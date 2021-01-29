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Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что президент Зеленский при поездке на Буковель на новый год не нарушил карантин.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент был до введения карантина. Президент был до того, как там был введен соответствующий карантин. Он полностью законопослушно это делал", - сказал Степанов.

В ответ на вопрос о результатах проверок нарушений карантина на Буковеле Степанов сказал, что этот вопрос не относится к компетенции Минздрава.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы постят фото с Зеленским, отдыхающим в Буковеле. ФОТО

Проверками, по его словам, занимаются Госпродпотребслужба, Нацполиция, органы местного самоуправления.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+52
Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 9235
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29.01.2021 23:42
+42
Театр абсурда, шоу уродов, как это еще можно назвать?
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29.01.2021 23:36
+42
не, не нарушил !!!
мы же видели на фото ! Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7243

дебилы, бл... !!!!
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29.01.2021 23:39
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Він довбоклюв?
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29.01.2021 23:33 Ответить
не, не нарушил !!!
мы же видели на фото ! Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7243

дебилы, бл... !!!!
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29.01.2021 23:39 Ответить
Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 9235
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29.01.2021 23:42 Ответить
да не - просто он одарил зебилов новой порцией освежающей Божьей Росы.
Прям по всей морде.
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30.01.2021 07:17 Ответить
Он коррупционер.
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30.01.2021 08:55 Ответить
Вот теперь верю...
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29.01.2021 23:34 Ответить
Театр абсурда, шоу уродов, как это еще можно назвать?
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29.01.2021 23:36 Ответить
фух както мне спокойней стало ато чтото волновался я сильно как там мой президент отдыхает при карантине
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29.01.2021 23:37 Ответить
зросив зебілам оченята на ніч😆
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29.01.2021 23:37 Ответить
Степашка намагається відмазати шефа. Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4342
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29.01.2021 23:38 Ответить
Слуги нарида все жополизы?
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29.01.2021 23:38 Ответить
Очень примитивные , как любители «сватов « и «говноборотька» 🤮🤮🤮
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30.01.2021 00:07 Ответить
Так про дистанцію два метри вереск стоїть майже рік.
Що в чарівних масочках, що без них ...
І плювати - є, типу, карантин, чи нема.

Степанов, ти такий гидотний, що просто не можливо.
І брешеш, не моргнеш.
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29.01.2021 23:39 Ответить
Він заробляє гроші і вислужується перед начальством, на скільки відомо він мільйонер і відчуває себе як сир у маслі
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29.01.2021 23:48 Ответить
Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8088
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29.01.2021 23:41 Ответить
Вы пропустили самый важный пункт в зевовином плане посадить Порошенко.
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30.01.2021 01:43 Ответить
а Киевпастранс пускают, между прочим, по количеству посадочных мест !!!

это вам не Буковель, ребята.... Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 372 Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 372
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29.01.2021 23:41 Ответить
Потому, что презерватив!
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29.01.2021 23:42 Ответить
Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7848
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29.01.2021 23:43 Ответить
Щас спою. Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 439
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30.01.2021 00:00 Ответить
Не не не ненарушал.
Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8071
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29.01.2021 23:46 Ответить
Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 5190
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29.01.2021 23:47 Ответить
Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 5730
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30.01.2021 00:02 Ответить
Незабаром вони його вираховуватимуть виходячи із вартості сокири і води
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30.01.2021 00:34 Ответить
ты ба,вроде и "степанов",а хуцпой владеет на уровне кандидата в мастера..
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29.01.2021 23:47 Ответить
Кацап 🐐🤢💩 дерьмовый!
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30.01.2021 00:09 Ответить
Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 1122
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29.01.2021 23:48 Ответить
ну на нет и суда нет.... ламца дрица гоп ца ца!!!
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29.01.2021 23:50 Ответить
ВАЗеленський, це їх доступ до державної годівниці. Нема "велічайшого", кому ці тупі, ненажерливі сраколизи потрібні? Тому вони будуть його відмазувати і захищати, навіть ціною власної гідності. Тьху, гидота.
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29.01.2021 23:50 Ответить
как можно, после стольких обосрак заявлять, что он идет на второй срок? это же как нужно не уважать граждан, что бы вот так вот вытерать ноги, ну обосрался, ну не понимал, с чем придется столкнуться и как все устроено, ну признай прилюдно, что ты просто никакаха по сравнению с Порошенко и уйди в отставку, что бы еще больше не навредить стране, по крайней мере это будет честно и люди простят и поймут, но нет же, будет и дальше усугуБлять ситуацию и вганять страну в еще больший кризис.
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29.01.2021 23:52 Ответить
"я вру крайне редко - только если, придумать правды не успел..." - Стапанида с минздрава Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7364
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29.01.2021 23:53 Ответить
Слов нет!
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30.01.2021 00:06 Ответить
кто то знает новые матюки? старых уже не хватает!
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30.01.2021 00:16 Ответить
Ну раз главный санитар психушки так сказал - значит правда. Клоун из Опы карантин не нарушал, он просто бухал беспробудно.
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30.01.2021 00:16 Ответить
Он нюхач , а не бухарь 🤣
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30.01.2021 09:19 Ответить
если ваш господин говорит на белое черное - значит так оно и есть
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30.01.2021 00:23 Ответить
При Зеленском Украина заняла первое место по коррупции в Европе.
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30.01.2021 00:26 Ответить
Ви шо? Тільки зебілам цього не кажіть, бо вони всі казали, шо з корупцією треба покінчити, тому ми обираємо Голобаротьку! Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 3083
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30.01.2021 01:44 Ответить
"Зеленский на Буковеле не нарушал карантин",заявил Степанов,снимая с языка прилипшие к нему волосы с жопы Зеленского. Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7860

