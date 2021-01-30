Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Чехії заборонила в'їзд до країни для іноземців. Рішення прийнято через пандемію коронавірусу і діятиме з 30 січня.
Про це повідомили в МЗС Чехії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, забороняється в'їзд з усіх країн, незалежно, в якій зоні країна перебуває - зеленій, помаранчевій чи червоній.
Як виняток, дозволяється в'їхати до країни тільки громадянам Чехії.
Обмеження діятимуть до 14 лютого включно.
Топ коментарі
+10 aquarius580 .
показати весь коментар30.01.2021 09:21
+7 aquarius580 .
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+4 Андрей Шевченко 29aa0d51
показати весь коментар30.01.2021 09:20
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Что происходит ? У них у всех разные вирусы, что ли ?
у деяких країнах діє заборона відходити далі 1 км від дому..
Тобі здоров'я з Чернівцїв.
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вот что зомбоящик скрепоносний делает в 'русском мире"!