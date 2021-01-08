Украинцы постят фото с Зеленским, отдыхающим в Буковеле. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вторую неделю находится в отпуске. Главу государства заметили на горнолыжном курорте в Карпатах.

Как информирует Цензор.НЕТ, руководитель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий написал 8 января в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский находится в пятом отпуске за год.

"А пока вся страна на локдауне, вспоминает о годовщине крушения самолета МАУ в Иране, а большинство стран Европы прививаются от коронавируса, наш "лыжник" засветился в Буковеле. Вторую неделю президент воюющей страны, страны в коронакризисе и экономическом коллапсе сидит в отпуске. И неизвестно, когда вообще из него вернется к работе", – сказано в посте.

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Президент Зеленский прибыл в Карпаты 28 декабря. 7 января украинцы начали выкладывать фотографии с президентом в соцсетях.





Источник: Андрей Смолий.





Фото: Сергей Бабич.