Канада ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Канады приняло решение об ужесточении правил въезда в страну в рамках усилий по сдерживанию роста числа новых заболеваний новым, более опасным штаммом коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
Согласно новым правилам, все, кто прибывает воздушными рейсами в Канаду, будут обязаны пройти карантин в гостинице за свой счет в течение как минимум трех дней после прибытия.
Для тех же, кто возвращается в Канаду, в дополнение к тесту перед посадкой на борт, который уже введен в Канаде, будет добавлено обязательное тестирование ПЦР в аэропорту.
"Въезжать в страну придется в определенный отель, три дня ждать результатов теста, оплачивая пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. канадских долларов (около $1,5 тыс.). Те, у кого результат будет отрицательным, смогут потом соблюдать режим карантина дома под значительно более строгим наблюдением и контролем", - приводит издание слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Те же, у кого тест окажется положительным, по словам Трюдо, будут обязаны оставаться на карантине в определенных учреждениях, где будут проверять, не являются ли они переносчиками новых штаммов COVID-19.
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Следующий момент - карантинные ограничения.
Даже Франция, в лице ее президента-популист Макрона, в какой-то момент осознала, что характер угрозы таков, что когда ты впускаешь в свою страну определенное количество инфицированных лиц, то дальнейшая блокировка внешних сообщений уже утрачивает большую часть своей эффективности, поскольку эпидемия стремительно развивается внутри собственной страны. Тем не менее, хоть и поздно, но осознание этого факта там пришло и в какой-то момент Макрон выступил по телевидению и заявил о том, что никто и никуда уже не едет.
Несколько десятков тысяч граждан Франции остались там, где они были на тот момент президент призвал их подчиняться тем карантинным мерам, которые введены в странах их пребывания. У нас же ничего подобного не произошло. Из Китая, тогда еще являющегося эпицентром эпидемии, возвращали граждан при том, что еще не было надежных средств их тестирования. Потом, когда эпицентр уже пандемии, переместился в Европу, оттуда пошли караваны граждан, которых тоже никто не мог надежно протестировать на предмет инфицирования. Но самое смешное в этом то, что одновременно с этими мероприятиями, в Украине был введен локдаун. Это говорит о том, что невежественное правительство абсолютно не понимало сути явления и то, что можно делать и чего делать нельзя.
https://defence-line.org/2021/01/o-populizme-i-prazdnosti-chast-2/
смешно
приспособленци...
украинци - в Украине
остальные - эмигранты
ни родины ни флага
А некоторые хитровыделанные наоды постоянно выдают себя то реков, то за армян
и живут по законам мафии.
Ми - "канадська хохлорня" (с) і решта гидоття, яким тут "розумасі" поливають громаду.
Нічого.
На все свій час. І місце.
Бач, я написала комент в темі про Францію, потім пішла почитала наші новини - підтвердилося.
Въезжать в страну придется в определенный отель, три дня ждать результатов теста, оплачивая пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. канадских долларов (около $1,5 тыс.).Источник: https://censor.net/ru/n3245027
Дорого.У вас там теж офігіли.
С - "свобода"
П - "права"
З - "закон"
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