Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ
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Глава Білого дому Дональд Трамп зібрав команду з п’яти впливових юристів, які погодились захищати його під час судового розгляду справи про імпічмент у Сенаті США.
Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Приблизно за десять днів до початку другого судового процесу з імпічменту колишній президент Дональд Трамп залучив ще трьох адвокатів у кримінальних справах, збільшивши кількість своєї команди до п'яти адвокатів", - зазначається в повідомленні.
Захист Трампа очолює відомий у Південній Кароліні адвокат Батч Бауерс. До команди також залучені юристи Дебора Барб’єр, Джонні Гассер, Грег Гарріс та Джошуа Говард, які працюють у штатах Південна та Північна Кароліна.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США в понеділок офіційно передала до Сенату резолюцію про імпічмент Трампа. Бывшего президента США обвинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення мітингувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд розпочнеться після 8 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
начиная с 1305 года?
но дети за родителей не отвечают right
покрасить ему 3 пера на висках и не жлобитесь - краска хорошая должна быть..
богда когда оно волнуется потеет то все по щекам течет )))
Він постійно весь у засмазі.
оно рядом с Бушем стояло и казалось таки да - людина
мер Нью Йорка и патриот.
ошибался я тогда - отак от твари и перекрашиваются под начальныка.
нормальный начальнык? - тварь нормальная.
черный? - тварь черная...
ето же было тогда...
а сегодня с его одобрялова и поддержки в том числе рогатые штурмуют Капитолий.
так откуда же же столько позитива, или вы ето одобрямс?
штурм Капитолия с намерением певернуть результаты выборов с науськивания,
последние свои дни доживающего, но на 6е еще действующего президента, ето как бы там.
в Капитолий больше никто кроме выбраных не зайдет..
войте - икру мечите, рога к голове прикладывайте - шарик сдулся
во все шо можно подавал и во всех штатах суды - нема нарушений.
у вас другая достоверная инфомация, шо нарушения были?
1. ты живешь в Америке и зарабатываешь в ней?
2. сколько процентов из зарплаты в Америке высчитывают на налоги? - больше
чем ты за свою жизнь видел в зарплате... тебе подать?
А ты как думал там жить? Не платить налоги? С этих налогов и существует вся красота жизни в сша. И ещё будешь сейчас платить тем кто без работы и работать не хочет. Сидят на пособиях и плодятся . Именно сейчас соц жильё никто не отберёт, кредиты на учебу заморозят итдитп.... Ну я посмотрю кто захочет кормить весь этот пипл... Законопослушный гражданин... Я чту закон госоударства.
и если НЕ за штурм Капитолия мне нужно платить больше, шоб уже такого небыло?
я буду.
шо бы уже больше без вас - рогатых, Q-шаманов))))
есть билы, которые можешь или не можежь заплатить.
заплатить после срока уплаты + хх.х долларов.
ты уверен шо ты в Америке живешь, поцик?
До сих пор вспоминаю, как зверели кацапские насекомые, когда я им сбрасывал статистику по проституткам мира: рюццкие во первых лидировали с большим отрывом, во вторых были самые дешевые.
Судьи, которых он назначил, поссали на него.
Наверное правильно рассудили - сед лекс - дюра лекс, а они таки судьи