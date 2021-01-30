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Новости Политика Украины
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Мы дали людям возможность осуществлять решающее влияние на власть. Референдум - институциональное оружие для отсечения того, что не соответствует интересам общества, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы дали людям возможность осуществлять решающее влияние на власть. Референдум - институциональное оружие для отсечения того, что не соответствует интересам общества, - Зеленский

Благодаря принятию Верховной Радой закона о референдуме последнее слово в Украине всегда будет за обществом, а не за политиками.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов из-за нашего закона о референдуме. Совсем не у общества, а именно у политиков. Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми", - отмечает Зеленский.

"Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались ... без власти и влияния. Сейчас они живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды и не спрашивая у общества", - продолжает он.

При этом глава государства подчеркивает, что когда народ имеет реальный инструмент референдума, то такие деятели на самом деле не могут быть уверены ни в чем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мои поздравления народу и соболезнования отдельным партиям. Отныне важные решения смогут принимать все граждане, а не только политики. Закон о сокращении Рады на очереди, - Зеленский

"Потому что референдум - это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. И выбирать то, ради чего должно работать государство. Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не единожды, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", - подытожил президент. 

Напомним,26 января Рада поддержала законопроект о референдуме.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+32
Ссанина зелёная. Скажи правду, что с твоей точки зрения это очередной шаг к демонтажу государства в угоду дорогому владимвладимировичу
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30.01.2021 10:09
+31
Кому вы даёте право решать? это же тупая масса которая ничем не интересуется кроме удовлетворения своих жвачных и срачных потребностей и вы это прекрасно знаете поэтому хотите придать легитимность своим решениям, выдавая их за мнение народа
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30.01.2021 10:11
+29
"последнее слово в Украине всегда будет за обществом, а не за политиками" - исходя из результатов последних президентских выборов последнее слово всегда будет за телевизором
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30.01.2021 10:11
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Страница 4 из 4
Дозвольте Вас поправлю : не Президент , а виконуючи обов'язки , не олігарх , а кримінрльний злочинець , якого за межами України зразу ж затримають і посадять .
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31.01.2021 04:41 Ответить
Довбнів що вивчилися на двійки та трійки, більшість, і вони нареферендять.
Як мислите - що ця сірість відповість на питання:-"Ви згодні, щоб все націоналізувати та поровну поділити?"
Так що зелене неодмінно почервоніє..
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30.01.2021 12:34 Ответить
Замечательно.

Теперь, осталось провести выборы в лугандоне, что бы там появилась иллюзия законной власти, которая назначит местный референдум про объединение с парашей (причем в рамках закона Украины!).
Кацапы конечно, поддержат это "волеизъявление народа"!
Вы хотя бы мозги свои одноклеточные включаете, перед тем как очередной кошмар сотворить?
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30.01.2021 12:36 Ответить
Зеленский в ТВОЮ ЛОЖЬ НИКТО НЕ ПОВЕРИТ !!!
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30.01.2021 12:43 Ответить
ты думаешь из 73 % идиотов не осталось преданных?
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30.01.2021 13:01 Ответить
Принаймні половина зеленого лохтората, вже в лохтораті зажопінців і процес міграціі триває !!! Зелена пліснява впевненно торує шлях до влади зажопінцям !!!)))
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30.01.2021 13:05 Ответить
Скорее, одна треть побежит голосовать за рыгов (небольшая часть, вероятно проголосует за бют) еще треть, по прежнему будет за зеленского, а треть пока в ступоре, но скорее всего будут голосовать за ЕС и Голос.

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30.01.2021 13:41 Ответить
Если гнилое яблоко поместить в корзину с хорошими , оно не только не станет лучше, но от него начинают гнить и все остальные
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30.01.2021 12:55 Ответить
Поки що на горизонті альтернативи Порошенку не видно!!!
Як не жидокацапи, то дурнуваті космополіти, то взагалі парашофіли!!!
Подивимось як проголосують за Марусю Звіробій, це буде сигналом чи порозумнішав "мудрий" український народ!
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30.01.2021 12:58 Ответить
Полуумный идеалист... не способный думать дальше своего зеленого носа...
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30.01.2021 12:59 Ответить
Дійсно, які "смягчающіє"- напіврозумний, нарцис, недоучка, клоун,хатєл как лучшє. А насправді - ВОРОГ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ , яки погодився зіграти свою головну роль у житті її убивці.
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31.01.2021 06:49 Ответить
Предлагаю 1 пункт: отсечь олигархов и провести экспроприацию награбленного!
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30.01.2021 13:14 Ответить
В.И. Ленин

и потом 70 лет рабства
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30.01.2021 13:44 Ответить
Так то когда было... да и выводы можно сделать!
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30.01.2021 13:49 Ответить
Выводы давно сделаны. Коммунизм и нацизм - это зло.

