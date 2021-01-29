Трампа при рассмотрении вопроса об импичменте будут защищать 5 адвокатов, - СМИ
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Глава Белого дома Дональд Трамп собрал команду из пяти влиятельных юристов, которые согласились защищать его во время судебного рассмотрения дела об импичменте в Сенате США.
Об этом сообщает телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Примерно за десять дней до начала второго судебного процесса по импичменту бывший президент Дональд Трамп привлек еще трех адвокатов по уголовным делам, увеличив количество своей команды до пяти адвокатов", - отмечается в сообщении.
Защиту Трампа возглавляет известный в Южной Каролине адвокат Батч Бауэрс. В команду также вошли юристы Дебора Барбьери, Джонни Гассер, Грег Харрис и Джошуа Говард, которые работают в штатах Южная и Северная Каролина.
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Напомним, Палата представителей Конгресса США в понедельник официально передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу при захвате протестующими Капитолия. Ожидается, что судебное разбирательство начнется после 8 февраля.
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начиная с 1305 года?
но дети за родителей не отвечают right
покрасить ему 3 пера на висках и не жлобитесь - краска хорошая должна быть..
богда когда оно волнуется потеет то все по щекам течет )))
Він постійно весь у засмазі.
оно рядом с Бушем стояло и казалось таки да - людина
мер Нью Йорка и патриот.
ошибался я тогда - отак от твари и перекрашиваются под начальныка.
нормальный начальнык? - тварь нормальная.
черный? - тварь черная...
ето же было тогда...
а сегодня с его одобрялова и поддержки в том числе рогатые штурмуют Капитолий.
так откуда же же столько позитива, или вы ето одобрямс?
штурм Капитолия с намерением певернуть результаты выборов с науськивания,
последние свои дни доживающего, но на 6е еще действующего президента, ето как бы там.
в Капитолий больше никто кроме выбраных не зайдет..
войте - икру мечите, рога к голове прикладывайте - шарик сдулся
во все шо можно подавал и во всех штатах суды - нема нарушений.
у вас другая достоверная инфомация, шо нарушения были?
1. ты живешь в Америке и зарабатываешь в ней?
2. сколько процентов из зарплаты в Америке высчитывают на налоги? - больше
чем ты за свою жизнь видел в зарплате... тебе подать?
А ты как думал там жить? Не платить налоги? С этих налогов и существует вся красота жизни в сша. И ещё будешь сейчас платить тем кто без работы и работать не хочет. Сидят на пособиях и плодятся . Именно сейчас соц жильё никто не отберёт, кредиты на учебу заморозят итдитп.... Ну я посмотрю кто захочет кормить весь этот пипл... Законопослушный гражданин... Я чту закон госоударства.
и если НЕ за штурм Капитолия мне нужно платить больше, шоб уже такого небыло?
я буду.
шо бы уже больше без вас - рогатых, Q-шаманов))))
есть билы, которые можешь или не можежь заплатить.
заплатить после срока уплаты + хх.х долларов.
ты уверен шо ты в Америке живешь, поцик?
До сих пор вспоминаю, как зверели кацапские насекомые, когда я им сбрасывал статистику по проституткам мира: рюццкие во первых лидировали с большим отрывом, во вторых были самые дешевые.
Судьи, которых он назначил, поссали на него.
Наверное правильно рассудили - сед лекс - дюра лекс, а они таки судьи