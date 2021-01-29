Полицейские со стрельбой задержали вероятного автоугонщика в Киеве
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Вечером 28 января патрульные полицейские в Киеве со стрельбой задержали автоугонщика в Киеве.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В сообщении отмечется: "Ночью 28 января патрульные получили сообщение о незаконном завладении автомобилем Acura. Оперативно был введен план "Перехват". Экипажи патрульной полиции начали обследование прилегающей территории в поисках похищенного автомобиля.
Через несколько минут инспекторы, которые следят за безопасностью города через камеры видеонаблюдения, заметили разыскиваемый автомобиль на Броварском проспекте.
На задержание предполагаемого правонарушителя сразу направились 6 экипажей патрульных. Водитель не реагировал на требование патрульных остановиться и на большой скорости убегал. Началось преследование.
На Броварской окружной дороге водитель повредил служебный автомобиль Toyota Prius и продолжил движение. Во время своей попытки побега водитель неоднократно создавал аварийные ситуации для служебных автомобилей и других участников дорожного движения.
С целью остановки транспортного средства один из патрульных применил табельное огнестрельное оружие и выстрелом попал в колесо автомобиля, чем заставил его снизить скорость. Одновременно с этим, другие экипажи перекрыли все возможные пути для побега.
Через некоторое время водитель Acura остановился и попытался бежать в поле.
Патрульный Александр Малиновский бросился его догонять и сделал два выстрела вверх из табельного оружия для вызова вспомогательных сил.
Услышав выстрелы, беглец остановился и лег на землю.
Патрульные задержали 31-летнего мужчину, на место вызвали следственно-оперативную группу".
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Вангую! Цей персонаж буде депутатом від СН у ВР. Адже одного юрченки - викрадача чотирьох пляшок пива - там якось малувато...