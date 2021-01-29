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Через негоду залишаються знеструмленими 182 населені пункти, - ДСНС

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Через негоду залишаються знеструмленими 182 населені пункти, - ДСНС

В Україні станом на 20:00 внаслідок негоди залишаються знеструмленими 182 населені пункти в 4 областях.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За інформацією Укренерго залишаються знеструмленими 182 населені пункти в 4 областях, а саме: Одеська - 100, Миколаївська - 78, Кіровоградська - 3 і Дніпропетровська - 1", - сказано в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС у п'ятницю ввечері.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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