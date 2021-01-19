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Тупицький: "Це захоплення Конституційного Суду. Охорона документів не пред'являє і посилається на указ невідомої особи". ВIДЕО

Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький планує звернутися до правоохоронних органів із заявою про перешкоджання діяльності установи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Тупицький назвав дії "поки що невідомих осіб" захопленням Конституційного Суду, а також розповів, що охорона не пускала його в будівлю КСУ, не пред'являла ніяких документів і тільки посилалася на "указ невідомої особи" .

Читайте: Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони (оновлено)

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї.Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, йогозарплата за грудень повністю покриває цю суму.

Автор: 

КС (1427) Тупицький (258)


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Топ коментарі
+53
**** жирная, тебя кремировать заживо и таких как ты, нужно
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19.01.2021 13:16
+53
Основна загроза безпеці України це так званий перзидент Зеленський

До сих пір не можу повірити що безхарактерний клоун став президентом Украиїни.... України яка в стані війни з РФ((((((
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19.01.2021 13:22
+40
Тупицький: "Це захоплення Конституційного Суду. Охорона документів не пред'являє і посилається на указ невідомої особи" - Цензор.НЕТ 1226
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19.01.2021 14:13
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Думаю этот Тупицкий 100% сядет, всё идёт именно к этому.
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20.01.2021 01:29 Відповісти
Никто не сел и он не сядет. Все делается только чтобы помешать КСУ объявить о неконституционности земельного закона в имеющейся формулировке. И в конце концов для замены судей на "юристов" Коломойского.
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20.01.2021 08:00 Відповісти
Якщо Тупицький з цім свавіллям не зможе впоратись, то всі його юридичні освіти, досвід та знання геть нічого не варті! Величезну зарплатню Голови Конституційного суду України він отримував не відповідаючи посадовим вимогам і мусить її всю повернути до державного бюджету.
Якщо він зможе зупинити беззаконня, то це ще цікавіше і напевно корисніше для правової системи України.

З великою зацікавленістю чекаю розвитку цієї ситуації
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20.01.2021 01:55 Відповісти
И на шо намек ? в наказлабадii попкорн не продается?...ХМЫ...
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20.01.2021 07:42 Відповісти
охрана не пускавшая его в здание КСУ, не предъявляла никаких документов и только ссылалась на "указ неизвестного лица"-то ли фивалетово-зеленого
то ли зелено-голубого..
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20.01.2021 07:11 Відповісти
там все проще - тупому ссылка от более тупого.
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20.01.2021 07:40 Відповісти
Теперь становится ясным, почему Тимошенко объявила что она против земельной "реформы" и подала заявление в КС. Так как она заранее знала от Бени, что КС развалят до решения КС по этому вопросу. И наверняка была договоренность с Беней, так как "реформа" проходила и без ее голосов. Многоходовые комбинации. Но зато теперь она будет набирать голоса из тех кто против этой "реформы".
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20.01.2021 08:09 Відповісти
Аферу с землёй надо было останавливать Тупицкому раньше. А то не прошло и 2 года и КС вспомнил.
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20.01.2021 08:34 Відповісти
Нічого, Байден прийде- порядок наведе...
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20.01.2021 09:14 Відповісти
Ніх..сє, невідома особа з бандитської зовнішності намагається проникнути в будинок КСУ ще й не знає хто президент в Україні. Не здивуюся, якщо він ніс вибухівку. Чому зразу не посадили в СІЗО до зясування всіх обставин?
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20.01.2021 10:50 Відповісти
Кому в Украине этот суд нужен ? Наверно токо судьям КС .Будет этот суд- не будет- разници нету...Я б его распустил.Тратим токо наши налоги на содержания ненужного суда....
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20.01.2021 11:53 Відповісти
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