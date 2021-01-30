Канада посилює правила в'їзду в країну через коронавірус
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Канади ухвалив рішення про посилення правил в'їзду в країну в межах зусиль щодо стримування зростання кількості захворювань новим небезпечнішим штамом коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Згідно з новими правилами, всі, хто прибуває повітряними рейсами в Канаду, будуть зобов'язані пройти карантин у готелі за свій рахунок упродовж щонайменше трьох днів після прибуття.
Для тих же, хто повертається в Канаду, на додаток до тесту перед посадкою на борт, який вже вимагають у Канаді, буде введено обов'язкове ПЛР-тестування в аеропорту.
"В'їжджати в країну доведеться в певний готель, до трьох днів чекати результатів тесту, оплачуючи перебування своїм коштом, що, як очікується, обійдеться в понад 2 тис. канадських доларів ($1,5 тис.). Ті, у кого результат буде негативним, зможуть потім дотримуватися режиму карантину вдома під значно суворішим наглядом і контролем", - наводить видання слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Ті, у кого тест виявиться позитивним, за словами Трюдо, будуть зобов'язані залишатися на карантині в певних установах, де перевірятимуть, чи не є вони носіями нових штамів COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Следующий момент - карантинные ограничения.
Даже Франция, в лице ее президента-популист Макрона, в какой-то момент осознала, что характер угрозы таков, что когда ты впускаешь в свою страну определенное количество инфицированных лиц, то дальнейшая блокировка внешних сообщений уже утрачивает большую часть своей эффективности, поскольку эпидемия стремительно развивается внутри собственной страны. Тем не менее, хоть и поздно, но осознание этого факта там пришло и в какой-то момент Макрон выступил по телевидению и заявил о том, что никто и никуда уже не едет.
Несколько десятков тысяч граждан Франции остались там, где они были на тот момент президент призвал их подчиняться тем карантинным мерам, которые введены в странах их пребывания. У нас же ничего подобного не произошло. Из Китая, тогда еще являющегося эпицентром эпидемии, возвращали граждан при том, что еще не было надежных средств их тестирования. Потом, когда эпицентр уже пандемии, переместился в Европу, оттуда пошли караваны граждан, которых тоже никто не мог надежно протестировать на предмет инфицирования. Но самое смешное в этом то, что одновременно с этими мероприятиями, в Украине был введен локдаун. Это говорит о том, что невежественное правительство абсолютно не понимало сути явления и то, что можно делать и чего делать нельзя.
https://defence-line.org/2021/01/o-populizme-i-prazdnosti-chast-2/
смешно
приспособленци...
украинци - в Украине
остальные - эмигранты
ни родины ни флага
А некоторые хитровыделанные наоды постоянно выдают себя то реков, то за армян
и живут по законам мафии.
Ми - "канадська хохлорня" (с) і решта гидоття, яким тут "розумасі" поливають громаду.
Нічого.
На все свій час. І місце.
Бач, я написала комент в темі про Францію, потім пішла почитала наші новини - підтвердилося.
Въезжать в страну придется в определенный отель, три дня ждать результатов теста, оплачивая пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. канадских долларов (около $1,5 тыс.).Источник: https://censor.net/ru/n3245027
Дорого.У вас там теж офігіли.
С - "свобода"
П - "права"
З - "закон"
і т.д.
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