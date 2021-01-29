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Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ

Глава Білого дому Дональд Трамп зібрав команду з п’яти впливових юристів, які погодились захищати його під час судового розгляду справи про імпічмент у Сенаті США.

Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Приблизно за десять днів до початку другого судового процесу з імпічменту колишній президент Дональд Трамп залучив ще трьох адвокатів у кримінальних справах, збільшивши кількість своєї команди до п'яти адвокатів", - зазначається в повідомленні.

Захист Трампа очолює відомий у Південній Кароліні адвокат Батч Бауерс. До команди також залучені юристи Дебора Барб’єр, Джонні Гассер, Грег Гарріс та Джошуа Говард, які працюють у штатах Південна та Північна Кароліна.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США в понеділок офіційно передала до Сенату резолюцію про імпічмент Трампа. Бывшего президента США обвинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення мітингувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд розпочнеться після 8 лютого.

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Топ коментарі
+4
Додик кинет на деньги и этих пятерых так, как он кинул макарони-джулиани Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4735
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30.01.2021 00:17
+3
А ну ка дай ссылочку пожилому эротоману? Не? Тогда сливайся.
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29.01.2021 23:56
+3
Чи допоможуть 5 адвокатів рижому "чубатіку" після атаки на Капітолій і дурних смертей невинних людей? я сумніваюсь.
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30.01.2021 00:00
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Боятся его. Ну это и понятно.
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29.01.2021 23:50 Відповісти
Видео с Трампом и советскими полуголыми девочками 14-15 лет в Москве в 1988 году уже вброшено в Сеть...
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29.01.2021 23:50 Відповісти
А ну ка дай ссылочку пожилому эротоману? Не? Тогда сливайся.
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29.01.2021 23:56 Відповісти
не чипай його - це наш cheerleader Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7186
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30.01.2021 00:00 Відповісти
у вас 2 cheerleaders - одно в крымле, другое на подпляске у крымлевского в опе.
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30.01.2021 00:07 Відповісти
я свой, я буржуинский Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8426
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30.01.2021 00:13 Відповісти
родсвенники были на оккупированной кем бы то ни было территории?
начиная с 1305 года?
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30.01.2021 00:49 Відповісти
так они сами же и оккупировали Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1936
но дети за родителей не отвечают right
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30.01.2021 01:07 Відповісти
Трамп и Путлер попали нехило...
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29.01.2021 23:51 Відповісти
Каждый баран знает где рога обмочил..не парься болван тупой...ссылочку увидишь когда Суд будет над Штирлицом Путлера... Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8304
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29.01.2021 23:58 Відповісти
Чи допоможуть 5 адвокатів рижому "чубатіку" після атаки на Капітолій і дурних смертей невинних людей? я сумніваюсь.
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30.01.2021 00:00 Відповісти
рудик персональный, у которого иск, внимание на 1.3 миллиарда долларов за откровенную брехню, надеюссь в команде.
покрасить ему 3 пера на висках и не жлобитесь - краска хорошая должна быть..
богда когда оно волнуется потеет то все по щекам течет )))
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30.01.2021 00:04 Відповісти
То може у нього не фарба, а автобронзант тече? Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 128
Він постійно весь у засмазі.
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30.01.2021 00:13 Відповісти
не поверите, Иренко, до сих пор стыдно, бо когда то в далеком том году 2001, ну когда башни.
оно рядом с Бушем стояло и казалось таки да - людина
мер Нью Йорка и патриот.
ошибался я тогда - отак от твари и перекрашиваются под начальныка.
нормальный начальнык? - тварь нормальная.
черный? - тварь черная...
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30.01.2021 00:21 Відповісти
Чому ж не повірю, я сама тоді нахвалювала Руді, шо він так впорався з цією трагедією. Але його гниле нутро проявилось саме в співпраці з Донні. Яке йшло - такого здибало. А перефарбовуються за великі гроші такі шльондри дуже легко.
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30.01.2021 00:26 Відповісти
Откуда столько негатива? Во многом благодаря Руди последние 20 лет по Манхеттену можно было ночью спокойно ходить. А сейчас и днем очко играет.
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30.01.2021 00:27 Відповісти
откуда столько позитива?
ето же было тогда...
а сегодня с его одобрялова и поддержки в том числе рогатые штурмуют Капитолий.
так откуда же же столько позитива, или вы ето одобрямс?
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30.01.2021 00:35 Відповісти
я не одобряю хулиганства, краж ноутбуков и драк с полицией
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30.01.2021 00:50 Відповісти
не передергивайте - кражи, грабежи и драки с полицией ето как бы здесь.
штурм Капитолия с намерением певернуть результаты выборов с науськивания,
последние свои дни доживающего, но на 6е еще действующего президента, ето как бы там.
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30.01.2021 00:55 Відповісти
и да - Манхеттен не Вашигтон - может в етом дело?
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30.01.2021 00:37 Відповісти
шо у вас в бошках варится, вы хоть сами знаете?

