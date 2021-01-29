Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что президент Зеленский при поездке на Буковель на новый год не нарушил карантин.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Президент был до введения карантина. Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", - сказал Степанов.
В ответ на вопрос о результатах проверок нарушений карантина на Буковеле Степанов сказал, что этот вопрос не относится к компетенции Минздрава.
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Проверками, по его словам, занимаются Госпродпотребслужба, Нацполиция, органы местного самоуправления.
Топ комментарии
+52 wake up-UA
показать весь комментарий29.01.2021 23:42
+42 mrSmith
показать весь комментарий29.01.2021 23:36
+42 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий29.01.2021 23:39
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Пожалуйста, подождите...
мы же видели на фото !
дебилы, бл... !!!!
Прям по всей морде.
Що в чарівних масочках, що без них ...
І плювати - є, типу, карантин, чи нема.
Степанов, ти такий гидотний, що просто не можливо.
І брешеш, не моргнеш.
это вам не Буковель, ребята....
Степашка,дурачёк,самому то не противно?
постанову "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" було прийнято на засіданні Кабміну 9 грудня.
Відповідно до документа, з 8 до 24 січня 2021 року
8 січ. 2021 р. - Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті Буковель в Івано-Франківській області,
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що президент Зеленський під час поїздки на Буковель на Новий рік не порушив карантин.
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Велика брехня (нім. Große Lüge) - пропагандистський прийом. Визначений Адольфом Гітлером у книзі «Моя боротьба» (нім. Mein Kampf, 1925 р.) як
«брехня настільки велика, що ніхто не повірить у те, що хтось мав сміливість спотворити реальність так безсоромно».
ПОСТАНОВА
від 09 грудня 2020 р. № 1236
Київ
Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
1. Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з 19 грудня 2020 р. до 28 лютого 2021 р. на території України карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
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