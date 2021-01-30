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Канада ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Канада ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса

Правительство Канады приняло решение об ужесточении правил въезда в страну в рамках усилий по сдерживанию роста числа новых заболеваний новым, более опасным штаммом коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Согласно новым правилам, все, кто прибывает воздушными рейсами в Канаду, будут обязаны пройти карантин в гостинице за свой счет в течение как минимум трех дней после прибытия.

Для тех же, кто возвращается в Канаду, в дополнение к тесту перед посадкой на борт, который уже введен в Канаде, будет добавлено обязательное тестирование ПЦР в аэропорту.

"Въезжать в страну придется в определенный отель, три дня ждать результатов теста, оплачивая пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. канадских долларов (около $1,5 тыс.). Те, у кого результат будет отрицательным, смогут потом соблюдать режим карантина дома под значительно более строгим наблюдением и контролем", - приводит издание слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Те же, у кого тест окажется положительным, по словам Трюдо, будут обязаны оставаться на карантине в определенных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они переносчиками новых штаммов COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада следом за Великобританией и США начала массовую вакцинацию

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Як виявилось,ніде немає нормальної влади.Те що західні країни поки що багаті,не заслуга сьогоднішніх світових керманичів.Ті хто робив економічні і інші прориви,вже повмирали,або на пенсії.Спілкувався я з одним хлопцем,так він казав ще того року,що в нас в принципі карантину як такого немає.Сам він приїхав з Іспанії,то там гелікоптери людей заганяли.Дуже багато людей не просто на Заході втратили роботу,а стали злиднями,в них бізнесів не стало,а з нуля знову піднятися нереально.
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30.01.2021 02:02
+3
А "великі патріоти" так не вважають.
Ми - "канадська хохлорня" (с) і решта гидоття, яким тут "розумасі" поливають громаду.

Нічого.
На все свій час. І місце.
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30.01.2021 03:16
+1
Королевская Канадская Конная Полиция проконтролирует неуклонное исполнение диаспорой любых постановлений Правительства Канадской Конфедерации))
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30.01.2021 02:30
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Весь мир загнать в стойло и насильно привить какой-нибудь мачмалой. Меньше народа - больше кислорода. Земля не безразмерна и идет профилактическая утилизация балласта
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30.01.2021 01:45 Ответить
сейчас-то уже всем понятна важность применения масочного режима, но лица, которые нанесли мощнейший удар по национальной безопасности не то, что не наказаны, а эту диверсию даже никто не пытался расследовать и дать оценку этим действиям.
Следующий момент - карантинные ограничения.


Даже Франция, в лице ее президента-популист Макрона, в какой-то момент осознала, что характер угрозы таков, что когда ты впускаешь в свою страну определенное количество инфицированных лиц, то дальнейшая блокировка внешних сообщений уже утрачивает большую часть своей эффективности, поскольку эпидемия стремительно развивается внутри собственной страны. Тем не менее, хоть и поздно, но осознание этого факта там пришло и в какой-то момент Макрон выступил по телевидению и заявил о том, что никто и никуда уже не едет.
Несколько десятков тысяч граждан Франции остались там, где они были на тот момент президент призвал их подчиняться тем карантинным мерам, которые введены в странах их пребывания. У нас же ничего подобного не произошло. Из Китая, тогда еще являющегося эпицентром эпидемии, возвращали граждан при том, что еще не было надежных средств их тестирования. Потом, когда эпицентр уже пандемии, переместился в Европу, оттуда пошли караваны граждан, которых тоже никто не мог надежно протестировать на предмет инфицирования. Но самое смешное в этом то, что одновременно с этими мероприятиями, в Украине был введен локдаун. Это говорит о том, что невежественное правительство абсолютно не понимало сути явления и то, что можно делать и чего делать нельзя.
https://defence-line.org/2021/01/o-populizme-i-prazdnosti-chast-2/
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30.01.2021 11:43 Ответить
Діаспора! Жгі! Канада ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 844
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30.01.2021 01:51 Ответить
диаспора?)))
смешно
приспособленци...
украинци - в Украине
остальные - эмигранты
ни родины ни флага
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30.01.2021 01:59 Ответить
Украинцы не прячутся в Канаде и мощно влияют на политику правительства Канады.
А некоторые хитровыделанные наоды постоянно выдают себя то реков, то за армян
и живут по законам мафии.
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30.01.2021 02:51 Ответить
А "великі патріоти" так не вважають.
Ми - "канадська хохлорня" (с) і решта гидоття, яким тут "розумасі" поливають громаду.

