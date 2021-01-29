Поліцейські зі стріляниною затримали ймовірного автовикрадача в Києві

Увечері 28 січня патрульні поліцейські в Києві зі стріляниною затримали автовикрадача в Києві.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

У повідомленні зазначено: "Вночі 28 січня патрульні отримали повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Acura. Оперативно було введено план "Перехоплення". Екіпажі патрульної поліції почали обстеження прилеглої території в пошуках викраденого автомобіля.

Через кілька хвилин інспектори, які стежать за безпекою міста через камери відеоспостереження, помітили розшукуваний автомобіль на Броварському проспекті.

На затримання ймовірного правопорушника відразу вирушили 6 екіпажів патрульних. Водій не реагував на вимогу патрульних зупинитися і на великій швидкості тікав. Почалося переслідування.

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На Броварській окружній дорозі водій пошкодив службовий автомобіль Toyota Prius і продовжив рух. Під час своєї спроби втечі водій неодноразово створював аварійні ситуації для службових автомобілів та інших учасників дорожнього руху.

З метою зупинки транспортного засобу один із патрульних застосував табельну вогнепальну зброю і пострілом поцілив у колесо автомобіля, чим змусив його знизити швидкість. Одночасно з цим, інші екіпажі перекрили всі можливі шляхи для втечі.

Через деякий час водій Acura зупинився і спробував утекти в поле.

Патрульний Олександр Малиновський кинувся його наздоганяти і зробив два постріли вгору з табельної зброї для виклику допоміжних сил.

Почувши постріли, утікач зупинився і ліг на землю.

Патрульні затримали 31-річного чоловіка, на місце викликали слідчо-оперативну групу".