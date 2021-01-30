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Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 30 січня, в Будинку офіцерів відбувається конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика".

Пряму трансляцію цієї події виклав на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте також: 30 січня в Будинку офіцерів відбудеться конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика"
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Топ коментарі
+9
Зелень все це похерить. Навіть вчора не згадали про героїв Крут.
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30.01.2021 11:16
+9
Не свисти, чего не помнишь. С началом войны ВСЕ существующие бомбоубежища были приведены в порядок. Даже бенин Г+Г не обошел этой темы. Что касается терробороны в 14-15 году, то денег не было даже на восстановление боеспособности кадровых частей. Однако военкоматы вели учет лиц, которые изъявили желание воевать в составе ВСУ, но не были пригодны по возрасту, здоровью или не имели необходимых ВУСов. Кроме того, предприятия сдавали списки лиц, которые пригодны/непригодны к военной службе и какими ВУСами владеют. Будь спокоен, если терроборона будет формироваться, то в основу ее войдут именно те люди по тем спискам. А ты пустой балабол марки "лишь бы не Порошенко".
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30.01.2021 12:34
+6
У зелені геть інші ідеали. Вони мир в глазу ворога шукають. При такому розкладі оборона не потрібна взагалі. Мені цікаво, зеленський з єрмаками/портновими вже підготували кацапський триколор, щоб повісити його над ОПою?
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30.01.2021 12:24
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Зелень все це похерить. Навіть вчора не згадали про героїв Крут.
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30.01.2021 11:16 Відповісти
У зелені геть інші ідеали. Вони мир в глазу ворога шукають. При такому розкладі оборона не потрібна взагалі. Мені цікаво, зеленський з єрмаками/портновими вже підготували кацапський триколор, щоб повісити його над ОПою?
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30.01.2021 12:24 Відповісти
Про силу духу...

Проаналізувавши масовість виступів росіян білорусів, українців проти беззаконня влади за останні тридцять років, а основне - їх результативність, можна зробити наступні висновки:

-З гордістю за свій народ можна сказати, що серед "слов'янських братів" - найрезультативніші та найрішучіші - українці (три революції- які, не в повній мірі (за результатами), але задовольняли вимоги народу...

-На другому місці - ніби-то тихенькі, боязливі та смирні- сябри А вони виявилися напрочуд згуртованими та настирними. Їх довготерпіння виявилося стабільним - як в довготривалому терпінні вибриків колгоспного диктатора, так і в довготривалому опорі йому! Хоча форма опору - не радикальна!

-А харахольство росіян, виявилося - показним.... ( Окрім жителів Зеленого Клину - вихідців з України) Я навіть не очікував такого рівня боягузства росіян. Бо коли почитаєш їх рішучі висловлювання на їх же форумах, то вони "здатні" не лише Україну, але й Європу та США "блискавично скрутити в баранячий ріг"... А за фактом? - Не здатні захистити навіть попрані свої інтереси - у себе дома... Це як лугандонці, які кричали, що не будуть кормити Європу, а виявилося, що не здатні прокормити навіть себе!

Сьогоднішні мізерні, за масовістю, протести га підтримку Навального- тому підтвердження! Як і масовість протестів (а основне - результативність) за всі останні тридцять років. І зауважте, що ватники ЛуГандонії - не протестують взагалі! Ні за визволення Навального, ні проти мародерства главарів ЛуГандонії - повні раби!

Тобто- не лише Путін, але й більшість росіян підживлюють своє "его" лише понтами!

-Та й всі ті бійки, які вони "мужньо" влаштовують за кордоном (обіцяючи наступний раз приїхати на танках) відбуваються коли семеро росіян нападають на одного-двох іноземців... Та й самі обіцянки "наступний раз приїхати на танках" засвідчують, що індивідуальний героїзм - не високий... - лише в танку, чи нападати бандою.

-Тепер - стосовно Навального... Він сильна натура, але -імперець за духом і гіпотетичними діями - ворог України. який стверджував, що Крим росія віджала незаконно, але Крим - не бутерброд, щоб його віддавати назад Україні . Тому і ми маємо повне право зайняти симетричну позицію: - Навального посадили незаконно, але ж і він не бутерброд, щоб просто його відпустити. Нехай сидить!

