Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ

Глава Білого дому Дональд Трамп зібрав команду з п’яти впливових юристів, які погодились захищати його під час судового розгляду справи про імпічмент у Сенаті США.

Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Приблизно за десять днів до початку другого судового процесу з імпічменту колишній президент Дональд Трамп залучив ще трьох адвокатів у кримінальних справах, збільшивши кількість своєї команди до п'яти адвокатів", - зазначається в повідомленні.

Захист Трампа очолює відомий у Південній Кароліні адвокат Батч Бауерс. До команди також залучені юристи Дебора Барб’єр, Джонні Гассер, Грег Гарріс та Джошуа Говард, які працюють у штатах Південна та Північна Кароліна.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США в понеділок офіційно передала до Сенату резолюцію про імпічмент Трампа. Бывшего президента США обвинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення мітингувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд розпочнеться після 8 лютого.

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