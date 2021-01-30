Ми закінчили сезон COVID до наступного року, - епідеміолог Фаворов

Епідеміолог Михайло Фаворов, розробник української вакцини проти коронавірусу, вважає, що в найближчі 8 місяців захворюваність на COVID-19 буде знижуватися.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що у квітні місяці всі повідомлятимуть, що ми, саме ми перемогли COVID. Це сезонна хвороба, ми пройшли сезон. Ми закінчили сезон COVID до наступного року. До жовтня 2021 року", - сказав Фаворов.

За його оцінкою, Україна добре впоралася з епідемією коронавірусу.

Читайте також: Українська вакцина проти COVID-19 унікальна. В майбутньому вона, можливо, зможе блокувати й інші віруси, - епідеміолог Фаворов

"Україна пройшла дуже пристойно епідемію. На сьогодні - я не знаю, звідки ваші дані, я беру дані ООН - на сьогодні у вас смертність на рівні листопада тоді, як захворюваність на рівні жовтня. ... Тому що смертність завжди запізнюється, іноді і до трьох місяців", - пояснив Фаворов.

Епідеміолог припускає, що британський штам коронавірусу вже потрапив в Україну, але не привів до різкого зростання захворюваності і смертності.