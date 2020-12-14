Канада следом за Великобританией и США начала массовую вакцинацию
Прививки от COVID-19 в Канаде делают вакциной Pfizer.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Первой жительницей Канады, получившей прививку вне клинических испытаний, стала сиделка Анита Киданжен, которая работает в доме престарелых в Торонто.
Вакцинацию начали в провинции Онтарио, в ближайшее время он также начнется в провинции Квебек.
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Как сообщалось ранее, 2 декабря Великобритания одобрила вакцину от COVID-19 от компании Pfizer. 8 декабря в Великобритании была произведена первая прививка от коронавируса. 14 декабря вакцинацию начали США.
По данным Worldometer, в мире зафиксировано 72 724 234 случая коронавируса, в частности, 1 620 624 летальных, выздоровели 50 941 022 человека.
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Пожалуйста, подождите...
Чекаю, які фокуси на свята придумають.
Мо, патрулі ходитимуть ...
Шукаю позитив у найменших дрібничках.
Мені головне, щоб не було примусу на щеплення.
CAN YOU REFUSE THE VACCINE?
It's impossible for anyone to be forced to take the COVID-19 vaccine once it's available. But there could be real-life consequences to refusal.
"People that don't want the vaccine, we all know, have an absolute right not to have it. I mean, it is their bodies without question," Bowman said. "But that is an ethical concern because what will likely happen to people within that group is more and more opportunities may slowly be shut off to them."
For instance, individuals who aren't vaccinated may miss out on returning to the workplace or could face other restrictions involving group gatherings.
Почекаю. Розраховую на профспілки і на те, що будуть роз*яснення для тих, хто відмовляється.
А обмеження через - ну, так, "демократія" ж і "права людини".
Я не чула інших випадків, коли нещеплених від тієї чи іншої хвороби (про сезонні щеплення від грипу вже мовчу) понижували чи обмежували в правах.
Але ексклюзив на те і ексклюзив.
Один (пожилой) угас за неделю, другой умер вскоре от рака лёгких (никогда не курил и наследственности не имел).
Желтая лихорадка и чума были побеждены. Но вскоре появился новый враг. За первые пять месяцев 1904 года в больницы Рио-де-Жанейро поступило 1800 человек, заболевших оспой.
В Бразилии еще в 1837 году был принят закон о вакцинации детей от оспы, но он не исполнялся. В 1904 году он был восстановлен в дополненном виде. Кроме детей вакцинации подлежали отдельные категории взрослых (военные, молодожены, путешественники), а также, по решению санитарных властей массовая вакцинация могла проводиться в определенном районе. Идею обязательной вакцинации приняли в штыки. Против нее выступали парламентская оппозиция, профсоюзы, сторонники популярного в Бразилии учения - позитивистской церкви, простые жители. Антипрививочники создали Лигу против обязательной вакцинации. Оппозиционные газеты публиковали статьи о том, что вакцина от оспы может нанести вред здоровью, а обязательность вакцинации - наступление на гражданские права населения.
Вакцинация - величайший разрушитель человеческого счастья, человеческого здоровья и человеческой жизни»,- сообщала газета Correio da Manha за 13 октября 1904 года.
В народе распространялись слухи о том, что прививка делается в «интимные места», или, как вариант, что женщинам перед прививкой следует обязательно раздеться догола.»
Единственная стана,отказавшаяся прививать своих граждан пфайзеровской недоработкой- Швейцария. Чтобы вы понимали,чекисткий "Спутник V" вообще адская неисследованная херь, которую я даже тут не обсуждаю. На лицо явный план проредить население планеты. Чей он, бейдельбергского клуба, Рептилоидов с Нибиру, Гейтса, Ротшильдов, Рокфеллеров или товарища Си, или вместе взятых, я не знаю. Но вот вам информация к размышлению. Классическая вакцина представляет собой ослабленную культуру возбудителя:бактерий,вызывающая заболевание в лёгкой форме,которое провоцирует
Иммунный ответ органищма-выработку антител,механизм которого одинаков и сравним с обычным заражением.При этом как бы "меньшее и слабшее" количество заразы вызывает достаточную продукцию антител. То,чем сейчас нам предлагают привиться,не является вакциной как таковой! Что же это Такое? Стараюсь излагать в упрощённой форме,чтобы не обладающие медобразованием могли понять этот мезанизм Это некий субстракт, содержащий ФРАГМЕНТЫ вирусного РНК, который будет встраиваться в генетический код человека, таким образом ИЗМЕНЯЯ его. Предполагается, что это изменение Даст "команду" организму на продукцию антител, время и количество произведённых антител неизвестно. Что станет с организмом, когда вирус будет уже подавлен, а антитела будут продолжать вырабатываться? Производители не дают ответа на эти вопросы. Для того, чтобы Закончит третью стадию клинических исследований, нужны как минимум несколько лет, чтобы обнаружить возможные побочки во временной перспективе. Итак, нам предлагают(пока добровольно)привиться неведомой херней, за которую НИКТО не берёт на себя ответственность. Думайте и будьте здоровы ! (с)
ВАКЦИН от ВИРУСОВ -- НЕТ !!! (прочти в любом мед.справочнике дятел)
имхо, если ты и такие как ты сдохнут, то миру будет только лучше
Отака вона правдонька гірка...
Тому краще не впадати в цей маразм з щепленнями, а проходити раз на півроку профілактичне одноразове просвітлення горла і носа лазерною терапією - це надає організмові суттєвого поселення імунітету.