Из-за коронавируса Чехия закрывает въезд в страну для иностранцев
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Чехии запретили въезд в страну для иностранцев. Решение принято из-за пандемии коронавируса и будет действовать с 30 января.
Об этом сообщили в МИД Чехии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, запрещается въезд со всех стран, независимо, в какой зоне страна находится - зеленой, оранжевой или красной.
Как исключение, разрешается въехать в страну только гражданам Чехии.
Ограничения будут действовать до 14 февраля включительно.
Топ комментарии
+10 aquarius580 .
показать весь комментарий30.01.2021 09:21
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+4 Андрей Шевченко 29aa0d51
показать весь комментарий30.01.2021 09:20
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Что происходит ? У них у всех разные вирусы, что ли ?
у деяких країнах діє заборона відходити далі 1 км від дому..
Тобі здоров'я з Чернівцїв.
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вот что зомбоящик скрепоносний делает в 'русском мире"!