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Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони (оновлено)

Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони (оновлено)

Сьогодні, 19 січня співробітники Управління держохорони відмовилися пропускати Олександра Тупицького в КСУ.

Про це стало відомо "Судово-юридичної газети", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, раніше УДО офіційно повідомляло, що ніяких розпоряджень щодо недопуску глави КСУ в будівлю не надходило.

"Інформація, яка поширюється в деяких ЗМІ, про заборону доступу Глави КСУ Олександра Тупицького в приміщення Конституційного Суду України не відповідає дійсності.

Ніяких наказів або розпоряджень щодо обмеження допуску Глави КСУ Тупицького Олександра Миколайовича в приміщення КСУ в Управління державної охорони не надходило", - підкреслює у відповіді УДО.

Також читайте: Тупицький заробив за 2020 рік понад 3,7 млн ​​грн

Відділ комунікації Конституційного суду і правового моніторингу, підтвердив інформацію про недопуск Тупицького в будівлю КС: "Сьогодні, 19 січня, співробітники Управління державної охорони України без повідомлення причини вкотре не допускають главу Конституційного суду Олександра Тупицького в приміщення суду і робочий кабінет".

У повідомленні підкреслюється: "За словами Олександра Тупицького, це є черговою спробою протиправного втручання в діяльність голови Конституційного суду, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов'язків і направлено на блокування роботи Конституційного суду в цілому".

При цьому в КС звертають увагу, що указом президента України Тупицький відсторонений від посади судді Конституційного суду, а адміністративні функції як глави суду він повинен виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КС.

"Нездійснення адміністративних функцій глави суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції", - підкреслюють в КС.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.

Автор: 

КС (1427) УДО (108) Тупицький (258)


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Топ коментарі
+23
Хлопці з держохорони, дайте йому ляща за всю Україну! Тільки не тумака а саме ляща, смачного такого, щирого. Дякую
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19.01.2021 10:40
+10
перекрыли дорогу до корыта изверги окоянные, дайте человеку поработать он жрать хочет опух в дубаях с голоду.
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19.01.2021 10:50
+7
Злочинець не може бути суддею.На нари погань.
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19.01.2021 11:10
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Та дурбыцал на такой случай (имел бы голову на плечах) не транжирился бы на ДУБАИ...
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19.01.2021 10:49 Відповісти
ну он один раз уже прорвался. Его не первый раз не пускают.
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19.01.2021 10:36 Відповісти
Хлопці з держохорони, дайте йому ляща за всю Україну! Тільки не тумака а саме ляща, смачного такого, щирого. Дякую
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19.01.2021 10:40 Відповісти
ага.. дать ляща Тупицкому по тупицкой роже))
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19.01.2021 10:47 Відповісти
И сколько этот цирк будет продолжаться...!?
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19.01.2021 10:46 Відповісти
Тупицкий - это шестерка Бандюковича. Надо еще помнить, как этот дрыщ вылизал очко бубочке оманскому, когда распустил ВР в 19 году.
Но мне забавно наблюдать, когда Тупица поставил раком преЗЕдента.
Запасаемся поп корном и будем смотреть это шоу. Бубочка в истерике бъется, а ничего сделать не может и не сможет.
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19.01.2021 10:47 Відповісти
А ВЫ ГОВОРИТЕ, МОЛ , НЕТ ПРАВДЫ НА ЗЕМЛЕ... нО ВЕДЬ СВЕЛА ЖЕ СУДЬБИНУШКА КЛОВАНА С ТУПОРЫЛЫМ...
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19.01.2021 10:51 Відповісти
"клована с тупорылым" пишется как обозначение одного целого а не разных табуреток.
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19.01.2021 11:03 Відповісти
Тю, ну пусть будет по-вашему: 2 табуретки - в одном... ПХИ , хто би перечив...
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19.01.2021 12:29 Відповісти
ЗЫ-ыыыы... Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони - Цензор.НЕТ 4367 https://censor.net/ru/user/481150