Носители этих идеологий - преступники.
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30.01.2021 13:55 Ответить
У вас какое-то тупиковое мышление, возможны и другие варианты! Ми дали людям можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. Референдум - інституційна зброя для відсікання того, що не відповідає інтересам суспільства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 805
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30.01.2021 14:12 Ответить
Я особисто побачив у квіьні 2019 року мудрість наріду, де 73% проголосували за кіношного Голобородьку.
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30.01.2021 13:32 Ответить
Врет и не моргает.
В данном случае референдум - это способ протаклкивания непопулярных решений и снятия с себя ответственности.
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30.01.2021 13:43 Ответить
Это точно, сформулируют так, что мы хрен что получим! Ми дали людям можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. Референдум - інституційна зброя для відсікання того, що не відповідає інтересам суспільства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8865
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30.01.2021 13:50 Ответить
Дело не только в формулировке. До тех же выборов как минимум год подготовка идет. Пиар-антипиар. А здесь при "правильной" формулировке вопроса олигархические СМИ без особого труда могут поменять у нарида точку зрения на противоположную. К тому же добавим сюда электронное голосование, которое абсолютно не проконтролируешь, соседа, олигархов с подконтрольными СМИ, которые сильно заинтересованы в дружбе с соседом, и получим тупик.
Кстати, примеры формулировки вопросов и дешевых манипуляций были показаны в студии Шустера (хоть я его и не люблю). Два вопроса (точно не помню, но суть такая): 1) Как Вы относитесь к продаже земли? (студия отнеслась отрицательно), 2) Может ли собственник земли стать полноценным хозяином и распорядиться ей по своему усмотрению? (та же студия проголосовал утвердительно). Т.е. те же самые люди ответили на один и тот же вопрос прямо противоположно. Ну нет у наших людей критического мышления. О каких референдумах речь?
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30.01.2021 20:56 Ответить
Дегенерат ЗЕ не здатний вирішити проблеми з Конституційним Судом. Який на фуй "референдум" в корумпованому правовому полі? Головне ж "хто рахувати буде" і ми вже знаємо хто - єрмак, ***** і медведчук... Ми дали людям можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. Референдум - інституційна зброя для відсікання того, що не відповідає інтересам суспільства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 409
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30.01.2021 14:39 Ответить
А не допускаете мысли, что "проблема" с КС полностью создана ОП? Теперь судьи боятся лишний шаг в сторону сделать, а значит и плясать будут под дудку Клоуна. А так судьба закона о референдуме должна решаться в КС. Изменения в Конституцию принимаются 2/3 голосов, а не простым большинством. Следовательно, с референдумом не все чисто. Но КС уже отстранили. Должен признать, что у кукловода зелени с головой все в порядке. Происходит узурпация власти под видом народовластия.
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30.01.2021 21:03 Ответить
Допускаю. Судді КС не бояться нічого саме тому що є домовленість (замовлення) з ОП. Весь цей фарс спрямовано на відміну судової реформи і створення правового хаосу на замовлення *****. ЗЕ повний ідіот і не розуміє що все що робиться на замовлення ***** між іншим знищує його самого. За зрадниками не шкодує жодна з сторін. Узурпувати владу від імені народу не вдасться. Маючи досвід незавершених майданів народ вийде на Майдан Лінча і усе оце "конституційне" кодло разом з ОП опиниться на ліхтарях і в канавах...
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31.01.2021 00:08 Ответить
Вы все еще верите в народ... Хотел бы я в это тоже верить. Но народу сейчас сказали, что он важнее всех (через референдум). Я думаю, что это проглотят.
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31.01.2021 00:44 Ответить
Проковтнуть. Але потім виблюють, оклигають, прийдуть до тями і почнуть дубасити отруювачів... У нас майдани завжди виникають непередбачувано. Якась остання краплина, фігня від якої ніхто ніякої небезпеки не очікував...
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31.01.2021 00:55 Ответить
Ваши слова да Богу в уши... Если народ действительно проснется, то я тоже в стороне стоять не буду. Но пока что реально руки опускаются... Тем более, ни за тарифы, ни за цены, ни за зарплаты, ни за ФОПы я выходить не собираюсь.
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31.01.2021 01:02 Ответить
Проснеться? Ні. Розбудять. Дуже стараються...
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31.01.2021 01:06 Ответить
