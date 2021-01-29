Из-за непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта, - ГСЧС

В Украине по состоянию на 20:00 в результате непогоды остаются обесточенными 182 населенных пункта в 4 областях.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укрэнерго остаются обесточенными 182 населенных пункта в 4 областях, а именно: Одесская - 100, Николаевская - 78, Кировоградская - 3 и Днепропетровска – 1", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в пятницу вечером.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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