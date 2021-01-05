Судді КС занепокоєні указом Зеленського про відсторонення Тупицького, - заява. ДОКУМЕНТ

Судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом президента Володимира Зеленського про відсторонення глави КС Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами зборів судді ухвалили заяву, текст якої оприлюднено на сайті КС.

"Судді Конституційного Суду занепокоєні ситуацією, що склалася у зв'язку з виданням президентом України Указу "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 №607/2020", - сказано в заяві.

Автори заяви нагадують, що підстави і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією, і що органи державної влади і посадові особи мають дотримуватися вимог Конституції.

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"Збори суддів Конституційного Суду звертають увагу на неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного Суду України, яке унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.



