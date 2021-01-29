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Новости За рубежом
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импичмент (536) США (23157) Трамп (3340)

Трампа при рассмотрении вопроса об импичменте будут защищать 5 адвокатов, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трампа при рассмотрении вопроса об импичменте будут защищать 5 адвокатов, - СМИ

Глава Белого дома Дональд Трамп собрал команду из пяти влиятельных юристов, которые согласились защищать его во время судебного рассмотрения дела об импичменте в Сенате США.

Об этом сообщает телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Примерно за десять дней до начала второго судебного процесса по импичменту бывший президент Дональд Трамп привлек еще трех адвокатов по уголовным делам, увеличив количество своей команды до пяти адвокатов", - отмечается в сообщении.

Защиту Трампа возглавляет известный в Южной Каролине адвокат Батч Бауэрс. В команду также вошли юристы Дебора Барбьери, Джонни Гассер, Грег Харрис и Джошуа Говард, которые работают в штатах Южная и Северная Каролина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенат США отказался признать импичмент Трампа неконституционным

Напомним, Палата представителей Конгресса США в понедельник официально передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу при захвате протестующими Капитолия. Ожидается, что судебное разбирательство начнется после 8 февраля.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Додик кинет на деньги и этих пятерых так, как он кинул макарони-джулиани Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4735
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30.01.2021 00:17
+3
А ну ка дай ссылочку пожилому эротоману? Не? Тогда сливайся.
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29.01.2021 23:56
+3
Чи допоможуть 5 адвокатів рижому "чубатіку" після атаки на Капітолій і дурних смертей невинних людей? я сумніваюсь.
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30.01.2021 00:00
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Боятся его. Ну это и понятно.
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29.01.2021 23:50 Ответить
Видео с Трампом и советскими полуголыми девочками 14-15 лет в Москве в 1988 году уже вброшено в Сеть...
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29.01.2021 23:50 Ответить
А ну ка дай ссылочку пожилому эротоману? Не? Тогда сливайся.
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29.01.2021 23:56 Ответить
не чипай його - це наш cheerleader Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7186
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30.01.2021 00:00 Ответить
у вас 2 cheerleaders - одно в крымле, другое на подпляске у крымлевского в опе.
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30.01.2021 00:07 Ответить
я свой, я буржуинский Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8426
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30.01.2021 00:13 Ответить
родсвенники были на оккупированной кем бы то ни было территории?
начиная с 1305 года?
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30.01.2021 00:49 Ответить
так они сами же и оккупировали Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1936
но дети за родителей не отвечают right
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30.01.2021 01:07 Ответить
Трамп и Путлер попали нехило...
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29.01.2021 23:51 Ответить
Каждый баран знает где рога обмочил..не парься болван тупой...ссылочку увидишь когда Суд будет над Штирлицом Путлера... Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8304
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29.01.2021 23:58 Ответить
Чи допоможуть 5 адвокатів рижому "чубатіку" після атаки на Капітолій і дурних смертей невинних людей? я сумніваюсь.
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30.01.2021 00:00 Ответить
рудик персональный, у которого иск, внимание на 1.3 миллиарда долларов за откровенную брехню, надеюссь в команде.
покрасить ему 3 пера на висках и не жлобитесь - краска хорошая должна быть..
богда когда оно волнуется потеет то все по щекам течет )))
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30.01.2021 00:04 Ответить
То може у нього не фарба, а автобронзант тече? Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 128
Він постійно весь у засмазі.
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30.01.2021 00:13 Ответить
не поверите, Иренко, до сих пор стыдно, бо когда то в далеком том году 2001, ну когда башни.
оно рядом с Бушем стояло и казалось таки да - людина
мер Нью Йорка и патриот.
ошибался я тогда - отак от твари и перекрашиваются под начальныка.
нормальный начальнык? - тварь нормальная.
черный? - тварь черная...
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30.01.2021 00:21 Ответить
Чому ж не повірю, я сама тоді нахвалювала Руді, шо він так впорався з цією трагедією. Але його гниле нутро проявилось саме в співпраці з Донні. Яке йшло - такого здибало. А перефарбовуються за великі гроші такі шльондри дуже легко.
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30.01.2021 00:26 Ответить
Откуда столько негатива? Во многом благодаря Руди последние 20 лет по Манхеттену можно было ночью спокойно ходить. А сейчас и днем очко играет.
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30.01.2021 00:27 Ответить
откуда столько позитива?
ето же было тогда...
а сегодня с его одобрялова и поддержки в том числе рогатые штурмуют Капитолий.
так откуда же же столько позитива, или вы ето одобрямс?
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30.01.2021 00:35 Ответить
я не одобряю хулиганства, краж ноутбуков и драк с полицией
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30.01.2021 00:50 Ответить
не передергивайте - кражи, грабежи и драки с полицией ето как бы здесь.
штурм Капитолия с намерением певернуть результаты выборов с науськивания,
последние свои дни доживающего, но на 6е еще действующего президента, ето как бы там.
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30.01.2021 00:55 Ответить
и да - Манхеттен не Вашигтон - может в етом дело?
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30.01.2021 00:37 Ответить
шо у вас в бошках варится, вы хоть сами знаете?

