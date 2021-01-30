УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13571 відвідувач онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
9 072 66
Буковель (32) Зеленський (17387) карантин (16095) шоу_Шустера (309) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що президент Зеленський під час поїздки на Буковель на Новий рік не порушив карантин.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент був до запровадження карантину. Президент був до того, як там було введено відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив", - сказав Степанов.

У відповідь на запитання про результати перевірок порушень карантину на Буковелі Степанов сказав, що це питання не належить до компетенції Міністерства охорони здоров'я.

Перевірками, за його словами, займаються Держпродспоживслужба, Нацполіція, органи місцевого самоврядування.

Читайте також: 1,8 млн швидких тестів на антиген передали сімейним лікарям, - Степанов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+52
Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 9235
показати весь коментар
29.01.2021 23:42
+42
Театр абсурда, шоу уродов, как это еще можно назвать?
показати весь коментар
29.01.2021 23:36
+42
не, не нарушил !!!
мы же видели на фото ! Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7243

дебилы, бл... !!!!
показати весь коментар
29.01.2021 23:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він довбоклюв?
показати весь коментар
29.01.2021 23:33 Відповісти
не, не нарушил !!!
мы же видели на фото ! Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7243

дебилы, бл... !!!!
показати весь коментар
29.01.2021 23:39 Відповісти
Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 9235
показати весь коментар
29.01.2021 23:42 Відповісти
да не - просто он одарил зебилов новой порцией освежающей Божьей Росы.
Прям по всей морде.
показати весь коментар
30.01.2021 07:17 Відповісти
Он коррупционер.
показати весь коментар
30.01.2021 08:55 Відповісти
Вот теперь верю...
показати весь коментар
29.01.2021 23:34 Відповісти
Театр абсурда, шоу уродов, как это еще можно назвать?
показати весь коментар
29.01.2021 23:36 Відповісти
фух както мне спокойней стало ато чтото волновался я сильно как там мой президент отдыхает при карантине
показати весь коментар
29.01.2021 23:37 Відповісти
зросив зебілам оченята на ніч😆
показати весь коментар
29.01.2021 23:37 Відповісти
Степашка намагається відмазати шефа. Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4342
показати весь коментар
29.01.2021 23:38 Відповісти
Слуги нарида все жополизы?
показати весь коментар
29.01.2021 23:38 Відповісти
Очень примитивные , как любители «сватов « и «говноборотька» 🤮🤮🤮
показати весь коментар
30.01.2021 00:07 Відповісти
Так про дистанцію два метри вереск стоїть майже рік.
Що в чарівних масочках, що без них ...
І плювати - є, типу, карантин, чи нема.

Степанов, ти такий гидотний, що просто не можливо.
І брешеш, не моргнеш.
показати весь коментар
29.01.2021 23:39 Відповісти
Він заробляє гроші і вислужується перед начальством, на скільки відомо він мільйонер і відчуває себе як сир у маслі
показати весь коментар
29.01.2021 23:48 Відповісти
Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8088
показати весь коментар
29.01.2021 23:41 Відповісти
Вы пропустили самый важный пункт в зевовином плане посадить Порошенко.
показати весь коментар
30.01.2021 01:43 Відповісти
а Киевпастранс пускают, между прочим, по количеству посадочных мест !!!

это вам не Буковель, ребята.... Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 372 Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 372
показати весь коментар
29.01.2021 23:41 Відповісти
Потому, что презерватив!
показати весь коментар
29.01.2021 23:42 Відповісти
Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7848
показати весь коментар
29.01.2021 23:43 Відповісти
Щас спою. Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 439
показати весь коментар
30.01.2021 00:00 Відповісти
Не не не ненарушал.
Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8071
показати весь коментар
29.01.2021 23:46 Відповісти
Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 5190
показати весь коментар
29.01.2021 23:47 Відповісти
Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 5730
показати весь коментар
30.01.2021 00:02 Відповісти
Незабаром вони його вираховуватимуть виходячи із вартості сокири і води
показати весь коментар
30.01.2021 00:34 Відповісти
ты ба,вроде и "степанов",а хуцпой владеет на уровне кандидата в мастера..
показати весь коментар
29.01.2021 23:47 Відповісти
Кацап 🐐🤢💩 дерьмовый!
показати весь коментар
30.01.2021 00:09 Відповісти
Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 1122
показати весь коментар
29.01.2021 23:48 Відповісти
ну на нет и суда нет.... ламца дрица гоп ца ца!!!
показати весь коментар
29.01.2021 23:50 Відповісти
ВАЗеленський, це їх доступ до державної годівниці. Нема "велічайшого", кому ці тупі, ненажерливі сраколизи потрібні? Тому вони будуть його відмазувати і захищати, навіть ціною власної гідності. Тьху, гидота.
показати весь коментар
29.01.2021 23:50 Відповісти
как можно, после стольких обосрак заявлять, что он идет на второй срок? это же как нужно не уважать граждан, что бы вот так вот вытерать ноги, ну обосрался, ну не понимал, с чем придется столкнуться и как все устроено, ну признай прилюдно, что ты просто никакаха по сравнению с Порошенко и уйди в отставку, что бы еще больше не навредить стране, по крайней мере это будет честно и люди простят и поймут, но нет же, будет и дальше усугуБлять ситуацию и вганять страну в еще больший кризис.
показати весь коментар
29.01.2021 23:52 Відповісти
"я вру крайне редко - только если, придумать правды не успел..." - Стапанида с минздрава Зеленський на Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7364
показати весь коментар
29.01.2021 23:53 Відповісти
Слов нет!
показати весь коментар
30.01.2021 00:06 Відповісти
кто то знает новые матюки? старых уже не хватает!
показати весь коментар
30.01.2021 00:16 Відповісти
Ну раз главный санитар психушки так сказал - значит правда. Клоун из Опы карантин не нарушал, он просто бухал беспробудно.
показати весь коментар
30.01.2021 00:16 Відповісти
Он нюхач , а не бухарь 🤣
показати весь коментар
30.01.2021 09:19 Відповісти
если ваш господин говорит на белое черное - значит так оно и есть
показати весь коментар
30.01.2021 00:23 Відповісти
При Зеленском Украина заняла первое место по коррупции в Европе.
показати весь коментар
30.01.2021 00:26 Відповісти
Ви шо? Тільки зебілам цього не кажіть, бо вони всі казали, шо з корупцією треба покінчити, тому ми обираємо Голобаротьку! Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 3083
показати весь коментар
30.01.2021 01:44 Відповісти
"Зеленский на Буковеле не нарушал карантин",заявил Степанов,снимая с языка прилипшие к нему волосы с жопы Зеленского. Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7860

