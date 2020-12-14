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Канада услід за Великою Британією і США почала масову вакцинацію

Канада услід за Великою Британією і США почала масову вакцинацію

Щеплення від COVID-19 в Канаді роблять вакциною Pfizer.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Першою людиною в Канаді, яка поза клінічними випробуваннями отримала щеплення, стала доглядальниця Аніта Кіданжен, яка працює в будинку для літніх людей у Торонто

Вакцинацію розпочали в провінції Онтаріо, найближчим часом її також почнуть у провінції Квебек.

Як повідомлялося раніше, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer. 8 грудня у Британії було зроблене перше щеплення від коронавірусу. 14 грудня вакцинацію почали США.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема, 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.

Читайте також: Канада отримала першу партію доз вакцини проти COVID-19, - Трюдо
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Топ коментарі
+9
«.... стало известно, что РФ сделала заявку на покупку у Pfizer двух миллионов доз вакцины. То есть, имея две «отличные вакцины собственного производства», Москва закупает импортную вакцину и в количестве, подозрительно похожем на количество чиновников центральных органов власти. Киселев бы в этом месте задал бы свой коронный вопрос: совпадение?»

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14.12.2020 23:10
+3
Я вже абстрагуюся, бо інакше не можливо.
Шукаю позитив у найменших дрібничках.
Мені головне, щоб не було примусу на щеплення.
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14.12.2020 23:59
+2
Ой, ще їздитимуть добряче.
Чекаю, які фокуси на свята придумають.
Мо, патрулі ходитимуть ...
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14.12.2020 23:46
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«.... стало известно, что РФ сделала заявку на покупку у Pfizer двух миллионов доз вакцины. То есть, имея две «отличные вакцины собственного производства», Москва закупает импортную вакцину и в количестве, подозрительно похожем на количество чиновников центральных органов власти. Киселев бы в этом месте задал бы свой коронный вопрос: совпадение?»

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14.12.2020 23:10 Відповісти
Це назвали історичним днем...
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14.12.2020 23:17 Відповісти
Это уже начало перезагрузки или ещё по мозгами ездить будут?
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14.12.2020 23:38 Відповісти
Ой, ще їздитимуть добряче.
Чекаю, які фокуси на свята придумають.
Мо, патрулі ходитимуть ...
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14.12.2020 23:46 Відповісти
Думаю что те, кто надеется, на ослабление карантинов и ограничений после вакцинаций, глубоко ошибаются. За год пройден большой путь, коня оседлали уверенно и просто так не слезут.
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14.12.2020 23:55 Відповісти
Я вже абстрагуюся, бо інакше не можливо.
Шукаю позитив у найменших дрібничках.
Мені головне, щоб не було примусу на щеплення.
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14.12.2020 23:59 Відповісти
Где-то было, что канадский главврач говорил об ограничениях для непиривившихся.
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15.12.2020 00:04 Відповісти
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/what-happens-if-someone-refuses-vaccination-ethicists-urge-clarity-on-covid-19-rollout-1.5208824

CAN YOU REFUSE THE VACCINE?
It's impossible for anyone to be forced to take the COVID-19 vaccine once it's available. But there could be real-life consequences to refusal.
"People that don't want the vaccine, we all know, have an absolute right not to have it. I mean, it is their bodies without question," Bowman said. "But that is an ethical concern because what will likely happen to people within that group is more and more opportunities may slowly be shut off to them."
For instance, individuals who aren't vaccinated may miss out on returning to the workplace or could face other restrictions involving group gatherings.

Почекаю. Розраховую на профспілки і на те, що будуть роз*яснення для тих, хто відмовляється.
А обмеження через - ну, так, "демократія" ж і "права людини".
Я не чула інших випадків, коли нещеплених від тієї чи іншої хвороби (про сезонні щеплення від грипу вже мовчу) понижували чи обмежували в правах.

Але ексклюзив на те і ексклюзив.
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15.12.2020 02:03 Відповісти
Співчуваю
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15.12.2020 00:34 Відповісти
Знал лично двух человек, умерших после прививки от обычного "планового" сезонного гриппа.
Один (пожилой) угас за неделю, другой умер вскоре от рака лёгких (никогда не курил и наследственности не имел).
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15.12.2020 00:49 Відповісти
Я писала кілька разів: єдиний раз взяла її тут перший рік свого перебування, знайомі говорили =о, тут інші віруси, як організм відреагує= ... Мені було погано. Більше не хочу.
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15.12.2020 02:07 Відповісти
Ну вот и смотрим у кого самые лучшие медицинские системы, кто наиболее быстро смог закупить и распределить вакцину: Великобритания, США и Канада.
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14.12.2020 23:19 Відповісти
Наївний ви ...
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14.12.2020 23:47 Відповісти
Интересно, за сколько времени они проведут вакцинацию всей страны?
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14.12.2020 23:28 Відповісти
Історія вакцинації в Бразилії.

