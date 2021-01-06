Тупицкий улетел отдыхать в Эмираты, - Лещенко

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отправился на отдых в ОАЭ.

Об этом сообщает в Telegram бывший журналист и нардеп, а ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сообщают пассажиры рейса Киев-Дубай PQ 481, вместе с ними в жарких Эмиратах 6 января приземлился глава Конституционного суда Александр Тупицкий, которого от должности судьи отстранил президент Зеленский, но сам Тупицкий отказался признавать это решение", - написал он.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

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5 января судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.