класно дивитись як воюе тупицький і ще тупицькіший
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19.01.2021 12:31 Відповісти
От цікаво, чому Ви усе на Тупицького вішаєте. Рішення КСУ приймається голосуванням усіх судей КС.
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19.01.2021 11:03 Відповісти
Він сам на себе все повішав , бо крав і не ділився з братвою, а общак він і в Африці общак. Тепер доведеться очко на поготові тримати. Таким фраєркам на зоні місце біля її величності - Параші!!
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19.01.2021 12:19 Відповісти
Ой, я бачу Ви знаток кримінальних звичок
Доречі, його призначала у КСУ людина близька до кримінального співтовариства. Двічі на зоні бувала. Так що Ваш варіант малоймовірний
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19.01.2021 12:30 Відповісти
в нашей стране воры неприкасаемы ( как держслужбовци и депутаты ) официально со времен петра , и враде несколько (?) депутатов кентуются с ворами ( тута пост был ) ,
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19.01.2021 17:07 Відповісти
А хто не згоден з ним висловлює окрему думку.
У конституційних суддів так: хто не висловив окрему думку щодо завідомо протиправного рішення, той м*д*к відповідає за його зміст.
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19.01.2021 15:01 Відповісти
ЯКЩО ЗАХОЧЕ ЗРОБИТЬ, ЩО ТАКЕ КСУ ПЕРЕД НАРОДОМ НІЩО І ТО ЗЕЛЕНИЙ ТИХ ХТО ЗРОБИВ ЙОГО ПРЕЗИДЕНТОМ НАРОД УКРАЇНИ ЗАХОТІВ ВИМОРОЗИТИ І ПІДНЯВ ТАРИФИ, А ТУПИЦЬККОГО ПОМУРИЖАТЬ ВІЗЬМУТЬ ВІДКАТ І ПІШЛО ПОЇХАЛО.
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19.01.2021 13:05 Відповісти
Ну, тепер Зеля стовідсотково тягне на державний переворот ...
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19.01.2021 10:47 Відповісти
Я на шестнадцати аршинах, здесь сижу и буду сидеть. …Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться? (М.А.Булгаков)
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19.01.2021 10:57 Відповісти
перекрыли дорогу до корыта изверги окоянные, дайте человеку поработать он жрать хочет опух в дубаях с голоду.
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19.01.2021 10:50 Відповісти
Ой, цей донецький кнуряка нагуляв жиру та сил на королівській віллі, то йому того охоронця змести з дороги, як два пальці об асфальт. Але цій падлюці потрібен РОЗГОЛОС, ось чого він домагається.
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19.01.2021 10:59 Відповісти
как оказывается на каждого всесильного "тупиканского" найдется человек с ружьем... и в лучшем случае пошлет нах...
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19.01.2021 10:59 Відповісти
Відверте і нахабне порушення Зеленським Закону - ось що ми бачимо. P.S. Тупицький злодюжка і корупціонер, але це не виправдовує Зеленського, який теж став злодюжкою.
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19.01.2021 11:00 Відповісти
Ну, поки що усі звинувачення Тупицького ефимерні та й протухлі - 20-річної давнини.
Та й скажіть, чи є у нас хоч один суддя з таким стажем безгрішний.
У Зелі гріхів у десяткі разів більше, та й вони набагато серйозніші, і він не простий злодюжка. Тут зрада та захоплення влади.
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19.01.2021 11:10 Відповісти
Та є ійого свіжі розпатякування, як він у Дніпрі був "на підсосі", тобто, без хабарів, на одній зряплаті.
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19.01.2021 11:12 Відповісти
І що з того? Коли то було?
Що 22 року дочекатися не можна коли він піде у відставку. Трохи більше року залишилося.
Доречі, це той суддя якого Кучма (на плівках Мельничека) казав за ... підвісити. Може то Зеля кучмівські забаганки вирішив виконати?
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19.01.2021 12:23 Відповісти
Володимир L . Чи ти куплена шестірка від ОПЗЖ чи ЄС. Чи в тебе з головою погано.
