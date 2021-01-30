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Из-за коронавируса Чехия закрывает въезд в страну для иностранцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Из-за коронавируса Чехия закрывает въезд в страну для иностранцев

Власти Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать с 30 января.

Об этом сообщили в МИД Чехии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, запрещается въезд со всех стран, независимо, в какой зоне страна находится - зеленой, оранжевой или красной.

Как исключение, разрешается въехать в страну только гражданам Чехии.

Ограничения будут действовать до 14 февраля включительно.

Читайте также: Канада ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Боятся что все разбегутся от "вакцинаций", наверное.
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30.01.2021 09:21
+7
Kaк-то у них так всё лихо пошлО: Германия, Франция, теперь вот Чехия.
Что происходит ? У них у всех разные вирусы, что ли ?
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30.01.2021 09:01
+4
Я бы и Португалию добавил. Там вааще непонятка какая-то. Выезд запретили. Как-то странно!
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30.01.2021 09:20
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Kaк-то у них так всё лихо пошлО: Германия, Франция, теперь вот Чехия.
Что происходит ? У них у всех разные вирусы, что ли ?
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30.01.2021 09:01 Ответить
Я бы и Португалию добавил. Там вааще непонятка какая-то. Выезд запретили. Как-то странно!
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30.01.2021 09:20 Ответить
Боятся что все разбегутся от "вакцинаций", наверное.
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30.01.2021 09:21 Ответить
Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців - Цензор.НЕТ 6526 Интересная версия! Пока- просто интересная... Но, если она окажется верной... То станет неинтересно. И уж точно- не смешно!
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30.01.2021 09:24 Ответить
Боятся их проверки и окажется ,что у них грип особый, а не вирус.
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30.01.2021 09:41 Ответить
лахтинским дурантинофилам подпевает 'кавказская опозиция"? Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців - Цензор.НЕТ 2668
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30.01.2021 09:51 Ответить
просто різні способи запобігти"перемішуванню"...

у деяких країнах діє заборона відходити далі 1 км від дому..
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30.01.2021 09:46 Ответить
Вот-вот! Разные способы. Разные способы есть спровоцировать массовые беспорядки, например. Как-то мало о них ИНФЫ, о беспорядках. А вот мои коллеги, которые только что вернулись из Роттердама, страшненькие вещи рассказывают. Мне- просто повезло, как выясняется, что я на эти курсы не попал, местная клиника, в Мариуполе- мне отказала в ускоренном тесте на КОВИД.
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30.01.2021 09:51 Ответить
Посмотри, кто там у власти.
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30.01.2021 10:58 Ответить
А какая непонятка? Здесь жопа конкретная, английский штам вируса гуляет .Госпиталя переполнены , если весной в основном старики лежали , то сейчас большинство 40-55 лет и смертность в разы больше чем раньше . Больных уже развозят по стране , где в госпиталях есть свободные койки , самолетами отправляют на Азарские острова и Мадейру , обратились к другим странам о помощи . И это не сказки по телевизору , как некоторые думают , типа того " сумчатого " ковид-дисидента , а реальная обстановка . У самого жена работает в реанимации ковид , открывается уже третье отделение ковид-реанимации в нашем госпитале , стоят очереди со скорыми , люди работают на износе .
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30.01.2021 19:29 Ответить
а у нас наче спад пішов.
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30.01.2021 21:36 Ответить
Я сама дочь офицера и не всё так однозначно...
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30.01.2021 22:30 Ответить
А ми вже всіх перемогли - Мы закончили сезон COVID-а до следующего года, - эпидемиолог Фаворов
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30.01.2021 09:01 Ответить
Таки да...чувак в курсах...
Тобі здоров'я з Чернівцїв.
'
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30.01.2021 10:43 Ответить
Никогда такого не было и вот снова...
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30.01.2021 09:03 Ответить
Та, мировые паразиты еще шо -нибудь придумают. Это только цветочки.
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30.01.2021 09:35 Ответить
«Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем. Кроме того, с гуманитарной точки зрения необходимо возобновление пассажирского сообщения с неподконтрольными территориями и Россией: очень много украинцев имеют там родственников. 7 ежедневных поездов на Москву были самыми прибыльными. Сейчас все эти пассажиры ездят через Беларусь. Минский аэропорт из провинциального с оборотом 1,5 миллиона пассажиров в год сейчас вырос до 5 миллионов исключительно за счет трафика между Украиной и Россией. Мы потеряли транзитные грузы и пассажирское сообщение, все это, естественно, сказывается на наших экономических показателях», - сказал Жмак.
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30.01.2021 09:09 Ответить
Співпраця з Дойчебанком була сама прибуткова в 30-х роках, і що з того?
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30.01.2021 09:16 Ответить
Тут я бы не торопился! Сам поучаствовал в прогрессе Минского аэропорта. Наблюдал вот такое: в аэропорту довольно много пассажиров, однако: он опустел, как только два самолета на Амстердам объявили посадку. Не на Москау, заметьте!
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30.01.2021 09:23 Ответить
в маскве всьо путем !..
вот что зомбоящик скрепоносний делает в 'русском мире"! Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців - Цензор.НЕТ 6040
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30.01.2021 09:49 Ответить
Заметили. Самыми популярными направлениями из аэропорта Жуляны в прошлом году были Минск и Варшава. Оказывается, вот оно что: украинцы через Минск в Амстердам летают. Нет бы напрямую из Борисполя...
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30.01.2021 22:44 Ответить
Закрывает границу с иностранцами и Африкой,потому что они дальше чем иностранцы.
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30.01.2021 09:53 Ответить
Ну и какой смысл был чехам и словакам делать повальные тампоны. Одни расхды и ничего не изменило.
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30.01.2021 12:12 Ответить
 
 