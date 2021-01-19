Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони (оновлено)

Сьогодні, 19 січня співробітники Управління держохорони відмовилися пропускати Олександра Тупицького в КСУ.

Про це стало відомо "Судово-юридичної газети", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, раніше УДО офіційно повідомляло, що ніяких розпоряджень щодо недопуску глави КСУ в будівлю не надходило.

"Інформація, яка поширюється в деяких ЗМІ, про заборону доступу Глави КСУ Олександра Тупицького в приміщення Конституційного Суду України не відповідає дійсності.

Ніяких наказів або розпоряджень щодо обмеження допуску Глави КСУ Тупицького Олександра Миколайовича в приміщення КСУ в Управління державної охорони не надходило", - підкреслює у відповіді УДО.

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Відділ комунікації Конституційного суду і правового моніторингу, підтвердив інформацію про недопуск Тупицького в будівлю КС: "Сьогодні, 19 січня, співробітники Управління державної охорони України без повідомлення причини вкотре не допускають главу Конституційного суду Олександра Тупицького в приміщення суду і робочий кабінет".

У повідомленні підкреслюється: "За словами Олександра Тупицького, це є черговою спробою протиправного втручання в діяльність голови Конституційного суду, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов'язків і направлено на блокування роботи Конституційного суду в цілому".

При цьому в КС звертають увагу, що указом президента України Тупицький відсторонений від посади судді Конституційного суду, а адміністративні функції як глави суду він повинен виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КС.

"Нездійснення адміністративних функцій глави суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції", - підкреслюють в КС.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.