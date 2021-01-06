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Новини Конституційна криза
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Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко

Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький вирушив на відпочинок в ОАЕ.

Про це повідомляє в Telegram колишній журналіст і нардеп, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють пасажири рейсу Київ-Дубай PQ 481, разом з ними в  спекотних Еміратах 6 січня приземлився глава Конституційного Суду Олександр Тупицький, якого з посади судді відсторонив президент Зеленський, але сам Тупицький відмовився визнавати це рішення", - написав він.

Також читайте: Відсторонення президентом глави КС Тупицького відповідає вимогам законодавства, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко 01

Автор: 

Дубай (77) КС (1427) Лещенко Сергій (505) відпочинок (231) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+35
Трудяжка. Умаялся.
Тупицкий улетел отдыхать в Эмираты, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7051
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06.01.2021 17:40 Відповісти
+20
Тупицкий улетел отдыхать в Эмираты, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3022
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06.01.2021 17:43 Відповісти
+16
Продолжение триллера: ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУПИЦЫ.
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06.01.2021 17:40 Відповісти
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все норм: все в эмираты тупицкий, тимошенко....
"сльет крадунов" у них там ?
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06.01.2021 17:43 Відповісти
все в трудах да труда аки пчела тупица ты наш ... как вообще такого ублюдка недоразвитого по жизни такое же ублюдок дефективный Витек и Портнов могли поставить рулить КСУ фэ бодяга еще та...
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06.01.2021 18:32 Відповісти
та и вАвка шмаркля тоже в оман собирается..
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06.01.2021 18:35 Відповісти
Почему ТВАРЬ ЕЩЕ не НА ПАРАШЕ
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06.01.2021 19:00 Відповісти
Продолжение триллера: ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУПИЦЫ.
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06.01.2021 17:40 Відповісти
Может быть даже "Тупица навсегда!"
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06.01.2021 17:46 Відповісти
судя по его бабкам он отнюдь не тупица! это скорее мы все тупицы а он очень умный еврей.....
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06.01.2021 17:51 Відповісти
В конечном итоге он самый непроходимый тупица, потому что только такой может принять участие в такой заварухе и надеяться остаться после этого живым и здоровым.
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06.01.2021 17:56 Відповісти
а ты не понял чего он эту бодягу с декларациями в суде затеял? бабки и видать огромные! понимает что крупно рискует но алчность и жадность перевесила все опасения! просчитал всё этот самый умницкий и кто у власти и ситуацию и расклад сил! так что за него не волнуйся.... он может более и не вернется!
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06.01.2021 18:03 Відповісти
НАГЛИЙ ІЗ КРИМІНАЛЬНИМ НАХИЛОМ, ЦІКАВО ЩО ВІН ПОЛОЖИВ СВІЙ ПРИБОР НА УКАЗ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ЙОГО НІХТО НЕ ЧІПАЄ, А ПЕРЕСІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ЯКІ ПОРУШУЮТЬ УКАЗ І ЗАКОННИ ЩИМЛЯТЬ ПО ПОВНІЙ ЯКАСЬ ДИВИНА,
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06.01.2021 19:00 Відповісти
а хотелось бы "тупица.первая кровь"
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06.01.2021 18:20 Відповісти
Миссия возвращения невыполнима. Он решил там переждать...
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06.01.2021 20:12 Відповісти
Трудяжка. Умаялся.
Тупицкий улетел отдыхать в Эмираты, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7051
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06.01.2021 17:40 Відповісти
А тебе не взяв,продажного, жалкуєш?
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06.01.2021 17:41 Відповісти
Полетів вмирати
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06.01.2021 17:41 Відповісти
скорее полетел жить, а тебя умирать оставил! кинули тебя а ты и не понял!
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06.01.2021 17:58 Відповісти
Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4970
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06.01.2021 18:12 Відповісти
Он мог бы в Донецке круче отдых организовать ))
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06.01.2021 17:42 Відповісти
У него совесть такая, как у тебя, спуга. Ничего удивительного, ты там скоро будешь, так что не завидуй.
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06.01.2021 17:42 Відповісти
Странно что не на своей даче в Крыму.
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06.01.2021 17:43 Відповісти
В Эмиратах тепло.
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06.01.2021 17:48 Відповісти
Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9024
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06.01.2021 18:15 Відповісти
В ЕМІРАТАХ БУДЕШ ХАРЧУВАТЬСЯ СУДЯ.В ЕМІРАТАХ.
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06.01.2021 19:02 Відповісти
Шо не так?

