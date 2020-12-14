В США сделали первую прививку от коронавируса. ВИДЕО
В США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. Первую вакцину ввели в Нью-Йорке медсестре интенсивной терапии Сандре Линдси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Отмечается, что первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стала медсестра интенсивной терапии Сандра Линдси.
"Сегодня я чувствую надежду, облегчение. Надеюсь, это знаменует начало конца очень болезненного времени", - сказала медсестра.
Президент США Дональд Трамп поздравил Соединенные Штаты и мир с первой вакцинацией.
"Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!", - написал он в Twitter.
Как сообщалось, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило применение в Соединенных Штатах вакцины компаний BioNTech и Pfizer.
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настолько безопасна и эффективна,
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что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков.....
. Просто самое лучшее должно достаться народу,,-
а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской, второсортной сивухой......
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ИНТЕРЕСНО ..
. а МЕРТВЕТЧУК -- - -
какую из вакцын колол ???..
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зашагает по всему миру, вангую падение правых популистов во Франции, Британии, польше и в Украине.
А как она сразу почувствовала "облегчение"? Вот это людей зазомбировали.
Официальные документы/сайт ВОЗ.
Может для этого и выбрали и подшаманили Ковид для биологического боевого вируса т.к. вакцину от него создать - НЕВОЗМОЖНО, но ведь есть лекарство от него помогающее нормально без побочек переболеть им - но все молчат и уперлись в вакцинацию хотя вакцинация иммунитета дает лишь на 2-3 месяца.. !?
Оформляют это юридически.