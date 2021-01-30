Через негоду в Україні знеструмлено 108 населених пунктів, - ДСНС
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Станом на 7:00 30 січня через мокрий сніг, дощ і пориви вітру залишаються знеструмленими 108 населених пунктів у двох областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
За інформацією рятувальників, залишаються знеструмленими 75 населених пунктів в Одеській області і 33 в Миколаївській.
"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - додали в ДСНС.
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Анатолій Вітер
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