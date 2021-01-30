Мы дали людям возможность осуществлять решающее влияние на власть. Референдум - институциональное оружие для отсечения того, что не соответствует интересам общества, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Благодаря принятию Верховной Радой закона о референдуме последнее слово в Украине всегда будет за обществом, а не за политиками.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов из-за нашего закона о референдуме. Совсем не у общества, а именно у политиков. Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми", - отмечает Зеленский.
"Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались ... без власти и влияния. Сейчас они живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды и не спрашивая у общества", - продолжает он.
При этом глава государства подчеркивает, что когда народ имеет реальный инструмент референдума, то такие деятели на самом деле не могут быть уверены ни в чем.
"Потому что референдум - это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. И выбирать то, ради чего должно работать государство. Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не единожды, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", - подытожил президент.
Напомним,26 января Рада поддержала законопроект о референдуме.
Пожалуйста, подождите...
Як мислите - що ця сірість відповість на питання:-"Ви згодні, щоб все націоналізувати та поровну поділити?"
Так що зелене неодмінно почервоніє..
Теперь, осталось провести выборы в лугандоне, что бы там появилась иллюзия законной власти, которая назначит местный референдум про объединение с парашей (причем в рамках закона Украины!).
Кацапы конечно, поддержат это "волеизъявление народа"!
Вы хотя бы мозги свои одноклеточные включаете, перед тем как очередной кошмар сотворить?
Як не жидокацапи, то дурнуваті космополіти, то взагалі парашофіли!!!
Подивимось як проголосують за Марусю Звіробій, це буде сигналом чи порозумнішав "мудрий" український народ!
и потом 70 лет рабства
Носители этих идеологий - преступники.
В данном случае референдум - это способ протаклкивания непопулярных решений и снятия с себя ответственности.
Кстати, примеры формулировки вопросов и дешевых манипуляций были показаны в студии Шустера (хоть я его и не люблю). Два вопроса (точно не помню, но суть такая): 1) Как Вы относитесь к продаже земли? (студия отнеслась отрицательно), 2) Может ли собственник земли стать полноценным хозяином и распорядиться ей по своему усмотрению? (та же студия проголосовал утвердительно). Т.е. те же самые люди ответили на один и тот же вопрос прямо противоположно. Ну нет у наших людей критического мышления. О каких референдумах речь?
"Найбільші ризики цього законопроєкту про референдум пов'язані з недолугими нормами, які, на мій погляд, підміняють парламентаризм і дають можливість приймати або скасовувати закони. Це очевидна ахінея. Ніде в цивілізованому світі таких речей не використовують. Навіщо тоді парламент і представницька демократія? - каже Ігор Сліденко. - По-друге, в законі є неприродне акцентування уваги на територіальних питаннях. І це за умови, коли частина країни окупована, і, де-факто, у стані війні. Такого роду проблематика в цьому законопроєкті викликає питання: навіщо його приймали зараз і навіщо його приймали у такому вигляді. Яка була мета? Очевидно, що не виконання передвиборчих обіцянок Зеленського. Мета інша. Яка саме? Будемо спостерігати".
За словами правозахисника Олега Мицика, закон про референдум мав бути прийнятий, бо це передбачено в Конституції. Інше питання - в якій формі. Адже далеко не всі питання можна виносити на референдум. "Серйозні рішення не приймають на референдумах. Я назву п'ять питань, які можна поставити на референдумі - і за них проголосують. Люди у жахливий спосіб повернуть смертну кару й обов'язково скасують закон про мову, - каже Олег Мицик. - Люди у більшості випадків голосують емоціями. Вони заполітизовані, приймають рішення, виходячи з одномоментних політичних симпатій. Головні ризики саме в цьому!"
А вот вам пример шморклей голосовавших за ваЗЕлина.
В Одессе вооруженные мажоры избили бездомных: видео с "героями" и рассказ пострадавшегоСуббота, 30 января 2021, 13:35
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В Одессе произошло нападение на пункт обогрева для бездомных. В нападении принимали участие подростки.
Об этом сообщили журналисты 048.UA.
Четверо подростков, вооруженных пистолетом, совершили нападение на пункт обогрева бездомных на Куликовом поле в Одессе. Происшествие пришлось на ночь с 29 на 30 января 2021 года. Молодые люди жестоко избили бездомных, а также пытались уничтожить палатку. Один из потерпевших, Александр Скорик, говорит, что когда он возвращался в палатку, то встретил четырех человек, один из которых попросил сигарету.
Александр дал молодому человеку сигарету и отправился в палатку, спустя несколько минут он услышал, как снаружи доносились крики. Когда он вышел из палатки, то обнаружил, как несколько подростков жестоко избивают бездомного, который лежал на полу, другие подростки рвали палатку. Александр предпринял попытку остановить нападавших, но подростки принялись избивать и его. Один из нападавших достал пистолет и открыл огонь, к счастью, никто не пострадал.
По словам волонтера Александра Грицаенко, подростки напали на бездомных после того, как они сделали им замечание, когда те ломали пункт обогрева. Дежурный волонтер также пострадал в результате происшествия, он пытался успокоить молодых людей. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на призыв о помощи, ничего не сделали молодым людям, более того, бездомные отметили, что полиция вежливо говорила с подростками. Волонтер подчеркнул, что подростки угрожали влиятельными родителями и связями.
В социальных сетях также появились видео комментариев нападавших и фото с места происшествия.
Как писал "Апостроф" ранее, в Одессе устроили забавный заплыв по снегу: видео с серфингистом.
Референдум, как инструмент народовластия в эпоху электронных СМИ и соцсетей, которые давно научились манипулировать сознанием больше опасен, чем полезен.
Ну не может домохозяйка управлять государством, уже проходили это, сколько можно?
Так что чёткий вонизм идёт от таких нововведений. Благими намерениями выстлана дорога в ад. Это про наш случай!