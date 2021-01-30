Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що президент Зеленський під час поїздки на Буковель на Новий рік не порушив карантин.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Президент був до запровадження карантину. Президент був до того, як там було введено відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив", - сказав Степанов.
У відповідь на запитання про результати перевірок порушень карантину на Буковелі Степанов сказав, що це питання не належить до компетенції Міністерства охорони здоров'я.
Перевірками, за його словами, займаються Держпродспоживслужба, Нацполіція, органи місцевого самоврядування.
Топ коментарі
+52 wake up-UA
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+42 mrSmith
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+42 Алекс Мышкевич
показати весь коментар29.01.2021 23:39
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Будь ласка, зачекайте...
мы же видели на фото !
дебилы, бл... !!!!
Прям по всей морде.
Що в чарівних масочках, що без них ...
І плювати - є, типу, карантин, чи нема.
Степанов, ти такий гидотний, що просто не можливо.
І брешеш, не моргнеш.
это вам не Буковель, ребята....
Степашка,дурачёк,самому то не противно?
постанову "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" було прийнято на засіданні Кабміну 9 грудня.
Відповідно до документа, з 8 до 24 січня 2021 року
8 січ. 2021 р. - Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті Буковель в Івано-Франківській області,
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що президент Зеленський під час поїздки на Буковель на Новий рік не порушив карантин.
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Велика брехня (нім. Große Lüge) - пропагандистський прийом. Визначений Адольфом Гітлером у книзі «Моя боротьба» (нім. Mein Kampf, 1925 р.) як
«брехня настільки велика, що ніхто не повірить у те, що хтось мав сміливість спотворити реальність так безсоромно».
ПОСТАНОВА
від 09 грудня 2020 р. № 1236
Київ
Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
1. Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з 19 грудня 2020 р. до 28 лютого 2021 р. на території України карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
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