Нічого.
На все свій час. І місце.
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30.01.2021 03:16 Ответить
Королевская Канадская Конная Полиция проконтролирует неуклонное исполнение диаспорой любых постановлений Правительства Канадской Конфедерации))
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30.01.2021 02:30 Ответить
Як виявилось,ніде немає нормальної влади.Те що західні країни поки що багаті,не заслуга сьогоднішніх світових керманичів.Ті хто робив економічні і інші прориви,вже повмирали,або на пенсії.Спілкувався я з одним хлопцем,так він казав ще того року,що в нас в принципі карантину як такого немає.Сам він приїхав з Іспанії,то там гелікоптери людей заганяли.Дуже багато людей не просто на Заході втратили роботу,а стали злиднями,в них бізнесів не стало,а з нуля знову піднятися нереально.
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30.01.2021 02:02 Ответить
Привіт тобі !

Бач, я написала комент в темі про Францію, потім пішла почитала наші новини - підтвердилося.
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30.01.2021 03:11 Ответить
Vedana Привіт!"

Въезжать в страну придется в определенный отель, три дня ждать результатов теста, оплачивая пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. канадских долларов (около $1,5 тыс.).Источник: https://censor.net/ru/n3245027

Дорого.У вас там теж офігіли.
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30.01.2021 03:18 Ответить
Т - "турбота"
С - "свобода"
П - "права"
З - "закон"
і т.д.

"Все для людей".
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30.01.2021 03:32 Ответить
Вертайся в Україну '«велика патріотка», якщо в Канаді так погано. Тут все для людей. Канада посилює правила в'їзду в країну через коронавірус - Цензор.НЕТ 8597
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30.01.2021 12:58 Ответить
вы даже не знаете скока и хто... Канада ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 4100
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30.01.2021 04:41 Ответить
и лишь в расеи фсьо пучьком..дА,ЛАХТИ? Канада посилює правила в'їзду в країну через коронавірус - Цензор.НЕТ 7253
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30.01.2021 11:46 Ответить
Ще а Америці при Трампонє все було добре. Канада посилює правила в'їзду в країну через коронавірус - Цензор.НЕТ 2868
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30.01.2021 12:59 Ответить
В хоккей Канада не думала подучится играть? - бо на сегодня впечатлений ноль...
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30.01.2021 04:39 Ответить
Та кому ви здалися.
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30.01.2021 06:17 Ответить
Правильно сделали,надо было раньше
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30.01.2021 11:06 Ответить
Да є ми тут Просто читаємо, але не пишемо. В моєму місті (Кіченер, Онтаріо) багато українців і нам дуже боляче за Україну. Я навіть організовував демонстрацію по місту до мерії на початку 2014...
Не хворійте!
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30.01.2021 15:45 Ответить
І що ви зробили для України? Повернулись в Україну і працюєте тут, піднімаєте економіку? Чи хоча б організували тут якийсь бізнес, створили робочі місця і платите податки в український бюджет? Боляче їм...
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30.01.2021 16:29 Ответить
Мій коментар видалили через канадійську неадекватку, яка мене переслідує, та перетворює моє перебування на сайті в якийсь трилер. Так от, чому так мало дописувачів з Канади? Вам там так добре, шо навіть не хочете згадувати про Україну чи так погано, як розказує Vagina?
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31.01.2021 02:34 Ответить
 
 