Здається що народи як і люди бувають екстравертами і інтровертами. Українці - інтроверти. Мовчимо, розмірковуємо, самі собі вирішуємо коли і як діяти. Іншими словами"в тихому болоті чорти водятся". А от кацапи екставерти - шуму, галасу, понтів, погроз, а як до справи ... раз і здулись...
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31.01.2021 01:12 Ответить
Скорее всего, это действительно так. Но жить мы нормально будем тогда, когда все общество созреет, а не когда 10% (цифра с потолка) решит поменять власть. Революция - это хорошо, если общество созрело. Но сначала нужно чтобы общество эволюционировало, а оно до сих пор вспоминает колбасу по 2.20 и дешевое бухло. И как с этим быть - х.з. Вот мне скажи, нужно потерпеть столько то, мы делаем то-то и то-то, я почитаю проверю, и, возможно, поведусь. А наша биомасса открывает холодльник и принимает решения: полный холодильник - хорошая власть, пустой - плохая. Куда мы так придем?
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31.01.2021 01:31 Ответить
Спершу до холодильника. Потім до лічильника. Далі лапнемо гаманець. І ту починається рефлексія, тобто гра розуму... Ми дали людям можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. Референдум - інституційна зброя для відсікання того, що не відповідає інтересам суспільства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4050
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31.01.2021 01:38 Ответить
100%. Если ум есть. А если нет, то получается, что "раньше было лучше". Так что здесь скорее не игры разума, а игры совкодрочеров рулят. Даже не хочется обмусоливать эту тему. Я во многом с Вами согласен. Только не соглашусь с тем, что нарид может принимать правильные решения. Мог бы, если бы это действительно был зрелый НАРОД. Но для этого созреть нужно.
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31.01.2021 01:54 Ответить
Народ не вибирають. "Гра розуму" в малограмотних головах мало чим відрізняється від "сну розуму" який, як відомо, "породжує чудовиськ". Розумне керівництво полягає в тому щоб не провокувати пересічних на "гру розуму" бо рішення можуть бути занадто простими але летальними...
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31.01.2021 02:08 Ответить
Референдум . Тема 1 . Импичмент зеленскому и уголовка ермаку с портновым за нарушения конституции. 2. Роспуск оаск и судов портнова .с конфискацией уголовным делам. И введение независимых международных судей . Остальное - по
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30.01.2021 14:51 Ответить
Наивный. Чисто технически, ты можешь насобирать 3 млн подписей для проведения референдума? Не думаю. А вот Беня и Медведчук могут. Следовательно, только они и могут выступать инициаторами референдума. Еще вопросы есть?
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30.01.2021 21:07 Ответить
Есть. С какого лешего ты решил что мне интересен с тобой диалог ?
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30.01.2021 22:35 Ответить
Законопроєкт про народовладдя в Україні можна розглядати з точки зору вад і ризиків, а не можливостей. Про це говорили у прямому ефірі програми "Еспресо" "Борковський & Валевська" суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко й адвокат і правозахисник Олег Мицик.
"Найбільші ризики цього законопроєкту про референдум пов'язані з недолугими нормами, які, на мій погляд, підміняють парламентаризм і дають можливість приймати або скасовувати закони. Це очевидна ахінея. Ніде в цивілізованому світі таких речей не використовують. Навіщо тоді парламент і представницька демократія? - каже Ігор Сліденко. - По-друге, в законі є неприродне акцентування уваги на територіальних питаннях. І це за умови, коли частина країни окупована, і, де-факто, у стані війні. Такого роду проблематика в цьому законопроєкті викликає питання: навіщо його приймали зараз і навіщо його приймали у такому вигляді. Яка була мета? Очевидно, що не виконання передвиборчих обіцянок Зеленського. Мета інша. Яка саме? Будемо спостерігати".
За словами правозахисника Олега Мицика, закон про референдум мав бути прийнятий, бо це передбачено в Конституції. Інше питання - в якій формі. Адже далеко не всі питання можна виносити на референдум. "Серйозні рішення не приймають на референдумах. Я назву п'ять питань, які можна поставити на референдумі - і за них проголосують. Люди у жахливий спосіб повернуть смертну кару й обов'язково скасують закон про мову, - каже Олег Мицик. - Люди у більшості випадків голосують емоціями. Вони заполітизовані, приймають рішення, виходячи з одномоментних політичних симпатій. Головні ризики саме в цьому!"
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30.01.2021 15:19 Ответить
Референдум это глупость, представьте что наголосуют малолетки насмотревшиеся моральной порнухи в виде сватов и 95 квартала, а так же вечно недовольных стариков, которые мстят всему современному за свою просранную жизнь при совке. В референдуме должны участвовать активные, работающие люди, знающие современные реалии.


