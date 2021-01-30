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Из-за непогоды в Украине обесточены 108 населенных пунктов, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По состоянию на 7.00 30 января из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра остаются обесточенными 108 населенных пунктов в двух областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
По информации спасателей, остаются обесточенными 75 населенных пунктов в Одесской области и 33 - в Николаевской.
"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - добавили в ГСЧС.
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Анатолій Вітер
показать весь комментарий30.01.2021 09:22 Ответить Мне нравится 0
Валерий Тимофеев
показать весь комментарий30.01.2021 11:28 Ответить Мне нравится 0
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