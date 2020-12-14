В США сделали первую прививку от коронавируса. ВИДЕО

В США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. Первую вакцину ввели в Нью-Йорке медсестре интенсивной терапии Сандре Линдси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отмечается, что первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стала медсестра интенсивной терапии Сандра Линдси.

"Сегодня я чувствую надежду, облегчение. Надеюсь, это знаменует начало конца очень болезненного времени", - сказала медсестра.

Президент США Дональд Трамп поздравил Соединенные Штаты и мир с первой вакцинацией.

"Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний одобрило применение в Соединенных Штатах вакцины компаний BioNTech и Pfizer.

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