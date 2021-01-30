УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14285 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
3 866 27
Канада (1497) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Канада посилює правила в'їзду в країну через коронавірус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Канада посилює правила в'їзду в країну через коронавірус

Уряд Канади ухвалив рішення про посилення правил в'їзду в країну в межах зусиль щодо стримування зростання кількості захворювань новим небезпечнішим штамом коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Згідно з новими правилами, всі, хто прибуває повітряними рейсами в Канаду, будуть зобов'язані пройти карантин у готелі за свій рахунок упродовж щонайменше трьох днів після прибуття.

Для тих же, хто повертається в Канаду, на додаток до тесту перед посадкою на борт, який вже вимагають у Канаді, буде введено обов'язкове ПЛР-тестування в аеропорту.

"В'їжджати в країну доведеться в певний готель, до трьох днів чекати результатів тесту, оплачуючи перебування своїм коштом, що, як очікується, обійдеться в понад 2 тис. канадських доларів ($1,5 тис.). Ті, у кого результат буде негативним, зможуть потім дотримуватися режиму карантину вдома під значно суворішим наглядом і контролем", - наводить видання слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Ті, у кого тест виявиться позитивним, за словами Трюдо, будуть зобов'язані залишатися на карантині в певних установах, де перевірятимуть, чи не є вони носіями нових штамів COVID-19.

Читайте також: Канада услід за Великою Британією і США почала масову вакцинацію
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Як виявилось,ніде немає нормальної влади.Те що західні країни поки що багаті,не заслуга сьогоднішніх світових керманичів.Ті хто робив економічні і інші прориви,вже повмирали,або на пенсії.Спілкувався я з одним хлопцем,так він казав ще того року,що в нас в принципі карантину як такого немає.Сам він приїхав з Іспанії,то там гелікоптери людей заганяли.Дуже багато людей не просто на Заході втратили роботу,а стали злиднями,в них бізнесів не стало,а з нуля знову піднятися нереально.
показати весь коментар
30.01.2021 02:02
+3
А "великі патріоти" так не вважають.
Ми - "канадська хохлорня" (с) і решта гидоття, яким тут "розумасі" поливають громаду.

Нічого.
На все свій час. І місце.
показати весь коментар
30.01.2021 03:16
+1
Королевская Канадская Конная Полиция проконтролирует неуклонное исполнение диаспорой любых постановлений Правительства Канадской Конфедерации))
показати весь коментар
30.01.2021 02:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Весь мир загнать в стойло и насильно привить какой-нибудь мачмалой. Меньше народа - больше кислорода. Земля не безразмерна и идет профилактическая утилизация балласта
показати весь коментар
30.01.2021 01:45 Відповісти
сейчас-то уже всем понятна важность применения масочного режима, но лица, которые нанесли мощнейший удар по национальной безопасности не то, что не наказаны, а эту диверсию даже никто не пытался расследовать и дать оценку этим действиям.
Следующий момент - карантинные ограничения.


Даже Франция, в лице ее президента-популист Макрона, в какой-то момент осознала, что характер угрозы таков, что когда ты впускаешь в свою страну определенное количество инфицированных лиц, то дальнейшая блокировка внешних сообщений уже утрачивает большую часть своей эффективности, поскольку эпидемия стремительно развивается внутри собственной страны. Тем не менее, хоть и поздно, но осознание этого факта там пришло и в какой-то момент Макрон выступил по телевидению и заявил о том, что никто и никуда уже не едет.
Несколько десятков тысяч граждан Франции остались там, где они были на тот момент президент призвал их подчиняться тем карантинным мерам, которые введены в странах их пребывания. У нас же ничего подобного не произошло. Из Китая, тогда еще являющегося эпицентром эпидемии, возвращали граждан при том, что еще не было надежных средств их тестирования. Потом, когда эпицентр уже пандемии, переместился в Европу, оттуда пошли караваны граждан, которых тоже никто не мог надежно протестировать на предмет инфицирования. Но самое смешное в этом то, что одновременно с этими мероприятиями, в Украине был введен локдаун. Это говорит о том, что невежественное правительство абсолютно не понимало сути явления и то, что можно делать и чего делать нельзя.
https://defence-line.org/2021/01/o-populizme-i-prazdnosti-chast-2/
показати весь коментар
30.01.2021 11:43 Відповісти
Діаспора! Жгі! Канада ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 844
показати весь коментар
30.01.2021 01:51 Відповісти
диаспора?)))
смешно
приспособленци...
украинци - в Украине
остальные - эмигранты
ни родины ни флага
показати весь коментар
30.01.2021 01:59 Відповісти
Украинцы не прячутся в Канаде и мощно влияют на политику правительства Канады.
А некоторые хитровыделанные наоды постоянно выдают себя то реков, то за армян
и живут по законам мафии.
показати весь коментар
30.01.2021 02:51 Відповісти
А "великі патріоти" так не вважають.
Ми - "канадська хохлорня" (с) і решта гидоття, яким тут "розумасі" поливають громаду.

