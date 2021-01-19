РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7257 посетителей онлайн
Новости
22 925 87

Главу КС Тупицкого не пускают на работу сотрудники госохраны (обновлено)

Главу КС Тупицкого не пускают на работу сотрудники госохраны (обновлено)

Сегодня, 19 января сотрудники Управления госохраны отказались пропускать Александра Тупицкого в КСУ.

Об этом стало известно "Судебно-юридической газете", передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, ранее УДО официально сообщало, что никаких распоряжений по недопуску главы КСУ в здание не поступало.

"Информация, которая распространяется в некоторых СМИ, о запрете доступа Главы КСУ Александра Тупицкого в помещение Конституционного Суда Украины не соответствует действительности.

Никаких приказов или распоряжений относительно ограничения допуска Главы КСУ Тупицкого Александра Николаевича в помещения КСУ в Управление государственной охраны не поступало", - подчеркивает в ответе УДО.

Смотрите также: Один из самых богатых в мире спортсменов Конор МакГрегор отдыхает в том же отеле в Дубае, где и глава КС Украины Тупицкий. ФОТО

Отдел коммуникации Конституционного суда и правового мониторинга, подтвердил информацию о недопуске Тупицкого в здание КС: "Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления причины в который раз не допускают главу Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет".

В сообщении подчеркивается: "По словам Александра Тупицкого, это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность главы Конституционного суда, препятствованием исполнению им своих служебных обязанностей и направлено на блокирование работы Конституционный суд в целом".

При этом в КС обращают внимание, что указом президента Украины Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда, а административные функции как главы суда он должен исполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КС.

"Неосуществление административных функций главы суда приведет к дестабилизации работы всей институции", - подчеркивают в КС.

Читайте также: Отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму, - пресс-служба КС. ДОКУМЕНТ

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

КС (2248) УГО (179) Тупицкий (233)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Хлопці з держохорони, дайте йому ляща за всю Україну! Тільки не тумака а саме ляща, смачного такого, щирого. Дякую
показать весь комментарий
19.01.2021 10:40
+10
перекрыли дорогу до корыта изверги окоянные, дайте человеку поработать он жрать хочет опух в дубаях с голоду.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:50
+7
Злочинець не може бути суддею.На нари погань.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та дурбыцал на такой случай (имел бы голову на плечах) не транжирился бы на ДУБАИ...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:49 Ответить
ну он один раз уже прорвался. Его не первый раз не пускают.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:36 Ответить
Хлопці з держохорони, дайте йому ляща за всю Україну! Тільки не тумака а саме ляща, смачного такого, щирого. Дякую
показать весь комментарий
19.01.2021 10:40 Ответить
ага.. дать ляща Тупицкому по тупицкой роже))
показать весь комментарий
19.01.2021 10:47 Ответить
И сколько этот цирк будет продолжаться...!?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:46 Ответить
Тупицкий - это шестерка Бандюковича. Надо еще помнить, как этот дрыщ вылизал очко бубочке оманскому, когда распустил ВР в 19 году.
Но мне забавно наблюдать, когда Тупица поставил раком преЗЕдента.
Запасаемся поп корном и будем смотреть это шоу. Бубочка в истерике бъется, а ничего сделать не может и не сможет.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:47 Ответить
А ВЫ ГОВОРИТЕ, МОЛ , НЕТ ПРАВДЫ НА ЗЕМЛЕ... нО ВЕДЬ СВЕЛА ЖЕ СУДЬБИНУШКА КЛОВАНА С ТУПОРЫЛЫМ...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:51 Ответить
"клована с тупорылым" пишется как обозначение одного целого а не разных табуреток.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:03 Ответить
Тю, ну пусть будет по-вашему: 2 табуретки - в одном... ПХИ , хто би перечив...
показать весь комментарий
19.01.2021 12:29 Ответить
ЗЫ-ыыыы... Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони - Цензор.НЕТ 4367 https://censor.net/ru/user/481150

