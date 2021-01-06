Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко
Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький вирушив на відпочинок в ОАЕ.
Про це повідомляє в Telegram колишній журналіст і нардеп, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Як повідомляють пасажири рейсу Київ-Дубай PQ 481, разом з ними в спекотних Еміратах 6 січня приземлився глава Конституційного Суду Олександр Тупицький, якого з посади судді відсторонив президент Зеленський, але сам Тупицький відмовився визнавати це рішення", - написав він.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
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"сльет крадунов" у них там ?
Какой-то сраный заместитель завхоза в ОП Зеленского может купить себе просто на Новый год дом за пару миллионов и несколько гектар земли и отчалить в ОАЭ, а судья КС нет?
Правда особо отличившимся в ОП полагается еще дом, земля и крепостные.
Зельцу тоже нужна передышка ( им же еще друг другу мозги утюжить)
Лозунг любого незамутненного зебила по жизни:
Мой небосвод хрустально ясен,
И полон радужных картин.
Не потому, что Мир прекрасен,
А потому, что я кретин.
Не факт, что зебилы знают, кто такой Губерман, но в целом это их жизненная позиция.
отстраняя тупицкого зеленский его хотел наказать или таки поощрить... поездкой в Эмираты? )))
там действительно есть что-то....граничащее с преступлением (должностным так точно)
а моню подставят.
и моня в го..не.
ну он же лошара, он не понимает.
его поимеют и опять он в ...овне.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/22/7169131/ Саакашвілі: Порошенко порушив кордон, коли летів на Мальдіви
https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/saakashvili-obyasnil-polzu-vizita-zelenskogo-v-oman-1383886.html Саакашвілі пояснив користь візиту Зеленського в Оман
А лучше б в холодильнике с камерой и кондиционером.
біл
бутерброд с вонючим салом кнура 200гр.. а ОАЭ и перелёт и месяц проживания вам обойдётся всего навсего как год в Буковели.
але Божий суд розбереться і з ним