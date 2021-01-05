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Новини Конституційна криза
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Судді КС занепокоєні указом Зеленського про відсторонення Тупицького, - заява. ДОКУМЕНТ

Судді КС занепокоєні указом Зеленського про відсторонення Тупицького, - заява. ДОКУМЕНТ

Судді Конституційного Суду провели збори у зв'язку з указом президента Володимира Зеленського про відсторонення глави КС Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба Конституційного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

За результатами зборів судді ухвалили заяву, текст якої оприлюднено на сайті КС.

"Судді Конституційного Суду занепокоєні ситуацією, що склалася у зв'язку з виданням президентом України Указу "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 №607/2020", - сказано в заяві.

Автори заяви нагадують, що підстави і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією, і що органи державної влади і посадові особи мають дотримуватися вимог Конституції.

Читайте також: Тих, що розмістили заяву про неконституційність відсторонення Тупицького на сайті КС, слід притягти до відповідальності, - Офіс президента

"Збори суддів Конституційного Суду звертають увагу на неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного Суду України, яке унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

Судді КС занепокоєні указом Зеленського про відсторонення Тупицького, - заява 01
Судді КС занепокоєні указом Зеленського про відсторонення Тупицького, - заява 02

Автор: 

заява (223) Зеленський Володимир (24268) КС (1427) Тупицький Олександр (259) Совгиря Ольга (52)