Степашка,дурачёк,самому то не противно?
показати весь коментар
30.01.2021 00:28 Відповісти
Показатели Украины в индексе восприятия коррупции выросли на три балла - с 30 в 2019-м до 33 в 2020 году.
показати весь коментар
30.01.2021 00:28 Відповісти
божа роса для 73/43%-них
показати весь коментар
30.01.2021 00:29 Відповісти
если по данному вопросу провести всеукраинский рехверендум,то все 73% проголосуют единогласно"нарушил"
показати весь коментар
30.01.2021 00:31 Відповісти
у тебя бессоница через Галапагосы ?
показати весь коментар
30.01.2021 01:47 Відповісти
Та какая разніца, порушував чи не порушував. Це він для антиковідників робив фоточки та відосік, вони ж маски не носять, бо задихаються у них.
показати весь коментар
30.01.2021 01:48 Відповісти
це не влада це зелений ковід який нагло в очі бреше бо украіна ім чужа
показати весь коментар
30.01.2021 06:31 Відповісти
Зеленая плесень вообще никогда и ничего не нарушала. Плесень может что-то нарушить?, нет. она умеет только паразитировать. Что умеем - то и делаем.
показати весь коментар
30.01.2021 06:32 Відповісти
"Президент був до запровадження карантину. Президент був до того, як там було введено відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив", - сказав Степанов.Джерело: https://censor.net/ua/n3245018 Президент чого? Де був? Був де до того? Шо законослухняно робив? Згадую Подерев'янського - б№"?кі ці питання зая";%ють... Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 3340
показати весь коментар
30.01.2021 07:10 Відповісти
А чого на фото в громадськом ( суспільном) місці без масочки?
показати весь коментар
30.01.2021 07:59 Відповісти
Та ні, то вони у чистому полі фоткалися.
показати весь коментар
30.01.2021 09:20 Відповісти
У нас власть вседа не виноватая, оно само так получается!
показати весь коментар
30.01.2021 08:20 Відповісти
Ага, просто у Земи маска с лица сползла на то место, которым он на пианино играет и указы свои пишет...
показати весь коментар
30.01.2021 08:46 Відповісти
Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8794

постанову "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" було прийнято на засіданні Кабміну 9 грудня.
Відповідно до документа, з 8 до 24 січня 2021 року

8 січ. 2021 р. - Президента Володимира Зеленського помітили на лижному курорті Буковель в Івано-Франківській області,

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що президент Зеленський під час поїздки на Буковель на Новий рік не порушив карантин.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Велика брехня (нім. Große Lüge) - пропагандистський прийом. Визначений Адольфом Гітлером у книзі «Моя боротьба» (нім. Mein Kampf, 1925 р.) як
«брехня настільки велика, що ніхто не повірить у те, що хтось мав сміливість спотворити реальність так безсоромно».
показати весь коментар
30.01.2021 09:40 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 09 грудня 2020 р. № 1236
Київ
Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1. Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з 19 грудня 2020 р. до 28 лютого 2021 р. на території України карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"
показати весь коментар
30.01.2021 12:45 Відповісти
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті!
показати весь коментар
30.01.2021 09:48 Відповісти
"3,14'Здят и 3.14ЗдЯт!"(с)
показати весь коментар
30.01.2021 10:09 Відповісти
ну почему бы не промолчать?
показати весь коментар
30.01.2021 12:06 Відповісти
хуже портовой шлюхи
показати весь коментар
30.01.2021 12:14 Відповісти
Я это и раньше знал....
Начало карантина после тура 95 квартала...
Конец перед др зели...
показати весь коментар
31.01.2021 01:24 Відповісти
Степашка, может уже хватит без мыла лезть клоуну в жопу???
показати весь коментар
04.02.2021 23:19 Відповісти
Как видно, одни брехуны окружают ***********, а собственно, какой сам, такое и его окружение...
показати весь коментар
04.02.2021 23:24 Відповісти
 
 