У США зробили перше щеплення проти коронавірусу. ВIДЕО

У США стартувала кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу. Першу вакцину ввели в Нью-Йорку медсестрі інтенсивної терапії Сандрі Ліндсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Зазначається, що першою людиною, який отримав вакцину в США поза клінічних випробувань, стала медсестра інтенсивної терапії Сандра Ліндсі.

"Сьогодні я відчуваю надію, полегшення. Сподіваюся, це знаменує початок кінця дуже болючого часу", - сказала медсестра.

Президент США Дональд Трамп привітав Сполучені Штати і світ з першої вакцинацією.

"Введена перша вакцина. Вітаємо США! Вітаємо світ!", - написав він у Twitter.

Як повідомлялося, керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань схвалило застосування в Сполучених Штатах вакцини компаній BioNTech і Pfizer.