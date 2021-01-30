Конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 30 січня, в Будинку офіцерів відбувається конференція "Війська територіальної оборони: цілі, структура, тактика".
Пряму трансляцію цієї події виклав на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+9 5 копійок
показати весь коментар30.01.2021 11:16
+9 Владимир Иванец
показати весь коментар30.01.2021 12:34
+6 Владимир Иванец
показати весь коментар30.01.2021 12:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Проаналізувавши масовість виступів росіян білорусів, українців проти беззаконня влади за останні тридцять років, а основне - їх результативність, можна зробити наступні висновки:
-З гордістю за свій народ можна сказати, що серед "слов'янських братів" - найрезультативніші та найрішучіші - українці (три революції- які, не в повній мірі (за результатами), але задовольняли вимоги народу...
-На другому місці - ніби-то тихенькі, боязливі та смирні- сябри А вони виявилися напрочуд згуртованими та настирними. Їх довготерпіння виявилося стабільним - як в довготривалому терпінні вибриків колгоспного диктатора, так і в довготривалому опорі йому! Хоча форма опору - не радикальна!
-А харахольство росіян, виявилося - показним.... ( Окрім жителів Зеленого Клину - вихідців з України) Я навіть не очікував такого рівня боягузства росіян. Бо коли почитаєш їх рішучі висловлювання на їх же форумах, то вони "здатні" не лише Україну, але й Європу та США "блискавично скрутити в баранячий ріг"... А за фактом? - Не здатні захистити навіть попрані свої інтереси - у себе дома... Це як лугандонці, які кричали, що не будуть кормити Європу, а виявилося, що не здатні прокормити навіть себе!
Сьогоднішні мізерні, за масовістю, протести га підтримку Навального- тому підтвердження! Як і масовість протестів (а основне - результативність) за всі останні тридцять років. І зауважте, що ватники ЛуГандонії - не протестують взагалі! Ні за визволення Навального, ні проти мародерства главарів ЛуГандонії - повні раби!
Тобто- не лише Путін, але й більшість росіян підживлюють своє "его" лише понтами!
-Та й всі ті бійки, які вони "мужньо" влаштовують за кордоном (обіцяючи наступний раз приїхати на танках) відбуваються коли семеро росіян нападають на одного-двох іноземців... Та й самі обіцянки "наступний раз приїхати на танках" засвідчують, що індивідуальний героїзм - не високий... - лише в танку, чи нападати бандою.
-Тепер - стосовно Навального... Він сильна натура, але -імперець за духом і гіпотетичними діями - ворог України. який стверджував, що Крим росія віджала незаконно, але Крим - не бутерброд, щоб його віддавати назад Україні . Тому і ми маємо повне право зайняти симетричну позицію: - Навального посадили незаконно, але ж і він не бутерброд, щоб просто його відпустити. Нехай сидить!
-Від його "сидіння", нам українцям, користь потрійна:
а) Він - імперець, ворог України, а наші вороги мають сидіти в каталажках
б)Мізерність та безрезультативність протестів росіян -наочно засвідчує, що "не такі вони страшні чорти, якими вони себе малюють". Тобто з ними можна і треба боротися, а не вішати ніс з приказкою "росія- сильніша". Потенціалом - так, але духом - ні!
в) Чим довше триматиме Путін Навального в каталажці, тим сильнішими та тривалішими будуть західні санкції, які робитимуть Путіна смирнішим, а росію, як ворога, - слабішою!
А сам факт "зацікавленості" влади ЗЕ до до засилля наших державних органів агентами Путіна та шовіністами, як і відсутність позитивних реформ в Україні, зріст корупції- найде відповідну реакцію адміністрації Байдена, об'єднаної Європи, так і міжнародних інституцій (в т.ч. -фінансових) ! Як і реакцію, доведеного "до ручки" українського суспільства. Результат - не за горами!
Муженко нас злив і зрадив, - Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
https://news.24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyanska_u_2014_rotsi_n1266047
Весьма эффективный способ сдерживания внешней агрессии. И не только. Это может стать опорой для отстаивания интересов Народа в общении с олигархатом...
