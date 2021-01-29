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Поліцейські зі стріляниною затримали ймовірного автовикрадача в Києві

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейські зі стріляниною затримали ймовірного автовикрадача в Києві

Увечері 28 січня патрульні поліцейські в Києві зі стріляниною затримали автовикрадача в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

У повідомленні зазначено: "Вночі 28 січня патрульні отримали повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Acura. Оперативно було введено план "Перехоплення". Екіпажі патрульної поліції почали обстеження прилеглої території в пошуках викраденого автомобіля.

Через кілька хвилин інспектори, які стежать за безпекою міста через камери відеоспостереження, помітили розшукуваний автомобіль на Броварському проспекті.

На затримання ймовірного правопорушника відразу вирушили 6 екіпажів патрульних. Водій не реагував на вимогу патрульних зупинитися і на великій швидкості тікав. Почалося переслідування.

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На Броварській окружній дорозі водій пошкодив службовий автомобіль Toyota Prius і продовжив рух. Під час своєї спроби втечі водій неодноразово створював аварійні ситуації для службових автомобілів та інших учасників дорожнього руху.

З метою зупинки транспортного засобу один із патрульних застосував табельну вогнепальну зброю і пострілом поцілив у колесо автомобіля, чим змусив його знизити швидкість. Одночасно з цим, інші екіпажі перекрили всі можливі шляхи для втечі.

Через деякий час водій Acura зупинився і спробував утекти в поле.

Патрульний Олександр Малиновський кинувся його наздоганяти і зробив два постріли вгору з табельної зброї для виклику допоміжних сил.

Почувши постріли, утікач зупинився і ліг на землю.

Патрульні затримали 31-річного чоловіка, на місце викликали слідчо-оперативну групу".
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Топ коментарі
+6
окажется *иностранцем* мамукой)
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29.01.2021 22:35
+3
Ещё один не наигрался в ГТА
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29.01.2021 22:38
+3
Погано що не пристрелили, бо наш суд може звільнити.
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29.01.2021 23:05
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Опять ментовский беспредел
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29.01.2021 22:34 Відповісти
Угоняй не угоняй а ми всё равно тебя поймаем, туда сюда всё ровно не уйдёшь "брат"
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29.01.2021 22:35 Відповісти
окажется *иностранцем* мамукой)
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29.01.2021 22:35 Відповісти
С целью остановки транспортного средства один из патрульных применил табельное огнестрельное оружие и выстрелом попал в колесо автомобиля, чем заставил его снизить скорость. Одновременно с этим, другие экипажи перекрыли все возможные пути для побега, чисто гипотетически за рулем был подросток переросток, к чему такая стрельба и погоня, что убийцу задерживаете, стрельнул в колесо а попал бы в случайного пешехода или другу машину, в жилой дом отрекошетить могла.
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30.01.2021 09:12 Відповісти
Ещё один не наигрался в ГТА
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29.01.2021 22:38 Відповісти
Дорогой ,что такое имел в виду ГТА , игра на компе ?
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29.01.2021 22:45 Відповісти
Наутро стрельба распухла и мешала ходить... )))0))0)))
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29.01.2021 22:47 Відповісти
Звірятко?
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29.01.2021 22:53 Відповісти
Ну и куда он убегал, это же не Фантомас, который имел машину - самолёт.
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29.01.2021 22:55 Відповісти
Погано що не пристрелили, бо наш суд може звільнити.
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29.01.2021 23:05 Відповісти
Мало того. Ще й власника тої машини зробили б винним. Мабуть тому, що в нього не так стирчать вуха.
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30.01.2021 00:44 Відповісти
Завтра извинения и поцелуи в попу...
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29.01.2021 23:40 Відповісти
интересно за чей счет будет ремонт казенных и прочих автомобилей, поврежденных во время мероприятия ?
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29.01.2021 23:49 Відповісти
нужно было этой погани ногу прострелить желательно в коленке что б помнил....
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30.01.2021 00:16 Відповісти
Поліцейські зі стріляниною затримали ймовірного автовикрадача в Києві - Цензор.НЕТ 5554

Вангую! Цей персонаж буде депутатом від СН у ВР. Адже одного юрченки - викрадача чотирьох пляшок пива - там якось малувато...
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30.01.2021 00:46 Відповісти
скоро по камерам будут выпасать на какие гаражи загоняют, и приезжать прямо туда, брать всю малину. конечно, на машине от камер не уйдёшь, а вот для того, чтобы скрыть лицо люди покупают всякие силиконовые маски - очки одел и ни одна камера не распознает. да и не ставят пока таких камер, чтобы сетчатку глаза распознавала, не ставят на улицы - дорого. а так то они есть во всяких СКД
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30.01.2021 00:32 Відповісти
Патрульный Александр Малиновский бросился его догонять и сделал два выстрела вверх из табельного оружия для вызова вспомогательных сил, зачем вызывать доп. силы, у вас прекрасно получается стрелять в спину на поражение.
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30.01.2021 09:06 Відповісти
Все таки молодці!
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30.01.2021 12:29 Відповісти
 
 