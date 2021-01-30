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Радбез ООН проведе засідання через ситуацію із Навальним у РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Радбез ООН проведе засідання через ситуацію із Навальним у РФ

Радбез ООН планує обговорити ситуацію з арештом у Росії опозиціонера Олексія Навального. Неформальне засідання призначено на 3 лютого.

Про це повідомили дипломатичні кола в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Обговорення відбудеться в закритому форматі, офіційна тема - спроба отруєння Навального у 2020 році. Деякі члени Радбезу, імовірно, говоритимуть і про нинішній стан політика.

Неформальний статус заходу передбачає, що будь-який член Радбезу ООН може висловлюватися і пропонувати теми для обговорення, а Росія не може цьому перешкодити.

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Топ коментарі
+9
Да чего там обсуждать.
Он в тюрьме - и это нужно воспринимать как факт. Пусть сидит, он же не бутерброд с колбасой туда-сюда его таскать.
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30.01.2021 09:47
+6
о, бабки и деды опять собираются на кухню обсудить мировую политику, не ну а чо, кпд примерно одинаковый
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30.01.2021 09:43
+3
А украинцы очень переживают шо навальный в тюрьме.
Прям бутерброд не лезет в рот)
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30.01.2021 11:02
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о, бабки и деды опять собираются на кухню обсудить мировую политику, не ну а чо, кпд примерно одинаковый
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30.01.2021 09:43 Відповісти
Да чего там обсуждать.
Он в тюрьме - и это нужно воспринимать как факт. Пусть сидит, он же не бутерброд с колбасой туда-сюда его таскать.
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30.01.2021 09:47 Відповісти
А расея опять воспользуется правом вето и весь пар уйдет в свисток. Ввы сначала лишите страну-террориста права вето, а потом обсуждайте ее фокусы. Ну как дети...
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30.01.2021 09:48 Відповісти
Или так:
"Несмотря на то, что Навальный был посажен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее реалии таковы, что он сейчас в тюрьме. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется в тюрьме и больше никогда в обозримом будущем на свободу не вернётся."
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30.01.2021 09:51 Відповісти
А украинцы очень переживают шо навальный в тюрьме.
Прям бутерброд не лезет в рот)
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30.01.2021 11:02 Відповісти
Я понимаю.
Но это цитата из самого Алексей Анатолича, в которой только слово "Крым" заменено на "Навальный", а "РФ" на "тюрьма".
Короче - хотел поп..деть в стиле Реал политик - сейчас получит этой Реал политик по самые гланды. По крайней мере я ему этого от души желаю.
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30.01.2021 12:05 Відповісти
тільки хіба що в кулуарах. Бо рішення не буде.

А взагалі-то касапів треба гнати геть з радбезу
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30.01.2021 09:51 Відповісти
Ганяют туфту с Лехой Насральным,что дурака с торбой... Совбез ООН проведет заседание из-за ситуации с Навальным в РФ - Цензор.НЕТ 4016
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30.01.2021 09:52 Відповісти
В ООН треба влаштувать кінопоказ фільму-казки Євгена Шварца, "Убить дракона"... Щоб до тями привести...
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30.01.2021 09:53 Відповісти
тут уже ліпше сюжетик засвітили: "Наш трамп у вашем тонє"...

Ідеальна мета: Росія вирощувала Трампа як актив протягом 40 років - екс-шпигун КДБ
КДБ "зіграв у цю гру так, ніби їх надзвичайно вразила його особистість", - розповідає Guardian Юрій Швець, ключове джерело нової книги - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
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30.01.2021 11:13 Відповісти
... Трамп вперше з'явився на радарах росіян у 1977 році, коли одружився зі своєю першою дружиною Іваною Зельничковою, чеською моделлю. Трамп став мішенню шпигунської операції, яку курирувала розвідувальна служба Чехословаччини у співпраці з КДБ.

