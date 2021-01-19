Главу КС Тупицкого не пускают на работу сотрудники госохраны (обновлено)
Сегодня, 19 января сотрудники Управления госохраны отказались пропускать Александра Тупицкого в КСУ.
Об этом стало известно "Судебно-юридической газете", передает Цензор.НЕТ.
По информации издания, ранее УДО официально сообщало, что никаких распоряжений по недопуску главы КСУ в здание не поступало.
"Информация, которая распространяется в некоторых СМИ, о запрете доступа Главы КСУ Александра Тупицкого в помещение Конституционного Суда Украины не соответствует действительности.
Никаких приказов или распоряжений относительно ограничения допуска Главы КСУ Тупицкого Александра Николаевича в помещения КСУ в Управление государственной охраны не поступало", - подчеркивает в ответе УДО.
Отдел коммуникации Конституционного суда и правового мониторинга, подтвердил информацию о недопуске Тупицкого в здание КС: "Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления причины в который раз не допускают главу Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет".
В сообщении подчеркивается: "По словам Александра Тупицкого, это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность главы Конституционного суда, препятствованием исполнению им своих служебных обязанностей и направлено на блокирование работы Конституционный суд в целом".
При этом в КС обращают внимание, что указом президента Украины Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда, а административные функции как главы суда он должен исполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КС.
"Неосуществление административных функций главы суда приведет к дестабилизации работы всей институции", - подчеркивают в КС.
Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.
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Но мне забавно наблюдать, когда Тупица поставил раком преЗЕдента.
Запасаемся поп корном и будем смотреть это шоу. Бубочка в истерике бъется, а ничего сделать не может и не сможет.
класно дивитись як воюе тупицький і ще тупицькіший
Доречі, його призначала у КСУ людина близька до кримінального співтовариства. Двічі на зоні бувала. Так що Ваш варіант малоймовірний
У конституційних суддів так: хто не висловив окрему думку щодо завідомо протиправного рішення, той м*д*к відповідає за його зміст.
Та й скажіть, чи є у нас хоч один суддя з таким стажем безгрішний.
У Зелі гріхів у десяткі разів більше, та й вони набагато серйозніші, і він не простий злодюжка. Тут зрада та захоплення влади.
Що 22 року дочекатися не можна коли він піде у відставку. Трохи більше року залишилося.
Доречі, це той суддя якого Кучма (на плівках Мельничека) казав за ... підвісити. Може то Зеля кучмівські забаганки вирішив виконати?
цирк, а не государство .
Де їх взяти, тих чесних суддів? Кожний суддя починає свій судейський шлях як не із адвоката, то помічника судді. І увесь час, поки він піднімається на гору, до омріяного крісла, бачить всю цю корупційну кухню, та приймає в ній активну участь, в якості прокладки між суддями, та тими, в інтересах кого судді мають прийняти "правильне" рішення і, із іще більшим ентузіазмом рветься до корита. Ну, а коли вже добрався і присмоктався, то такої сили, щоб його відірвати від корита немає.
-Та бачу, що не Шопенгауер...
Було уже https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/posts/1305083106559070 документальне спростування . 242 тис. на 7 днів на трьох осіб
И нет, твоя слезливая история не имеет к тупицкому никакого отношения. Он на столько безграмотный, что не в курсе даже, кто в Украине имеет полномочия издавать указы.
Из твоей фразы "когда я начинал трудовой путь".
". Указы законны, если изданы в пределах полномочий."
Да ты что! А постановления КС законны, если вынесены без пакета нарушений полномочий, подсудности, регламента, нарушением прямой нормы о конфликте интереснов, не противоречат предыдущим постановлениям КСУ и тд, не?
На сколько может быть законным постановление КСУ, которое прямо нарушает Конституцию Украины?
Научись свои мысли излагать, "правовед" недоделанный.
Фраза "когда я начинал свой трудовой путь" - подразумевает "моя ПЕРВАЯ работа".
" "незаконное обогащение" уже отменяли в феврале 2019, но ты тогда не кукарекал"
А вот и лжешь - я тогда еще как "кукарекал". Ибо в отличие от тебя - я непредвзят и меня возмущают любые поползновения против антикоррупционной реформы. То решение КС для меня было одной из причин не голосовать за Порошенко, ибо принято оно было по обращению группы нардепов НФ и БПП.
https://ti-ukraine.org/news/ksu-skasuvav-bilshu-chastynu-antykoruptsijnoyi-reformy-yurydychnyj-analiz-rishennya/ КСУ СКАСУВАВ БІЛЬШУ ЧАСТИНУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ РЕФОРМИ: ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ РІШЕННЯ
"читать какой то бред"
Это не бред, а аналитика от человека, разбирающегося в праве. Для тупого быдла вроде тебя - это, конечно, тяжело.
"ты голосовал за клоуна"
Я никогда не голосовал за клоуна или его партию, так что и в этом смысле твой высер - тоже бред.
"вас биомассу утилизировать нужно"
Себя утилизируй, кусок отброса. А я, в отличие от твоего тупицкого, как раз вношу немалый вклад в рост отечественного ВВП.
Янукович устроил Тупицкого в КСУ. А ЗЮ сделал его Главой. Попользовался им , а теперь вигоняет и использует как шум для прикрытия.
Хотелось бы, чтобы Тупицкий заговорил. Но может не осмелится. Посадят или убьют.
Говорю без всякой симпатии к самому Тупицкому.
Но тут по большому счету дело не в Тупицком...
Спорить с недалекими людьми и явными пропагандонами не буду. Бесполезно.
Они за деньги отрабатывают и равнозначны по своей ментальности Тупицкому.
Когда -нибудь все откроется. Жаль что не сейчас, ЗЕ и К сдают страну
А как это отстраненный от должности судья КС может исполнять обязанности главы КС?
Это воровская круговая порука. Вы, может быть, заметили - недавно ВСП выговор судье АКС вынес - за то, что тот судья разрешил обыск у другого судьи, а не прикрыл его. В этом выговоре вся украинская судейская "этика".