Мне тут один икспЭрд, слюной исходил и выпытывал, где и в каком документе написано что командир может послать на смерть.
Уж он то и приказы читал (имеется ввиду БУ) и своё что-то городил.
Долго не унимался., доказывал что такого нигде нет и никогда не было, а если и было, то это ЛПП (ложь, ...издёж и провокация).
Мой последний аргумент был, знает ли этот икспЭрд, что такое БПр и его суть? Ну или по крайней мере что такое БР? И что бывает после ознакомления с БРом?
Заткнулся.
Не вижу два месяца.
Так что не напрягайтесь с такими деятелями)))))
Есть несколько контрольных вопросов, для каждой артиллерийской специальности, после которых (ответов на них), становится всё понятно, ху ист ху))))
Десантники, например, могут детально расспросить за парашют РД-54 или про агрегат АДЗУД.
Так и здесь.
Упоминание про Коростелёва, в форме панибратства, мена не покоробило, а реально трухнуло. Так что, он слышал звон, да не тот колокол ему в уши звук донёс.
Только пусть ВУС полностью приведёт. Если есть буква, то и её.
Но зато, можно как всегда поставить "в козлы")
Всем интересно, продолжение про "затяжные...".
Если Вы пытаетесь меня спровоцировать на продолжение, то я Вам отвечу.
С РД-54, можно проводить любые (в понятии - АБСОЛЮТНО) затяжные, а также продолжительные, бесконечные, изматывающие, всепогодные, нахренникомуненужные и остальные забавные действия.
По ней и читается автор опуса.
Простой пример.
Всем известный Igor L. Его достаточно изучили и теперь просто потешаются над индивидуумом.
Человек, понял это не сразу (несколько лет прошло, вот степень упоротости), а когда понял, дополнительно зарегистрировался под ником Levchenko, то ли Levchuk. Однако, буквально через два сообщения, его опознали и опять начали макать в ведро.
Уже и не припомню, когда крайний раз возили на полигон на стрелковый день. Года два назад.
Все это фикция. Что была, что будет.
Сами вооружаемся, сами слаживаемся - только так все.
Вам предстоит всю ковидистскую мафию на скамью подсудимых привести.
Одна армия не справится...
США вклали 62 млрд доларів у виробництво F-16 для іноземних країн
Оновлення вітчизняної авіації, на фоні завершення експлуатаційних можливостей українських МіГ-29 та Су-27, вже закладено у Візію Повітряних Сил Збройних сил України до 2035 року.
Відповідно до неї, для переоснащення тактичної авіації необхідно 200 млрд грн, приблизно 7 млрд доларів, які мають поступово виділятися враховуючи поетапні витрати та виробничі цикли.І почати процес закупівлі літаків необхідно вже найближчим часом, бо кількість МіГ-29 та Су-27 через вичерпання ресурсів експлуатації, почне стрімко знижуватись вже у 2025 році, зі списанням останніх радянських винищувачів на початку 30-х років.
Водночас варіантів для заміни цих літаків не так вже і багато. Одним з них є американський F-16 від Lockheed Martin.
І враховуючи те, що Пентагон влітку минулого року підписав з цією компанією масштабний 10-річний контракт на виробництво нових F-16 за програмою Foreign Military Sale, Україна може встигнути "встати у чергу" за цими літаками.
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/f_16_dlja_ukrajini_chi_mozhlivo_stati_u_chergu_za_najpopuljarnishim_u_sviti_vinischuvachem-2688.html
Идёт одна говорильня и писание бумажек, потому что Порошенко и Зеленский боятся создавать реальную тероборону, они видят в ней угрозу своей неограниченной власти.
Организованные патриоты с оружием дома, это самый страшный кошмар всех наших ворюг при власти, это намного хуже чем Путин нападёт.
Якщо серйозно, то вбачаю тут тренд повальної депрофесіоналізації, коли будь-хто вважає, що він може займатися будь-чим. Це не про Бутусова, а про радісних партизан у лісах південної одесщини. Другий бік явища повального непрофесіналізму - це муженкі, придворні шаркуни, а не генерали.
Еліту треба чистити, така мораль цієї байки.