Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика". ВIДЕО

Сьогодні, 30 січня, в Будинку офіцерів відбувається конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика".

Пряму трансляцію цієї події виклав на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте також: 30 січня в Будинку офіцерів відбудеться конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика"