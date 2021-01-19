Главу КС Тупицкого не пускают на работу сотрудники госохраны (обновлено)

Сегодня, 19 января сотрудники Управления госохраны отказались пропускать Александра Тупицкого в КСУ.

Об этом стало известно "Судебно-юридической газете", передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, ранее УДО официально сообщало, что никаких распоряжений по недопуску главы КСУ в здание не поступало.

"Информация, которая распространяется в некоторых СМИ, о запрете доступа Главы КСУ Александра Тупицкого в помещение Конституционного Суда Украины не соответствует действительности.

Никаких приказов или распоряжений относительно ограничения допуска Главы КСУ Тупицкого Александра Николаевича в помещения КСУ в Управление государственной охраны не поступало", - подчеркивает в ответе УДО.

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Отдел коммуникации Конституционного суда и правового мониторинга, подтвердил информацию о недопуске Тупицкого в здание КС: "Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления причины в который раз не допускают главу Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет".

В сообщении подчеркивается: "По словам Александра Тупицкого, это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность главы Конституционного суда, препятствованием исполнению им своих служебных обязанностей и направлено на блокирование работы Конституционный суд в целом".

При этом в КС обращают внимание, что указом президента Украины Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда, а административные функции как главы суда он должен исполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КС.

"Неосуществление административных функций главы суда приведет к дестабилизации работы всей институции", - подчеркивают в КС.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.