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Топ коментарі
+27
Це кубло треба розігнати.
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05.01.2021 17:45
+20
Судьи и честь не совместимы, за редким исключением.
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05.01.2021 18:08
+19
Судьи КС обеспокоены указом Зеленского об отстранении Тупицкого, - заявление - Цензор.НЕТ 7664
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05.01.2021 17:50
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Та всі занепокоєні діями Зе, а 73% пох.
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05.01.2021 18:32 Відповісти
А заявление по собственному всем судьям слабо написать? в знак солидарности с тупицким,было бы прекрасным подарком для страны
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05.01.2021 18:32 Відповісти
А де ж ще таку годівницю знайти?
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05.01.2021 18:49 Відповісти
Наступний крок - визнання неконституційним указ Президента про відсторонення Тупицького....за заявою...Ківи, або ЕС..., кононізація голови Адміністративного суду Вовка, за заявою Гундяєва та блокування Цензор Нет, як закордонного агенту за матеріалами ФСБ...присудження Оскару Президенту України за роль Президента!....
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05.01.2021 18:32 Відповісти
Судьи полностью правы. Конституцию должны соблюдать все,в том числе и Президент. И нечего здесь гнать пургу.
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05.01.2021 18:38 Відповісти
Судья может быть прав только если он не коррупционер? Ворюга не бывает прав в принципе.
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05.01.2021 18:57 Відповісти
Да, тут зеля проявил мягкотелость.., надо было этих тварей, в малиновых сарафанчиках, сразу повесить. Они же кацапские засланцы..., народ бы понял и простил... Посмертно.
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05.01.2021 19:05 Відповісти
Народ України годує зграю пролізших у судову владу злодіїв, які прикривають Конституцією свою недоторканність. А ви, дурні люди платіть податки на їх космічні зарплати. Якщо буде новий Майдан, цю сволоту розірвуть.
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05.01.2021 18:40 Відповісти
Всех этих судей растрелять прямо под стенами суда.Чтоб больше ни одна падло не принимала антиукраинские законы.
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05.01.2021 18:41 Відповісти
Шариков, перелогинся
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05.01.2021 19:52 Відповісти
Стрелять это негуманно. А вот пришить им бытовые уголовные дела подкинув скажем наркотики и посадить в тюрьмы-это будет и очень эффективно(следующие судьи задумаются прежде чем беспределить). Конечно мой метод очень тупой и читаемый. Но поверьте-этих вороватых судей ни одна собака не пожалеет,хоть будут все знать,догадыватся что наркоту им подбросили . Но для этого нужна эффективная СБУ чтобы чисто и без утечки информации провести операцию. А наша СБУ в основном крышует крупный бизнес и тех-же крупных чиновников(помните случай с Пимановой когда именно СБУ помогла ее отмазать) Порядок в стране начнестся с адекватного Президента и полностью новой и эффективной СБУ которую будут боятся ВСЕ и которая взяток не берет. В СССР эту функцию КГБ выполняло
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06.01.2021 02:41 Відповісти
Может вообще всю власть расстрелять?
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06.01.2021 03:20 Відповісти
Как хочешь.
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06.01.2021 19:11 Відповісти
Вы, судьи лоботрясы, поздно обеспокоились, надо было обеспокоиться до диверсии, по уничтожению антикоррупционных структур, а не после диверсии, тем самым вы сами себя поставили вне закона, значить пора сушить сухари, тупые коллаборанты.
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05.01.2021 18:42 Відповісти
Щось ці судді не були стурбовані указом президента про роспуск Ради в 2019 році.
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05.01.2021 18:45 Відповісти
Земля никогда и не была собственностью наших батькив , землю не отберут а купят у тех кто захочет продать (арендаторы платят копейки и землю уже угробили). А какая тебе разница чья земля, арендатора олигарха который платит копейки и гробит землю или например фирмы Байер с выходом продукции в 3-5 раз больше? Тупицкого не интересует земля он кипишь поднял чтобы прикрыть свою коррупцию.
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05.01.2021 19:07 Відповісти
А какая тебе разница чья земля./ Мигранту-без разницы. Для украинцев разница есть.
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05.01.2021 19:46 Відповісти
Почти вся земля сейчас в руках арендаторов или коррупционеров. 90% крестьян за чертой бедности. Нужно что то менять.
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05.01.2021 19:52 Відповісти
Не продавайтесь за дешево олигархам.
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05.01.2021 19:53 Відповісти
Ты идиот. Почитай что пишет аграрный совет.
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06.01.2021 03:22 Відповісти
Риторика в лучших традициях Раша Тудей. Совпадение? Не думаю.
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05.01.2021 23:19 Відповісти
я і не сумнівався що ти не думаєш ... як і решта стада 73+...
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06.01.2021 09:18 Відповісти
Ну если судьи КС обеспокоены значит и их нужно отстранить.
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05.01.2021 18:59 Відповісти
правильно беспокоитесь, будете творить произвол - и вас отстранят.
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05.01.2021 19:07 Відповісти
Игра слов. Тупицкого не уволили и не приостановили его полномочия , а отстранили. Почему КСУ молчит по - поводу отстранения?
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05.01.2021 19:10 Відповісти
Криси напряглись...
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05.01.2021 19:21 Відповісти
Мыть надо чаще, оно и беспокоить не будет.
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05.01.2021 19:28 Відповісти
ви, шльондри в мантіях, самі підримали спочатку зебільний бєспрєдєл дурілки картонної..
а тепер типу стали тіпа "останньою барикадою"?.. не дай Боже таких союзників-йуд
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05.01.2021 19:33 Відповісти
Кс подаРосси.
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05.01.2021 19:41 Відповісти
Чудны дела твои Господи. Свора подонков, воров и коррупционеров вместо того чтобы сидеть на электрическом стуле, вершит правосудие и выражает обеспокоенность когда берут за )/(опу им подобного.

