которые хотят бесконечный украинский лохотрон в их интересах.Сейчас хоть какой-то шанс.
30.12.2020 21:59 Відповісти
На Зєлі вже зо два десятки статей ККУ висить,це-чергова,в статистику,але нахабністю й бєспрєдєлом перевершив навіть часи Яника.
30.12.2020 21:37 Відповісти
Яник такі двома ходками був навчан. Знал що за базар, дії відповідають. Якщо не зразу, то з часом.
А цей нелох перебуває в вакумі, капсулі. Воно навіть зрозуміти не в змозі, що прийде час і за його дії, або бездії спитають.
Воно думає(хоч це висловлювання і недоречно щодо нього) що прийшло назавжди і знього ніхто ні за що не спитає
30.12.2020 21:45 Відповісти
Два десятка?!Патриоты тогда наши и гроша не стоят.Пётр Украинский Первый(например) должен был уже всё это подать в реформированный им украинский Верховный Суд.Почему не подал?Зрада АБСОЛЮТНАЯ.
30.12.2020 21:47 Відповісти
Ваші патріоти-кого треба патріоти.Недорого.
30.12.2020 21:57 Відповісти
А ваші хто?
30.12.2020 22:01 Відповісти
Ті,хто боряться з диктатурою Зеленського та його союзників.
30.12.2020 22:10 Відповісти
Так конкректно кто?Не надо устраивать цирк типа у нас тут нквд.И статьи желательно перечислить.Ну или перевести себя в статус пустобреха.
30.12.2020 22:17 Відповісти
Я тут тобі доповідь з рефератом повинен настрочити ? Не дохріна на себе береш,начальнік ?Хочеш,щоб тобі щось роз'яснили,проси чемно.
30.12.2020 22:38 Відповісти
Вельмишановний Пане,які Ваші патріоти борються с диктатурою Зеленського і які статті Кримінального Кодексу на ньому "висять"?Склоняюся і покірно прошу пояснити.
04.01.2021 00:05 Відповісти
Та ніяк поки що не боряться.Крім малочисельних виходів під ОПу,-нічого.
Статті в конкретному випадку:
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Стаття 255. Створення злочинної організації

Стаття 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів
04.01.2021 05:29 Відповісти
Коротше кажучі-безим'яні патріоти.Прості люди."Іменних"(ЕЛІТИ)-нема.По статтям-повний швах.Треба Ваші пояснення.Це вкрай тяжкі звинувачення,які потребують обгрунтованих звинувачень.Чекаю.
05.01.2021 23:55 Відповісти
Звинувачення,які потребують звинувачень-це смішно.Оговорився.Але обгрунтування чекаю.
06.01.2021 00:04 Відповісти
Еліта-є,і це,звичайно,не проекти Стерненко-Притула-Бєлєцкій.
Зі статтями...Судді КСУ визначили,що це :
Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча

Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України, ....з метою перешкодити виконанню ними службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. (очевидно)
і ст 376
https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_344/ Щодо Указу Президента України «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» від 29 грудня 2020 року № 607/2020

Ці правопорушення очевидні,і вже мають розслідуватися.Але не будуть.Бо створена злочинна організіція
06.01.2021 07:13 Відповісти
"Еліта-є" так озвучте її.Чого соромитесь?
07.01.2021 00:01 Відповісти
Починайте вже думати власною головою.Можна ж самому навчатись,читати.Я не буду в коментарях лекції розпечатувати.
07.01.2021 06:07 Відповісти
Так,друг бариги.https://espreso.tv/news/2020/11/02/na_quotplivkakhquot_schodo_oask_skhozhi_na_vovka_bogdana_i_portnova_golosy_obgovoryuvaly_pryznachennya_tupyckogo_golovoyu_ksu_zhurnalist На "плівках" щодо ОАСК схожі на Вовка, Богдана і Портнова голоси обговорювали призначення Тупицького головою КСУ, - журналіст
30.12.2020 22:14 Відповісти
правильно.
30.12.2020 22:18 Відповісти
бубочка, конечно дерьмо, но и защищать зековского судью. у которого недвижимость в Крыму да еще и не задекларированная ...только на зло бубочке...хм...
30.12.2020 22:24 Відповісти
От дивлюсь я на Пороха, Яценю, Гросю, Зелю, Тупицю, Беню, покійного Гепу, Фірташа... Це ж близнюки, які поміж себе ділять Україну і роздирають її на шматки. Жодному з них Україна не є рідною. Жоден з них Україну не вважає такою, що потрібно захищати своєю кров"ю. Жоден з них Україну не захищав своїм здоров"ям, своєю кров"ю, своїм життям.

Виникає слушне запитання. Кому ми останнім часом довіряємо долю українців? Всі разом подивилися на першу строку цього запитаннячка і починаємо міркувати українськими мізочками.
30.12.2020 22:45 Відповісти
Вам довірити?
30.12.2020 23:22 Відповісти
тупицкий устал, пусть едет в свой донецк на процедуры в "ликвидацию".
30.12.2020 22:49 Відповісти
Співробітники держохорони не пускали Тупицького на роботу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8165
31.12.2020 00:28 Відповісти
пусть идет на рабочее место ! И не один ) , других судей - тоже .
Співробітники держохорони не пускали Тупицького на роботу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9836
31.12.2020 12:27 Відповісти
Все обсуждают Тупицкого, а обсуждать нужно тех, кто протолкнул Тупицкого в КС и на главу КС.
Т.е. заказчиков и вдохновителей - Януковича-Зеленского -Богдана-Портнова.
31.12.2020 14:10 Відповісти
 
 