-Від його "сидіння", нам українцям, користь потрійна:

а) Він - імперець, ворог України, а наші вороги мають сидіти в каталажках
б)Мізерність та безрезультативність протестів росіян -наочно засвідчує, що "не такі вони страшні чорти, якими вони себе малюють". Тобто з ними можна і треба боротися, а не вішати ніс з приказкою "росія- сильніша". Потенціалом - так, але духом - ні!
в) Чим довше триматиме Путін Навального в каталажці, тим сильнішими та тривалішими будуть західні санкції, які робитимуть Путіна смирнішим, а росію, як ворога, - слабішою!

А сам факт "зацікавленості" влади ЗЕ до до засилля наших державних органів агентами Путіна та шовіністами, як і відсутність позитивних реформ в Україні, зріст корупції- найде відповідну реакцію адміністрації Байдена, об'єднаної Європи, так і міжнародних інституцій (в т.ч. -фінансових) ! Як і реакцію, доведеного "до ручки" українського суспільства. Результат - не за горами!
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31.01.2021 16:34 Відповісти
По-ходу треба готуватись до оборони і від Х**ла і від Клоуна.
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30.01.2021 12:55 Відповісти
Конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 5190
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30.01.2021 11:29 Відповісти
Тєбє то што в США?
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30.01.2021 11:40 Відповісти
Кривоноса у військові диктатори. На 10 років. Радикальні реформи, часткова націоналізація (весь енергетичний сектор), жорстка люстрація.
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30.01.2021 11:20 Відповісти
У нього був шанс, проте він продав його за посаду...
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30.01.2021 11:24 Відповісти
так. але інших кандидатур поки не бачу.
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30.01.2021 11:29 Відповісти
Ви не праві Будучи в радбезі він не змінив своє бачення захисту Українги Думав ,що зелена бидлота прислухається до нього , але вороги України не захотіли . Тому і був виведений з радбезу. Ну не треба навішувати брехню на людину.
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30.01.2021 11:30 Відповісти
Яку брехню???Кривоноса Сергея Григорьевича Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 февраля 2019 кандидатом на пост Президента Украины (субъект выдвижения - Политическая партия «Воины АТО»).[1] Позднее Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры в пользу президента Петра Порошенко; ЦИК отменил его регистрацию кандидатом.[2]12 марта 2019 года президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны УкраиныНе було такого???
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30.01.2021 11:37 Відповісти
Ну і про що це говорить ? Він правильно зробив Чи вам не подобається ,що в пользу Порошенко. Да вриборець сам вирішує. В президенти вже мітять по два рази --генерал-полковник --ваеликий "фермер" ( має двадцять земельних участків в різних регіонах України)----смешко,а також полковник--брехло і сцикун---балабол----гриценко
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30.01.2021 12:13 Відповісти
Мені не подобається, що не Порошенко на користь Кривоноса.
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30.01.2021 12:29 Відповісти
Потому что ты - идиот, а он - умный человек.
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30.01.2021 12:37 Відповісти
вартий поваги навіть кільки за це...
Муженко нас злив і зрадив, - Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
https://news.24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyanska_u_2014_rotsi_n1266047

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30.01.2021 11:39 Відповісти
Когда это? О_о
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30.01.2021 13:08 Відповісти
На кичу иго на 10 лет, шоп не клепторасил. Конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 812 Конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 812 Конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 812
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30.01.2021 11:28 Відповісти
Эх, хороша идейка! Только в ходе реализации полезет галимая шариковщина: взять все и поделить!
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30.01.2021 11:43 Відповісти
я маю на увазі справжню праву хунту, а не п'яний лівацький дебош.
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30.01.2021 11:46 Відповісти
Отож територіальна оборона у нас можлива при нашій військовій диктатурі, бо зараз це може стати розсадником сєпарів і непаханим полем для ФСБшників.
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30.01.2021 11:58 Відповісти
так. + ******* озброєння для армії. літаки, гелікоптери, безпілотники...
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30.01.2021 12:01 Відповісти
Конференции не будет? Конференция "Войска территориальной обороны: цели, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 1685
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30.01.2021 11:30 Відповісти
Анекдот))))....Войка)))....Как смешно - но плакать хочетса....нету в Украине территориальной обороны и не будет еще лет 10 ть как минимум....А это сборище ТЕХ кто хочет ДЕНЕГ на то чего нету и не будет...Бендер им бы позавидовал....Масштаб АФЕРЫ впечетляет))).
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30.01.2021 11:47 Відповісти
Это - милиция - вооруженное население...
Весьма эффективный способ сдерживания внешней агрессии. И не только. Это может стать опорой для отстаивания интересов Народа в общении с олигархатом...
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30.01.2021 12:04 Відповісти
Шоколад даже намека не делал на создание самообороны, восстановление и оборудование бомбоубежиш, которые созрели уже в 2014г.
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30.01.2021 12:04 Відповісти
ТрО була започаткована ще при Порошенку. В кожній області є бригада ТрО, батальйони по районах. Так, що ти пукнув в калюжу. Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 3794
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30.01.2021 12:12 Відповісти
Не спорьте с ними.
Мне тут один икспЭрд, слюной исходил и выпытывал, где и в каком документе написано что командир может послать на смерть.
Уж он то и приказы читал (имеется ввиду БУ) и своё что-то городил.
Долго не унимался., доказывал что такого нигде нет и никогда не было, а если и было, то это ЛПП (ложь, ...издёж и провокация).
Мой последний аргумент был, знает ли этот икспЭрд, что такое БПр и его суть? Ну или по крайней мере что такое БР? И что бывает после ознакомления с БРом?
Заткнулся.
Не вижу два месяца.
Так что не напрягайтесь с такими деятелями)))))
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30.01.2021 12:25 Відповісти
Якщо я в чомусь не петраю, я не дискутую, але найбільше я не люблю брехні, до речі вчорашній дєсантнік виявився артилеристом.
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30.01.2021 12:31 Відповісти
Ну насчёт артиллериста, я сомневаюсь))))
Есть несколько контрольных вопросов, для каждой артиллерийской специальности, после которых (ответов на них), становится всё понятно, ху ист ху))))
Десантники, например, могут детально расспросить за парашют РД-54 или про агрегат АДЗУД.
Так и здесь.
Упоминание про Коростелёва, в форме панибратства, мена не покоробило, а реально трухнуло. Так что, он слышал звон, да не тот колокол ему в уши звук донёс.
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30.01.2021 13:00 Відповісти
А по можливості поспілкуєтесь з ним, він часто проколюється. Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 4527
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30.01.2021 13:04 Відповісти
Я с такими уе...банами, не общаюсь.
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30.01.2021 13:08 Відповісти
Одне питання йому, нехай скаже свою восовку Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 8748
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30.01.2021 13:11 Відповісти
Александр, вот Вы спросите. Вы там относительно ровно общались.
Только пусть ВУС полностью приведёт. Если есть буква, то и её.
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30.01.2021 13:13 Відповісти
Абсолютно вірно.
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30.01.2021 13:18 Відповісти
"парашют РД-54 " - данный парашют несколько устарел... Но вопросы по нём всё ещё актуальны...
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30.01.2021 23:23 Відповісти
Да.
Но зато, можно как всегда поставить "в козлы")
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31.01.2021 09:50 Відповісти
Да что там "козлы"... - это единственный из десантных, с которым можно делать затяжные...
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31.01.2021 12:07 Відповісти
продолжайте))))
Всем интересно, продолжение про "затяжные...".
Если Вы пытаетесь меня спровоцировать на продолжение, то я Вам отвечу.
С РД-54, можно проводить любые (в понятии - АБСОЛЮТНО) затяжные, а также продолжительные, бесконечные, изматывающие, всепогодные, нахренникомуненужные и остальные забавные действия.
