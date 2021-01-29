1,8 млн швидких тестів на антиген передали сімейним лікарям, - Степанов

У первинну ланку надання медичної допомоги передали 1,8 млн доз швидких тестів на антиген до COVID-19.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розвезли 1,8 млн (тестів на антиген. - Ред.) сімейним лікарям. 260 тис. у грудні ще й трохи більше ніж 1,5 млн у січні. Зараз, коли приходять тести, ми постійно їх відправляємо. Загальна кількість , яку закупила Україна, - 6 млн швидких тестів", - сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що сімейні лікарі зараз роблять тестування пацієнтам за допомогою швидких тестів, і вже після цього в разі необхідності відбирають зразки для ПЛР-тестування.

Також Степанов визнав, що статистика в повному обсязі відображає кількість тих, що перехворіли на COVID-19 - частина українців вже перенесли хворобу і мають антитілами, але в статистику не потрапили.

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За його словами, кількість тих, хто перехворів, можна визначити за соціологічними дослідженнями, коли люди самі повідомляють, що перехворіли.

"У деяких соціологічних дослідженнях це відсотків 17-18%", - сказав Степанов.