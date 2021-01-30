Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко
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В Украине врачи будут рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек коронавирусом COVID-19 или нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.
"Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Но, какая достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет", - сказал Ляшко.
Он отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.
Но, по его словам, в условиях ограниченного доступа к вакцинам, когда точно установлено, что медработник переболел, ему могут рекомендовать перенести первую прививку на 3-6 месяцев.
Пожалуйста, подождите...
Но за заботу спасибо.
.. но на работу не примут, за границу не выпустят и в маршрутку не пустят.
Спочатку треба зробити тест, чи перехворіла людина, і лише потім вакцинувати тих хто немає антитіл.
Якщо вакцінувати тих, хто вже перехворів і має певні антитіла може відбутися збій імунітету до цієї хвороби, що закінчиться смертю.
Я особисто статьстиці "зелених" не вірю, знаю, що помирає більше, але вони не попадають в статистику хворих на ковід, які померли,більшість ставили пневмонію.
Але коли?
А как же межицинские противопоказания?
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
???
Тобто, тестики, які люди робили (часто - за власний кошт) - не правдиві ? Ті, що - позитивненькі ?
Але ж люди і в лікарні з таким діагнозом лежали, і вдома лікувалися: лікарі їм виписуали ліки.
Це - не достовірна інформація ???
Тут теж колють отак - не тестуючи.
Что ты там заканчивал?сангиг,?
Что там говорили курица не птица сангиг не врач?
На фуй