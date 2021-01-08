Украинцы постят фото с Зеленским, отдыхающим в Буковеле. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский вторую неделю находится в отпуске. Главу государства заметили на горнолыжном курорте в Карпатах.
Как информирует Цензор.НЕТ, руководитель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий написал 8 января в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский находится в пятом отпуске за год.
"А пока вся страна на локдауне, вспоминает о годовщине крушения самолета МАУ в Иране, а большинство стран Европы прививаются от коронавируса, наш "лыжник" засветился в Буковеле. Вторую неделю президент воюющей страны, страны в коронакризисе и экономическом коллапсе сидит в отпуске. И неизвестно, когда вообще из него вернется к работе", – сказано в посте.
Президент Зеленский прибыл в Карпаты 28 декабря. 7 января украинцы начали выкладывать фотографии с президентом в соцсетях.
Источник: Андрей Смолий.
Фото: Сергей Бабич.
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https://news.obozrevatel.com/society/u-zelenskogo-vnezapno-otmenili-vruchenie-zvezd-geroev-ekipazhu-sbitogo-samoleta-mau-vdova-komandira.htm Офис президента Украины Владимира Зеленского внезапно отменил вручение орденов "Золотая Звезда" семьям погибших членов экипажа самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране год назад.
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В грудні 2020 року криворізьке видання "Медіа-КР" розмістило на фейсбуці відеоцитату зі словами президента Володимира Зеленського щодо зниження тарифів за комунальні послуги. За місяць запис набрав 1,6 млн переглядів та 2 тис. коментаріів.
Запис являє собою уривок з одного зі знятих в неформальному стилі "відосіків" глави української держави, зробленому наприкінці 2019 року, під час якого той займається на легкоатлетичному тренажері й невимушено спілкується з виборцями.
Далі пряма мова Зеленського: "Працюємо над тим, щоби цієї зими були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими (тобто зими 2020-2021 років - ред.) зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде, дійсно, окрема програма. Ми готуємо цю інформацію. Готуємо етапи - що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за Ваші кошти".
Источник: https://politics.comments.ua/news/scandal/ubivstvo-pavla-sheremeta-planirovali-belorusskie-specsluzhby-rassledovanie-669158.html?utm_source=iua
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дурачина ты, простофиля. тупицкий и то лучше устроился