Какой-то сраный заместитель завхоза в ОП Зеленского может купить себе просто на Новый год дом за пару миллионов и несколько гектар земли и отчалить в ОАЭ, а судья КС нет?
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06.01.2021 17:43 Відповісти
да ты прав имеет право конечно! только и тот и другой воры и коррупционеры!
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06.01.2021 18:06 Відповісти
Один из хозяев Украины ?
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06.01.2021 17:43 Відповісти
Тупицкий улетел отдыхать в Эмираты, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3022
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06.01.2021 17:43 Відповісти
Вова, а точно сидеть в эмиратах и получать зарплату из бюджета это страшное наказание для судьи, когда его отстраняют?
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06.01.2021 17:44 Відповісти
Судя по подчиненным ЗЕ - это награждение за верность.

Правда особо отличившимся в ОП полагается еще дом, земля и крепостные.
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06.01.2021 17:46 Відповісти
Одновременно . Без вариантов .
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06.01.2021 17:46 Відповісти
это инфа для желающих его там притопить , не старайтесь , воно не потоне
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06.01.2021 17:45 Відповісти
Тупицкому надо опасаться жуков-скарабеев...
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06.01.2021 20:22 Відповісти
Вернется здоровее прежнего...
Зельцу тоже нужна передышка ( им же еще друг другу мозги утюжить)
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06.01.2021 17:49 Відповісти
Что хотели , то и получили в мае 2019-го . Угадал ?
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06.01.2021 17:50 Відповісти
Всем хорошо: клоуну, которого выставили дураком, но так, чтобы он этого не заметил. Самому Тупицкому, который клал на клоуна так, чтобы он не заметил. Теперь они отдыхают в разных теплых краях. Ах да, еще зебилы остались. Вот только непонятно, хорошо ли им от всего этого
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06.01.2021 17:47 Відповісти
Зебилам всегда хорошо пока есть пивасик, водка и хоть какой-то закусон.

Лозунг любого незамутненного зебила по жизни:

Мой небосвод хрустально ясен,
И полон радужных картин.
Не потому, что Мир прекрасен,
А потому, что я кретин.


Не факт, что зебилы знают, кто такой Губерман, но в целом это их жизненная позиция.
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06.01.2021 17:51 Відповісти
ПОКЛАЛИ ПРИБОР НА ВСІХ.
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06.01.2021 19:05 Відповісти
Он там соберет КС и будет им управлять. Сейчас же все на удаленке работают.
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06.01.2021 17:49 Відповісти
меня терзают смутніе сомнения )))
отстраняя тупицкого зеленский его хотел наказать или таки поощрить... поездкой в Эмираты? )))
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06.01.2021 17:50 Відповісти
А замглавы ОП Тимошенко был Зеленским поощрен или наказан домом, землей и поездкой в те же ОАЭ?
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06.01.2021 17:53 Відповісти
а я знаю? шо я Вам ермак.. шоб все про дела славные бубоськи ведать ? ))))
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06.01.2021 17:54 Відповісти
Ну будем тогда считать, что это наказание у ЗЕленых такое - бери что хочешь, делай что хочешь, не отвечай ни за что.
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06.01.2021 17:57 Відповісти
Тут сумнівів не може бути, на те і відсторонив, щоб мав шанс відпочити після "трудів праведних", матері його ковінька.
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07.01.2021 06:40 Відповісти
Все тупицкие остались в Украине.
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06.01.2021 17:50 Відповісти
ты прав оказалось что это мы все тупицкие, а он скорее умницкий!
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06.01.2021 17:54 Відповісти
Перепрацював, скотыняка
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06.01.2021 17:50 Відповісти
ну вот как????? человек, имеющий допуск к секретной информаии может бесконтрольно кататься по всему миру??? как???
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06.01.2021 17:54 Відповісти
не ищите логику...ее там нет !
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06.01.2021 17:55 Відповісти
где нет логики, там есть умысел. а то статья ук
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06.01.2021 21:40 Відповісти
от умно Вы сказали ! грамотно. (шикарно даже)
там действительно есть что-то....граничащее с преступлением (должностным так точно)
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06.01.2021 21:59 Відповісти
Вот так:
Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9432
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06.01.2021 19:46 Відповісти
моня в Омане и бабки в кармане.
а моню подставят.
и моня в го..не.

