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Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців

Влада Чехії заборонила в'їзд до країни для іноземців. Рішення прийнято через пандемію коронавірусу і діятиме з 30 січня.

Про це повідомили в МЗС Чехії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, забороняється в'їзд з усіх країн, незалежно, в якій зоні країна перебуває - зеленій, помаранчевій чи червоній.

Як виняток, дозволяється в'їхати до країни тільки громадянам Чехії.

Обмеження діятимуть до 14 лютого включно.

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Топ коментарі
+10
Боятся что все разбегутся от "вакцинаций", наверное.
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30.01.2021 09:21
+7
Kaк-то у них так всё лихо пошлО: Германия, Франция, теперь вот Чехия.
Что происходит ? У них у всех разные вирусы, что ли ?
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30.01.2021 09:01
+4
Я бы и Португалию добавил. Там вааще непонятка какая-то. Выезд запретили. Как-то странно!
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30.01.2021 09:20
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Kaк-то у них так всё лихо пошлО: Германия, Франция, теперь вот Чехия.
Что происходит ? У них у всех разные вирусы, что ли ?
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30.01.2021 09:01 Відповісти
Я бы и Португалию добавил. Там вааще непонятка какая-то. Выезд запретили. Как-то странно!
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30.01.2021 09:20 Відповісти
Боятся что все разбегутся от "вакцинаций", наверное.
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30.01.2021 09:21 Відповісти
Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців - Цензор.НЕТ 6526 Интересная версия! Пока- просто интересная... Но, если она окажется верной... То станет неинтересно. И уж точно- не смешно!
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30.01.2021 09:24 Відповісти
Боятся их проверки и окажется ,что у них грип особый, а не вирус.
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30.01.2021 09:41 Відповісти
лахтинским дурантинофилам подпевает 'кавказская опозиция"? Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців - Цензор.НЕТ 2668
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30.01.2021 09:51 Відповісти
просто різні способи запобігти"перемішуванню"...

у деяких країнах діє заборона відходити далі 1 км від дому..
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30.01.2021 09:46 Відповісти
Вот-вот! Разные способы. Разные способы есть спровоцировать массовые беспорядки, например. Как-то мало о них ИНФЫ, о беспорядках. А вот мои коллеги, которые только что вернулись из Роттердама, страшненькие вещи рассказывают. Мне- просто повезло, как выясняется, что я на эти курсы не попал, местная клиника, в Мариуполе- мне отказала в ускоренном тесте на КОВИД.
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30.01.2021 09:51 Відповісти
Посмотри, кто там у власти.
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30.01.2021 10:58 Відповісти
А какая непонятка? Здесь жопа конкретная, английский штам вируса гуляет .Госпиталя переполнены , если весной в основном старики лежали , то сейчас большинство 40-55 лет и смертность в разы больше чем раньше . Больных уже развозят по стране , где в госпиталях есть свободные койки , самолетами отправляют на Азарские острова и Мадейру , обратились к другим странам о помощи . И это не сказки по телевизору , как некоторые думают , типа того " сумчатого " ковид-дисидента , а реальная обстановка . У самого жена работает в реанимации ковид , открывается уже третье отделение ковид-реанимации в нашем госпитале , стоят очереди со скорыми , люди работают на износе .
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30.01.2021 19:29 Відповісти
а у нас наче спад пішов.
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30.01.2021 21:36 Відповісти
Я сама дочь офицера и не всё так однозначно...
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30.01.2021 22:30 Відповісти
А ми вже всіх перемогли - Мы закончили сезон COVID-а до следующего года, - эпидемиолог Фаворов
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30.01.2021 09:01 Відповісти
Таки да...чувак в курсах...
Тобі здоров'я з Чернівцїв.
'
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30.01.2021 10:43 Відповісти
Никогда такого не было и вот снова...
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30.01.2021 09:03 Відповісти
Та, мировые паразиты еще шо -нибудь придумают. Это только цветочки.
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30.01.2021 09:35 Відповісти
«Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем. Кроме того, с гуманитарной точки зрения необходимо возобновление пассажирского сообщения с неподконтрольными территориями и Россией: очень много украинцев имеют там родственников. 7 ежедневных поездов на Москву были самыми прибыльными. Сейчас все эти пассажиры ездят через Беларусь. Минский аэропорт из провинциального с оборотом 1,5 миллиона пассажиров в год сейчас вырос до 5 миллионов исключительно за счет трафика между Украиной и Россией. Мы потеряли транзитные грузы и пассажирское сообщение, все это, естественно, сказывается на наших экономических показателях», - сказал Жмак.
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30.01.2021 09:09 Відповісти
Співпраця з Дойчебанком була сама прибуткова в 30-х роках, і що з того?
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30.01.2021 09:16 Відповісти
Тут я бы не торопился! Сам поучаствовал в прогрессе Минского аэропорта. Наблюдал вот такое: в аэропорту довольно много пассажиров, однако: он опустел, как только два самолета на Амстердам объявили посадку. Не на Москау, заметьте!
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30.01.2021 09:23 Відповісти
в маскве всьо путем !..
вот что зомбоящик скрепоносний делает в 'русском мире"! Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців - Цензор.НЕТ 6040
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30.01.2021 09:49 Відповісти
Заметили. Самыми популярными направлениями из аэропорта Жуляны в прошлом году были Минск и Варшава. Оказывается, вот оно что: украинцы через Минск в Амстердам летают. Нет бы напрямую из Борисполя...
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30.01.2021 22:44 Відповісти
Закрывает границу с иностранцами и Африкой,потому что они дальше чем иностранцы.
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30.01.2021 09:53 Відповісти
Ну и какой смысл был чехам и словакам делать повальные тампоны. Одни расхды и ничего не изменило.
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30.01.2021 12:12 Відповісти
 
 