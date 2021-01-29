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Полицейские со стрельбой задержали вероятного автоугонщика в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские со стрельбой задержали вероятного автоугонщика в Киеве

Вечером 28 января патрульные полицейские в Киеве со стрельбой задержали автоугонщика в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В сообщении отмечется: "Ночью 28 января патрульные получили сообщение о незаконном завладении автомобилем Acura. Оперативно был введен план "Перехват". Экипажи патрульной полиции начали обследование прилегающей территории в поисках похищенного автомобиля.

Через несколько минут инспекторы, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, заметили разыскиваемый автомобиль на Броварском проспекте.

На задержание предполагаемого правонарушителя сразу направились 6 экипажей патрульных. Водитель не реагировал на требование патрульных остановиться и на большой скорости убегал. Началось преследование.

На Броварской окружной дороге водитель повредил служебный автомобиль Toyota Prius и продолжил движение. Во время своей попытки побега водитель неоднократно создавал аварийные ситуации для служебных автомобилей и других участников дорожного движения.

С целью остановки транспортного средства один из патрульных применил табельное огнестрельное оружие и выстрелом попал в колесо автомобиля, чем заставил его снизить скорость. Одновременно с этим, другие экипажи перекрыли все возможные пути для побега.

Через некоторое время водитель Acura остановился и попытался бежать в поле.

Патрульный Александр Малиновский бросился его догонять и сделал два выстрела вверх из табельного оружия для вызова вспомогательных сил.

Услышав выстрелы, беглец остановился и лег на землю.

Патрульные задержали 31-летнего мужчину, на место вызвали следственно-оперативную группу".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
окажется *иностранцем* мамукой)
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29.01.2021 22:35
+3
Ещё один не наигрался в ГТА
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29.01.2021 22:38
+3
Погано що не пристрелили, бо наш суд може звільнити.
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29.01.2021 23:05
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Опять ментовский беспредел
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29.01.2021 22:34 Ответить
Угоняй не угоняй а ми всё равно тебя поймаем, туда сюда всё ровно не уйдёшь "брат"
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29.01.2021 22:35 Ответить
окажется *иностранцем* мамукой)
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29.01.2021 22:35 Ответить
С целью остановки транспортного средства один из патрульных применил табельное огнестрельное оружие и выстрелом попал в колесо автомобиля, чем заставил его снизить скорость. Одновременно с этим, другие экипажи перекрыли все возможные пути для побега, чисто гипотетически за рулем был подросток переросток, к чему такая стрельба и погоня, что убийцу задерживаете, стрельнул в колесо а попал бы в случайного пешехода или другу машину, в жилой дом отрекошетить могла.
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30.01.2021 09:12 Ответить
Ещё один не наигрался в ГТА
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29.01.2021 22:38 Ответить
Дорогой ,что такое имел в виду ГТА , игра на компе ?
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29.01.2021 22:45 Ответить
Наутро стрельба распухла и мешала ходить... )))0))0)))
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29.01.2021 22:47 Ответить
Звірятко?
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29.01.2021 22:53 Ответить
Ну и куда он убегал, это же не Фантомас, который имел машину - самолёт.
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29.01.2021 22:55 Ответить
Погано що не пристрелили, бо наш суд може звільнити.
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29.01.2021 23:05 Ответить
Мало того. Ще й власника тої машини зробили б винним. Мабуть тому, що в нього не так стирчать вуха.
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30.01.2021 00:44 Ответить
Завтра извинения и поцелуи в попу...
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29.01.2021 23:40 Ответить
интересно за чей счет будет ремонт казенных и прочих автомобилей, поврежденных во время мероприятия ?
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29.01.2021 23:49 Ответить
нужно было этой погани ногу прострелить желательно в коленке что б помнил....
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30.01.2021 00:16 Ответить
Поліцейські зі стріляниною затримали ймовірного автовикрадача в Києві - Цензор.НЕТ 5554

Вангую! Цей персонаж буде депутатом від СН у ВР. Адже одного юрченки - викрадача чотирьох пляшок пива - там якось малувато...
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30.01.2021 00:46 Ответить
скоро по камерам будут выпасать на какие гаражи загоняют, и приезжать прямо туда, брать всю малину. конечно, на машине от камер не уйдёшь, а вот для того, чтобы скрыть лицо люди покупают всякие силиконовые маски - очки одел и ни одна камера не распознает. да и не ставят пока таких камер, чтобы сетчатку глаза распознавала, не ставят на улицы - дорого. а так то они есть во всяких СКД
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30.01.2021 00:32 Ответить
Патрульный Александр Малиновский бросился его догонять и сделал два выстрела вверх из табельного оружия для вызова вспомогательных сил, зачем вызывать доп. силы, у вас прекрасно получается стрелять в спину на поражение.
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30.01.2021 09:06 Ответить
Все таки молодці!
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30.01.2021 12:29 Ответить
 
 