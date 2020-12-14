Канада следом за Великобританией и США начала массовую вакцинацию

Прививки от COVID-19 в Канаде делают вакциной Pfizer.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Первой жительницей Канады, получившей прививку вне клинических испытаний, стала сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме престарелых в Торонто.

Вакцинацию начали в провинции Онтарио, в ближайшее время он также начнется в провинции Квебек.

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Как сообщалось ранее, 2 декабря Великобритания одобрила вакцину от COVID-19 от компании Pfizer. 8 декабря в Великобритании была произведена первая прививка от коронавируса. 14 декабря вакцинацию начали США.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 72 724 234 случая коронавируса, в частности, 1 620 624 летальных, выздоровели 50 941 022 человека.

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