в Капитолий больше никто кроме выбраных не зайдет..
войте - икру мечите, рога к голове прикладывайте - шарик сдулся
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30.01.2021 00:42 Відповісти
я всего лишь хочу чтобы разобрались с нарушениями во время выборов и сделали выводы чтобы все были спокойны в следующий раз. it's not too much to ask
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30.01.2021 00:54 Відповісти
рыжий все суды облазил - и плакал и смеялся,
во все шо можно подавал и во всех штатах суды - нема нарушений.
у вас другая достоверная инфомация, шо нарушения были?
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30.01.2021 01:01 Відповісти
Суды отказались принимать on technicalities может быть и к лучшему а то была бы реальная война или как минимум конституционный кризис. Уверен то что суды штатов, верховный суд и под конец Майк Пенс включивший дурака это было правильное решение. Но все равно придет время рассмотреть по существу и поправить законодательство чтобы однозначно идентифицировать бюллетень и личность и гражданство голосующего.
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30.01.2021 01:13 Відповісти
Оружейник))) не трать время на этих прокси - они хоть и под флажками сша но избирательную систему не понимают.... Для импичмента надо 2/3 сенаторов....А то что они затеяли импичмент после ухода с должности.... Сам понимаешь что там «почтовый ящик» сделал своё дело...если живешь в сша.... А я вообще не понимаю радости ? Ок Байден запретил разработку новых скважин нефти в сша.... Следовательно ОПЕК поднимите цену.... Если мировые цены( а они уже растут на бирже) пойдут вверх то как там обанкротится страна бензоколонка? Все танкеры стоят как «наливайки» под Арабами и ждут когда цена пойдёт вверх.... сколько там уже бензин? А газ? LPG был в основном белорусский ( ну через Белоруссию) И теперь цены как я смотрел в Украине тоже растут и на газ....Угля тоже нет .... Ротердам + - это цена на виртуальной бирже ( без учета расходов на доставку +качество)
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30.01.2021 01:34 Відповісти
к трампазоиду сразу вопросы:
1. ты живешь в Америке и зарабатываешь в ней?
2. сколько процентов из зарплаты в Америке высчитывают на налоги? - больше
чем ты за свою жизнь видел в зарплате... тебе подать?
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30.01.2021 02:50 Відповісти
Хехе сейчас Гарри и кортезка тебя вообще разденут.
А ты как думал там жить? Не платить налоги? С этих налогов и существует вся красота жизни в сша. И ещё будешь сейчас платить тем кто без работы и работать не хочет. Сидят на пособиях и плодятся . Именно сейчас соц жильё никто не отберёт, кредиты на учебу заморозят итдитп.... Ну я посмотрю кто захочет кормить весь этот пипл... Законопослушный гражданин... Я чту закон госоударства.
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30.01.2021 03:36 Відповісти
плакай, мне пока не о чем...)))
и если НЕ за штурм Капитолия мне нужно платить больше, шоб уже такого небыло?
я буду.
шо бы уже больше без вас - рогатых, Q-шаманов))))
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30.01.2021 03:42 Відповісти
лет скока?
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30.01.2021 06:01 Відповісти
на каких фронтах и против кого сражался?
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30.01.2021 06:02 Відповісти
бумажек налоговых в Америке нет.
есть билы, которые можешь или не можежь заплатить.
заплатить после срока уплаты + хх.х долларов.
ты уверен шо ты в Америке живешь, поцик? Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7129
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30.01.2021 08:11 Відповісти
Це він мабуть W-2 мав на увазі, але не знає як ця форма називається 🤣
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30.01.2021 10:00 Відповісти
а ты у нас главный ********?
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30.01.2021 13:50 Відповісти
шо та я тебя за первый раз казла вижу и даже в непонятке отвечать ли тебе
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30.01.2021 13:52 Відповісти
