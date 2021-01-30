Мы дали людям возможность осуществлять решающее влияние на власть. Референдум - институциональное оружие для отсечения того, что не соответствует интересам общества, - Зеленский

Благодаря принятию Верховной Радой закона о референдуме последнее слово в Украине всегда будет за обществом, а не за политиками.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов из-за нашего закона о референдуме. Совсем не у общества, а именно у политиков. Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми", - отмечает Зеленский.

"Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались ... без власти и влияния. Сейчас они живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды и не спрашивая у общества", - продолжает он.

При этом глава государства подчеркивает, что когда народ имеет реальный инструмент референдума, то такие деятели на самом деле не могут быть уверены ни в чем.

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"Потому что референдум - это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. И выбирать то, ради чего должно работать государство. Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не единожды, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", - подытожил президент.

Напомним,26 января Рада поддержала законопроект о референдуме.