Через три роки Трамп відкрив свою першу велику забудову - готель Grand Hyatt New York поблизу станції Grand Central. Трамп придбав 200 телевізорів для готелю у Семена Кісліна, радянського емігранта, котрий був співвласником електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню.
За словами Швеця, Джой-Люд контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим "агентом споттерів", який визначив Трампа, молодого бізнесмена, що піднімається, як потенційний актив. Кислін заперечує, що мав стосунки з КДБ.
Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург . Швець сказав, що його активно підлещували оперативники КДБ, які висловлювали думку, що він повинен піти в політику.
Екс-майор згадував: «Для КДБ це був шарм-образ. Вони зібрали багато інформації про його особистість, щоб знати, ким він був особисто. Відчуття було таким, що він надзвичайно вразливий в інтелектуальному та психологічному плані, і він схильний до лестощів.
«Вони зіграли в гру так, ніби були надзвичайно вражені його особистістю і вірять, що це той самий хлопець, який одного дня повинен стати президентом США: саме такі люди, як він, можуть змінити світ. Вони нагодували його цими так званими активними заходами, і це сталося. Тож це було великим досягненням для активних заходів КДБ того часу ".
Незабаром після повернення до США Трамп почав балотуватись від республіканців у номінації на пост президента і навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. 1 вересня він опублікував повну сторінку реклами в "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" і "Бостон Глоб". Реклама пропонувала кілька дуже неортодоксальних думок про холодну війну в Америці Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США в НАТО. Посил набув форми відкритого листа до американського народу "про те, чому Америка повинна перестати платити за захист країн, які можуть собі дозволити захищатися". - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
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30.01.2021 11:17 Відповісти
Как всегда выразят озабоченность, а Рашка очередной раз поржет над беззубой эвроупейской импотентностью и продолжит делать то что она хочет. Безнаказанность порождает беззаконие.
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30.01.2021 09:54 Відповісти
Ну сколько раз можно говорить, не рашка, а говноедия, не путайте
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30.01.2021 10:50 Відповісти
Ну а как же озабоченность да обеспокоенность надо выразить и что бы кацапам было над чем поприкалываться.
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30.01.2021 09:55 Відповісти
Вчера вбросили видосы в Ютьюб где расписаны все преступления Путлера...списочек убитых за 30 лет поразил...
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30.01.2021 09:56 Відповісти
10 февраля 2011 года военный Трибунал РАБссии признал Путлера преступником,почему крыса не сидит и не наказана,это другой вопрос...
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30.01.2021 10:07 Відповісти
говорили, балакали - сіли та й заплакали
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30.01.2021 10:11 Відповісти
Лёха молодец! ООН как всегда выразит глубокую обеспокоенность.
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30.01.2021 10:21 Відповісти
надо раскачивать ситуацию, как бы там ни было.
а "бутербродные" комментаторы на сегодня - полезные для кремля идиоты.
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30.01.2021 10:33 Відповісти
Никчемно-озабоченная организация собирается на псевдозаседание, чтобы быть в очередной раз обосранной ватниками. Ну, что тут скажешь.. Канешна, если нравится...
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30.01.2021 10:44 Відповісти
***** может раздуть ноый конфликт под шумок.
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30.01.2021 11:00 Відповісти
Як ПАРЄ, та ООН впустить РФ в раду безпеки. Це так вони стимулюють агресора на третю світову війну.
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30.01.2021 11:15 Відповісти
Это как? Соберутся неформалы?? Еще и тайно,чтобы Путин не обиделся? Интересно...хотя бы Симонян пригласили или Соловьева, типа поржать!...
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30.01.2021 11:24 Відповісти
СовБез рассмотрит благополучие блогера ?
Может и войну ядерную решат из-за него начать ?
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30.01.2021 11:37 Відповісти
одна из целей это независимые государства разных наций по переферии РФ, ведь россия меньше чем РФ, другая - это больше внутренних проблем в самой россии чтобы ей уже было не до внешних дел, третья это смена режима в РФ на более покладистый, ведь если провести выборы в россии без путлера, то Навальный собирает на себя большинство голосов, четвертая это просто ослабление РФ для более успешного сдерживания .. да мало ли еще целей в этой игре, в которой сейчас Навальный козырная карта, которую разыгрывают)
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30.01.2021 13:59 Відповісти
ИМХО, эта карта больше никогда из Матроски не выйдет. Те кто её прислали - идиоты; они не понимают как функционируют тоталитарные государства.
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30.01.2021 14:08 Відповісти
да пусть Совбез ООН хоть перестреляет друг друга в связи с ситуацией с объектом отвлечения внимания на негодный объект привально-навально-завально-перевальным...
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30.01.2021 12:05 Відповісти
- Мистер Путин, а что там с Навальным ?..
- Хммм-ээ, он сел.
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30.01.2021 12:08 Відповісти
ну надо же...13 тысяч жизней погибших украинцев ООН не впечатлило,а вот свобода одного российского оппозиционера стоит целого заседания...))
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30.01.2021 13:09 Відповісти
Овальний,навальний,який хрін там з ним,памятаю гадю, як з нею носились і де воно тепер?
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30.01.2021 13:21 Відповісти
Если с Навального отряхнуть его борьбу с коррупцией, останется российский нацист, достаточно его высказывания про Кавказ посмотреть.

Украине очень невыгодно менять неадекватного фашиста Путина на адекватного нациста Навального. Конечно, если наша стратегическая задача - полный развал сраной Рашки. (А только это позволит вернуть Крым и Донбасс, ибо власти Украины нихрена делать не будут)
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30.01.2021 14:36 Відповісти
ООН будет обсуждать не Навального, а факт применения Россией химического оружия, которого официально у России нет. Навальный в этом обсуждении - жертва химической атаки, а не какой то там деятель, пусть даже сидящий
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30.01.2021 15:00 Відповісти
 
 