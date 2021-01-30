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Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко

В Украине врачи будут рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек коронавирусом COVID-19 или нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

"Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Но, какая достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет", - сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

Но, по его словам, в условиях ограниченного доступа к вакцинам, когда точно установлено, что медработник переболел, ему могут рекомендовать перенести первую прививку на 3-6 месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая вакцинация в Украине будет под прицелом видеокамер. Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+18
А если вакцинировать еще и умерших, то объемы закупок вакцины будут еще больше. Больше закупки - больше откаты. Арифметика! Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7401
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30.01.2021 12:58
+17
Знаю точно, с вероятностью в 300%: меня вакцинировать не удастся. Никакой твари- не удастся. Даже если мне заплатят. Потому- я в состоянии купить эту сраную бумажку, о вакцинации. А ещё: жене, маме и тёще. Надеюсь, эти твари не потребуют вакцинировать котов! Хотя... в этом уже появилиь сомнения, после реального геноцида датских норок, уничтоженных в милионных количествах. Кстати, обратили внимание: о них все забыли! Или- на них- забили! А Грета Тундберг- молчит, тварь!
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30.01.2021 13:04
+9
Он отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5709 .. но на работу не примут, за границу не выпустят и в маршрутку не пустят.
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30.01.2021 13:05
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А если вакцинировать еще и умерших, то объемы закупок вакцины будут еще больше. Больше закупки - больше откаты. Арифметика! Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7401
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30.01.2021 12:58 Ответить
Кажуть, що є вірогідність передачі ковіду і до тварин. Треба і їх вакцинувати. )))
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30.01.2021 13:00 Ответить
Необхідно ТЕРМІНОВО виділити Степанову ще 66 мільярдів на дослідження, чи заражаються ковідом комахи, риби, птахи та мікроорганізми. Невакцинована інфузорія - страшна загроза добробуту брехливих придурків із МОЗУ. Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 751
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30.01.2021 13:05 Ответить
Когда тебя грабят да ещё хотят отравить тебе становится весело?.. Неадекватно.
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30.01.2021 13:17 Ответить
А что остаётся делать как не смеяться...
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30.01.2021 13:21 Ответить
Становится весело, когда меня пытаются нае...ать тупые бараны, которым важны только собственные карманы и которым до задницы мое здоровье и моя жизнь. С отравлениями и собственной адекватностью я как-нибудь разберусь сам. Ок?
Но за заботу спасибо. Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4505
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30.01.2021 13:23 Ответить
Внести вакцинирование умерших в протокол похоронной церемонии. Немедленно.
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30.01.2021 14:10 Ответить
С выдачей платной справки! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5395
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31.01.2021 10:45 Ответить
канешна.. этой же вакцины у нас как гуталину...
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30.01.2021 13:02 Ответить
Знаю точно, с вероятностью в 300%: меня вакцинировать не удастся. Никакой твари- не удастся. Даже если мне заплатят. Потому- я в состоянии купить эту сраную бумажку, о вакцинации. А ещё: жене, маме и тёще. Надеюсь, эти твари не потребуют вакцинировать котов! Хотя... в этом уже появилиь сомнения, после реального геноцида датских норок, уничтоженных в милионных количествах. Кстати, обратили внимание: о них все забыли! Или- на них- забили! А Грета Тундберг- молчит, тварь!
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30.01.2021 13:04 Ответить
Грета уже на ЗП у реальных пацанов. Открывает рот только по команде "фас"
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30.01.2021 13:06 Ответить
Андрей, тебя подстрелят из-за угла капсулой с вакциной. Из ружья, которым слонов усыпляют. А деньги за это снимут в бесспорном порядке с твоей карты. Не соскользнешь! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4894
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30.01.2021 13:25 Ответить
А вот тут- хрена! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 518 У меня никогда не было банковской карты! Ни единого дня не было, даже- не единого часа. Так что- слонобойку кому-то придется таки оплатить!
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30.01.2021 17:33 Ответить
Ладно, отработаешь санитаром в центре вакцинации! Будешь ловить из засады на улицах невакцинированных, крутить им руки и волоком тащить на добровольную вакцинацию! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8278 Опознать невакцинированного левым шмурдяком очень легко - он выглядит здоровым, нормальным человеком и не кашляет!
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31.01.2021 10:42 Ответить
насчет котов можешь точно не переживать, это человеческая вакцина, вызывающая ответ имунной системы Хомо Сапиенса примата, котам она как мертвому припарка)
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30.01.2021 13:37 Ответить
Ну, вот и славно.
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30.01.2021 17:34 Ответить
грета лише маленьке та хворе звірятку на службі у небожителів світового рівня...
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30.01.2021 13:44 Ответить
Он отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5709 .. но на работу не примут, за границу не выпустят и в маршрутку не пустят.
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30.01.2021 13:05 Ответить
А те, що це категорично заборонено робити, бо людина від такого може померти.
Спочатку треба зробити тест, чи перехворіла людина, і лише потім вакцинувати тих хто немає антитіл.