Конечно отказались Судам нужны конкретные факты и вменяемые исковые требования. А отменять тысячи голосов избирателей на основании какого-то конспирологического бреда - это к психиатрам нужно обращаться, судьи тут ничем не помогут.
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30.01.2021 09:50 Відповісти
Живёте по уши в говне, абсолютно бесполезные, а туда же, разобраться оно хочет
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30.01.2021 04:40 Відповісти
Международный союз биатлонистов начал расследование против 25 РАБссиянских спарсменов применявших допинг.Попутно попал под расдачу и сам руководитель Союза Бессеберг,полдьзовавшийся услугами рюсских проституток...ПРОЦЕСС ПОШЕЛ... Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1096
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30.01.2021 00:08 Відповісти
Фиг его знает, и не боятся их трахать...
До сих пор вспоминаю, как зверели кацапские насекомые, когда я им сбрасывал статистику по проституткам мира: рюццкие во первых лидировали с большим отрывом, во вторых были самые дешевые.
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30.01.2021 00:11 Відповісти
Ну фиг его знает...
Судьи, которых он назначил, поссали на него.
Наверное правильно рассудили - сед лекс - дюра лекс, а они таки судьи Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7267
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30.01.2021 00:09 Відповісти
Путлер сам сказал..типа девочки с пониженной социальной ответственностью...Фюрер всегда палится..... Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9463 Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9463
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30.01.2021 00:11 Відповісти
донни проводил шоу мисс вселенная ... отбор там был норм я чувствую, а вообще все эти модели одним местом на теле торгуют такова жизнь.
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30.01.2021 00:12 Відповісти
Донні - це знатний моделайзер та по сумісництву колишній президент Америки. Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5260
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30.01.2021 00:15 Відповісти
Він рудий не доглянутий березневий кіт, якого скоро Мілані перестане терпіти
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30.01.2021 00:26 Відповісти
Трампутлер хотел в Москве соорудить Небоскреб...Горбачев не дал...вместо Небоскреба подсунул КГБшных девочек...на конкурс.. Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9082
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30.01.2021 00:17 Відповісти
Додик кинет на деньги и этих пятерых так, как он кинул макарони-джулиани Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4735
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30.01.2021 00:17 Відповісти
Виктор Суворов.Автор Ледокола подробно рассказывает как советские бараны вербовали даже детей иностранцев... Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3369
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30.01.2021 00:22 Відповісти
будет два провальных импичмента.
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30.01.2021 01:29 Відповісти
А ***** твоему что за радость?
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30.01.2021 04:41 Відповісти
Пусть провальных, Но не обнулённых.
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30.01.2021 11:22 Відповісти
уже два провальных и обнулённых.
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14.02.2021 03:39 Відповісти
Импичмента не будет. Для него нужно две трети голосов Сената. Демократы столько не наберут. Тем более при таких юристах.
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30.01.2021 09:47 Відповісти
Колишній агент Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР Юрій Швець розповів британському виданню The Guardian, що 45-го президента США Дональда Трампа радянські та згодом російські спецслужби вербували в якості "активу" впродовж 40 років.
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30.01.2021 10:34 Відповісти
 
 