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19.01.2021 12:35 Відповісти
ОСЬ ЦЕ ВИПРАВДОВУЄ,,КСУ СЕБЕ САМ ЗНИЩИВ, ЗАЖРАЛИСЬ.
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19.01.2021 13:09 Відповісти
Не пускают на работу - ждут когда загар сойдёт, что бы не дразнить не "отдохнувших".
цирк, а не государство .
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19.01.2021 11:03 Відповісти
Злочинець не може бути суддею.На нари погань.
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19.01.2021 11:10 Відповісти
злочинець може бути названий злочинцем тільки рішенням суду.
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19.01.2021 12:48 Відповісти
Якого суду,з окружної,печерного,шевченківського,проституційного,і взагалі якого? Де в Україні є суд?
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19.01.2021 12:52 Відповісти
ЯКОГО СУДУ, УТОЧНІТЬ.
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19.01.2021 13:10 Відповісти
Якщо це корито, не доведи Господи, згорить, то він іще на попелище пять років буде щодня ходити.
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19.01.2021 11:11 Відповісти
Такої антиконституційної клоунади не було при жодному призиденті!
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19.01.2021 11:11 Відповісти
А скільки в тебе в бульбашії було президентів за 30 років ?
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19.01.2021 13:03 Відповісти
Тупицький станом на сьогоднішній день є голова суду і питання пускати чи не пускати це взагалі нонсус, а ця братва ЗЕЛЕНИХ їх взагалі потрібно гнати, а то скоро нас українців ця голота знищить і вижене із країни, а те що Вони бояться роботи конституційного суду факт і прийняті всі цією голотою закони потрібно скасовувати і все це шобло під кримінал і гнати за межі держави.
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19.01.2021 11:11 Відповісти
Ватан, не забуай, що за за ЗЕ проголосували 73% тих же українців, а за ваше опзж скільки?
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19.01.2021 11:16 Відповісти
Зелені настільки тупі, що не здатні навіть порахувати кількість власних (більшістю вже колишніх) виборців. Бо ніяких "73 відсотка українців" немає, від усіх саме українців за Зелену Жабу проголосували 48 відсотків. Зелені тупістю нічим не поступаються мальдівським свиням, які ТЕЖ досі вважають, що їх підтримали 25% українців, хоча це насправді навіть не 16% першого туру, а біля 11% від усіх українців. А взагалі тенденція - хто найменш освічений, часом просто тупий - той голосував або за Свиню Мальдівську, або за Зелену Жабу.
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19.01.2021 11:24 Відповісти
ПІДТРИМУЮ.
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19.01.2021 13:12 Відповісти
Зебилушка, ты что то напутал))) Избиратели опзж и есть избирателями зе)) Это твои ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ) и тебе с этим жить всю жизнь)))
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19.01.2021 11:50 Відповісти
73% бидла і тупих ідіотів. Ти з того табуна7
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19.01.2021 14:59 Відповісти
Да, тут Тупицкий дал маху, - нужно было и себе завести частную охрану... Частная полиция, частная прокуратура, частные суды, частная лавочка - Украина. Кого в этой стране на сегодняшний день волнует нарушение закона и попрание Конституции... Мерзость во власти порождает мерзость в жизни и в душах...
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19.01.2021 11:22 Відповісти
А "чиста" влада буває?
Де їх взяти, тих чесних суддів? Кожний суддя починає свій судейський шлях як не із адвоката, то помічника судді. І увесь час, поки він піднімається на гору, до омріяного крісла, бачить всю цю корупційну кухню, та приймає в ній активну участь, в якості прокладки між суддями, та тими, в інтересах кого судді мають прийняти "правильне" рішення і, із іще більшим ентузіазмом рветься до корита. Ну, а коли вже добрався і присмоктався, то такої сили, щоб його відірвати від корита немає.