А вот вам пример шморклей голосовавших за ваЗЕлина.


В Одессе вооруженные мажоры избили бездомных: видео с "героями" и рассказ пострадавшегоСуббота, 30 января 2021, 13:35

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В Одессе произошло нападение на пункт обогрева для бездомных. В нападении принимали участие подростки.
Об этом сообщили журналисты 048.UA.
Четверо подростков, вооруженных пистолетом, совершили нападение на пункт обогрева бездомных на Куликовом поле в Одессе. Происшествие пришлось на ночь с 29 на 30 января 2021 года. Молодые люди жестоко избили бездомных, а также пытались уничтожить палатку. Один из потерпевших, Александр Скорик, говорит, что когда он возвращался в палатку, то встретил четырех человек, один из которых попросил сигарету.
Александр дал молодому человеку сигарету и отправился в палатку, спустя несколько минут он услышал, как снаружи доносились крики. Когда он вышел из палатки, то обнаружил, как несколько подростков жестоко избивают бездомного, который лежал на полу, другие подростки рвали палатку. Александр предпринял попытку остановить нападавших, но подростки принялись избивать и его. Один из нападавших достал пистолет и открыл огонь, к счастью, никто не пострадал.
По словам волонтера Александра Грицаенко, подростки напали на бездомных после того, как они сделали им замечание, когда те ломали пункт обогрева. Дежурный волонтер также пострадал в результате происшествия, он пытался успокоить молодых людей. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на призыв о помощи, ничего не сделали молодым людям, более того, бездомные отметили, что полиция вежливо говорила с подростками. Волонтер подчеркнул, что подростки угрожали влиятельными родителями и связями.
В социальных сетях также появились видео комментариев нападавших и фото с места происшествия.
Как писал "Апостроф" ранее, в Одессе устроили забавный заплыв по снегу: видео с серфингистом.
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30.01.2021 15:50 Ответить
Тепер лохів буде легше кидати.
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30.01.2021 17:42 Ответить
Ми дали людям можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. Референдум - інституційна зброя для відсікання того, що не відповідає інтересам суспільства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8505
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30.01.2021 19:31 Ответить
Если надо проверить отправителя или получателя Email, то я использую Бесплатный DMARC Анализатор . Позволяет быстро проверить емейл адрес.
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30.01.2021 20:28 Ответить
Рассуждая так, клоун выглядит идиотом.
Референдум, как инструмент народовластия в эпоху электронных СМИ и соцсетей, которые давно научились манипулировать сознанием больше опасен, чем полезен.
Ну не может домохозяйка управлять государством, уже проходили это, сколько можно?
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30.01.2021 21:01 Ответить
вынесете на референдум цену на газ
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30.01.2021 21:15 Ответить
Еще раз перечитайте закон. Для проведения референдума нужно не менее 3 млн подписей. Хочешь организовать референдум? Это не под простых смертных закон писался.
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30.01.2021 23:31 Ответить
Ми дали людям можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. Референдум - інституційна зброя для відсікання того, що не відповідає інтересам суспільства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2353
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31.01.2021 01:34 Ответить
нужно быть уже таким недолугим, чтобы выболтать все свои забажанки.... При этом глава государства подчеркивает, что народ имеет реальный инструмент референдума... реальным инструментом референдума является механизм подсчета голосов, на который народ не имеет никакого влияния в минуту подсчета.
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31.01.2021 02:39 Ответить
Разве только в минуту подсчета?
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31.01.2021 03:07 Ответить
Членограй, как всегда, занимается словоблудием. Опять мнимая забота о простом народе, которая в действительности оборачивается новыми тяготами и лишениями. Один референдум (один вопрос) - минус 2 млрд. грн. из госбюджета. Это как минимум! С нашими "гениями" цифра гарантированно вырастет, даже к маме не ходи! Далее. На выборах избирательные комиссии создаются, как правило, из числа представителей кандидатов. В случае проведения т.н. "зеленого референдума", указанные комиссии создадут из числа прихлебателей нынешней власти. Результат можно прогнозировать прямо сейчас. А что касательно сбора необходимых подписей 3 млн. граждан, то это для вечно зеленых плутократов даже не вопрос, если нужно - и 5 млн. подписей нарисуют, благо продажные суды в этом криминала не заметят.

Так что чёткий вонизм идёт от таких нововведений. Благими намерениями выстлана дорога в ад. Это про наш случай!
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31.01.2021 07:13 Ответить
Не думаю, что там изначально были благие намерения.
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31.01.2021 14:55 Ответить
****** створив лохотрон для других ЗЕбілів - вони щасливі!
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31.01.2021 09:50 Ответить
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