Желтая лихорадка и чума были побеждены. Но вскоре появился новый враг. За первые пять месяцев 1904 года в больницы Рио-де-Жанейро поступило 1800 человек, заболевших оспой.
В Бразилии еще в 1837 году был принят закон о вакцинации детей от оспы, но он не исполнялся. В 1904 году он был восстановлен в дополненном виде. Кроме детей вакцинации подлежали отдельные категории взрослых (военные, молодожены, путешественники), а также, по решению санитарных властей массовая вакцинация могла проводиться в определенном районе. Идею обязательной вакцинации приняли в штыки. Против нее выступали парламентская оппозиция, профсоюзы, сторонники популярного в Бразилии учения - позитивистской церкви, простые жители. Антипрививочники создали Лигу против обязательной вакцинации. Оппозиционные газеты публиковали статьи о том, что вакцина от оспы может нанести вред здоровью, а обязательность вакцинации - наступление на гражданские права населения.
Вакцинация - величайший разрушитель человеческого счастья, человеческого здоровья и человеческой жизни»,- сообщала газета Correio da Manha за 13 октября 1904 года.
В народе распространялись слухи о том, что прививка делается в «интимные места», или, как вариант, что женщинам перед прививкой следует обязательно раздеться догола.»
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14.12.2020 23:55 Відповісти
Это конечно просто какой то сюр..расея,принудительно, под страхом увольнения, предлагает вакцинироваться своим гражданам..хотя вакцина не прошла клинических испытаний, то есть это и не вакцина еще попросту говоря! И в то же время втихаря закупает вакцину у своего заклятого врага - США, для "избранных", высоких чиновников...Ну это просто геноцид собственного народа,иначе не назовешь...
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15.12.2020 00:12 Відповісти
да и хрен с ними - земли там на всех хватит...
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15.12.2020 00:27 Відповісти
В 2009 году недоислледованной вакциной против свиного гриппа было привито ********* людей,оказалось,что она вызывает нарколепсию у детей, вакцину быстро изъяли, но производитель до сих пор выплачивает компенсации пострадавшим. Правительство Польши уверяет население, что пфайзеровская вакцина безопасна(хотя производитель этого не утверждает), собирается "убеждать" население прививаться ей, хотя 53% по опросам не хотят. При этом объявляя добровольный характер прививки.

Единственная стана,отказавшаяся прививать своих граждан пфайзеровской недоработкой- Швейцария. Чтобы вы понимали,чекисткий "Спутник V" вообще адская неисследованная херь, которую я даже тут не обсуждаю. На лицо явный план проредить население планеты. Чей он, бейдельбергского клуба, Рептилоидов с Нибиру, Гейтса, Ротшильдов, Рокфеллеров или товарища Си, или вместе взятых, я не знаю. Но вот вам информация к размышлению. Классическая вакцина представляет собой ослабленную культуру возбудителя:бактерий,вызывающая заболевание в лёгкой форме,которое провоцирует

Иммунный ответ органищма-выработку антител,механизм которого одинаков и сравним с обычным заражением.При этом как бы "меньшее и слабшее" количество заразы вызывает достаточную продукцию антител. То,чем сейчас нам предлагают привиться,не является вакциной как таковой! Что же это Такое? Стараюсь излагать в упрощённой форме,чтобы не обладающие медобразованием могли понять этот мезанизм Это некий субстракт, содержащий ФРАГМЕНТЫ вирусного РНК, который будет встраиваться в генетический код человека, таким образом ИЗМЕНЯЯ его. Предполагается, что это изменение Даст "команду" организму на продукцию антител, время и количество произведённых антител неизвестно. Что станет с организмом, когда вирус будет уже подавлен, а антитела будут продолжать вырабатываться? Производители не дают ответа на эти вопросы. Для того, чтобы Закончит третью стадию клинических исследований, нужны как минимум несколько лет, чтобы обнаружить возможные побочки во временной перспективе. Итак, нам предлагают(пока добровольно)привиться неведомой херней, за которую НИКТО не берёт на себя ответственность. Думайте и будьте здоровы ! (с)
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15.12.2020 00:55 Відповісти
ты кто по профессии - хотя бы фармацевт? хватит уже свой бред везде постить.
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15.12.2020 01:15 Відповісти
да ну блин.. какой я фармацевт !? - я такое же тупое быдло как и ты, которое ЛЕГКО подставит свою руку под укол "Безопасной вакциной" или проще говоря неведомойхерней !!

ВАКЦИН от ВИРУСОВ -- НЕТ !!! (прочти в любом мед.справочнике дятел)
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15.12.2020 01:31 Відповісти
тебя вроде пока никто не заставляет вакцинироваться.

имхо, если ты и такие как ты сдохнут, то миру будет только лучше
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15.12.2020 01:37 Відповісти
Сейчас нас не пускают без маски - в магазин, метро и т.д. - угадай после чего нас не пустят даже в парк возле дома с первого раза !!! Почему они уперлись в поголовную вакцинацию когда о коронавирусах известно с 1960--х годов и вакцины так и не нашли - но есть лекарство которое лечит - но о нем сцуки молчат !!! Думай.. здоровье твое !!!
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15.12.2020 01:45 Відповісти
Дія вакцини в тілі може протриматися десь з півроку (антибіотики тримаються 2 роки і 3 місяці). Якщо людина яерез певний час після щеплення захворіє на КОВІД-19, то перебіг захворювання буде значно тяжчий в порівнянні з тими, хто не був щеплений.
Отака вона правдонька гірка...
Тому краще не впадати в цей маразм з щепленнями, а проходити раз на півроку профілактичне одноразове просвітлення горла і носа лазерною терапією - це надає організмові суттєвого поселення імунітету.
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15.12.2020 06:44 Відповісти
 
 