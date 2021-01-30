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Мы закончили сезон COVID-а до следующего года, - эпидемиолог Фаворов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Мы закончили сезон COVID-а до следующего года, - эпидемиолог Фаворов

Эпидемиолог Михаил Фаворов, разработчик украинской вакцины от коронавируса, считает, что в ближайшие 8 месяцев заболеваемость COVID-19 будет снижаться.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что в апреле месяце все будут сообщать, что мы, именно мы победили COVID. Это сезонная болезнь, мы прошли сезон. Мы закончили сезон COVID-а до следующего года. До октября 2021 года", - сказал Фаворов.

По его оценке, Украина хорошо справилась с эпидемией коронавируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: До декабря планируют вакцинировать 14,4 млн украинцев, - Кабмин утвердил календарный план вакцинации. ИНФОГРАФИКА

"Украина прошла очень прилично эпидемию. На сегодняшний день - я не знаю, откуда ваши данные, я беру данный ООН - на сегодняшний день у вас смертность на уровне ноября в то время, как заболеваемость на уровне октября. ... Потому что смертность всегда запаздывает, иногда и до трех месяцев", - пояснил Фаворов.

Эпидемиолог предполагает, что британский штамм коронавируса уже попал в Украину, но не привел к резкому росту заболеваемости и смертности.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцин, выделенных Украине в рамках COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения, - Зеленский

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
"Украина прошла очень прилично эпидемию. На сегодняшний день - я не знаю, откуда ваши данные, я беру данный ООН - на сегодняшний день у вас смертность на уровне ноября в то время, как заболеваемость на уровне октября. ... Потому что смертность всегда запаздывает, иногда и до трех месяцев", - пояснил Фаворов.


Просто перечитайте це ще раз... Дебіл.
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29.01.2021 21:50
+14
Що там грипп. Під час епідемії взагалі всі хвороби пощезли. Взагалі ніхто не від чого не помирає . Аби не ковід уже бессмертя було б
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29.01.2021 21:59
+13
Та ну нах... А остальной мир об этом знает?
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29.01.2021 21:48
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Та ну нах... А остальной мир об этом знает?
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29.01.2021 21:48 Ответить
А вы не заметили что про ЕЖЕГОДНУЮ эпидемию гриппа ВООБЩЕ не вспоминают
Вся статистика ушла в короновирус, под который очень удобно бабло мутить под вакцинацию ВСЕГО населения планеты.
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29.01.2021 21:52 Ответить
Що там грипп. Під час епідемії взагалі всі хвороби пощезли. Взагалі ніхто не від чого не помирає . Аби не ковід уже бессмертя було б
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29.01.2021 21:59 Ответить
Точно, а ещё эти вышки 5G! Просто нужно уверовать в Бога и покаяться!
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29.01.2021 22:04 Ответить
Ахренеть, рынок сбыта.
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29.01.2021 22:19 Ответить
мінімум вже 15 років в Україні ,люди помирають від сильного грипу , моя думка це такі собі випробування на людях (( я не чув раніше щоб в Європейських країнах так люди вмирали від грипу .
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29.01.2021 23:12 Ответить
А ти чув, як вмирали в Італіі, Іспанії, Великобританіі "мінімум" минулого року. Чи тобі замовили пукнуть тільки на Україну?
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30.01.2021 15:55 Ответить
Убили 2 млн людей, обрушили мировую экономику, что бы Васильева развести на 500 грн вакцинацией. Хреновый бизнес план.
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30.01.2021 04:54 Ответить
Узко мыслите.
Во-первых НИКТО не сравнил статистику по смертности от того же гриппа за прошлые периоды.
Во-вторых НИКТО не говорит об образовании СТОЙКОГО иммунитета после вакцинации, т.е. эта процедура может стать ЕЖЕГОДНОЙ.
В-третьих к вакцинам добавляется куча сопутствующих товаров (антисептики, респираторы (в Германии маски уже не катят, только респиратор за 20 евро от "правильного производителя" спасает), костюмы, средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы и тд. и тп.) Посмотрите как Китай на всем этом барахле зарабатывает, у них даже рост экономики, а не падение.
В-четвертых политические игры с этой вакциной (этим дали, тем не дали, граждан одних стран будут к себе пускать, других нет, поставки с одних стран будут разрешены, с других нет)
В-пятых ущемление гражданских прав населения (карантин, комендантский час, запрет на личные встречи, на массовые мероприятия)
В-шестых в рынке, завязанном на эпидемии участвует не один Вася за 500 грн, а миллиарды людей (с миру по нитке - олигарху на мерседес)
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30.01.2021 07:58 Ответить
Во первых вирус показал, кто настоящий царь природы. С ним нельзя договориться, ему наплевать на ваш статус, он появился на миллиард лет раньше и уйдет спустя миллиард лет после людей.

