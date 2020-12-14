У США зробили перше щеплення проти коронавірусу. ВIДЕО
У США стартувала кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу. Першу вакцину ввели в Нью-Йорку медсестрі інтенсивної терапії Сандрі Ліндсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Зазначається, що першою людиною, який отримав вакцину в США поза клінічних випробувань, стала медсестра інтенсивної терапії Сандра Ліндсі.
"Сьогодні я відчуваю надію, полегшення. Сподіваюся, це знаменує початок кінця дуже болючого часу", - сказала медсестра.
Президент США Дональд Трамп привітав Сполучені Штати і світ з першої вакцинацією.
"Введена перша вакцина. Вітаємо США! Вітаємо світ!", - написав він у Twitter.
Як повідомлялося, керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань схвалило застосування в Сполучених Штатах вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
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настолько безопасна и эффективна,
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что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков.....
. Просто самое лучшее должно достаться народу,,-
а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской, второсортной сивухой......
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ИНТЕРЕСНО ..
. а МЕРТВЕТЧУК -- - -
какую из вакцын колол ???..
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зашагает по всему миру, вангую падение правых популистов во Франции, Британии, польше и в Украине.
А как она сразу почувствовала "облегчение"? Вот это людей зазомбировали.
Официальные документы/сайт ВОЗ.
Может для этого и выбрали и подшаманили Ковид для биологического боевого вируса т.к. вакцину от него создать - НЕВОЗМОЖНО, но ведь есть лекарство от него помогающее нормально без побочек переболеть им - но все молчат и уперлись в вакцинацию хотя вакцинация иммунитета дает лишь на 2-3 месяца.. !?
Оформляют это юридически.