Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський другий тиждень перебуває у відпустці. Главу держави помітили на гірськолижному курорті в Карпатах.
Як інформує Цензор.НЕТ, керівник громадської організації "Українська Україна" Андрій Смолій написав 8 січня в Facebook, що президент України Володимир Зеленський перебуває в п'ятій відпустці за рік.
"А поки вся країна на локдауні, згадує про річницю збиття літака МАУ в Ірані, а більшість країн Європи вакцинуються від коронавірусу, наш "лижник" засвітився на розважайлівці в Буковелі. Другий тиждень президент воюючої країни, країни в коронакризі та еконономічному колапсі сидить у відпустці. І невідомо коли взагалі з неї повернеться до роботи", - сказано в статті.
Джерело: Андрій Смолій.
Фото: Сергій Бабич.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://news.obozrevatel.com/society/u-zelenskogo-vnezapno-otmenili-vruchenie-zvezd-geroev-ekipazhu-sbitogo-samoleta-mau-vdova-komandira.htm Офис президента Украины Владимира Зеленского внезапно отменил вручение орденов "Золотая Звезда" семьям погибших членов экипажа самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Иране год назад.
.
В грудні 2020 року криворізьке видання "Медіа-КР" розмістило на фейсбуці відеоцитату зі словами президента Володимира Зеленського щодо зниження тарифів за комунальні послуги. За місяць запис набрав 1,6 млн переглядів та 2 тис. коментаріів.
Запис являє собою уривок з одного зі знятих в неформальному стилі "відосіків" глави української держави, зробленому наприкінці 2019 року, під час якого той займається на легкоатлетичному тренажері й невимушено спілкується з виборцями.
Далі пряма мова Зеленського: "Працюємо над тим, щоби цієї зими були зменшені платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими (тобто зими 2020-2021 років - ред.) зменшити тарифи на тепло майже на половину. Це буде, дійсно, окрема програма. Ми готуємо цю інформацію. Готуємо етапи - що буде зроблено, які кошти будуть виділені. Це точно буде не за Ваші кошти".
Источник: https://politics.comments.ua/news/scandal/ubivstvo-pavla-sheremeta-planirovali-belorusskie-specsluzhby-rassledovanie-669158.html?utm_source=iua
© Comments.ua
дурачина ты, простофиля. тупицкий и то лучше устроился