ну он же лошара, он не понимает.
его поимеют и опять он в ...овне.
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06.01.2021 21:47 Відповісти
Пілят. І ніякий ковід їх не бере, от холєра!
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06.01.2021 17:55 Відповісти
Все логично. ПрезЕдент в Оман, Голова КС в ОАЭ.... а шо такое?
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06.01.2021 17:57 Відповісти
А как же "Мальдивы"? Значит им можно, а Порошенко было нельзя даже на свои действительно заработанные деньги?
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06.01.2021 18:00 Відповісти
все зависит от того, как подать это нариду. Нарид реально так считает. Плюс, Порошенко у них чето украл у всех
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06.01.2021 18:03 Відповісти
Пока что преподносят как сцылку.
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06.01.2021 18:19 Відповісти
Ну так...............
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/22/7169131/ Саакашвілі: Порошенко порушив кордон, коли летів на Мальдіви

https://economics.segodnya.ua/ua/economics/enews/saakashvili-obyasnil-polzu-vizita-zelenskogo-v-oman-1383886.html Саакашвілі пояснив користь візиту Зеленського в Оман
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06.01.2021 19:41 Відповісти
Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7353
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06.01.2021 17:58 Відповісти
А тебя шоюху продажную забыл взять с собой
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06.01.2021 18:11 Відповісти
Блін, пере...робився і дуже стомився та й бабла наскладав.
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06.01.2021 18:17 Відповісти
Правильно волки ведут себя со стадом...
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06.01.2021 18:18 Відповісти
Скажу больше. Если вдруг, здохнут все ежики в лесу, свистнет рак на горе и т.п., и Тупицкого посадят, то сидеть он будет в камере с холодлильником и кондиционером. (Минюст позаботился). Это конечно не Дубай, но особо страдать не будет.
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06.01.2021 18:31 Відповісти
"...то сидеть он будет в камере с холодлильником и кондиционером."

