Тупицький: "Це захоплення Конституційного Суду. Охорона документів не пред'являє і посилається на указ невідомої особи". ВIДЕО

Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький планує звернутися до правоохоронних органів із заявою про перешкоджання діяльності установи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Тупицький назвав дії "поки що невідомих осіб" захопленням Конституційного Суду, а також розповів, що охорона не пускала його в будівлю КСУ, не пред'являла ніяких документів і тільки посилалася на "указ невідомої особи" .

Читайте: Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони (оновлено)

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї.Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, йогозарплата за грудень повністю покриває цю суму.