Якщо вакцінувати тих, хто вже перехворів і має певні антитіла може відбутися збій імунітету до цієї хвороби, що закінчиться смертю.
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30.01.2021 13:11 Ответить
Ну умрёт кто-то - бандитам вообще фиолетово!
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30.01.2021 13:19 Ответить
Правильно! Главное - заработать на закупках! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7001
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30.01.2021 13:26 Ответить
Суть будь якої вакцинаціі полягає в штучному введенні в організм антитіл...Суть виздоровлення полягає в природньому створенні організмом тих самих антитіл...Для чого вводити антитіла в організм,якщо вони там вже є?..Оце просте питання,відповідати на яке Ляшко чомусь не хоче...
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30.01.2021 13:12 Ответить
разве не антигена? ввод с вакциной...на который вырабатываются антитела...
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30.01.2021 13:32 Ответить
А які не дожили і ще не доживуть до ваших зелених обіцянок, теж вакцинують?
Я особисто статьстиці "зелених" не вірю, знаю, що помирає більше, але вони не попадають в статистику хворих на ковід, які померли,більшість ставили пневмонію.
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30.01.2021 13:14 Ответить
наоборот. на простую пневмонию ставят ковид. мне три раза хотели прицепить ковид на пневмонию, ан не получилось....
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30.01.2021 13:34 Ответить
Как выкрутился?
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30.01.2021 13:47 Ответить
я не выкручивался. Три раза брали тест, а результат отрицательный...
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30.01.2021 14:11 Ответить
С трех раз мог бы и попасть, у некоторых с первого раза получается.
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30.01.2021 14:46 Ответить
ПНХ убийцы и мародёры со своей отравой! Вот же мрази! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 181
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30.01.2021 13:15 Ответить
а тих, хто перехворів кором, та має пожиттєвий імунітет, від кору не треба вакцинувати?
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30.01.2021 13:31 Ответить
против спида почему нет вакцины? выгодно лекарства продавать. с ковидом наоборот.
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30.01.2021 13:35 Ответить
херасе, у нас в комментах клуб ковид десидентов? вы часом тут не за зеленского голосовали?
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30.01.2021 13:35 Ответить
Голубовська, ховайся, тебе щепитимуть, хоч ти й проти.
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30.01.2021 13:41 Ответить
Та будуть...
Але коли? Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7698
Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 401
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30.01.2021 13:41 Ответить
ляшко, придурок, йдіть нх з вашою "вакцинацією" заради відмива бабла зебидлом.
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30.01.2021 13:44 Ответить
Ну не буратино ли?
А как же межицинские противопоказания?
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30.01.2021 14:07 Ответить
В ізраїльтян їх немає? Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 470

Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1151
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30.01.2021 16:28 Ответить
И кто бы сомневался... А много еще в Украине полудурков, которые думают, что Ляшко и Степанов работают на одну зарплату? Они уже "наработали" на статью о высшей мере социальной защиты, а посему, не могут творить это неподдающееся человеческой морали и здравому смыслу преступление без серьезных денежных вливаний от мировой фармацевтической мафии...
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30.01.2021 14:15 Ответить
Одна розумна, на мій погляд, людина сказала, що зелені навмисно не напружувались з укладенням угод на закупки вакцини, щоб якнайбільше українців перехворіли цим клятим ковідом і утворився більш-менш стійкий колективний імунітет. Тож менше клопоту з закупівлею, а особливо, якщо там не вдасться нічого "відмити". Краще вже гатити кошти в дороги, тим паче, що тесть САМОГО в темі! Тож прибуток гарантований!
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30.01.2021 14:25 Ответить
забудьте сказку про коллективный иммунитет. Антитела держатся всего 3 месяца.
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30.01.2021 15:36 Ответить
Американские и китайские медики дают различные прогнозы действия антител,- от 3 до 6 месяцев. Все же это звучит оптимистичней, нежели всего 3 месяца. А иначе можно заколебаться прививаться.
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30.01.2021 18:02 Ответить
Вы можете не вакцинироваться, но бабки с вас всё равно возьмут через бюджет.
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30.01.2021 14:26 Ответить
Появились первые статданные за 2020 год ))))
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
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30.01.2021 14:53 Ответить
Коли всех! Бог на небе отличит своих!
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30.01.2021 17:03 Ответить
Вакцинировать будут всех и даже трижды, НО вакциной испорченой при транспортировке и хранении. А как вы хотели за дурно? Не вакцинированых в магазины и транспорт пускать не будут и так пока все ни высдохнут.
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30.01.2021 18:45 Ответить
Но, какая достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Источник: https://censor.net/ru/n3245052

???
Тобто, тестики, які люди робили (часто - за власний кошт) - не правдиві ? Ті, що - позитивненькі ?

Але ж люди і в лікарні з таким діагнозом лежали, і вдома лікувалися: лікарі їм виписуали ліки.

Це - не достовірна інформація ???

Тут теж колють отак - не тестуючи.
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30.01.2021 21:09 Ответить
Ты Ляшко на фуй пойдешь со своим цирком на дроти у зеленского...
Что ты там заканчивал?сангиг,?
Что там говорили курица не птица сангиг не врач?

На фуй
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31.01.2021 01:46 Ответить
 
 