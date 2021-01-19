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Новини Конституційна криза
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ДБР повідомило про підозру Тупицькому

ДБР повідомило про підозру Тупицькому

Слідчі ДБР повідомили про підозру судді Конституційного Суду України, який здійснює адміністративні функції його Голови, в скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Нехтуючи вимогами Конституції України та положеннями Кримінального процесуального кодексу України, діючи з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні у якому він є підозрюваним, цей суддя продовжує прибувати на робоче місце, перешкоджати установленню істини у кримінальному провадженні, наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що більше того, Голова КСУ після повідомлення про підозру імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце.

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"Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його Голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для Голови Суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов’язані з його участю в кримінальному провадженні", - додали в ДБР.

"З огляду на суспільний резонанс щодо кримінального провадження, у якому судді Конституційного Суду України та його Голові повідомлено про підозру, інформуємо, що слідчими Державного бюро розслідувань з суворим дотриманням вимог чинного законодавства України вживаються вичерпні заходи для забезпечення виконання Указу Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020, згідно з яким останній протягом двох місяців не має права виконувати повноваження судді Конституційного Суду та його Голови та перебувати в приміщенні зазначеного суду", - наголосили в ДБР.

Зауважується, що іншим чином, ніж шляхом відсторонення від посади судді КСУ й одночасно його Голови, неможливо запобігти ризикам впливу останнього на інших свідків у цьому кримінальному провадженні – співробітників КСУ, перешкоджання наданню ними документів на запит слідчого, явки на допит тощо.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в ДубаїМедіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, йогозарплата за грудень повністю покриває цю суму.

Також читайте: Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн ​​грн

Автор: 

КС (1427) Тупицький (258) ДБР (3469)


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Топ коментарі
+27
А Татарову, Портнову, Ермаку не хочет объявить?
Прикроют все Тупицким?
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19.01.2021 13:31
+16
За последние 7 лет НИ ОДИН судья не присел до буцегарни. Большинство из них, дорвались до корыта ещё при ПроФФесоре. Выводы делайте сами
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19.01.2021 13:46
+13
Чомусь зелебобіки не переймались порушенням Конституції, коли розпускали раду попередньої каденції.
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19.01.2021 13:36
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А хтось може сказати, когось посадили з одіозних за останні роки? Чи все на гальмах було спущено?
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19.01.2021 13:31 Відповісти
А ви хіба не чули, як тривав процес над корупціонеркою прибиральницею бабою Розою з Кабміну, котра вкрала тряпку і чим нанесла шкоду бюджету країни?
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19.01.2021 13:35 Відповісти
Так наверняка суд был закрытым.Статья то ведь расстрельная.
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19.01.2021 16:55 Відповісти
"Пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя" - Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь (с)
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19.01.2021 17:20 Відповісти
То ты може с Кнессетом попутал? Откуда в Украине уборщицы бабы-Розы?
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19.01.2021 17:19 Відповісти
За последние 7 лет НИ ОДИН судья не присел до буцегарни. Большинство из них, дорвались до корыта ещё при ПроФФесоре. Выводы делайте сами
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19.01.2021 13:46 Відповісти
"За последние 7 лет"? А кого именно из судей вообще когда-либо садили в Украине? Огласите весь списочек пожалуйста.
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19.01.2021 17:07 Відповісти
Некоторым головы отрезали (в Харькове было)
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19.01.2021 17:20 Відповісти
так а Колядник? (Зварич) той таки ж сів сидів, відсидів. ..
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19.01.2021 21:03 Відповісти
а ще деяких судів вбили.... не Павліченки.
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19.01.2021 21:04 Відповісти
Спектакль написанный портновым для шавки членограя 🤢🤡
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19.01.2021 14:26 Відповісти
ЛК , со времен петра , в нашей стране каста неприкасаемых разрослась до неприличных размеров ( даже воры и авторитеты стали неподсудными ) , при зеленых ничего не изменилось в лучшую сторону
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19.01.2021 16:26 Відповісти
Не при зеке-януковоще, а именно - "при петре".
Примитивная методичка у тебя, вновь прибывшего на цензор "андрея андрея".
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20.01.2021 08:07 Відповісти
А Татарову, Портнову, Ермаку не хочет объявить?
Прикроют все Тупицким?
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19.01.2021 13:31 Відповісти
А ще є сер Собачий-рот, його теж треба рятувати.
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19.01.2021 13:39 Відповісти
Воно вже на ЦПК в суд подало.
Хоче, щоб зеленські Вовки спростували факт спільної прес-конференції тупого собачого рота із Деркачем?

"Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Дубінський подасть позов проти "Центру протидії корупції" за звинуваченнями у державній зраді через "листи до Міністерства фінансів США з проханням накласти санкції проти нього"

Про це заявила його адвокатка Тетяна Костіна, передає https://hromadske.ua/posts/advokatka-dubinskogo-porivnyala-cpk-iz-yanukovichem-i-zayavila-sho-pozivatimetsya-proti-nih-cherez-derzhzradu Hromadske .
За словами Костіної, факти, які "Центр протидії корупції" наводив у зверненні до американського відомства, є "брехливими" - зокрема те, що Дубінський вступив у змову з народним депутатом Андрієм Деркачем і намагався чинити вплив на виборчу кампанію у США."
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19.01.2021 13:50 Відповісти
сашко в мережу виклав фото, як він та деркач фоткались разом з Руді десь під Києвом, саме руді був автором сценарія, сьогодні останній день для амністія. від Трампа, будемо наблюдати с и Одне цікавить - хто заплатив їм гроші - сашко ж безплатно не працює, он за фейк з автобусом він півляма здер з Янека.
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19.01.2021 16:54 Відповісти
Що за історія з автобусом?
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19.01.2021 17:15 Відповісти
янукович попросив Ігоря Валерійовича про допомогу під час майдану. І.В. погодився та направив на допомогу крупного спеціаліста по чорному піару мамкиного сашка. Останній придумав фейк, що на майдані є пересувний бордель - автобус. мамкин сашко здер з янека за це та інші фейки 500 000 дол.
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19.01.2021 21:48 Відповісти
так эти трое и обьявляют тупицкому...шоб самим не обьявили.
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19.01.2021 13:39 Відповісти
ишак рвет очко, что бы в КС поставить своего председателя. импичмент приЗЕденышу должен подтверждать КС.
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19.01.2021 13:34 Відповісти
какой импичмент ? янек от одного яйца на землю грохнулся , а это ссср"лоо ( кам бэк ту-ту СССР " в законе " ) и подавно в штаны наложет !
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19.01.2021 19:35 Відповісти
Йой! Почались посадки!!! Йой, ґвалт! А що там із Татаріновим і Вовком?
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19.01.2021 13:36 Відповісти
А як ся мають Штепа, Єфремов та інші?
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19.01.2021 13:39 Відповісти
ШТА?!
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19.01.2021 13:52 Відповісти
Чомусь зелебобіки не переймались порушенням Конституції, коли розпускали раду попередньої каденції.
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19.01.2021 13:36 Відповісти
і що там було порушено?
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19.01.2021 13:44 Відповісти
Ми це питання на ЦН обговорювали півтора року тому. Мені лінь Вам пояснювати в 105 раз. Вибачте.
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19.01.2021 13:51 Відповісти
криворожские VS донецких... тупое шоу от квартала
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19.01.2021 13:41 Відповісти
Бондарєнчисі коли об'явите підозру? Єрмаку? Ківі? Медведчуку? Бужанському?
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19.01.2021 13:43 Відповісти
ты с дуба рухнул? конечно же нет
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19.01.2021 13:45 Відповісти
эти и другие замечательные вопросы в новой книге в.а.зеленского "никогда!"
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19.01.2021 13:47 Відповісти
Мертвечуку підозру потрібно було висувати в 2014-2016 роках, а не чекати поки ця істота розжиріє, підніме носа, прибере до рук телеканали, ринок СПГ і виведе свою срану партію на 2-ге місце в парламенті.
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19.01.2021 13:47 Відповісти
ще не запізно .
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19.01.2021 14:02 Відповісти
заплутався це зрада чи перемога?
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19.01.2021 13:43 Відповісти
Ой, після кількох десятків справ проти Пороха цьому ДБРу віри не має!
Їх самих судити треба.
