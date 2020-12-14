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У США зробили перше щеплення проти коронавірусу. ВIДЕО

У США стартувала кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу. Першу вакцину ввели в Нью-Йорку медсестрі інтенсивної терапії Сандрі Ліндсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія почне вакцинацію проти COVID-19 від початку січня

Зазначається, що першою людиною, який отримав вакцину в США поза клінічних випробувань, стала медсестра інтенсивної терапії Сандра Ліндсі.

"Сьогодні я відчуваю надію, полегшення. Сподіваюся, це знаменує початок кінця дуже болючого часу", - сказала медсестра.

Президент США Дональд Трамп привітав Сполучені Штати і світ з першої вакцинацією.

"Введена перша вакцина. Вітаємо США! Вітаємо світ!", - написав він у Twitter.

Як повідомлялося, керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань схвалило застосування в Сполучених Штатах вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (23032) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Видно свинопсяки кацапські тут розробляли свою вакцину

В США сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 4390
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14.12.2020 17:30
+8
Неужели чернокожему? Попахивает расизмом..
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14.12.2020 17:27
+5
кацап на вихід.
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14.12.2020 17:27
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14.12.2020 17:23 Відповісти
кацап на вихід.
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14.12.2020 17:27 Відповісти
росЦиянсская "вакцина" «Спутник V" -
настолько безопасна и эффективна,
-

что Россия закупили 2 млн доз вакцины Pfizer для чиновников и силовиков.....

. Просто самое лучшее должно достаться народу,,-

а уж чиновники и вертухаи как-нибудь перебьются пиндоской, второсортной сивухой......
.
ИНТЕРЕСНО ..
. а МЕРТВЕТЧУК -- - -
какую из вакцын колол ???..
.
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14.12.2020 17:28 Відповісти
та главное что бы кацапов путлеровским Спутником всех привить- может повыздыхаете
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14.12.2020 17:40 Відповісти
Сколько ей заплатили ?
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14.12.2020 17:27 Відповісти
Та наверно нормально,как и всем врачам участвуещим в лохотроне.
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14.12.2020 17:33 Відповісти
В США сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 9242
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14.12.2020 17:41 Відповісти
Неужели чернокожему? Попахивает расизмом..
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14.12.2020 17:27 Відповісти
потом напечатают некролог...
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14.12.2020 17:32 Відповісти
В этогобелого с руках поводок?
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14.12.2020 17:28 Відповісти
Трамп чем "поздравлять", вколол бы себе "нановакцину" от своего кореша }{уйла. Тому не пришлось бы на "Новичок" тратиться для рыжего дебила, который всё просрал.
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14.12.2020 17:29 Відповісти
Видно свинопсяки кацапські тут розробляли свою вакцину

В США сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 4390
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14.12.2020 17:30 Відповісти
файзеровская вакцина тоже не выход, -70С храннеие, цена и доступна только богатым странам, а нам придется получить антитела переболев ковидом.
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14.12.2020 17:44 Відповісти
спутніком v користуйся. тобі опзж на шару дадуть.
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14.12.2020 17:55 Відповісти
Я лучше переболею чем спутником уколюсь, или дотяну до дешевой.
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14.12.2020 17:57 Відповісти
земля тобі скловатою.
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14.12.2020 17:59 Відповісти
Да пофиг на корону, седни коллегия выборщиков забьет последний болт в гроб правой республиканской партии, США уже такими как раньше не будут, трудовой средний класс
зашагает по всему миру, вангую падение правых популистов во Франции, Британии, польше и в Украине.
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14.12.2020 19:05 Відповісти
Интересно-выживет?
А как она сразу почувствовала "облегчение"? Вот это людей зазомбировали.
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14.12.2020 17:30 Відповісти
Наверное хотят уменьшить население с определенным цветом кожи и IQ - 70....
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14.12.2020 17:34 Відповісти
а, ну да, черных же не жалко)
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14.12.2020 17:38 Відповісти
Вакцинация,дебилизация а следом мобилизация против Японских и Американских Империялистов...,советское быдло должно жить при комунянизьме... В США сделали первую прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 5547чЛенина-Сралина
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14.12.2020 17:43 Відповісти
Если был бы выбор, вакциной Pfizer укололся бы в последнюю очередь, даже после Спутника-V. Не доверяю РНК-вакцинам - они вообще практически неисследованные.
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14.12.2020 17:45 Відповісти
Вакцины против вирусов не работают !!! Курс микробиологии III курса медвуза.

Официальные документы/сайт ВОЗ.
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15.12.2020 01:11 Відповісти
Работают, но хуже, чем против бактерий.
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15.12.2020 01:27 Відповісти
почти не работают - и побочек очень много .. и что это за вакцина которую внедряют в ДНК !? кто даст гарантию что это сработает !? - НИКТО !!! рискуйте своим здоровьем раз вам пох.. я пас !
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15.12.2020 01:35 Відповісти
В ДНК ничего не внедряют.
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15.12.2020 07:47 Відповісти
прочти внимательно что и куда внедряют..
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15.12.2020 14:53 Відповісти
Повторю - Про Коронавирус (это штам гриппа) было известно еще с конца 60-х годов, но вакцину так и не сделали - очень не устойчивые антитела, и он постоянно мутирует(уже 40 мутаций) ...

Может для этого и выбрали и подшаманили Ковид для биологического боевого вируса т.к. вакцину от него создать - НЕВОЗМОЖНО, но ведь есть лекарство от него помогающее нормально без побочек переболеть им - но все молчат и уперлись в вакцинацию хотя вакцинация иммунитета дает лишь на 2-3 месяца.. !?
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14.12.2020 17:50 Відповісти
Нам тупо солгали. Вакцина полностью бесполезна. И вакцины наносят вред каждому, кто вакцинирован. Просто последствия могут быть не сразу. Что говорить про вакцину сделанную всего за год, и вносящую изменения в нашу ДНК !? Какая у нее долгосрочная побочка?! Кто Нам ответит!?
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14.12.2020 17:56 Відповісти
Чтобы закончит стадию клинических исследований, нужны как минимум несколько лет, чтобы обнаружить возможные побочки во временной перспективе . Итак, нам предлагают(пока добровольно) привиться неведомой херней, за которую НИКТО не берёт на себя ответственность!?! Думайте и будьте здоровы..
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14.12.2020 18:05 Відповісти
П.С. Производители вакцин заранее снимают с себя ответственность за последствия...
Оформляют это юридически.
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14.12.2020 18:08 Відповісти
Она правильно отметила, что это (для неё) начало конца.
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15.12.2020 01:00 Відповісти
 
 