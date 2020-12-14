Канада услід за Великою Британією і США почала масову вакцинацію

Щеплення від COVID-19 в Канаді роблять вакциною Pfizer.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Першою людиною в Канаді, яка поза клінічними випробуваннями отримала щеплення, стала доглядальниця Аніта Кіданжен, яка працює в будинку для літніх людей у Торонто

Вакцинацію розпочали в провінції Онтаріо, найближчим часом її також почнуть у провінції Квебек.

Як повідомлялося раніше, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer. 8 грудня у Британії було зроблене перше щеплення від коронавірусу. 14 грудня вакцинацію почали США.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема, 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.

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