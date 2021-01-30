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Из-за непогоды в Украине обесточены 108 населенных пунктов, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за непогоды в Украине обесточены 108 населенных пунктов, - ГСЧС

По состоянию на 7.00 30 января из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра остаются обесточенными 108 населенных пунктов в двух областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По информации спасателей, остаются обесточенными 75 населенных пунктов в Одесской области и 33 - в Николаевской.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - добавили в ГСЧС.

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Автор: Ірина Дашківська
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Якби енергетики, навколо ліній електропередач з запасом розчищали чагарники, поривів під час непогоди майже-б не було! А то сволота лінією проїде, відчахне лише те що вжЕ влізло в проводи і сідає закушувати після "трудів" праведних.
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30.01.2021 09:22 Ответить
По одесским новостям только в Одесской области больше, чем по всей Украине.
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30.01.2021 11:28 Ответить
 
 