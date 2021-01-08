Українці постять світлини із Зеленським, який відпочиває в Буковелі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський другий тиждень перебуває у відпустці. Главу держави помітили на гірськолижному курорті в Карпатах.

Як інформує Цензор.НЕТ, керівник громадської організації "Українська Україна" Андрій Смолій написав 8 січня в Facebook, що президент України Володимир Зеленський перебуває в п'ятій відпустці за рік.

"А поки вся країна на локдауні, згадує про річницю збиття літака МАУ в Ірані, а більшість країн Європи вакцинуються від коронавірусу, наш "лижник" засвітився на розважайлівці в Буковелі. Другий тиждень президент воюючої країни, країни в коронакризі та еконономічному колапсі сидить у відпустці. І невідомо коли взагалі з неї повернеться до роботи", - сказано в статті.

Президент Зеленський прибув у Карпати 28 грудня. 7 січня українці почали викладати фотографії з президентом в соцмережах.

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Джерело: Андрій Смолій.





Фото: Сергій Бабич.