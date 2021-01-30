Мы закончили сезон COVID-а до следующего года, - эпидемиолог Фаворов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Эпидемиолог Михаил Фаворов, разработчик украинской вакцины от коронавируса, считает, что в ближайшие 8 месяцев заболеваемость COVID-19 будет снижаться.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что в апреле месяце все будут сообщать, что мы, именно мы победили COVID. Это сезонная болезнь, мы прошли сезон. Мы закончили сезон COVID-а до следующего года. До октября 2021 года", - сказал Фаворов.
По его оценке, Украина хорошо справилась с эпидемией коронавируса.
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"Украина прошла очень прилично эпидемию. На сегодняшний день - я не знаю, откуда ваши данные, я беру данный ООН - на сегодняшний день у вас смертность на уровне ноября в то время, как заболеваемость на уровне октября. ... Потому что смертность всегда запаздывает, иногда и до трех месяцев", - пояснил Фаворов.
Эпидемиолог предполагает, что британский штамм коронавируса уже попал в Украину, но не привел к резкому росту заболеваемости и смертности.
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Пожалуйста, подождите...
Вся статистика ушла в короновирус, под который очень удобно бабло мутить под вакцинацию ВСЕГО населения планеты.
Во-первых НИКТО не сравнил статистику по смертности от того же гриппа за прошлые периоды.
Во-вторых НИКТО не говорит об образовании СТОЙКОГО иммунитета после вакцинации, т.е. эта процедура может стать ЕЖЕГОДНОЙ.
В-третьих к вакцинам добавляется куча сопутствующих товаров (антисептики, респираторы (в Германии маски уже не катят, только респиратор за 20 евро от "правильного производителя" спасает), костюмы, средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы и тд. и тп.) Посмотрите как Китай на всем этом барахле зарабатывает, у них даже рост экономики, а не падение.
В-четвертых политические игры с этой вакциной (этим дали, тем не дали, граждан одних стран будут к себе пускать, других нет, поставки с одних стран будут разрешены, с других нет)
В-пятых ущемление гражданских прав населения (карантин, комендантский час, запрет на личные встречи, на массовые мероприятия)
В-шестых в рынке, завязанном на эпидемии участвует не один Вася за 500 грн, а миллиарды людей (с миру по нитке - олигарху на мерседес)
Во вторых, ни о каком стойком иммунитете не может быть речи, потому что вирус мутирует.
В третьих, логично, что респираторы должны проходить сертификацию, и производитель должен быть "правильным". Китай не зарабатывает, а минимизирует ущерб от короны.
В четвертых всем дать сразу технически не возможно, потому что нас 7 миллиардов.
В пятых, вирусу плевать на ваши гражданские права
В шестых ты Вася все равно не будешь вакцинироваться, и это отличный метод повышения среднего уровня IQ по планете, потому что лично меня сильно стали раздражать тупые люди.
Просто перечитайте це ще раз... Дебіл.
Интересно, он её (вакцину) уже разработал? Или плюнул на это, т.к. мы коронавирус до осени победили?))
Зато вы варите отличные борщи и строчите свои фантазии на Цензоре
Зато вы варите отличные борщи и строчите свои фантазии на Цензоре?
А відповідати за свій дешевий базар ти не зобов'язаний? То я тобі скажу що ти гірший за найжалюгіднішого кацапа. Все, ходи клоун здоровий. Хай щастить.
https://www.linkedin.com/public-profile/in/dr-michael-favorov-99a8021a?challengeId=AQGLyENBTq9tqAAAAXdQd4xNTgaME50-n3tISWhVVlQkFIIlEvlxDbG5iMkorJ_mqEzI4S1ASdUZ1sM6BC1Qv7i7zHQkJhCeWw&submissionId=9a3f9719-94d7-5e16-8cf9-556e8f4d330c
https://diaprepsystem.com/
Не удивляет, что такая "мощная" компания не работает в США, где зарегистрирована, но "разрабатывает" вакцину в Восточной Европе?
даже на рахе попустились значительно нащот ковида.а у нас видимо не слишком многих коснулось.
Десь я таке вже чув, це один зе-чемпіон колись казав: "Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом." 20.05.2020
Стоматолог он и явный проект спецслужб эрэфии.
Але якщо у більшості вже є імунітет, то навіщо ті щеплення взагалі?
Ось так лікарі слухали легені і серце в жінок , аж доки Рене Лаенек в 1816 не винайшов стетоскоп
А про решту оглядів-обстежень є ?
столько ужаса натерпишся, что уже даже с ней ничего не захочешь.
есть рецепт, успешно внедренный Украиной с рыжей подачи -
меньше тестов - лучше статистика.
некоторые, недоверчивые, пискнут из за угла - а може все таки в носу поковыряться?
може я хоть и не дохну, но разношу?
на шо мы им решительно подскажем, где ковыряться и чем.
не дохнешь? - сиди на цырлах и не бубни,,,,
багато лишніх пасажирів на кораблі і з ними треба терміново щось рішати, паспорти вакцинації перехідний період до соціального рейтингу, локдауни для привикання людей до фіксованого доходу....
Трамп просто зробив те що мав зробити залив ринок грошима і надув пузир, все решта будуть вводити інші
Бо істерія не спадає і нові пугалки вкидаються мало не щодня.
Привіт форумним "експертам", які визвірялися до мене за сезонність і проганяли та забороняли висловлюватися.
Overview
Description
Born: Soviet Union
Education: Moscow State University of Medicine and Dentistry
Начнут заражать вакциной ...