Степашка,дурачёк,самому то не противно?
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30.01.2021 00:28 Ответить
Показатели Украины в индексе восприятия коррупции выросли на три балла - с 30 в 2019-м до 33 в 2020 году.
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30.01.2021 00:28 Ответить
божа роса для 73/43%-них
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30.01.2021 00:29 Ответить
если по данному вопросу провести всеукраинский рехверендум,то все 73% проголосуют единогласно"нарушил"
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30.01.2021 00:31 Ответить
у тебя бессоница через Галапагосы ?
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30.01.2021 01:47 Ответить
Та какая разніца, порушував чи не порушував. Це він для антиковідників робив фоточки та відосік, вони ж маски не носять, бо задихаються у них.
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30.01.2021 01:48 Ответить
це не влада це зелений ковід який нагло в очі бреше бо украіна ім чужа
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30.01.2021 06:31 Ответить
Зеленая плесень вообще никогда и ничего не нарушала. Плесень может что-то нарушить?, нет. она умеет только паразитировать. Что умеем - то и делаем.
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30.01.2021 06:32 Ответить
"Президент був до запровадження карантину. Президент був до того, як там було введено відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив", - сказав Степанов.Джерело: https://censor.net/ua/n3245018 Президент чого? Де був? Був де до того? Шо законослухняно робив? Згадую Подерев'янського - б№"?кі ці питання зая";%ють... Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 3340
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30.01.2021 07:10 Ответить
А чого на фото в громадськом ( суспільном) місці без масочки?
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30.01.2021 07:59 Ответить
Та ні, то вони у чистому полі фоткалися.
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30.01.2021 09:20 Ответить
У нас власть вседа не виноватая, оно само так получается!
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30.01.2021 08:20 Ответить
Ага, просто у Земи маска с лица сползла на то место, которым он на пианино играет и указы свои пишет...
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30.01.2021 08:46 Ответить
Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8794

постанову "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" було прийнято на засіданні Кабміну 9 грудня.
Відповідно до документа, з 8 до 24 січня 2021 року

8 січ. 2021 р. - Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті Буковель в Івано-Франківській області,

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що президент Зеленський під час поїздки на Буковель на Новий рік не порушив карантин.
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Велика брехня (нім. Große Lüge) - пропагандистський прийом. Визначений Адольфом Гітлером у книзі «Моя боротьба» (нім. Mein Kampf, 1925 р.) як
«брехня настільки велика, що ніхто не повірить у те, що хтось мав сміливість спотворити реальність так безсоромно».
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30.01.2021 09:40 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 09 грудня 2020 р. № 1236
Київ
Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1. Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з 19 грудня 2020 р. до 28 лютого 2021 р. на території України карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
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30.01.2021 12:45 Ответить
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті!
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30.01.2021 09:48 Ответить
"3,14'Здят и 3.14ЗдЯт!"(с)
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30.01.2021 10:09 Ответить
ну почему бы не промолчать?
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30.01.2021 12:06 Ответить
хуже портовой шлюхи
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30.01.2021 12:14 Ответить
Я это и раньше знал....
Начало карантина после тура 95 квартала...
Конец перед др зели...
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31.01.2021 01:24 Ответить
Степашка, может уже хватит без мыла лезть клоуну в жопу???
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04.02.2021 23:19 Ответить
Как видно, одни брехуны окружают ***********, а собственно, какой сам, такое и его окружение...
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04.02.2021 23:24 Ответить
 
 