класно дивитись як воюе тупицький і ще тупицькіший
показать весь комментарий
19.01.2021 12:31 Ответить
От цікаво, чому Ви усе на Тупицького вішаєте. Рішення КСУ приймається голосуванням усіх судей КС.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:03 Ответить
Він сам на себе все повішав , бо крав і не ділився з братвою, а общак він і в Африці общак. Тепер доведеться очко на поготові тримати. Таким фраєркам на зоні місце біля її величності - Параші!!
показать весь комментарий
19.01.2021 12:19 Ответить
Ой, я бачу Ви знаток кримінальних звичок
Доречі, його призначала у КСУ людина близька до кримінального співтовариства. Двічі на зоні бувала. Так що Ваш варіант малоймовірний
показать весь комментарий
19.01.2021 12:30 Ответить
в нашей стране воры неприкасаемы ( как держслужбовци и депутаты ) официально со времен петра , и враде несколько (?) депутатов кентуются с ворами ( тута пост был ) ,
показать весь комментарий
19.01.2021 17:07 Ответить
А хто не згоден з ним висловлює окрему думку.
У конституційних суддів так: хто не висловив окрему думку щодо завідомо протиправного рішення, той м*д*к відповідає за його зміст.
показать весь комментарий
19.01.2021 15:01 Ответить
ЯКЩО ЗАХОЧЕ ЗРОБИТЬ, ЩО ТАКЕ КСУ ПЕРЕД НАРОДОМ НІЩО І ТО ЗЕЛЕНИЙ ТИХ ХТО ЗРОБИВ ЙОГО ПРЕЗИДЕНТОМ НАРОД УКРАЇНИ ЗАХОТІВ ВИМОРОЗИТИ І ПІДНЯВ ТАРИФИ, А ТУПИЦЬККОГО ПОМУРИЖАТЬ ВІЗЬМУТЬ ВІДКАТ І ПІШЛО ПОЇХАЛО.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:05 Ответить
Ну, тепер Зеля стовідсотково тягне на державний переворот ...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:47 Ответить
Я на шестнадцати аршинах, здесь сижу и буду сидеть. …Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться? (М.А.Булгаков)
показать весь комментарий
19.01.2021 10:57 Ответить
перекрыли дорогу до корыта изверги окоянные, дайте человеку поработать он жрать хочет опух в дубаях с голоду.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:50 Ответить
Ой, цей донецький кнуряка нагуляв жиру та сил на королівській віллі, то йому того охоронця змести з дороги, як два пальці об асфальт. Але цій падлюці потрібен РОЗГОЛОС, ось чого він домагається.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:59 Ответить
как оказывается на каждого всесильного "тупиканского" найдется человек с ружьем... и в лучшем случае пошлет нах...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:59 Ответить
Відверте і нахабне порушення Зеленським Закону - ось що ми бачимо. P.S. Тупицький злодюжка і корупціонер, але це не виправдовує Зеленського, який теж став злодюжкою.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:00 Ответить
Ну, поки що усі звинувачення Тупицького ефимерні та й протухлі - 20-річної давнини.
Та й скажіть, чи є у нас хоч один суддя з таким стажем безгрішний.
У Зелі гріхів у десяткі разів більше, та й вони набагато серйозніші, і він не простий злодюжка. Тут зрада та захоплення влади.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:10 Ответить
Та є ійого свіжі розпатякування, як він у Дніпрі був "на підсосі", тобто, без хабарів, на одній зряплаті.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:12 Ответить
І що з того? Коли то було?
Що 22 року дочекатися не можна коли він піде у відставку. Трохи більше року залишилося.
Доречі, це той суддя якого Кучма (на плівках Мельничека) казав за ... підвісити. Може то Зеля кучмівські забаганки вирішив виконати?
показать весь комментарий
19.01.2021 12:23 Ответить
Володимир L . Чи ти куплена шестірка від ОПЗЖ чи ЄС. Чи в тебе з головою погано.
показать весь комментарий
19.01.2021 12:35 Ответить
ОСЬ ЦЕ ВИПРАВДОВУЄ,,КСУ СЕБЕ САМ ЗНИЩИВ, ЗАЖРАЛИСЬ.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:09 Ответить
Не пускают на работу - ждут когда загар сойдёт, что бы не дразнить не "отдохнувших".
цирк, а не государство .
показать весь комментарий
19.01.2021 11:03 Ответить
Злочинець не може бути суддею.На нари погань.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:10 Ответить
злочинець може бути названий злочинцем тільки рішенням суду.
показать весь комментарий
19.01.2021 12:48 Ответить
Якого суду,з окружної,печерного,шевченківського,проституційного,і взагалі якого? Де в Україні є суд?
показать весь комментарий
19.01.2021 12:52 Ответить
ЯКОГО СУДУ, УТОЧНІТЬ.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:10 Ответить
Якщо це корито, не доведи Господи, згорить, то він іще на попелище пять років буде щодня ходити.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:11 Ответить
Такої антиконституційної клоунади не було при жодному призиденті!
показать весь комментарий
19.01.2021 11:11 Ответить
А скільки в тебе в бульбашії було президентів за 30 років ?
показать весь комментарий
19.01.2021 13:03 Ответить
Тупицький станом на сьогоднішній день є голова суду і питання пускати чи не пускати це взагалі нонсус, а ця братва ЗЕЛЕНИХ їх взагалі потрібно гнати, а то скоро нас українців ця голота знищить і вижене із країни, а те що Вони бояться роботи конституційного суду факт і прийняті всі цією голотою закони потрібно скасовувати і все це шобло під кримінал і гнати за межі держави.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:11 Ответить
Ватан, не забуай, що за за ЗЕ проголосували 73% тих же українців, а за ваше опзж скільки?
показать весь комментарий
19.01.2021 11:16 Ответить
Зелені настільки тупі, що не здатні навіть порахувати кількість власних (більшістю вже колишніх) виборців. Бо ніяких "73 відсотка українців" немає, від усіх саме українців за Зелену Жабу проголосували 48 відсотків. Зелені тупістю нічим не поступаються мальдівським свиням, які ТЕЖ досі вважають, що їх підтримали 25% українців, хоча це насправді навіть не 16% першого туру, а біля 11% від усіх українців. А взагалі тенденція - хто найменш освічений, часом просто тупий - той голосував або за Свиню Мальдівську, або за Зелену Жабу.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:24 Ответить
ПІДТРИМУЮ.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:12 Ответить
Зебилушка, ты что то напутал))) Избиратели опзж и есть избирателями зе)) Это твои ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ) и тебе с этим жить всю жизнь)))
показать весь комментарий
19.01.2021 11:50 Ответить
73% бидла і тупих ідіотів. Ти з того табуна7
показать весь комментарий
19.01.2021 14:59 Ответить
Да, тут Тупицкий дал маху, - нужно было и себе завести частную охрану... Частная полиция, частная прокуратура, частные суды, частная лавочка - Украина. Кого в этой стране на сегодняшний день волнует нарушение закона и попрание Конституции... Мерзость во власти порождает мерзость в жизни и в душах...
показать весь комментарий
19.01.2021 11:22 Ответить
А "чиста" влада буває?
Де їх взяти, тих чесних суддів? Кожний суддя починає свій судейський шлях як не із адвоката, то помічника судді. І увесь час, поки він піднімається на гору, до омріяного крісла, бачить всю цю корупційну кухню, та приймає в ній активну участь, в якості прокладки між суддями, та тими, в інтересах кого судді мають прийняти "правильне" рішення і, із іще більшим ентузіазмом рветься до корита. Ну, а коли вже добрався і присмоктався, то такої сили, щоб його відірвати від корита немає.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:26 Ответить
Хто його може не пустити він же царь.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:29 Ответить
Как же к корыту хочется. Ваша честь, ваша честь - они спали когда честь раздавали.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:43 Ответить
Звичайно Тупицький мурло, але держохороною змінювали Конституцією в 1973 році при Піночеті. Невже урод Піночет реінкарнувався саме тут в зеленій від реформ і тарифів Україні?
показать весь комментарий
19.01.2021 11:46 Ответить
Ну почему же "...без уведомления причины"? Причина: а вот нефиг отдьіхать дороже преЗЕдєнта...
показать весь комментарий
19.01.2021 11:48 Ответить
правильно. он ещё мало отдохнул, выглядит уставшим.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:49 Ответить
класно дивитись як воюе тупицький і ще тупицькіший
показать весь комментарий
19.01.2021 11:53 Ответить
Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони - Цензор.НЕТ 9911
показать весь комментарий
19.01.2021 12:10 Ответить
- Пропустить мене! Я - Тупицький!
-Та бачу, що не Шопенгауер...
показать весь комментарий
19.01.2021 12:10 Ответить
грел жопу на вилле за 300к, надо же пополнять запасы
показать весь комментарий
19.01.2021 12:16 Ответить
Ну, так про 300к - виявилося фейком
показать весь комментарий
19.01.2021 12:25 Ответить
а ну да, он за 200 грн снимал
показать весь комментарий
19.01.2021 12:55 Ответить
Ну, що Ви хочете, пане Фейкомет, сказати? Навіщо зелені фейки розповсюджувати?
Було уже https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1305083106559070 документальне спростування . 242 тис. на 7 днів на трьох осіб
Главу КС Тупицького не пускають на роботу співробітники держохорони - Цензор.НЕТ 3670
показать весь комментарий
19.01.2021 14:22 Ответить
дебил, это явно не по 3 рубля для обычных
показать весь комментарий
19.01.2021 15:06 Ответить
тупицкий а на куя тебе на работу? ты ж там всеравно ничего не делаешь.... вот уже почти 2 месяца от вашего кс ничего не слышно и вас самих не видно и ничего! и страна не развалилась и жизнь продолжается.... так на яух вы такие красивые с огромными зарплатами за наш счёт нам нужны???
показать весь комментарий
19.01.2021 12:34 Ответить
В Дубае лучше, возвращайся туда, крыса!
показать весь комментарий
19.01.2021 12:39 Ответить
у человека зарплата 15$. нужно было учиться хорошо, и ты мог бы на зарплату отвисать на курортах, а не цемент мешать, и зубы были бы не гнилые через один.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:24 Ответить
Учиться? Не нужно этих прохиндеев считать сильно учеными. На должность он пролез не из-за своих уникальных знаний, а из-за умения вертеться, договариваться, подмазывать и делиться незаконно полученными доходами.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:46 Ответить
когда я начинал трудовой путь)))у меня в подчинении было больше 100 человек, 4 бригады, и все черное быдло считало, что ИТР обуза, они нас кормят, содержат, а могли бы и сами. выгоняешь под сраку за пьянку, оно на коленях, плачет, прости хозяин, дети, жена, родители болеют...
показать весь комментарий
19.01.2021 14:04 Ответить
Интересно, кто это такому начинающему, вчерашнему студенту без опыта работы, сходу в подчинение 100 человек выдал?

И нет, твоя слезливая история не имеет к тупицкому никакого отношения. Он на столько безграмотный, что не в курсе даже, кто в Украине имеет полномочия издавать указы.
показать весь комментарий
19.01.2021 14:09 Ответить
откуда тебе известно про мой опыт работы? ))) если точно-124 штуки, и я уже был ктн. ты то сам не блещешь итЭлэктам - "на столько" пишется слитно. Указы законны, если изданы в пределах полномочий. сунь рыло в Конституцию, там и про КС и президента, а потом в Закон о КС. биомасса книги в руках не держала, насмотрелась телевизора, берется комментировать!
показать весь комментарий
19.01.2021 14:25 Ответить
"откуда тебе известно про мой опыт работы?"

Из твоей фразы "когда я начинал трудовой путь".

". Указы законны, если изданы в пределах полномочий."
Да ты что! А постановления КС законны, если вынесены без пакета нарушений полномочий, подсудности, регламента, нарушением прямой нормы о конфликте интереснов, не противоречат предыдущим постановлениям КСУ и тд, не?
На сколько может быть законным постановление КСУ, которое прямо нарушает Конституцию Украины?
показать весь комментарий
19.01.2021 14:41 Ответить
по второму, у меня правоведение. с тобой дураком дискутировать, по этим вопросам, ниже собственного достоинства. вся возня вокруг КС только по этой причине =суд принимает решения и даёт заключения по соблюдению конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении Президента Украины с поста в пределах, определённых Конституцией. "незаконное обогащение" уже отменяли в феврале 2019, но ты тогда не кукарекал, и когда подтвердил законность указа про роспуск ВР- радовался, а это те же, на манеже...
показать весь комментарий
19.01.2021 15:40 Ответить
"по второму, у меня правоведение"

Научись свои мысли излагать, "правовед" недоделанный.
Фраза "когда я начинал свой трудовой путь" - подразумевает "моя ПЕРВАЯ работа".

" "незаконное обогащение" уже отменяли в феврале 2019, но ты тогда не кукарекал"

А вот и лжешь - я тогда еще как "кукарекал". Ибо в отличие от тебя - я непредвзят и меня возмущают любые поползновения против антикоррупционной реформы. То решение КС для меня было одной из причин не голосовать за Порошенко, ибо принято оно было по обращению группы нардепов НФ и БПП.
показать весь комментарий
19.01.2021 18:15 Ответить
На вот, почитай, "правовед" недоделанный, анализ этого решения КС от реального правоведа:

https://ti-ukraine.org/news/ksu-skasuvav-bilshu-chastynu-antykoruptsijnoyi-reformy-yurydychnyj-analiz-rishennya/ КСУ СКАСУВАВ БІЛЬШУ ЧАСТИНУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ: ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ РІШЕННЯ
показать весь комментарий
19.01.2021 18:24 Ответить
я дурею. 19, Праздник, люди окунаются в прорубь, парятся в сауне, в снегу катаются, накрывают столы...а быдло сидит в проперделой хрущевке, и рассуждает о решении Конституционного суда, вместо того что бы убрать в подъезде, или почистить снег !!! нах мне читать какой то бред! ты голосовал за клоуна, получил цирк везде, от экономики и международных отношений, до энергетики, с/х, КС. у тебя, дурик, рядом районный суд, там любой судья идет домой с мин 1тыс$. это РЯДОМ! иди, покачайся ТАМ, за правду. вас биомассу утилизировать нужно, 25-30млн, оставить людей, и ВВП на душу вырастет.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:03 Ответить
Бред, это то, что ты тут накалякало, быдло немытое. И тупицкий твой - тоже натуральное, отборное, 100%е быдло, дорвавшееся до власти и бабла и потому потерявшее берега.

"читать какой то бред"
Это не бред, а аналитика от человека, разбирающегося в праве. Для тупого быдла вроде тебя - это, конечно, тяжело.

"ты голосовал за клоуна"
Я никогда не голосовал за клоуна или его партию, так что и в этом смысле твой высер - тоже бред.