Во вторых, ни о каком стойком иммунитете не может быть речи, потому что вирус мутирует.
В третьих, логично, что респираторы должны проходить сертификацию, и производитель должен быть "правильным". Китай не зарабатывает, а минимизирует ущерб от короны.
В четвертых всем дать сразу технически не возможно, потому что нас 7 миллиардов.
В пятых, вирусу плевать на ваши гражданские права
В шестых ты Вася все равно не будешь вакцинироваться, и это отличный метод повышения среднего уровня IQ по планете, потому что лично меня сильно стали раздражать тупые люди.
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30.01.2021 08:45 Ответить
Если кто-то раздражает, ищите себе подобных в другом месте, а лучше поставьте перед собой зеркало - ПРИЯТНОГО ОБЩЕНИЯ!
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30.01.2021 08:59 Ответить
"Украина прошла очень прилично эпидемию. На сегодняшний день - я не знаю, откуда ваши данные, я беру данный ООН - на сегодняшний день у вас смертность на уровне ноября в то время, как заболеваемость на уровне октября. ... Потому что смертность всегда запаздывает, иногда и до трех месяцев", - пояснил Фаворов.


Просто перечитайте це ще раз... Дебіл.
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29.01.2021 21:50 Ответить
Это не дебил, это эпидемиолог Михаил Фаворов, разработчик украинской вакцины от коронавируса,Источник: https://censor.net/ru/n3245009
Интересно, он её (вакцину) уже разработал? Или плюнул на это, т.к. мы коронавирус до осени победили?))
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29.01.2021 21:55 Ответить
А его вакцина это горшочек с алое на подоконнике?
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29.01.2021 22:06 Ответить
Алое - прекрасное средство от разных хворей. Испытано не только мной, мним и всеми нами. Ми закінчили сезон COVID до наступного року, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 132
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30.01.2021 11:54 Ответить
Могу поспорить, так как знаю ещё одно прекрасное средство - лист подорожника)
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30.01.2021 11:58 Ответить
Это вообще не наш разработчик. Это руководитель американской компании, которого зачем-то пиарят у нас. Ну да, есть у них здесь филиал, как и во многих странах бывшего совка. Короче эта компания почему-то работает только с отсталыми странами.
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30.01.2021 01:33 Ответить
То что кухарка не разбирается в специфических медицинских определениях ничего страшного.
Зато вы варите отличные борщи и строчите свои фантазии на Цензоре
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29.01.2021 22:02 Ответить
Ти взагалі адекватний? Спеціаліст народний... Де ж ти такий розумний був коли я тобі питання на твій висер ставив у цій гілці? https://censor.net/ru/news/3244997/pecherskiyi_sud_oprovergaet_soobschenie_golovanya_o_2_novyh_delah_protiv_poroshenko_i_bayidena/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75554401 Клоун.
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29.01.2021 22:19 Ответить
Я з Цензора не годуюсь, заходжу коли є час і натхнення і НІКОМУ і НІЧОГО тут не зобов'язаний
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29.01.2021 22:58 Ответить
Тобто писати ось це у тебе є натхнення: То что кухарка не разбирается в специфических медицинских определениях ничего страшного.
Зато вы варите отличные борщи и строчите свои фантазии на Цензоре?

А відповідати за свій дешевий базар ти не зобов'язаний? То я тобі скажу що ти гірший за найжалюгіднішого кацапа. Все, ходи клоун здоровий. Хай щастить.
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29.01.2021 23:06 Ответить
Вот то же самое можно сказать об этом эпидемиолухе. Это директор компании разработчика вакцины. Компания из США, но работает она в Восточной Европе. Читает лекции в странах бывшего совка, поставляет сюда же тесты, вакцины и прочее. Короче, это просто бизнесмен, а не врач. Почему его мнение выдают за экспертное и с каких пор это украинский разработчик - х.з.
https://www.linkedin.com/public-profile/in/dr-michael-favorov-99a8021a?challengeId=AQGLyENBTq9tqAAAAXdQd4xNTgaME50-n3tISWhVVlQkFIIlEvlxDbG5iMkorJ_mqEzI4S1ASdUZ1sM6BC1Qv7i7zHQkJhCeWw&submissionId=9a3f9719-94d7-5e16-8cf9-556e8f4d330c

