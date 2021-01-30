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Совбез ООН проведет заседание из-за ситуации с Навальным в РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Совет Безопасности ООН планирует обсудить ситуацию с арестом в России оппозиционера Алексея Навального. Неформальное заседание намечено на 3 февраля.
Об этом сообщили дипломатические круги в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема - попытка отравления Навального в 2020 году. Некоторые члены Совбеза, предположительно, затронут и нынешнее положение политика.
Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, а Россия не может этому воспрепятствовать.
Топ комментарии
+9 Lexa D.
показать весь комментарий30.01.2021 09:47
+6 Наглая Морда
показать весь комментарий30.01.2021 09:43
+3 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий30.01.2021 11:02
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Он в тюрьме - и это нужно воспринимать как факт. Пусть сидит, он же не бутерброд с колбасой туда-сюда его таскать.
"Несмотря на то, что Навальный был посажен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что он сейчас в тюрьме. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется в тюрьме и больше никогда в обозримом будущем на свободу не вернётся."
Прям бутерброд не лезет в рот)
Но это цитата из самого Алексей Анатолича, в которой только слово "Крым" заменено на "Навальный", а "РФ" на "тюрьма".
Короче - хотел поп..деть в стиле Реал политик - сейчас получит этой Реал политик по самые гланды. По крайней мере я ему этого от души желаю.
А взагалі-то касапів треба гнати геть з радбезу
Ідеальна мета: Росія вирощувала Трампа як актив протягом 40 років - екс-шпигун КДБ
КДБ "зіграв у цю гру так, ніби їх надзвичайно вразила його особистість", - розповідає Guardian Юрій Швець, ключове джерело нової книги - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
Через три роки Трамп відкрив свою першу велику забудову - готель Grand Hyatt New York поблизу станції Grand Central. Трамп придбав 200 телевізорів для готелю у Семена Кісліна, радянського емігранта, котрий був співвласником електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню.
За словами Швеця, Джой-Люд контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим "агентом споттерів", який визначив Трампа, молодого бізнесмена, що піднімається, як потенційний актив. Кислін заперечує, що мав стосунки з КДБ.
Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург . Швець сказав, що його активно підлещували оперативники КДБ, які висловлювали думку, що він повинен піти в політику.
Екс-майор згадував: «Для КДБ це був шарм-образ. Вони зібрали багато інформації про його особистість, щоб знати, ким він був особисто. Відчуття було таким, що він надзвичайно вразливий в інтелектуальному та психологічному плані, і він схильний до лестощів.
«Вони зіграли в гру так, ніби були надзвичайно вражені його особистістю і вірять, що це той самий хлопець, який одного дня повинен стати президентом США: саме такі люди, як він, можуть змінити світ. Вони нагодували його цими так званими активними заходами, і це сталося. Тож це було великим досягненням для активних заходів КДБ того часу ".
Незабаром після повернення до США Трамп почав балотуватись від республіканців у номінації на пост президента і навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. 1 вересня він опублікував повну сторінку реклами в "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" і "Бостон Глоб". Реклама пропонувала кілька дуже неортодоксальних думок про холодну війну в Америці Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США в НАТО. Посил набув форми відкритого листа до американського народу "про те, чому Америка повинна перестати платити за захист країн, які можуть собі дозволити захищатися". - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
а "бутербродные" комментаторы на сегодня - полезные для кремля идиоты.
Может и войну ядерную решат из-за него начать ?
- Хммм-ээ, он сел.
Украине очень невыгодно менять неадекватного фашиста Путина на адекватного нациста Навального. Конечно, если наша стратегическая задача - полный развал сраной Рашки. (А только это позволит вернуть Крым и Донбасс, ибо власти Украины нихрена делать не будут)