в Капитолий больше никто кроме выбраных не зайдет..
войте - икру мечите, рога к голове прикладывайте - шарик сдулся
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30.01.2021 00:42 Ответить
я всего лишь хочу чтобы разобрались с нарушениями во время выборов и сделали выводы чтобы все были спокойны в следующий раз. it's not too much to ask
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30.01.2021 00:54 Ответить
рыжий все суды облазил - и плакал и смеялся,
во все шо можно подавал и во всех штатах суды - нема нарушений.
у вас другая достоверная инфомация, шо нарушения были?
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30.01.2021 01:01 Ответить
Суды отказались принимать on technicalities может быть и к лучшему а то была бы реальная война или как минимум конституционный кризис. Уверен то что суды штатов, верховный суд и под конец Майк Пенс включивший дурака это было правильное решение. Но все равно придет время рассмотреть по существу и поправить законодательство чтобы однозначно идентифицировать бюллетень и личность и гражданство голосующего.
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30.01.2021 01:13 Ответить
Оружейник))) не трать время на этих прокси - они хоть и под флажками сша но избирательную систему не понимают.... Для импичмента надо 2/3 сенаторов....А то что они затеяли импичмент после ухода с должности.... Сам понимаешь что там «почтовый ящик» сделал своё дело...если живешь в сша.... А я вообще не понимаю радости ? Ок Байден запретил разработку новых скважин нефти в сша.... Следовательно ОПЕК поднимите цену.... Если мировые цены( а они уже растут на бирже) пойдут вверх то как там обанкротится страна бензоколонка? Все танкеры стоят как «наливайки» под Арабами и ждут когда цена пойдёт вверх.... сколько там уже бензин? А газ? LPG был в основном белорусский ( ну через Белоруссию) И теперь цены как я смотрел в Украине тоже растут и на газ....Угля тоже нет .... Ротердам + - это цена на виртуальной бирже ( без учета расходов на доставку +качество)
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30.01.2021 01:34 Ответить
к трампазоиду сразу вопросы:
1. ты живешь в Америке и зарабатываешь в ней?
2. сколько процентов из зарплаты в Америке высчитывают на налоги? - больше
чем ты за свою жизнь видел в зарплате... тебе подать?
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30.01.2021 02:50 Ответить
Хехе сейчас Гарри и кортезка тебя вообще разденут.
А ты как думал там жить? Не платить налоги? С этих налогов и существует вся красота жизни в сша. И ещё будешь сейчас платить тем кто без работы и работать не хочет. Сидят на пособиях и плодятся . Именно сейчас соц жильё никто не отберёт, кредиты на учебу заморозят итдитп.... Ну я посмотрю кто захочет кормить весь этот пипл... Законопослушный гражданин... Я чту закон госоударства.
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30.01.2021 03:36 Ответить
плакай, мне пока не о чем...)))
и если НЕ за штурм Капитолия мне нужно платить больше, шоб уже такого небыло?
я буду.
шо бы уже больше без вас - рогатых, Q-шаманов))))
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30.01.2021 03:42 Ответить
лет скока?
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30.01.2021 06:01 Ответить
на каких фронтах и против кого сражался?
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30.01.2021 06:02 Ответить
бумажек налоговых в Америке нет.
есть билы, которые можешь или не можежь заплатить.
заплатить после срока уплаты + хх.х долларов.
ты уверен шо ты в Америке живешь, поцик? Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7129
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30.01.2021 08:11 Ответить
Це він мабуть W-2 мав на увазі, але не знає як ця форма називається 🤣
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30.01.2021 10:00 Ответить
а ты у нас главный ********?
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30.01.2021 13:50 Ответить
шо та я тебя за первый раз казла вижу и даже в непонятке отвечать ли тебе
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30.01.2021 13:52 Ответить
