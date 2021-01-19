ДБР повідомило про підозру Тупицькому

Слідчі ДБР повідомили про підозру судді Конституційного Суду України, який здійснює адміністративні функції його Голови, в скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Нехтуючи вимогами Конституції України та положеннями Кримінального процесуального кодексу України, діючи з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні у якому він є підозрюваним, цей суддя продовжує прибувати на робоче місце, перешкоджати установленню істини у кримінальному провадженні, наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що більше того, Голова КСУ після повідомлення про підозру імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце.

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"Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його Голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для Голови Суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов’язані з його участю в кримінальному провадженні", - додали в ДБР.

"З огляду на суспільний резонанс щодо кримінального провадження, у якому судді Конституційного Суду України та його Голові повідомлено про підозру, інформуємо, що слідчими Державного бюро розслідувань з суворим дотриманням вимог чинного законодавства України вживаються вичерпні заходи для забезпечення виконання Указу Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020, згідно з яким останній протягом двох місяців не має права виконувати повноваження судді Конституційного Суду та його Голови та перебувати в приміщенні зазначеного суду", - наголосили в ДБР.

Зауважується, що іншим чином, ніж шляхом відсторонення від посади судді КСУ й одночасно його Голови, неможливо запобігти ризикам впливу останнього на інших свідків у цьому кримінальному провадженні – співробітників КСУ, перешкоджання наданню ними документів на запит слідчого, явки на допит тощо.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, йогозарплата за грудень повністю покриває цю суму.

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