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31.01.2021 19:46 Відповісти
не пали контору
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31.01.2021 19:48 Відповісти
Сменил ник и дальше сомневается.
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30.01.2021 12:36 Відповісти
Существует определённая манера изложения своих мыслей.
По ней и читается автор опуса.
Простой пример.
Всем известный Igor L. Его достаточно изучили и теперь просто потешаются над индивидуумом.
Человек, понял это не сразу (несколько лет прошло, вот степень упоротости), а когда понял, дополнительно зарегистрировался под ником Levchenko, то ли Levchuk. Однако, буквально через два сообщения, его опознали и опять начали макать в ведро.
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30.01.2021 13:06 Відповісти
Старая истина: бьют не по пасторту, бьют по морде! Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 7721 Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 7721 Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 7721
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30.01.2021 13:09 Відповісти
Потом смотрят в паспорт и ещё раз по морде Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 3542
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30.01.2021 13:11 Відповісти
Не свисти, чего не помнишь. С началом войны ВСЕ существующие бомбоубежища были приведены в порядок. Даже бенин Г+Г не обошел этой темы. Что касается терробороны в 14-15 году, то денег не было даже на восстановление боеспособности кадровых частей. Однако военкоматы вели учет лиц, которые изъявили желание воевать в составе ВСУ, но не были пригодны по возрасту, здоровью или не имели необходимых ВУСов. Кроме того, предприятия сдавали списки лиц, которые пригодны/непригодны к военной службе и какими ВУСами владеют. Будь спокоен, если терроборона будет формироваться, то в основу ее войдут именно те люди по тем спискам. А ты пустой балабол марки "лишь бы не Порошенко".
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30.01.2021 12:34 Відповісти
Никто украинцам оружия не даст......Это афера.....Закончитса она тем что создадут СПИСКИ ОХОТНИКОВ...у которых уже есть оружие - и назовут все это (тер) САМООБОРОНОЙ...Будет так - на низ опустят указание и полиция даст в военкомат список владельцев оружия - те дадут эти списки в МО....Все - работа окончена....Потом будут сборы нескольких сотен этих "войск"...для создания КАРТИНКИ и видимости работы...А деньги ВЫДЕЛЕННЫЕ на эти "войска " РАСКРАДУТ.....
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30.01.2021 12:13 Відповісти
Все только на бумаге.
Уже и не припомню, когда крайний раз возили на полигон на стрелковый день. Года два назад.
Все это фикция. Что была, что будет.
Сами вооружаемся, сами слаживаемся - только так все.
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30.01.2021 12:16 Відповісти
Нужно начать с Кривого Рога там кварталов много вот к примеру 94 квартал.Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 2073 Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 8466 Город Кривой Рог протяжённостью 120 км ,это сколько можно бригад самообороны создать, каждой бригаде выдать по два рояля и пусть стучат.
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30.01.2021 12:16 Відповісти
Ну неужели блин. наконец-то на 7-й год войны .... Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 3749
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30.01.2021 12:18 Відповісти
Вообще для Украинского государства нужен фундамент , который состоит из первоначальных кирпичиков ,это ОБЩИНЫ УКРАИНСКИЕ, которые формируют Громады, общины и отряды самообороны это при родне, всё остальное колхоз под управлением внешних сил и др веры. Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика" - Цензор.НЕТ 9061
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30.01.2021 12:23 Відповісти
Давайте, хлопци, готовьтесь
Вам предстоит всю ковидистскую мафию на скамью подсудимых привести.
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30.01.2021 12:34 Відповісти
Только реальная территориальная оборонга сможет остановить Расию.
Одна армия не справится...
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30.01.2021 12:39 Відповісти
Да никто с Россией не справится кроме США и Китая.....Хоть всех украинцев вооружить - результат тот же будет.....
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30.01.2021 12:48 Відповісти
Речь идёт не о захвате Расии, а о её агрессии в Украине.
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30.01.2021 12:58 Відповісти
Нєпабєдімая і лєгєндарная...
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30.01.2021 13:01 Відповісти
Цікаво як, наприклад Харків може захиститись від окупанта, який за 1 годину вже буде в місті, і ні яка зброя вже в руки навіть навчених тероборонців не попаде. Всі ці зберігалки з полігонами, тупо попадуть в руки ворога. Тому цей варіант підходить для Калінградської обл, коли, наприклад Китай вдарить по Далекому Сходу. І ще, як мер типу Штепа чи їй подібні будуть керувати теробороною? Тобто, та тероборона повинна бути підпорядкована ГШ ЗСУ а не Клічкам і Штепам, співпраця будь-ласка, а от підпорядкування - зась.
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30.01.2021 13:03 Відповісти
F-16 для України: чи можливо "встати у чергу" за найпопулярнішим у світі винищувачем

