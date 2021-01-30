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Через негоду в Україні знеструмлено 108 населених пунктів, - ДСНС

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Через негоду в Україні знеструмлено 108 населених пунктів, - ДСНС

Станом на 7:00 30 січня через мокрий сніг, дощ і пориви вітру залишаються знеструмленими 108 населених пунктів у двох областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

За інформацією рятувальників, залишаються знеструмленими 75 населених пунктів в Одеській області і 33 в Миколаївській.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - додали в ДСНС.

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Якби енергетики, навколо ліній електропередач з запасом розчищали чагарники, поривів під час непогоди майже-б не було! А то сволота лінією проїде, відчахне лише те що вжЕ влізло в проводи і сідає закушувати після "трудів" праведних.
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30.01.2021 09:22 Відповісти
По одесским новостям только в Одесской области больше, чем по всей Украине.
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30.01.2021 11:28 Відповісти
 
 