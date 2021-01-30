Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко

В Украине врачи будут рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек коронавирусом COVID-19 или нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

"Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Но, какая достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет", - сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

Но, по его словам, в условиях ограниченного доступа к вакцинам, когда точно установлено, что медработник переболел, ему могут рекомендовать перенести первую прививку на 3-6 месяцев.

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