"вас биомассу утилизировать нужно"
Себя утилизируй, кусок отброса. А я, в отличие от твоего тупицкого, как раз вношу немалый вклад в рост отечественного ВВП.
показать весь комментарий
20.01.2021 15:06 Ответить
чем отличаются дорогие понты от дешевых?))) вам лохам разрешили безнаказанно кукарекать, и быдло без тормозов погнало комментировать все подряд, вместо того, что бы работать на огороде! решение о третьем сроке Кучмы 2003- ты держала язык в #опе. незаконная политическая реформа 2004- язык в #опе. полномочия Януковичу 2010 -язык в #опе. незаконный роспуск ВР 2019 -ты радовалась. теперь ты набралась уМу и храбрости?
показать весь комментарий
21.01.2021 19:53 Ответить
Работа - у лесоруба,служба - у госохраны ,у судьи кс - черт зает что......
показать весь комментарий
19.01.2021 13:08 Ответить
На Буковеле тоже неплохо за госсчет.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:10 Ответить
Зе и К куда страшнее Тупицкого.
Янукович устроил Тупицкого в КСУ. А ЗЮ сделал его Главой. Попользовался им , а теперь вигоняет и использует как шум для прикрытия.
Хотелось бы, чтобы Тупицкий заговорил. Но может не осмелится. Посадят или убьют.
Говорю без всякой симпатии к самому Тупицкому.
Но тут по большому счету дело не в Тупицком...
Спорить с недалекими людьми и явными пропагандонами не буду. Бесполезно.
Они за деньги отрабатывают и равнозначны по своей ментальности Тупицкому.
Когда -нибудь все откроется. Жаль что не сейчас, ЗЕ и К сдают страну
показать весь комментарий
19.01.2021 13:28 Ответить
а слабо додуматься на чьей стороне играет тупицкий и его команда? каждый судит в меру своего ума... или делает вид , при этом цитирует чужие слова ... ( своего ума - отсутствует),так вот у меня вопрос не к умным ботам , а к нормальным людям .Не кажется ли вам что странно то что только после избрания президентом Зеленского , КС заметушился и яростно начал блочить кому то не выгодные постановы и законы от партии Слуг Народа .
показать весь комментарий
19.01.2021 14:23 Ответить
"в КС обращают внимание, что указом президента Украины Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда, а административные функции как главы суда он должен исполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КС."

А как это отстраненный от должности судья КС может исполнять обязанности главы КС?
показать весь комментарий
19.01.2021 13:44 Ответить
вот именно- бред сивой кобылы от КС
показать весь комментарий
19.01.2021 14:24 Ответить
Мені дуже цікаво,що хоть один орган державної влади виступив за неправомірність дій презика. А вся шушера--ВР. кабінет міністрів, генштаб,СБУ, МВС і інш все виконують. КС --дерьмо, але президен не краще.ДЕ В УКРАЇНІ КОНСТИТУЦІЯ І ЗАКОНИ,???
показать весь комментарий
19.01.2021 15:06 Ответить
Коли Конституційний суд порушує Конституцію - законної управи проти нього немає - лише політична.
показать весь комментарий
19.01.2021 18:17 Ответить
Почему такое возможно, что мы не можем избавиться от этого жирного упыря в мантии. Его в дверь - он в окно. Корпоративная этика его коллег тоже впечатляет. Это не этика, а трусость, боязнь,что завтра могут выгнать кого-то из них. Они получают от нас огромные зарплаты, должны быть олицетворением честности и законности - ни на один из этих пунктов не тянет сало - тупицкий. Если на самом верху здания такой смрад - то что можно ожидать на нижних этажах. У людей нет хорошего эмоционального состояния, потому как нет справедливости. Не удовлетворён запрос на правосудие. А кто будет 'правосудить'? Вот это жалкое чмо, думающее только о бабках? Если честно, если он умрет от коронавируса, это облегчит ситуацию, так не умрет же!
показать весь комментарий
19.01.2021 15:35 Ответить
"Корпоративная этика его коллег тоже впечатляет. Это не этика, а трусость, боязнь,"

Это воровская круговая порука. Вы, может быть, заметили - недавно ВСП выговор судье АКС вынес - за то, что тот судья разрешил обыск у другого судьи, а не прикрыл его. В этом выговоре вся украинская судейская "этика".
показать весь комментарий
19.01.2021 18:19 Ответить
Тупицам там делать нечего!
показать весь комментарий
19.01.2021 22:29 Ответить
 
 