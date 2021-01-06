Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький вирушив на відпочинок в ОАЕ.

Про це повідомляє в Telegram колишній журналіст і нардеп, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють пасажири рейсу Київ-Дубай PQ 481, разом з ними в спекотних Еміратах 6 січня приземлився глава Конституційного Суду Олександр Тупицький, якого з посади судді відсторонив президент Зеленський, але сам Тупицький відмовився визнавати це рішення", - написав він.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.