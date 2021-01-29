Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что президент Зеленский при поездке на Буковель на новый год не нарушил карантин.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент был до введения карантина. Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", - сказал Степанов.

В ответ на вопрос о результатах проверок нарушений карантина на Буковеле Степанов сказал, что этот вопрос не относится к компетенции Минздрава.

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Проверками, по его словам, занимаются Госпродпотребслужба, Нацполиция, органы местного самоуправления.