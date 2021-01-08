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Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський другий тиждень перебуває у відпустці. Главу держави помітили на гірськолижному курорті в Карпатах.

Як інформує Цензор.НЕТ, керівник громадської організації "Українська Україна" Андрій Смолій написав 8 січня в Facebook, що президент України Володимир Зеленський перебуває в п'ятій відпустці за рік.

"А поки вся країна на локдауні, згадує про річницю збиття літака МАУ в Ірані, а більшість країн Європи вакцинуються від коронавірусу, наш "лижник" засвітився на розважайлівці в Буковелі. Другий тиждень президент воюючої країни, країни в коронакризі та еконономічному колапсі сидить у відпустці. І невідомо коли взагалі з неї повернеться до роботи", - сказано в статті.

Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі 01

Президент Зеленський прибув у Карпати 28 грудня. 7 січня українці почали викладати фотографії з президентом в соцмережах.

Також читайте: Зимовий карантин м'якший, ніж весняний локдаун, - Зеленський

Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі 02
Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі 03

Джерело: Андрій Смолій.


Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі 04

Фото: Сергій Бабич.

Автор: 

Буковель (74) Зеленський Володимир (24358) відпустка (125)


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Топ коментарі
+93
Потому что идиот и команда соответствующая.
Ни одного человека не нашлось, что бы сказать насколько это отвратительный поступок!
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08.01.2021 20:08 Відповісти
+73
Завтра с Омана будут постить
Украинцы постят фото с Зеленским, отдыхающим в Буковеле - Цензор.НЕТ 7136
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08.01.2021 20:09 Відповісти
+67
Яка ЗЕдебільна гидота!!!
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08.01.2021 20:09 Відповісти
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09.01.2021 01:25 Відповісти
бубачка устал, надо отдохнуть
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09.01.2021 01:33 Відповісти
"Отдых навсегда" подошел бы)))
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09.01.2021 01:55 Відповісти
Цікаво, він Лєнкою чи з Мендель відпочиває? І хто всі ці лохи, яких допустила охорона до найвеличнішого?
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09.01.2021 01:38 Відповісти
это штатные клоуны-свидетели иеговы по теме распятых мальчиков в трусиках.
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09.01.2021 19:09 Відповісти
Бубочка, отдыхая в годовщину сбития самолета (год назад он тоже отдыхал) принял важное решение
https://news.obozrevatel.com/society/u-zelenskogo-vnezapno-otmenili-vruchenie-zvezd-geroev-ekipazhu-sbitogo-samoleta-mau-vdova-komandira.htm Офис президента Украины Владимира Зеленского внезапно отменил вручение орденов "Золотая Звезда" семьям погибших членов экипажа самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране год назад.
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09.01.2021 01:51 Відповісти
В. Зеленський: "Президент не може відпочивати коли в країні йде війна"...
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09.01.2021 02:01 Відповісти
На эту "дешёвку" и купился наш "мудрый народ"...А теперь оплачивает миллиарды на отдых клоунскому ничтожеству....
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09.01.2021 08:07 Відповісти
Так то ж Президент,а не Шмаркля.
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09.01.2021 17:01 Відповісти
интересно, какой ща у сердючки прикид?...
Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі - Цензор.НЕТ 5907
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09.01.2021 05:42 Відповісти
Шоб он сдох
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09.01.2021 19:29 Відповісти
Свиночленограй
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09.01.2021 06:09 Відповісти
Вот пошла мода фотографироваться с "писяющим мальчиком"!
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09.01.2021 06:35 Відповісти
Сон и зевота тоже работа. Помахал ложкой отдохни немножко.
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09.01.2021 06:44 Відповісти
Стоит обкуренный улыбается ,и по фиг ему на проблемы государства.
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09.01.2021 07:55 Відповісти
какого государства)))))))))))) папа сказал если не нравится я уволюсь с работы
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09.01.2021 09:33 Відповісти
Для проблем у вас есть "истинный" президент...., а это так... не для вас!
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09.01.2021 11:42 Відповісти
Судя по комментам - никто за зебила не голосовал
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09.01.2021 08:05 Відповісти
Бачиш, сидять петятролі і брешуть на найвеличнішого та працьовитого спасітеля нації.
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09.01.2021 10:27 Відповісти
Сделал дело - гуляй смело. Какие такие дела сделаны? Народ повеселил, наполнил энтузиазмом будущих побед? Теперь, уже просто добыть носки в лохдаун считается победой. Регресс налицо.
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09.01.2021 08:11 Відповісти
- мне дали свободу,... зачем кокаин!
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09.01.2021 09:12 Відповісти
ущербные считают за честь сфотаться рядом с самовлюбленным напыщенным болваном.
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09.01.2021 09:34 Відповісти
ковидови зомбаки
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09.01.2021 09:49 Відповісти
ТАК ШО НЕ В ГУТЕ !?) ОПЯТЬ ***** !?)
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09.01.2021 09:49 Відповісти
Народный герой - наша жизнь
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09.01.2021 10:32 Відповісти
Цей довбодятел все навмисно робить, щоб навіть самі упороті його виборці-адепти зненавиділи його, далі як і очікується, любителі шари та брехні про ситий розвинутий совок повинні проголосували за опзж і стати новою наукраїнською колонією *****. И потом хоть камни с неба и денег нет, но вы держитесь...Ведь богато не жили, благодаря олигархической банде, нечего и начинать. Доведенные до злыдней должны сдуться за хлеб и воду от *****, оно не спит..
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09.01.2021 10:59 Відповісти
И что? Есть разница работает он или в отпуске!? Нет, никакой разницы, чего все раскудахтались!?
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09.01.2021 11:14 Відповісти
Соглашусь. Когда ОНО отдыхает, в стране, даже как-то спокойнее.
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09.01.2021 16:00 Відповісти
А завтра в 06ман..
.
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09.01.2021 11:21 Відповісти
Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі - Цензор.НЕТ 1919
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09.01.2021 11:38 Відповісти
Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі - Цензор.НЕТ 3909
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09.01.2021 11:40 Відповісти
Молодец! Умеет работать, умеет отдыхать!!!!
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09.01.2021 11:44 Відповісти
Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі - Цензор.НЕТ 1981
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09.01.2021 11:50 Відповісти
Тільки хотів написати що фсбешні мерзоти теж зустрілись й сфотогрофувались з янєлохом.
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09.01.2021 23:15 Відповісти
Отдыхать оно научилось,а вот работать?
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09.01.2021 17:03 Відповісти
самоизоляция. а вы ***..... как хотите.
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09.01.2021 12:12 Відповісти
Які "креативні" Зелбо№оби.
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09.01.2021 12:15 Відповісти
Куда же без камеры на башке - видосики снимать то надо
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09.01.2021 13:53 Відповісти
Это какое-то позорище с камерой на башке, а не президент.
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09.01.2021 14:00 Відповісти
Президент Зеленський особистим прикладом показує,як потрібно поводитись під час локдауну.....
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09.01.2021 16:31 Відповісти
Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі - Цензор.НЕТ 6792
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09.01.2021 17:04 Відповісти
шла 3 неделя локдауна, а лыжник все рассекал с камерой...
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09.01.2021 17:29 Відповісти
МАЛ КЛОП ДА ВОНЮЧ )))
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09.01.2021 17:39 Відповісти
Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі - Цензор.НЕТ 8236
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09.01.2021 17:41 Відповісти
Знову Зеля соєвим в штани насрав )
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09.01.2021 17:41 Відповісти
Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі - Цензор.НЕТ 6458
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09.01.2021 17:45 Відповісти
https://espreso.tv/news/2021/01/09/video_v_yakomu_zelenskomu_nagaduyut_yogo_obicyanku_quotznyzyty_taryfy_na_polovynuquot_nabralo_ponad_pivtora_milyony_pereglyadiv Відео, в якому Зеленському нагадують його обіцянку "знизити тарифи на половину", набрало понад півтора мільйони переглядів

