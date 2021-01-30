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Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко

В Україні лікарі рекомендуватимуть вакцинацію незалежно від того, чи хворіла людина на коронавірус COVID-19, чи ні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC News Україна.

"Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ стверджує, що це гарантія захисту на шість місяців. Але яка є достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, чи хворіла людина, чи ні", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що вакцину передбачено для всіх українців і вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.

Але, за його словами, в умовах обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, йому можуть рекомендувати перенести перше щеплення на 3-6 місяців.

Читайте також: Перша вакцинація в Україні буде під прицілом відеокамер. Кому не вистачить Pfizer, будуть щеплені Sinovac, - Ляшко
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Топ коментарі
+18
А если вакцинировать еще и умерших, то объемы закупок вакцины будут еще больше. Больше закупки - больше откаты. Арифметика! Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7401
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30.01.2021 12:58
+17
Знаю точно, с вероятностью в 300%: меня вакцинировать не удастся. Никакой твари- не удастся. Даже если мне заплатят. Потому- я в состоянии купить эту сраную бумажку, о вакцинации. А ещё: жене, маме и тёще. Надеюсь, эти твари не потребуют вакцинировать котов! Хотя... в этом уже появилиь сомнения, после реального геноцида датских норок, уничтоженных в милионных количествах. Кстати, обратили внимание: о них все забыли! Или- на них- забили! А Грета Тундберг- молчит, тварь!
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30.01.2021 13:04
+9
Он отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5709 .. но на работу не примут, за границу не выпустят и в маршрутку не пустят.
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30.01.2021 13:05
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А если вакцинировать еще и умерших, то объемы закупок вакцины будут еще больше. Больше закупки - больше откаты. Арифметика! Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7401
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30.01.2021 12:58 Відповісти
Кажуть, що є вірогідність передачі ковіду і до тварин. Треба і їх вакцинувати. )))
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30.01.2021 13:00 Відповісти
Необхідно ТЕРМІНОВО виділити Степанову ще 66 мільярдів на дослідження, чи заражаються ковідом комахи, риби, птахи та мікроорганізми. Невакцинована інфузорія - страшна загроза добробуту брехливих придурків із МОЗУ. Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 751
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30.01.2021 13:05 Відповісти
Когда тебя грабят да ещё хотят отравить тебе становится весело?.. Неадекватно.
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30.01.2021 13:17 Відповісти
А что остаётся делать как не смеяться...
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30.01.2021 13:21 Відповісти
Становится весело, когда меня пытаются нае...ать тупые бараны, которым важны только собственные карманы и которым до задницы мое здоровье и моя жизнь. С отравлениями и собственной адекватностью я как-нибудь разберусь сам. Ок?
Но за заботу спасибо. Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4505
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30.01.2021 13:23 Відповісти
Внести вакцинирование умерших в протокол похоронной церемонии. Немедленно.
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30.01.2021 14:10 Відповісти
С выдачей платной справки! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5395
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31.01.2021 10:45 Відповісти
канешна.. этой же вакцины у нас как гуталину...
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30.01.2021 13:02 Відповісти
Знаю точно, с вероятностью в 300%: меня вакцинировать не удастся. Никакой твари- не удастся. Даже если мне заплатят. Потому- я в состоянии купить эту сраную бумажку, о вакцинации. А ещё: жене, маме и тёще. Надеюсь, эти твари не потребуют вакцинировать котов! Хотя... в этом уже появилиь сомнения, после реального геноцида датских норок, уничтоженных в милионных количествах. Кстати, обратили внимание: о них все забыли! Или- на них- забили! А Грета Тундберг- молчит, тварь!
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30.01.2021 13:04 Відповісти
Грета уже на ЗП у реальных пацанов. Открывает рот только по команде "фас"
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30.01.2021 13:06 Відповісти
Андрей, тебя подстрелят из-за угла капсулой с вакциной. Из ружья, которым слонов усыпляют. А деньги за это снимут в бесспорном порядке с твоей карты. Не соскользнешь! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4894
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30.01.2021 13:25 Відповісти
А вот тут- хрена! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 518 У меня никогда не было банковской карты! Ни единого дня не было, даже- не единого часа. Так что- слонобойку кому-то придется таки оплатить!
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30.01.2021 17:33 Відповісти
Ладно, отработаешь санитаром в центре вакцинации! Будешь ловить из засады на улицах невакцинированных, крутить им руки и волоком тащить на добровольную вакцинацию! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8278 Опознать невакцинированного левым шмурдяком очень легко - он выглядит здоровым, нормальным человеком и не кашляет!
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31.01.2021 10:42 Відповісти
насчет котов можешь точно не переживать, это человеческая вакцина, вызывающая ответ имунной системы Хомо Сапиенса примата, котам она как мертвому припарка)
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30.01.2021 13:37 Відповісти
Ну, вот и славно.
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30.01.2021 17:34 Відповісти
грета лише маленьке та хворе звірятку на службі у небожителів світового рівня...
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30.01.2021 13:44 Відповісти
Он отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5709 .. но на работу не примут, за границу не выпустят и в маршрутку не пустят.
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30.01.2021 13:05 Відповісти
А те, що це категорично заборонено робити, бо людина від такого може померти.
Спочатку треба зробити тест, чи перехворіла людина, і лише потім вакцинувати тих хто немає антитіл.