2 революции показали что Майданы без истребления судей прокуроров и олигархов бессмысленны.
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05.01.2021 19:55 Відповісти
хай вони свою занепокоєнність засунуть кудись подалі . а працюють на благо України
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05.01.2021 20:47 Відповісти
Нас рать. Ну так,щоб нецензурну лексику не використовувать...
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05.01.2021 20:51 Відповісти
Вітаю ВСІХ ...ШАНОВНІ і дуже ДОРОГІ .. перестаньте ГОРЛОПАНИТИ .. ТРОЛЯМИ олігархічної БАНДИна ЦН іде ПЛАНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ Конституційного Суду України ..щоби Недати відмінити ЗЛОДІЙСЬКИЙ закон Про продаж СвЗемлі України ...
Відповідно до ст. 8 Конституції, Закони приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Закон Зе порушує три статті Конституції: 8, 149-1, 151-1 і по суті є ЗЛОЧИНОМ ..
..Українці .. Нас сіоністськка БАНДА - ДУРИТЬ ОБКРАДАЄ ВИМОРЮЄ .. ніяких ШАНСІВ на Життя ні Нам ні Дітям і Онукам .. СКІЛЬКИ можно заглядати цим УБЛЮДКАМ в рот .. слухати і дивитися .. їх ЗОМБО ТБ ,радіо , троле Інтернет ...їх ДУЖЕ МАЛО .. але Вашими руками .. чинять це ЗЛОДІЙСТВО ....- це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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05.01.2021 21:05 Відповісти
Я считаю, что Зесопля не имеет никакого права и законных полномочий отстранять судей Конституционного суда от должности. Этим поступком он создает нереальный конституционный правовой беспредел. Пусть Тупицкий и не идеал, но я тяну мазу за него.......
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05.01.2021 21:45 Відповісти
А вот урезать с помощью своего монобольшинства в ВР им заоблачные зарплаты до "минималки" Зе, таки, имеет возможность...И через несколько часов все судьи КС с их предводителем уйдут добровольно в отставку...И будет все по законно..
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06.01.2021 15:58 Відповісти
"Відсторонення судді КС від посади: науковці дали висновок"
https://zib.com.ua/ua/146275-vidstoronennya_suddi_ks_vid_posadi_naukovci_dali_visnovok.html
"...

Висновки.
1. Особливий статус суддів Конституційного Суду передбачає спеціальні законодавчі гарантії їх незалежності, зокрема, в аспекті звільнення судді або тимчасового відсторонення судді Конституційного Суду від посади у кримінальному провадженні, з урахуванням принципу верховенства права, міжнародних стандартів та чинних конституційних норм під час застосування до цих осіб належної правової процедури.
2. Конституцією України та відповідним міжнародними документами закріплено однаковий юридичний статус усіх суддів Конституційного Суду, незалежно від суб'єкта їх призначення, через систему гарантій забезпечення їх незалежності. Конституційний Суд є незалежним від інших гілок влади, що є також фундаментальною основою балансу гілок влади.
3. Міжнародно-правові акти, Конституція України, а також офіційна конституційна доктрина України визнають, що незалежність та недоторканність суддів Конституційного Суду, яка є невід'ємною складовою їхнього статусу, має бути рівною незалежності та недоторканності інших суддів."
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05.01.2021 21:53 Відповісти
Крупного китайского чиновника приговорили к смерти за коррупцию.

