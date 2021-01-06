Тупицкий улетел отдыхать в Эмираты, - Лещенко
Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий отправился на отдых в ОАЭ.
Об этом сообщает в Telegram бывший журналист и нардеп, а ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Как сообщают пассажиры рейса Киев-Дубай PQ 481, вместе с ними в жарких Эмиратах 6 января приземлился глава Конституционного суда Александр Тупицкий, которого от должности судьи отстранил президент Зеленский, но сам Тупицкий отказался признавать это решение", - написал он.
Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.
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5 января судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.
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"сльет крадунов" у них там ?
Какой-то сраный заместитель завхоза в ОП Зеленского может купить себе просто на Новый год дом за пару миллионов и несколько гектар земли и отчалить в ОАЭ, а судья КС нет?
Правда особо отличившимся в ОП полагается еще дом, земля и крепостные.
Зельцу тоже нужна передышка ( им же еще друг другу мозги утюжить)
Лозунг любого незамутненного зебила по жизни:
Мой небосвод хрустально ясен,
И полон радужных картин.
Не потому, что Мир прекрасен,
А потому, что я кретин.
Не факт, что зебилы знают, кто такой Губерман, но в целом это их жизненная позиция.
отстраняя тупицкого зеленский его хотел наказать или таки поощрить... поездкой в Эмираты? )))
там действительно есть что-то....граничащее с преступлением (должностным так точно)
а моню подставят.
и моня в го..не.
ну он же лошара, он не понимает.
его поимеют и опять он в ...овне.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/22/7169131/ Саакашвілі: Порошенко порушив кордон, коли летів на Мальдіви
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/saakashvili-obyasnil-polzu-vizita-zelenskogo-v-oman-1383886.html Саакашвілі пояснив користь візиту Зеленського в Оман
А лучше б в холодильнике с камерой и кондиционером.
біл
бутерброд с вонючим салом кнура 200гр.. а ОАЭ и перелёт и месяц проживания вам обойдётся всего навсего как год в Буковели.
але Божий суд розбереться і з ним