Нічого.
На все свій час. І місце.
показати весь коментар
30.01.2021 03:16 Відповісти
Королевская Канадская Конная Полиция проконтролирует неуклонное исполнение диаспорой любых постановлений Правительства Канадской Конфедерации))
показати весь коментар
30.01.2021 02:30 Відповісти
Як виявилось,ніде немає нормальної влади.Те що західні країни поки що багаті,не заслуга сьогоднішніх світових керманичів.Ті хто робив економічні і інші прориви,вже повмирали,або на пенсії.Спілкувався я з одним хлопцем,так він казав ще того року,що в нас в принципі карантину як такого немає.Сам він приїхав з Іспанії,то там гелікоптери людей заганяли.Дуже багато людей не просто на Заході втратили роботу,а стали злиднями,в них бізнесів не стало,а з нуля знову піднятися нереально.
показати весь коментар
30.01.2021 02:02 Відповісти
Привіт тобі !

Бач, я написала комент в темі про Францію, потім пішла почитала наші новини - підтвердилося.
показати весь коментар
30.01.2021 03:11 Відповісти
Vedana Привіт!"

Въезжать в страну придется в определенный отель, три дня ждать результатов теста, оплачивая пребывание за свой счет, что, как ожидается, обойдется в более чем 2 тыс. канадских долларов (около $1,5 тыс.).Источник: https://censor.net/ru/n3245027

Дорого.У вас там теж офігіли.
показати весь коментар
30.01.2021 03:18 Відповісти
Т - "турбота"
С - "свобода"
П - "права"
З - "закон"
і т.д.

"Все для людей".
показати весь коментар
30.01.2021 03:32 Відповісти
Вертайся в Україну '«велика патріотка», якщо в Канаді так погано. Тут все для людей. Канада посилює правила в'їзду в країну через коронавірус - Цензор.НЕТ 8597
показати весь коментар
30.01.2021 12:58 Відповісти
вы даже не знаете скока и хто... Канада ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 4100
показати весь коментар
30.01.2021 04:41 Відповісти
и лишь в расеи фсьо пучьком..дА,ЛАХТИ? Канада посилює правила в'їзду в країну через коронавірус - Цензор.НЕТ 7253
показати весь коментар
30.01.2021 11:46 Відповісти
Ще а Америці при Трампонє все було добре. Канада посилює правила в'їзду в країну через коронавірус - Цензор.НЕТ 2868
показати весь коментар
30.01.2021 12:59 Відповісти
В хоккей Канада не думала подучится играть? - бо на сегодня впечатлений ноль...
показати весь коментар
30.01.2021 04:39 Відповісти
Та кому ви здалися.
показати весь коментар
30.01.2021 06:17 Відповісти
Правильно сделали,надо было раньше
показати весь коментар
30.01.2021 11:06 Відповісти
Да є ми тут Просто читаємо, але не пишемо. В моєму місті (Кіченер, Онтаріо) багато українців і нам дуже боляче за Україну. Я навіть організовував демонстрацію по місту до мерії на початку 2014...
Не хворійте!
показати весь коментар
30.01.2021 15:45 Відповісти
І що ви зробили для України? Повернулись в Україну і працюєте тут, піднімаєте економіку? Чи хоча б організували тут якийсь бізнес, створили робочі місця і платите податки в український бюджет? Боляче їм...
показати весь коментар
30.01.2021 16:29 Відповісти
Мій коментар видалили через канадійську неадекватку, яка мене переслідує, та перетворює моє перебування на сайті в якийсь трилер. Так от, чому так мало дописувачів з Канади? Вам там так добре, шо навіть не хочете згадувати про Україну чи так погано, як розказує Vagina?
показати весь коментар
31.01.2021 02:34 Відповісти
 
 