https://diaprepsystem.com/

Не удивляет, что такая "мощная" компания не работает в США, где зарегистрирована, но "разрабатывает" вакцину в Восточной Европе?
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30.01.2021 01:29 Ответить
Торговец чёрным деревом.
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30.01.2021 07:29 Ответить
с ним можно согласиться...хотя бы по числу непуганых идиотов на миллион жителей.у нас их вкрай много. Мы закончили сезон COVID-а до следующего года, - эпидемиолог Фаворов - Цензор.НЕТ 4982
даже на рахе попустились значительно нащот ковида.а у нас видимо не слишком многих коснулось.
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29.01.2021 22:04 Ответить
Неумело подлизал Зелупенскому.Фаворов разработчик вакцины и соответственно должен хвалить заказчика,иначе финансирование прикроют да и о закупках,в случае успеха может забыть
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30.01.2021 01:12 Ответить
Хто дебил? Автор слов? или автор текста?
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30.01.2021 15:59 Ответить
"Я думаю, что в апреле месяце все будут сообщать, что мы, именно мы победили COVID. Это сезонная болезнь"

Десь я таке вже чув, це один зе-чемпіон колись казав: "Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом." 20.05.2020
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29.01.2021 21:50 Ответить
Я не фаворов но хер он угадал,в конце февраля показатели будут на уровне 15000/350
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30.01.2021 01:15 Ответить
На последующий штам там уже всё разработали ? ((
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29.01.2021 21:51 Ответить
ты шапочку от 5-же уже зарезервировал?а то вдруг вакцинация поголовная будет? Ми закінчили сезон COVID-а до наступного року, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 1759
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29.01.2021 22:06 Ответить
Вася , кажется моя бабушка вылечила меня из двухстороннего воспаления лёгких . Обратилась к сельскому фельдшеру и эта женщина вытянула меня с того света . . Колола какие-то уколы , приходила утром и вечером каждый день . Это было в колхозе в середине 70-х . .
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29.01.2021 22:14 Ответить
Да какой он эпидемиолог, зачем повторять эту чушь?
Стоматолог он и явный проект спецслужб эрэфии.
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29.01.2021 21:51 Ответить
Американский профессор.
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29.01.2021 22:00 Ответить
Был у нас один "проффесор".
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29.01.2021 22:02 Ответить
Он был богатый но тупой и у него в паспорте прописка не верная Ростов с двумя сс указан Ми закінчили сезон COVID-у до наступного року, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 6769
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29.01.2021 22:32 Ответить
но таки стоматолог по образованию Ми закінчили сезон COVID-а до наступного року, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 2573
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29.01.2021 22:07 Ответить
Знаю я про одного юриста по образованию, так он так может рожи корчить, что от президента не отличишь.
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29.01.2021 22:09 Ответить
ну да - освіти ніякої, але якесь образованіє у нього є. Оце тільки доктора ще не визначилися - злоякісне чи доброякісне те образованіє Ми закінчили сезон COVID-у до наступного року, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 553
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29.01.2021 23:05 Ответить
ой.... шото теперь еще больше настораживает неестественная жизнерадостность этого разработчика украинской вакцины... это точно вакцина от ковида?...а то некоторые разрабатывают одно...а как-то так получаются...синтетические наркотики ))))
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29.01.2021 21:53 Ответить
Так он стамотолог шарлотан. Вот и лепит!
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29.01.2021 21:55 Ответить
ну хоть стоматолог...хоть как-то к медицине...а не какой-то там клоун с запасного состава...
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29.01.2021 21:59 Ответить
Разработчик вакцины? Это ему Бубочка дал денег а его лаборатория находится на третьем етаже в пятиетажке в однокомнатной квартире? Эпический вченый из квартала 95
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29.01.2021 22:03 Ответить
Фаваров как и Комаровский рассказывали в январе-феврале 2020 -го что скоро про этот коронавирус забудут. Не так получилось.
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29.01.2021 22:04 Ответить
ну всё, щас пойдёт перепродажа загнивающему западу закупленных не в меру тестов и не закупленных вакцин. не пропадать же добру.
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29.01.2021 22:07 Ответить
Сей час реально в Украине переболело где то 25% населения , к концу года будет пол страны и мы приобретем коллективный иммунитет. Ну за одно к концу этого года все европейские страны закончат процес вакцинации , и тогда и нам прививки достанутся.
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29.01.2021 22:10 Ответить
Я думаю: половина точно перехворіла. Просто не у всіх нюх пропадає. А більшість молодих навіть не помітила.
Але якщо у більшості вже є імунітет, то навіщо ті щеплення взагалі?
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29.01.2021 23:10 Ответить
+++
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30.01.2021 02:08 Ответить
вах, яка колєкція прохвостів
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29.01.2021 22:24 Ответить
Глеб Малиновский