А лучше б в холодильнике с камерой и кондиционером.
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06.01.2021 23:42 Відповісти
"холодильник с кондиционером" это ярко!
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11.01.2021 09:28 Відповісти
Охренительная новость. Тупицкий улетел в Дубаи! Его видели летевшие этим рейсом. Ничего удивительного, если учесть что из Борисполя в Дубаи четыре прямых ежедневных рейса. Другое дело, что из тысячи возможных попутчиков Тупицкого большинство знают его в лицо, чего не скажешь об обыкновенных украинских туристах
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06.01.2021 18:55 Відповісти
Не простое нам досталось время, из за какого то коррумпированного мешка с дерьмом (Тупицкого) так много проблем. К стати хороший повод не пустить его обратно.
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06.01.2021 19:07 Відповісти
Наплевал на Президента - и улетел на отдых. Показательно! Президенские "новые лица", в свою очередь плюют на Президента, Украину и народ, приобретая на своих родителей -пенсионеров элитные недвижимость и авто, на наворованные деньги с бюджета и взятки, и также, от трудов тяжких улетают отдыхать...Силовики воюют друг с другом, обьявляют "ментовские регионы",а толстосумы с позволения оплеванного, скупают недра и квоты...С Новым годом 95 квартал! С Новым счастьем
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06.01.2021 19:13 Відповісти
А прєзідєнт де ? Третій день невідомо .Може там же ?
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06.01.2021 19:38 Відповісти
в эмираты,бо оман уже буба зашкварил...
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06.01.2021 19:17 Відповісти
Так я не понял,где выхлоп кроме как из моей жопы?Ты Лещенко слил какую то инфу бо тебя зарядили по Тупицкому.Кому,зачем,от кого пох...И теперь ты нагнетаешь Тупицким который поехал в Дубаи.....?А шо, в Дубаи нифига нельзя замотаться без пропуска от Лещенко?!Ты сиди на жопе ровно и отсвечивай.Бо эта инфа от тебя уже тебя светит на срок
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06.01.2021 19:22 Відповісти
Ну так а ШО? Усунули з посади(?!), а він образився та й гайнув на тепленькі моря. За класиком це десь так: кинули щуку в річку.
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06.01.2021 19:29 Відповісти
А Зєля в якому місці ? Член Укрзалізниці не дізнавався ?
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06.01.2021 19:36 Відповісти
Судійське дно, яке отримує офіційно 300-400 тис. і ще скасовує крим. відповідальність за неправдиве декларування!
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06.01.2021 19:39 Відповісти
Бо йому всьо мало!...
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06.01.2021 19:40 Відповісти
И шо вы ему посоветуете ? Отдыхать в Кириловке? Чи шо?
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06.01.2021 19:39 Відповісти
Дубаи скорее всего транзитом. оттуда небось на те же Мальдивы к кнуру. совет держать будут.
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06.01.2021 19:49 Відповісти
Довбана страна довбаний тупий нарід. Хто розумніший - їдьте звідси. Тут не буде життя ні вам ні вашим дітям.
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06.01.2021 20:21 Відповісти
Оп, запахло смаленым и досвидосик) Кентов отмазал, встретимся в Эмиратах. Антракт просто огонь, с большим черным дилдо для избирателей зе.Тупицький полетів відпочивати в Емірати, - Лещенко - Цензор.НЕТ 8373
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06.01.2021 20:49 Відповісти
А чого лященко так переймається цим? Нехай розповість про своє помешкання та про роботу в уз. Що емірати вже для лященко неможливі? Де
біл
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06.01.2021 21:29 Відповісти
Когда уже эта клоунада закончится? Жаль патриотов положивших свои жизни на майдане и в военном конфликте с россией . Надо было сначала уничтожить всю эту гниль в Украине. Смеются в глаза простым людям и жируют с их молчаливого согласия.
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06.01.2021 21:42 Відповісти
А от не дурак и всё подсчитал: Буковель стакан сока 200гр, к
бутерброд с вонючим салом кнура 200гр.. а ОАЭ и перелёт и месяц проживания вам обойдётся всего навсего как год в Буковели.
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06.01.2021 21:49 Відповісти
Тут, гад, мордуют, обзывают, обсирают... Так пусть хоть отдохнет . На солнышке прогреется. А то один стресс у человека!
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06.01.2021 22:09 Відповісти
Чтоб он оттуда больше не вернулся, боров наглый и бесстыжий...
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06.01.2021 23:23 Відповісти
Вернеться, ще й компенсацію буде вимагати за те, що "змусили" туди полетіти.
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07.01.2021 06:44 Відповісти
Мабуть запланував зустріч з московським куратором.
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07.01.2021 09:25 Відповісти
заморився....
але Божий суд розбереться і з ним
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07.01.2021 15:45 Відповісти
Самое интересное что сообщил об этом тот кого зеленский назначил в наблюдательный совет укразализници с зарплатой 350 тыс гривен.
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07.01.2021 16:37 Відповісти
 
 