Конечно отказались Судам нужны конкретные факты и вменяемые исковые требования. А отменять тысячи голосов избирателей на основании какого-то конспирологического бреда - это к психиатрам нужно обращаться, судьи тут ничем не помогут.
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30.01.2021 09:50 Ответить
Живёте по уши в говне, абсолютно бесполезные, а туда же, разобраться оно хочет
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30.01.2021 04:40 Ответить
Международный союз биатлонистов начал расследование против 25 РАБссиянских спарсменов применявших допинг.Попутно попал под расдачу и сам руководитель Союза Бессеберг,полдьзовавшийся услугами рюсских проституток...ПРОЦЕСС ПОШЕЛ... Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1096
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30.01.2021 00:08 Ответить
Фиг его знает, и не боятся их трахать...
До сих пор вспоминаю, как зверели кацапские насекомые, когда я им сбрасывал статистику по проституткам мира: рюццкие во первых лидировали с большим отрывом, во вторых были самые дешевые.
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30.01.2021 00:11 Ответить
Ну фиг его знает...
Судьи, которых он назначил, поссали на него.
Наверное правильно рассудили - сед лекс - дюра лекс, а они таки судьи Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7267
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30.01.2021 00:09 Ответить
Путлер сам сказал..типа девочки с пониженной социальной ответственностью...Фюрер всегда палится..... Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9463 Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9463
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30.01.2021 00:11 Ответить
донни проводил шоу мисс вселенная ... отбор там был норм я чувствую, а вообще все эти модели одним местом на теле торгуют такова жизнь.
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30.01.2021 00:12 Ответить
Донні - це знатний моделайзер та по сумісництву колишній президент Америки. Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5260
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30.01.2021 00:15 Ответить
Він рудий не доглянутий березневий кіт, якого скоро Мілані перестане терпіти
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30.01.2021 00:26 Ответить
Трампутлер хотел в Москве соорудить Небоскреб...Горбачев не дал...вместо Небоскреба подсунул КГБшных девочек...на конкурс.. Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9082
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30.01.2021 00:17 Ответить
Додик кинет на деньги и этих пятерых так, как он кинул макарони-джулиани Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4735
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30.01.2021 00:17 Ответить
Виктор Суворов.Автор Ледокола подробно рассказывает как советские бараны вербовали даже детей иностранцев... Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3369
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30.01.2021 00:22 Ответить
будет два провальных импичмента.
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30.01.2021 01:29 Ответить
А ***** твоему что за радость?
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30.01.2021 04:41 Ответить
Пусть провальных, Но не обнулённых.
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30.01.2021 11:22 Ответить
уже два провальных и обнулённых.
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14.02.2021 03:39 Ответить
Импичмента не будет. Для него нужно две трети голосов Сената. Демократы столько не наберут. Тем более при таких юристах.
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30.01.2021 09:47 Ответить
Колишній агент Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР Юрій Швець розповів британському виданню The Guardian, що 45-го президента США Дональда Трампа радянські та згодом російські спецслужби вербували в якості "активу" впродовж 40 років.
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30.01.2021 10:34 Ответить
 
 