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19.01.2021 11:26 Відповісти
Хто його може не пустити він же царь.
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19.01.2021 11:29 Відповісти
Как же к корыту хочется. Ваша честь, ваша честь - они спали когда честь раздавали.
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19.01.2021 11:43 Відповісти
Звичайно Тупицький мурло, але держохороною змінювали Конституцією в 1973 році при Піночеті. Невже урод Піночет реінкарнувався саме тут в зеленій від реформ і тарифів Україні?
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19.01.2021 11:46 Відповісти
Ну почему же "...без уведомления причины"? Причина: а вот нефиг отдьіхать дороже преЗЕдєнта...
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19.01.2021 11:48 Відповісти
правильно. он ещё мало отдохнул, выглядит уставшим.
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19.01.2021 11:49 Відповісти
класно дивитись як воюе тупицький і ще тупицькіший
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19.01.2021 11:53 Відповісти
Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони - Цензор.НЕТ 9911
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19.01.2021 12:10 Відповісти
- Пропустить мене! Я - Тупицький!
-Та бачу, що не Шопенгауер...
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19.01.2021 12:10 Відповісти
грел жопу на вилле за 300к, надо же пополнять запасы
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19.01.2021 12:16 Відповісти
Ну, так про 300к - виявилося фейком
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19.01.2021 12:25 Відповісти
а ну да, он за 200 грн снимал
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19.01.2021 12:55 Відповісти
Ну, що Ви хочете, пане Фейкомет, сказати? Навіщо зелені фейки розповсюджувати?
Було уже https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1305083106559070 документальне спростування . 242 тис. на 7 днів на трьох осіб
Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони - Цензор.НЕТ 3670
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19.01.2021 14:22 Відповісти
дебил, это явно не по 3 рубля для обычных
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19.01.2021 15:06 Відповісти
тупицкий а на куя тебе на работу? ты ж там всеравно ничего не делаешь.... вот уже почти 2 месяца от вашего кс ничего не слышно и вас самих не видно и ничего! и страна не развалилась и жизнь продолжается.... так на яух вы такие красивые с огромными зарплатами за наш счёт нам нужны???
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19.01.2021 12:34 Відповісти
В Дубае лучше, возвращайся туда, крыса!
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19.01.2021 12:39 Відповісти
у человека зарплата 15$. нужно было учиться хорошо, и ты мог бы на зарплату отвисать на курортах, а не цемент мешать, и зубы были бы не гнилые через один.
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19.01.2021 13:24 Відповісти
Учиться? Не нужно этих прохиндеев считать сильно учеными. На должность он пролез не из-за своих уникальных знаний, а из-за умения вертеться, договариваться, подмазывать и делиться незаконно полученными доходами.
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19.01.2021 13:46 Відповісти
когда я начинал трудовой путь)))у меня в подчинении было больше 100 человек, 4 бригады, и все черное быдло считало, что ИТР обуза, они нас кормят, содержат, а могли бы и сами. выгоняешь под сраку за пьянку, оно на коленях, плачет, прости хозяин, дети, жена, родители болеют...
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19.01.2021 14:04 Відповісти
Интересно, кто это такому начинающему, вчерашнему студенту без опыта работы, сходу в подчинение 100 человек выдал?