В грудні 2020 року криворізьке видання "Медіа-КР" розмістило на фейсбуці відеоцитату зі словами президента Володимира Зеленського щодо зниження тарифів за комунальні послуги. За місяць запис набрав 1,6 млн переглядів та 2 тис. коментаріів.
Запис являє собою уривок з одного зі знятих в неформальному стилі "відосіків" глави української держави, зробленому наприкінці 2019 року, під час якого той займається на легкоатлетичному тренажері й невимушено спілкується з виборцями.
Далі пряма мова Зеленського: "Працюємо над тим, щоби цієї зими були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими (тобто зими 2020-2021 років - ред.) зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде, дійсно, окрема програма. Ми готуємо цю інформацію. Готуємо етапи - що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за Ваші кошти".
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09.01.2021 17:47 Відповісти
А хто підкаже рифмастера вже відпустили? Бо тут пишуть шо "Убийство журналиста Павла Шеремета обсуждалось в кругах наивысшей власти Беларуси"

Источник: https://politics.comments.ua/news/scandal/ubivstvo-pavla-sheremeta-planirovali-belorusskie-specsluzhby-rassledovanie-669158.html?utm_source=iua
© Comments.ua
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09.01.2021 19:10 Відповісти
Пандемия, рвутся газопроводы, в Херсоне под носом у мента Васи вооруженная (прям в кошолках обоеприпасы) шастает сепарня... а здесь какой-то ПОХНАХ...
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09.01.2021 19:16 Відповісти
а чому без намордника? трудяга ти наш
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09.01.2021 19:20 Відповісти
Может шею себе сломает-падла
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09.01.2021 19:25 Відповісти
Зєля,це якесь непорозуміння.
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09.01.2021 20:31 Відповісти
.

дурачина ты, простофиля. тупицкий и то лучше устроился
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09.01.2021 20:44 Відповісти
Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі - Цензор.НЕТ 6715
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09.01.2021 21:08 Відповісти
Звідки приходить ніхто не зна, йолуп с прикидом шо стрікАза.
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10.01.2021 10:13 Відповісти
Чи ви подуріли? Який то преЗЕдент??? Це беня, в якості подарунка грошовитим відпочивальникам, привіз свою дресировану мартишку на курорт для фотографій.
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09.01.2021 23:05 Відповісти
Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі - Цензор.НЕТ 7309
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10.01.2021 06:42 Відповісти
ЗЕлю орендует фотограф Беня, за фотки с ручной обезъянкой "пересични" готовы платить подвийный тариф,тем более в сични он их и впэр с тарифами....
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10.01.2021 10:06 Відповісти
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