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1,8 млн швидких тестів на антиген передали сімейним лікарям, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

1,8 млн швидких тестів на антиген передали сімейним лікарям, - Степанов

У первинну ланку надання медичної допомоги передали 1,8 млн доз швидких тестів на антиген до COVID-19.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розвезли 1,8 млн (тестів на антиген. - Ред.) сімейним лікарям. 260 тис. у грудні ще й трохи більше ніж 1,5 млн у січні. Зараз, коли приходять тести, ми постійно їх відправляємо. Загальна кількість , яку закупила Україна, - 6 млн швидких тестів", - сказав Степанов.

Міністр підкреслив, що сімейні лікарі зараз роблять тестування пацієнтам за допомогою швидких тестів, і вже після цього в разі необхідності відбирають зразки для ПЛР-тестування.

Також Степанов визнав, що статистика в повному обсязі відображає кількість тих, що перехворіли на COVID-19 - частина українців вже перенесли хворобу і мають антитілами, але в статистику не потрапили.

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За його словами, кількість тих, хто перехворів, можна визначити за соціологічними дослідженнями, коли люди самі повідомляють, що перехворіли.

"У деяких соціологічних дослідженнях це відсотків 17-18%", - сказав Степанов.
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Топ коментарі
+3
быстрые тесты.... даром викинуті гроші. ПЦР в двох різний лабораторіях - позитивний. А в сімейного експрес- тест негативний ......Якби не здали ПЦР самостійно людина б загинула... Докерувались. Дозакуплялись....
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29.01.2021 23:02
+1
Передаст....
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29.01.2021 22:51
+1
гы...ну да,послушайте фантазии пациентов,налитавшихся и насмотревшихся дохтура комаровского о том,чем они болели...а особенно яжематей про то,чем болели их чада 1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов - Цензор.НЕТ 5470.
и составьте статистику
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29.01.2021 23:01
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Передаст....
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29.01.2021 22:51 Відповісти
Быстрых тестов сказал Степанов не надо так выражаться Стёпа ,лучше свои медленные и не за наш счёт чем чужие быстрые за кровные заработанные 1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов - Цензор.НЕТ 3934
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29.01.2021 22:57 Відповісти
гы...ну да,послушайте фантазии пациентов,налитавшихся и насмотревшихся дохтура комаровского о том,чем они болели...а особенно яжематей про то,чем болели их чада 1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов - Цензор.НЕТ 5470.
и составьте статистику
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29.01.2021 23:01 Відповісти
быстрые тесты.... даром викинуті гроші. ПЦР в двох різний лабораторіях - позитивний. А в сімейного експрес- тест негативний ......Якби не здали ПЦР самостійно людина б загинула... Докерувались. Дозакуплялись....
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29.01.2021 23:02 Відповісти
І вистачило ж сил на 2 лабораторії і сімейного. Якось при грипі ніколи ані бажання, ані сил кудись бігти нема - до туалету і назад - по стіночці, думаєш хіба, шоб зуби від цокотіння при гарячці не повипадали.
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29.01.2021 23:50 Відповісти
1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов - Цензор.НЕТ 627
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29.01.2021 23:05 Відповісти
негідник.
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29.01.2021 23:26 Відповісти
В общем, в Украине работу министра спутали с работой потрындеть ни о чем.
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30.01.2021 00:21 Відповісти
 
 