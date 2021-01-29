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1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов

На первичное звено оказания медицинской помощи передали 1,8 млн доз быстрых тестов на антиген к COVID-19.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы развезли 1,8 млн (тестов на антиген. - Ред.) по семейным врачам. 260 тыс. в декабре еще и немного больше чем 1,5 млн в январе. Сейчас, когда приходят тесты, мы постоянно их отправляем. Общее количество, которое закуплена Украиной, - 6 млн быстрых тестов", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что семейные врачи сейчас делают тестирование пациентам при помощи быстрых тестов, и уже после этого в случае необходимости отбирают образцы для ПЦР-тестирования.

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Также Степанов признал, что статистика не полностью отражает количество переболевших COVID-19 - часть украинцев уже перенесли болезнь и обзавелись антителами, но в статистику не попали.

По его словам, количество переболевших можно определить по социологическим исследованиям, когда люди сами сообщают, что переболели.

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"В некоторых социологических исследованиях это процентов 17-18%", - сказал Степанов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
быстрые тесты.... даром викинуті гроші. ПЦР в двох різний лабораторіях - позитивний. А в сімейного експрес- тест негативний ......Якби не здали ПЦР самостійно людина б загинула... Докерувались. Дозакуплялись....
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29.01.2021 23:02
+1
Передаст....
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29.01.2021 22:51
+1
гы...ну да,послушайте фантазии пациентов,налитавшихся и насмотревшихся дохтура комаровского о том,чем они болели...а особенно яжематей про то,чем болели их чада 1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов - Цензор.НЕТ 5470.
и составьте статистику
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29.01.2021 23:01
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Передаст....
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29.01.2021 22:51 Ответить
Быстрых тестов сказал Степанов не надо так выражаться Стёпа ,лучше свои медленные и не за наш счёт чем чужие быстрые за кровные заработанные 1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов - Цензор.НЕТ 3934
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29.01.2021 22:57 Ответить
гы...ну да,послушайте фантазии пациентов,налитавшихся и насмотревшихся дохтура комаровского о том,чем они болели...а особенно яжематей про то,чем болели их чада 1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов - Цензор.НЕТ 5470.
и составьте статистику
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29.01.2021 23:01 Ответить
быстрые тесты.... даром викинуті гроші. ПЦР в двох різний лабораторіях - позитивний. А в сімейного експрес- тест негативний ......Якби не здали ПЦР самостійно людина б загинула... Докерувались. Дозакуплялись....
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29.01.2021 23:02 Ответить
І вистачило ж сил на 2 лабораторії і сімейного. Якось при грипі ніколи ані бажання, ані сил кудись бігти нема - до туалету і назад - по стіночці, думаєш хіба, шоб зуби від цокотіння при гарячці не повипадали.
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29.01.2021 23:50 Ответить
1,8 млн быстрых тестов на антиген передали семейным врачам, - Степанов - Цензор.НЕТ 627
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29.01.2021 23:05 Ответить
негідник.
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29.01.2021 23:26 Ответить
В общем, в Украине работу министра спутали с работой потрындеть ни о чем.
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30.01.2021 00:21 Ответить
 
 