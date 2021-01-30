Конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика". ВИДЕО

Сегодня, 30 января, в Доме офицеров проходит конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика".

Прямую трансляцию на данное событие публикует на своей странице в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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