США вклали 62 млрд доларів у виробництво F-16 для іноземних країн
Оновлення вітчизняної авіації, на фоні завершення експлуатаційних можливостей українських МіГ-29 та Су-27, вже закладено у Візію Повітряних Сил Збройних сил України до 2035 року.
Відповідно до неї, для переоснащення тактичної авіації необхідно 200 млрд грн, приблизно 7 млрд доларів, які мають поступово виділятися враховуючи поетапні витрати та виробничі цикли.І почати процес закупівлі літаків необхідно вже найближчим часом, бо кількість МіГ-29 та Су-27 через вичерпання ресурсів експлуатації, почне стрімко знижуватись вже у 2025 році, зі списанням останніх радянських винищувачів на початку 30-х років.

Водночас варіантів для заміни цих літаків не так вже і багато. Одним з них є американський F-16 від Lockheed Martin.

І враховуючи те, що Пентагон влітку минулого року підписав з цією компанією масштабний 10-річний контракт на виробництво нових F-16 за програмою Foreign Military Sale, Україна може встигнути "встати у чергу" за цими літаками.

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/f_16_dlja_ukrajini_chi_mozhlivo_stati_u_chergu_za_najpopuljarnishim_u_sviti_vinischuvachem-2688.html
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30.01.2021 13:40 Відповісти
За пять лет своего правления, Порошенко создал тероборону? Нет, нет и ещё раз нет!
Идёт одна говорильня и писание бумажек, потому что Порошенко и Зеленский боятся создавать реальную тероборону, они видят в ней угрозу своей неограниченной власти.
Организованные патриоты с оружием дома, это самый страшный кошмар всех наших ворюг при власти, это намного хуже чем Путин нападёт.
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30.01.2021 15:03 Відповісти
Кривоноса(ів) не обере розумний нарід України, бо більшості народженій кріпаками не потрібна воля, воНо бажає бара, сала й зарплати.
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30.01.2021 15:04 Відповісти
Шановний Юрій Бутусов давно на цю ідею запав. А дарма, пуста справа. Йому дадуть з нею повозитися, а коли нічого не вийде (і не може вийти) - його ж і звинуватять. Прийом бюрократичної братії старий, як світ, дискредитації незручного підлеглого за допомогою безнадійного завдання. А кацапи як зрадіють, вони вже тероборону в ОРДЛО організували з танками і артилерією, що у шахтах понаходили... А ви тільки зібралися партизан з берданками у джунглях херсонщини організовувати.
Якщо серйозно, то вбачаю тут тренд повальної депрофесіоналізації, коли будь-хто вважає, що він може займатися будь-чим. Це не про Бутусова, а про радісних партизан у лісах південної одесщини. Другий бік явища повального непрофесіналізму - це муженкі, придворні шаркуни, а не генерали.
Еліту треба чистити, така мораль цієї байки.
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30.01.2021 15:42 Відповісти
В залі чомусь дуже мало зацікавлених, ніби оборона країни це проблема якоїсь невеликої команди аматорів. Слухав і роблю висновок, за деякими одиничними виступами, не відчув дійсно інтелектуального аналізу, яка потрібна тероборона. Кожен говорив те, що йому цікаве, а в підсумку, я так і не почув дієвої концепції такої оборони. Це нагадує перші кроки центрального штабу партизанського руху, типу, ви там тримайтесь, зброї не буде, заберіть її самі в окупантів. Спасибі. Теж і тут, ця влада абсолютно не готова до оборони країни. Немає ні тобі прикордонних козачих озброєних поселень, ні визначених границь оборони, маю на увазі ті, які близько до кордону це до 100 км резервісти повинні мати стрілецьку зброю в себе в дома, а не десь на полігонах. Від 100 до 300 км тут вже повинен бути інший рівень, стрілецька зброя вдома, а інші в певних об'єктах її зберігання, від 300 км в глибину території зброя може зберігатись при полігонах, військових частинах тощо. Цього не було озвучено. І повинен бути закон, що той хто виконує накази звільняється від кримінальної відповідальності, як це визначено зокрема в законі про резервістів в Латвії.
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30.01.2021 21:10 Відповісти
А ИЗЛОЖИТЬ ПИСЬМЕННО МОЖНО !!!??? ИЛИ НУЖНО 5 ЧАСОВ СМОТРЕТЬ !!!
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31.01.2021 13:12 Відповісти
 
 