И нет, твоя слезливая история не имеет к тупицкому никакого отношения. Он на столько безграмотный, что не в курсе даже, кто в Украине имеет полномочия издавать указы.
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19.01.2021 14:09 Відповісти
откуда тебе известно про мой опыт работы? ))) если точно-124 штуки, и я уже был ктн. ты то сам не блещешь итЭлэктам - "на столько" пишется слитно. Указы законны, если изданы в пределах полномочий. сунь рыло в Конституцию, там и про КС и президента, а потом в Закон о КС. биомасса книги в руках не держала, насмотрелась телевизора, берется комментировать!
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19.01.2021 14:25 Відповісти
"откуда тебе известно про мой опыт работы?"

Из твоей фразы "когда я начинал трудовой путь".

". Указы законны, если изданы в пределах полномочий."
Да ты что! А постановления КС законны, если вынесены без пакета нарушений полномочий, подсудности, регламента, нарушением прямой нормы о конфликте интереснов, не противоречат предыдущим постановлениям КСУ и тд, не?
На сколько может быть законным постановление КСУ, которое прямо нарушает Конституцию Украины?
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19.01.2021 14:41 Відповісти
по второму, у меня правоведение. с тобой дураком дискутировать, по этим вопросам, ниже собственного достоинства. вся возня вокруг КС только по этой причине =суд принимает решения и даёт заключения по соблюдению конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента Украины с поста в пределах, определённых Конституцией. "незаконное обогащение" уже отменяли в феврале 2019, но ты тогда не кукарекал, и когда подтвердил законность указа про роспуск ВР- радовался, а это те же, на манеже...
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19.01.2021 15:40 Відповісти
"по второму, у меня правоведение"

Научись свои мысли излагать, "правовед" недоделанный.
Фраза "когда я начинал свой трудовой путь" - подразумевает "моя ПЕРВАЯ работа".

" "незаконное обогащение" уже отменяли в феврале 2019, но ты тогда не кукарекал"

А вот и лжешь - я тогда еще как "кукарекал". Ибо в отличие от тебя - я непредвзят и меня возмущают любые поползновения против антикоррупционной реформы. То решение КС для меня было одной из причин не голосовать за Порошенко, ибо принято оно было по обращению группы нардепов НФ и БПП.
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19.01.2021 18:15 Відповісти
На вот, почитай, "правовед" недоделанный, анализ этого решения КС от реального правоведа:

https://ti-ukraine.org/news/ksu-skasuvav-bilshu-chastynu-antykoruptsijnoyi-reformy-yurydychnyj-analiz-rishennya/ КСУ СКАСУВАВ БІЛЬШУ ЧАСТИНУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ: ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ РІШЕННЯ
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19.01.2021 18:24 Відповісти
я дурею. 19, Праздник, люди окунаются в прорубь, парятся в сауне, в снегу катаются, накрывают столы...а быдло сидит в проперделой хрущевке, и рассуждает о решении Конституционного суда, вместо того что бы убрать в подъезде, или почистить снег !!! нах мне читать какой то бред! ты голосовал за клоуна, получил цирк везде, от экономики и международных отношений, до энергетики, с/х, КС. у тебя, дурик, рядом районный суд, там любой судья идет домой с мин 1тыс$. это РЯДОМ! иди, покачайся ТАМ, за правду. вас биомассу утилизировать нужно, 25-30млн, оставить людей, и ВВП на душу вырастет.
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20.01.2021 14:03 Відповісти
Бред, это то, что ты тут накалякало, быдло немытое. И тупицкий твой - тоже натуральное, отборное, 100%е быдло, дорвавшееся до власти и бабла и потому потерявшее берега.

"читать какой то бред"
Это не бред, а аналитика от человека, разбирающегося в праве. Для тупого быдла вроде тебя - это, конечно, тяжело.

"ты голосовал за клоуна"
Я никогда не голосовал за клоуна или его партию, так что и в этом смысле твой высер - тоже бред.

"вас биомассу утилизировать нужно"
Себя утилизируй, кусок отброса. А я, в отличие от твоего тупицкого, как раз вношу немалый вклад в рост отечественного ВВП.
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20.01.2021 15:06 Відповісти
чем отличаются дорогие понты от дешевых?))) вам лохам разрешили безнаказанно кукарекать, и быдло без тормозов погнало комментировать все подряд, вместо того, что бы работать на огороде! решение о третьем сроке Кучмы 2003- ты держала язык в #опе. незаконная политическая реформа 2004- язык в #опе. полномочия Януковичу 2010 -язык в #опе. незаконный роспуск ВР 2019 -ты радовалась. теперь ты набралась уМу и храбрости?
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21.01.2021 19:53 Відповісти
Работа - у лесоруба,служба - у госохраны ,у судьи кс - черт зает что......
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19.01.2021 13:08 Відповісти
На Буковеле тоже неплохо за госсчет.
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19.01.2021 13:10 Відповісти
Зе и К куда страшнее Тупицкого.
Янукович устроил Тупицкого в КСУ. А ЗЮ сделал его Главой. Попользовался им , а теперь вигоняет и использует как шум для прикрытия.
Хотелось бы, чтобы Тупицкий заговорил. Но может не осмелится. Посадят или убьют.
Говорю без всякой симпатии к самому Тупицкому.
Но тут по большому счету дело не в Тупицком...
Спорить с недалекими людьми и явными пропагандонами не буду. Бесполезно.
Они за деньги отрабатывают и равнозначны по своей ментальности Тупицкому.
Когда -нибудь все откроется. Жаль что не сейчас, ЗЕ и К сдают страну
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19.01.2021 13:28 Відповісти
а слабо додуматься на чьей стороне играет тупицкий и его команда? каждый судит в меру своего ума... или делает вид , при этом цитирует чужие слова ... ( своего ума - отсутствует),так вот у меня вопрос не к умным ботам , а к нормальным людям .Не кажется ли вам что странно то что только после избрания президентом Зеленского , КС заметушился и яростно начал блочить кому то не выгодные постановы и законы от партии Слуг Народа .
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19.01.2021 14:23 Відповісти
"в КС обращают внимание, что указом президента Украины Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда, а административные функции как главы суда он должен исполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КС."

А как это отстраненный от должности судья КС может исполнять обязанности главы КС?
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19.01.2021 13:44 Відповісти
вот именно- бред сивой кобылы от КС
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19.01.2021 14:24 Відповісти
Мені дуже цікаво,що хоть один орган державної влади виступив за неправомірність дій презика. А вся шушера--ВР. кабінет міністрів, генштаб,СБУ, МВС і інш все виконують. КС --дерьмо, але президен не краще.ДЕ В УКРАЇНІ КОНСТИТУЦІЯ І ЗАКОНИ,???
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19.01.2021 15:06 Відповісти
Коли Конституційний суд порушує Конституцію - законної управи проти нього немає - лише політична.
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19.01.2021 18:17 Відповісти
Почему такое возможно, что мы не можем избавиться от этого жирного упыря в мантии. Его в дверь - он в окно. Корпоративная этика его коллег тоже впечатляет. Это не этика, а трусость, боязнь,что завтра могут выгнать кого-то из них. Они получают от нас огромные зарплаты, должны быть олицетворением честности и законности - ни на один из этих пунктов не тянет сало - тупицкий. Если на самом верху здания такой смрад - то что можно ожидать на нижних этажах. У людей нет хорошего эмоционального состояния, потому как нет справедливости. Не удовлетворён запрос на правосудие. А кто будет 'правосудить'? Вот это жалкое чмо, думающее только о бабках? Если честно, если он умрет от коронавируса, это облегчит ситуацию, так не умрет же!
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19.01.2021 15:35 Відповісти
"Корпоративная этика его коллег тоже впечатляет. Это не этика, а трусость, боязнь,"

Это воровская круговая порука. Вы, может быть, заметили - недавно ВСП выговор судье АКС вынес - за то, что тот судья разрешил обыск у другого судьи, а не прикрыл его. В этом выговоре вся украинская судейская "этика".
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19.01.2021 18:19 Відповісти
Тупицам там делать нечего!
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19.01.2021 22:29 Відповісти
 
 