Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони (оновлено)
Сьогодні, 19 січня співробітники Управління держохорони відмовилися пропускати Олександра Тупицького в КСУ.
Про це стало відомо "Судово-юридичної газети", передає Цензор.НЕТ.
За інформацією видання, раніше УДО офіційно повідомляло, що ніяких розпоряджень щодо недопуску глави КСУ в будівлю не надходило.
"Інформація, яка поширюється в деяких ЗМІ, про заборону доступу Глави КСУ Олександра Тупицького в приміщення Конституційного Суду України не відповідає дійсності.
Ніяких наказів або розпоряджень щодо обмеження допуску Глави КСУ Тупицького Олександра Миколайовича в приміщення КСУ в Управління державної охорони не надходило", - підкреслює у відповіді УДО.
Відділ комунікації Конституційного суду і правового моніторингу, підтвердив інформацію про недопуск Тупицького в будівлю КС: "Сьогодні, 19 січня, співробітники Управління державної охорони України без повідомлення причини вкотре не допускають главу Конституційного суду Олександра Тупицького в приміщення суду і робочий кабінет".
У повідомленні підкреслюється: "За словами Олександра Тупицького, це є черговою спробою протиправного втручання в діяльність голови Конституційного суду, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов'язків і направлено на блокування роботи Конституційного суду в цілому".
При цьому в КС звертають увагу, що указом президента України Тупицький відсторонений від посади судді Конституційного суду, а адміністративні функції як глави суду він повинен виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КС.
"Нездійснення адміністративних функцій глави суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції", - підкреслюють в КС.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.
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Но мне забавно наблюдать, когда Тупица поставил раком преЗЕдента.
Запасаемся поп корном и будем смотреть это шоу. Бубочка в истерике бъется, а ничего сделать не может и не сможет.
класно дивитись як воюе тупицький і ще тупицькіший
Доречі, його призначала у КСУ людина близька до кримінального співтовариства. Двічі на зоні бувала. Так що Ваш варіант малоймовірний
У конституційних суддів так: хто не висловив окрему думку щодо завідомо протиправного рішення, той м*д*к відповідає за його зміст.
Та й скажіть, чи є у нас хоч один суддя з таким стажем безгрішний.
У Зелі гріхів у десяткі разів більше, та й вони набагато серйозніші, і він не простий злодюжка. Тут зрада та захоплення влади.
Що 22 року дочекатися не можна коли він піде у відставку. Трохи більше року залишилося.
Доречі, це той суддя якого Кучма (на плівках Мельничека) казав за ... підвісити. Може то Зеля кучмівські забаганки вирішив виконати?
цирк, а не государство .
Де їх взяти, тих чесних суддів? Кожний суддя починає свій судейський шлях як не із адвоката, то помічника судді. І увесь час, поки він піднімається на гору, до омріяного крісла, бачить всю цю корупційну кухню, та приймає в ній активну участь, в якості прокладки між суддями, та тими, в інтересах кого судді мають прийняти "правильне" рішення і, із іще більшим ентузіазмом рветься до корита. Ну, а коли вже добрався і присмоктався, то такої сили, щоб його відірвати від корита немає.
-Та бачу, що не Шопенгауер...
Було уже https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1305083106559070 документальне спростування . 242 тис. на 7 днів на трьох осіб
И нет, твоя слезливая история не имеет к тупицкому никакого отношения. Он на столько безграмотный, что не в курсе даже, кто в Украине имеет полномочия издавать указы.
Из твоей фразы "когда я начинал трудовой путь".
". Указы законны, если изданы в пределах полномочий."
Да ты что! А постановления КС законны, если вынесены без пакета нарушений полномочий, подсудности, регламента, нарушением прямой нормы о конфликте интереснов, не противоречат предыдущим постановлениям КСУ и тд, не?
На сколько может быть законным постановление КСУ, которое прямо нарушает Конституцию Украины?
Научись свои мысли излагать, "правовед" недоделанный.
Фраза "когда я начинал свой трудовой путь" - подразумевает "моя ПЕРВАЯ работа".
" "незаконное обогащение" уже отменяли в феврале 2019, но ты тогда не кукарекал"
А вот и лжешь - я тогда еще как "кукарекал". Ибо в отличие от тебя - я непредвзят и меня возмущают любые поползновения против антикоррупционной реформы. То решение КС для меня было одной из причин не голосовать за Порошенко, ибо принято оно было по обращению группы нардепов НФ и БПП.
https://ti-ukraine.org/news/ksu-skasuvav-bilshu-chastynu-antykoruptsijnoyi-reformy-yurydychnyj-analiz-rishennya/ КСУ СКАСУВАВ БІЛЬШУ ЧАСТИНУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ: ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ РІШЕННЯ
"читать какой то бред"
Это не бред, а аналитика от человека, разбирающегося в праве. Для тупого быдла вроде тебя - это, конечно, тяжело.
"ты голосовал за клоуна"
Я никогда не голосовал за клоуна или его партию, так что и в этом смысле твой высер - тоже бред.
"вас биомассу утилизировать нужно"
Себя утилизируй, кусок отброса. А я, в отличие от твоего тупицкого, как раз вношу немалый вклад в рост отечественного ВВП.
Янукович устроил Тупицкого в КСУ. А ЗЮ сделал его Главой. Попользовался им , а теперь вигоняет и использует как шум для прикрытия.
Хотелось бы, чтобы Тупицкий заговорил. Но может не осмелится. Посадят или убьют.
Говорю без всякой симпатии к самому Тупицкому.
Но тут по большому счету дело не в Тупицком...
Спорить с недалекими людьми и явными пропагандонами не буду. Бесполезно.
Они за деньги отрабатывают и равнозначны по своей ментальности Тупицкому.
Когда -нибудь все откроется. Жаль что не сейчас, ЗЕ и К сдают страну
А как это отстраненный от должности судья КС может исполнять обязанности главы КС?
Это воровская круговая порука. Вы, может быть, заметили - недавно ВСП выговор судье АКС вынес - за то, что тот судья разрешил обыск у другого судьи, а не прикрыл его. В этом выговоре вся украинская судейская "этика".