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В США сделали первую прививку от коронавируса. ВИДЕО

В США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. Первую вакцину ввели в Нью-Йорке медсестре интенсивной терапии Сандре Линдси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стала медсестра интенсивной терапии Сандра Линдси.

"Сегодня я чувствую надежду, облегчение. Надеюсь, это знаменует начало конца очень болезненного времени", - сказала медсестра.

Президент США Дональд Трамп поздравил Соединенные Штаты и мир с первой вакцинацией.

"Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило применение в Соединенных Штатах вакцины компаний BioNTech и Pfizer.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26835) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Видно свинопсяки кацапські тут розробляли свою вакцину

В США сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 4390
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14.12.2020 17:30
+8
Неужели чернокожему? Попахивает расизмом..
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14.12.2020 17:27
+5
кацап на вихід.
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14.12.2020 17:27
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Уря!
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14.12.2020 17:23 Ответить
кацап на вихід.
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14.12.2020 17:27 Ответить
росЦиянсская "вакцина" «Спутник V" -
настолько безопасна и эффективна,
-

что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков.....

. Просто самое лучшее должно достаться народу,,-

а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской, второсортной сивухой......
.
ИНТЕРЕСНО ..
. а МЕРТВЕТЧУК -- - -
какую из вакцын колол ???..
.
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14.12.2020 17:28 Ответить
та главное что бы кацапов путлеровским Спутником всех привить- может повыздыхаете
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14.12.2020 17:40 Ответить
Сколько ей заплатили ?
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14.12.2020 17:27 Ответить
Та наверно нормально,как и всем врачам участвуещим в лохотроне.
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14.12.2020 17:33 Ответить
В США сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 9242
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14.12.2020 17:41 Ответить
Неужели чернокожему? Попахивает расизмом..
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14.12.2020 17:27 Ответить
потом напечатают некролог...
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14.12.2020 17:32 Ответить
В этогобелого с руках поводок?
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14.12.2020 17:28 Ответить
Трамп чем "поздравлять", вколол бы себе "нановакцину" от своего кореша }{уйла. Тому не пришлось бы на "Новичок" тратиться для рыжего дебила, который всё просрал.
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14.12.2020 17:29 Ответить
Видно свинопсяки кацапські тут розробляли свою вакцину

В США сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 4390
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14.12.2020 17:30 Ответить
файзеровская вакцина тоже не выход, -70С храннеие, цена и доступна только богатым странам, а нам придется получить антитела переболев ковидом.
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14.12.2020 17:44 Ответить
спутніком v користуйся. тобі опзж на шару дадуть.
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14.12.2020 17:55 Ответить
Я лучше переболею чем спутником уколюсь, или дотяну до дешевой.
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14.12.2020 17:57 Ответить
земля тобі скловатою.
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14.12.2020 17:59 Ответить
Да пофиг на корону, седни коллегия выборщиков забьет последний болт в гроб правой республиканской партии, США уже такими как раньше не будут, трудовой средний класс
зашагает по всему миру, вангую падение правых популистов во Франции, Британии, польше и в Украине.
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14.12.2020 19:05 Ответить
Интересно-выживет?
А как она сразу почувствовала "облегчение"? Вот это людей зазомбировали.
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14.12.2020 17:30 Ответить
Наверное хотят уменьшить население с определенным цветом кожи и IQ - 70....
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14.12.2020 17:34 Ответить
а, ну да, черных же не жалко)
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14.12.2020 17:38 Ответить
Вакцинация,дебилизация а следом мобилизация против Японских и Американских Империялистов...,советское быдло должно жить при комунянизьме... В США сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 5547чЛенина-Сралина
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14.12.2020 17:43 Ответить
Если был бы выбор, вакциной Pfizer укололся бы в последнюю очередь, даже после Спутника-V. Не доверяю РНК-вакцинам - они вообще практически неисследованные.
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14.12.2020 17:45 Ответить
Вакцины против вирусов не работают !!! Курс микробиологии III курса медвуза.

Официальные документы/сайт ВОЗ.
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15.12.2020 01:11 Ответить
Работают, но хуже, чем против бактерий.
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15.12.2020 01:27 Ответить
почти не работают - и побочек очень много .. и что это за вакцина которую внедряют в ДНК !? кто даст гарантию что это сработает !? - НИКТО !!! рискуйте своим здоровьем раз вам пох.. я пас !
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15.12.2020 01:35 Ответить
В ДНК ничего не внедряют.
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15.12.2020 07:47 Ответить
прочти внимательно что и куда внедряют..
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15.12.2020 14:53 Ответить
Повторю - Про Коронавирус (это штам гриппа) было известно еще с конца 60-х годов, но вакцину так и не сделали - очень не устойчивые антитела, и он постоянно мутирует(уже 40 мутаций) ...

Может для этого и выбрали и подшаманили Ковид для биологического боевого вируса т.к. вакцину от него создать - НЕВОЗМОЖНО, но ведь есть лекарство от него помогающее нормально без побочек переболеть им - но все молчат и уперлись в вакцинацию хотя вакцинация иммунитета дает лишь на 2-3 месяца.. !?
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14.12.2020 17:50 Ответить
Нам тупо солгали. Вакцина полностью бесполезна. И вакцины наносят вред каждому, кто вакцинирован. Просто последствия могут быть не сразу. Что говорить про вакцину сделанную всего за год, и вносящую изменения в нашу ДНК !? Какая у нее долгосрочная побочка?! Кто Нам ответит!?
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14.12.2020 17:56 Ответить
Чтобы закончит стадию клинических исследований, нужны как минимум несколько лет, чтобы обнаружить возможные побочки во временной перспективе . Итак, нам предлагают(пока добровольно) привиться неведомой херней, за которую НИКТО не берёт на себя ответственность!?! Думайте и будьте здоровы..
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14.12.2020 18:05 Ответить
П.С. Производители вакцин заранее снимают с себя ответственность за последствия...
Оформляют это юридически.
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14.12.2020 18:08 Ответить
Она правильно отметила, что это (для неё) начало конца.
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15.12.2020 01:00 Ответить
 
 