Ранее, в 2018 году, Сяоминь был исключен из партии за грубые нарушения партийной дисциплины и законодательства. В ходе процессе бывшего чиновника обвинили в участии в политических авантюрах, продвижении отдельных людей по служебной лестнице, препятствовании в проведении служебных проверок и инспекций.
Также Сяоминь получал дорогие подарки, в том числе крупные суммы, закатывал шикарные банкеты в дорогих ресторанах, присваивал общественное имущество и использовал служебное положение в личных целях.
За такой список Сколько чиновников наших уже давно нужно.....
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05.01.2021 22:13 Відповісти
В Китае воруют с ПРИБЫЛЕЙ-и за это всеравно расстреливают. В Украине воруют с убытков,с дефолта,с обанкрочиванием целых предприятий и отраслей-и за это никто и дня в тюрьме не просидит.
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06.01.2021 02:36 Відповісти
По этому и закона о референдуме нет! Догадайтесь что попросил бы народ Украины!
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06.01.2021 03:10 Відповісти
если убьітки , дефолт и т д обворовали, его же , ну убьітков ,меньше стало?
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06.01.2021 13:46 Відповісти
Вы что,косите под полоумного? Сделай прибыль в 100 млрд обществу и укради с нее 10 млрд-тебя рассстреляют как честного человека. Делая убытки стране-тебя уже за это стоит растрелять чтобы другим даже и не снилось
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06.01.2021 17:10 Відповісти
1Китай может себе такое позволить посколько народа много.2 Меньше воровать там не стали, сколько не стреляли.3 Растреляли некоторьіх вообще левьіх людей, какому то следователю понравились тангенсьі глаз у чужой женьі
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06.01.2021 13:52 Відповісти
Они обеспокоены!!! А весь народ Украины возмущен что вытворяет эта шайка с подачи Бени и жОппоблока.
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05.01.2021 22:19 Відповісти
Президент є гарантом Конституції, і щоб там не сталося він має захищати її а не порушувати. Мені плювати на Тупицького, я хочу щоб закони в моїй країні виконувались, тим паче президентом, він має бути прикладом, інакше завтра всім буде плювати на закони, як що їх порушує президент, то й іншим можна.
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05.01.2021 22:22 Відповісти
Цікаво інше. Якби цей Тупицький був призначений Порошенком, скільки б лайна вилили на нього зеботи типу ігоковича. Уявляєте? А от про зеленського, який призначив Тупицького головою КС, жодного поганого слова.
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06.01.2021 00:19 Відповісти
Я смотрю многие тут не понимают простых вещей, потому что не умеют или не хотят думать дальше одного хода. И они не понимают, что в конфронтации зеленского и судей КСУ необходимо поддерживать судей КСУ. Почему ? Потому что если встать на сторону зеленского, это значит поддержать конституционный переворот и освободить его от ответственности за это преступление в будущем и подстрекнуть к дальнейшим шагам в этом поле. Нарушение им конституции и превышение полномочий, это самая перспективная на сегодняшний день статья, по которой он будет посажен в тюрьму через 3 года. Если встать на его сторону, он избежит наказания. Кто нибудь из вас хочет, чтобы клоун-украинофоб избежал наказания ?
Кто то скажет, так Тупицкий же коррупционер ? Да и что ? Будто зеленский борется или собирается бороться с коррупцией ? )) На это просто нужно закрыть глаза и поддерживать меньшее зло, потому что сейчас нам это выгоднее. Нет черного и белого, это стратегический подход.
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06.01.2021 00:31 Відповісти
каждое ваше слово верно. только наоборот.
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06.01.2021 01:54 Відповісти
Согласно закону одним из оснований снятия с должности судьи КС является уголовный ПРОСТУПОК. Я искренне не понимаю почему на 2-й день после позорного решения КС которое нанесло имиджевый и косвенно материальный ущерб Украине в несколько миллиардов(недоинвестиций,упущенной прибыли),почему на 2-й день в домах у этих" судей" не нашли по килограму героина и не отправили на полностью законных основаниях в тюрьму на 10 лет каждого? А на освободивщиеся места тоже полностью по закону придут новые но уже ЗНАЮЩИЕ что бывает за БЕСПРЕДЕЛ в отношении Государства. Я ненавижу Россию,но подобного решения КС которое делает госпереворот блокируя работу Парламента и Президента за последние несколько лет-там такого быть не может. На беспредел судей адекватным может быть только безпредельный ответ. Иначе не поймут И политику нельзя делать только уговорами и лозунгами. Политик должен КАРАТЬ за преспупления направленные против государства. Судьи КС это такие-же враги Украины как военные российского государства. судьи КС работают против Украины. Угадайте что с ними сделали бы в УПА
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06.01.2021 02:33 Відповісти
Опять же, полное тотальное непонимание происходящего.
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06.01.2021 23:51 Відповісти
после позорного решения КС которое нанесло имиджевый и косвенно материальный ущерб Украин ----- Какое шаблонное высказывание! Это запрограммированное решение, вложенное как мина замедленного действия в закон! И таких законов много, если бы вы слушали, когда они поправки к законам принимали, то самое интересное, это когда поясняют почему они педлагают поправку и поясняют, по чему настаивают,на голосовании, её конечно отклоняют . Не находится голосов на поправки откланённые купленным комитетом. Но кто, требовал поставить поправку в стенограмме есть записи! И пояснения. Это не модно слушать ВР , но как фон в помещении очень помогает узнать правду о вложенных хотелках олегархов, из пояснений и предостережений. И это аукнется рано или поздно! Особенно интересно было слушать судовую реформу, там рассказали столько интересного как уйти от наказания... Порошенко сильно в этом поработал и его посипаки. Эфект на лицо никто не сидит.
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06.01.2021 03:34 Відповісти
А де була їх занепокоїність коли визнавали правомірною постанову про розпуск Верховной Ради?
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06.01.2021 16:52 Відповісти
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