Іде планомірне захоплення влади Зеленським. Скоро у нас буде друга Білорусь. Там теж з Конституційним судом у 90-ті розібралися.
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19.01.2021 13:45 Відповісти
Цим суддям минула влада призначила довічне утримання 600 тис грн така мальдівська судова реформа.
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19.01.2021 13:46 Відповісти
Я правильно понимаю, что преЗЕдент, сразу после вступления в должность, отменил эти перегибы "мальдивской судебной реформы"?...
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19.01.2021 13:50 Відповісти
не шатайте будку!
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19.01.2021 13:51 Відповісти
А у нас по конституции запрещено принимать законы снижающие уровень социальной защищенности граждан. Поэтому такой закон или указ был бы тут же опротестован прокуратурой или отменен тем же КС.
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19.01.2021 13:53 Відповісти
Який президент ,і що він скасував? Жоден з них навіть не поміняли ригівських суддів призначених несудимим ,бо вони вваждали що то ручні судді а вони виявились ручні тільки не їхньої руки.
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19.01.2021 13:56 Відповісти
До речі зеленський намагався скасувати їхнє утримання на період карантину і отримав рішення що це не конституційно.Вся країна може отримувати менше і сидіти без грошей окрім суддів бо це по потроховій реформі не конституційно.
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19.01.2021 14:00 Відповісти
ох блін, ти ще й зєлєбобік! і як воно пагодка в Сінгапурі?
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19.01.2021 17:22 Відповісти
Якщо до тебе ще не заходила медична сестра то ти звернувся не за адресою.Я не голов -лікар вашого дурдому,ти помилився адресою свинорилий песобот.
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19.01.2021 17:29 Відповісти
Блин, человек только вернулся из отпуска. Весь на расслабоне и приятных воспоминаниях. И на тебе - не успел одуплиться и тут такая полянка. Нелюди!
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19.01.2021 13:51 Відповісти
Махровое беззаконие.
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19.01.2021 13:54 Відповісти
"Страшно,аж жуть!" (с)
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19.01.2021 14:09 Відповісти
ДБР повідомило про підозру Тупицькому - Цензор.НЕТ 9152
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19.01.2021 14:12 Відповісти
Бандитизм в законе. Одни бандиты смещают других, в расчете на то, что старых бандитов не любят больше, чем "новых". Не хочу никого огорчать, но "новые" бандиты куда более бандитские, чем старые.
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19.01.2021 14:22 Відповісти
ПІсля того як Зелений посадить у крісло голови КСУ людину Єрмака, вони признають саму Україну неконституційною і повернуть УРСР.
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19.01.2021 14:26 Відповісти
он не придёт.
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19.01.2021 15:31 Відповісти
Протигази українського виробництва. Поставки по всій Україні. Приймаємо участь у тендерних процедурах (державних закупівлях). Повний пакет дозвільних документів https://czkr.com.ua/protygazy
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19.01.2021 15:59 Відповісти
известно , что в США в 30-е годы смогли побороть мафию " случайными " пулями в лоб ... Георгий Константинович - людожер , конечно , но в Одессе после войны ничего лучшего , чем пулю бандитам не предложил , быстро и радикально ... в ситуации , когда судейские кланы ничем не ограничены ни законодательно , ни финансово ( зарплаты по 250 тыс гр , пенсии по 67 тыс гр ) ,при таком безграмотном ," пластелиновом " парламенте и , так званому , ********* коллапс и полное разрушение государства Украина неизбежны .. беззаконие - это то , что уничтожило Рим , Византию и 3-й Рейх... думайте!
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19.01.2021 19:22 Відповісти
а чего жалеть, посидишь лет 14 , как ходарковский и выйдешь героем
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19.01.2021 20:23 Відповісти
 
 