Ось так лікарі слухали легені і серце в жінок , аж доки Рене Лаенек в 1816 не винайшов стетоскоп

Ми закінчили сезон COVID-у до наступного року, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 7591
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29.01.2021 22:27 Ответить
Ми закінчили сезон COVID до наступного року, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 313
А про решту оглядів-обстежень є ?
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29.01.2021 23:49 Ответить
Ну, на такую пациентку пока попадёшь -
столько ужаса натерпишся, что уже даже с ней ничего не захочешь.
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30.01.2021 07:38 Ответить
Ми закінчили сезон COVID до наступного року, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 8116
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30.01.2021 09:03 Ответить
Не кажи "гоп!".До нас ше новеньки штамми не підвали просто. Тобто вони вже тут, але ще не розправили плечі) Ця хвиля розминкою була.
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29.01.2021 22:42 Ответить
очень бы хотелось, на самом деле, верить епидемиологу и тому, шо он считает.
есть рецепт, успешно внедренный Украиной с рыжей подачи -
меньше тестов - лучше статистика.
некоторые, недоверчивые, пискнут из за угла - а може все таки в носу поковыряться?
може я хоть и не дохну, но разношу?
на шо мы им решительно подскажем, где ковыряться и чем.
не дохнешь? - сиди на цырлах и не бубни,,,,
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29.01.2021 22:51 Ответить
дуже добре, що у нас в Україні ,можна все купити в Аптеці без рецепту цікаря. цінуйте це , хочеш противірусне , хочеш імуностмуліюче ітд !! ти сам собі господар . тому напевно і смертність менша ну і похилого віку людей не так багато як в інших кр. наші лікарі більш людяні на відміну від західних , це моя думка .
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29.01.2021 23:05 Ответить
Ковидле начхать что там закончил самодельный эпидемолох.
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29.01.2021 23:07 Ответить
Кто бы сомневался. Удалили Трампа из Белого Дома; ковидную афёру можно закрывать.
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29.01.2021 23:27 Ответить
Ковід уже нікуда не піде йде нова ера роботизації...
багато лишніх пасажирів на кораблі і з ними треба терміново щось рішати, паспорти вакцинації перехідний період до соціального рейтингу, локдауни для привикання людей до фіксованого доходу....
Трамп просто зробив те що мав зробити залив ринок грошима і надув пузир, все решта будуть вводити інші
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30.01.2021 00:36 Ответить
как раз Трамп был "антимасочником", в отличие от Байдена
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30.01.2021 01:31 Ответить
Да, конечно.
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30.01.2021 04:04 Ответить
Щось цей Фаворов відстає від світових "тенденцій"...

Бо істерія не спадає і нові пугалки вкидаються мало не щодня.

Привіт форумним "експертам", які визвірялися до мене за сезонність і проганяли та забороняли висловлюватися.
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29.01.2021 23:46 Ответить
Mikhail Favorov (Фаворов, Михаил Олегович)

Overview

Description

Born: Soviet Union

Education: Moscow State University of Medicine and Dentistry
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30.01.2021 01:30 Ответить
Даремно він так. КОВІД як взнає, то начне мутувати.
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30.01.2021 04:29 Ответить
А хіба могло бути інакше в країні, де керує "найвеличніший лідер **********"?
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30.01.2021 08:01 Ответить
Никакого снижения не будет!
Начнут заражать вакциной ...
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30.01.2021 08:34 Ответить
Данные ООН? А у ООН откуда данные?
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30.01.2021 09:20 Ответить
Ми закінчили сезон COVID до наступного року, - епідеміолог Фаворов - Цензор.НЕТ 7617
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30.01.2021 12:18 Ответить
умный... аж страшно!)
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30.01.2021 13:53 Ответить
 
 