Якщо вакцінувати тих, хто вже перехворів і має певні антитіла може відбутися збій імунітету до цієї хвороби, що закінчиться смертю.
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30.01.2021 13:11 Відповісти
Ну умрёт кто-то - бандитам вообще фиолетово!
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30.01.2021 13:19 Відповісти
Правильно! Главное - заработать на закупках! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7001
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30.01.2021 13:26 Відповісти
Суть будь якої вакцинаціі полягає в штучному введенні в організм антитіл...Суть виздоровлення полягає в природньому створенні організмом тих самих антитіл...Для чого вводити антитіла в організм,якщо вони там вже є?..Оце просте питання,відповідати на яке Ляшко чомусь не хоче...
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30.01.2021 13:12 Відповісти
разве не антигена? ввод с вакциной...на который вырабатываются антитела...
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30.01.2021 13:32 Відповісти
А які не дожили і ще не доживуть до ваших зелених обіцянок, теж вакцинують?
Я особисто статьстиці "зелених" не вірю, знаю, що помирає більше, але вони не попадають в статистику хворих на ковід, які померли,більшість ставили пневмонію.
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30.01.2021 13:14 Відповісти
наоборот. на простую пневмонию ставят ковид. мне три раза хотели прицепить ковид на пневмонию, ан не получилось....
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30.01.2021 13:34 Відповісти
Как выкрутился?
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30.01.2021 13:47 Відповісти
я не выкручивался. Три раза брали тест, а результат отрицательный...
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30.01.2021 14:11 Відповісти
С трех раз мог бы и попасть, у некоторых с первого раза получается.
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30.01.2021 14:46 Відповісти
ПНХ убийцы и мародёры со своей отравой! Вот же мрази! Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 181
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30.01.2021 13:15 Відповісти
а тих, хто перехворів кором, та має пожиттєвий імунітет, від кору не треба вакцинувати?
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30.01.2021 13:31 Відповісти
против спида почему нет вакцины? выгодно лекарства продавать. с ковидом наоборот.
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30.01.2021 13:35 Відповісти
херасе, у нас в комментах клуб ковид десидентов? вы часом тут не за зеленского голосовали?
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30.01.2021 13:35 Відповісти
Голубовська, ховайся, тебе щепитимуть, хоч ти й проти.
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30.01.2021 13:41 Відповісти
Та будуть...
Але коли? Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7698
Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 401
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30.01.2021 13:41 Відповісти
ляшко, придурок, йдіть нх з вашою "вакцинацією" заради відмива бабла зебидлом.
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30.01.2021 13:44 Відповісти
Ну не буратино ли?
А как же межицинские противопоказания?
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30.01.2021 14:07 Відповісти
В ізраїльтян їх немає? Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 470

Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1151
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30.01.2021 16:28 Відповісти
И кто бы сомневался... А много еще в Украине полудурков, которые думают, что Ляшко и Степанов работают на одну зарплату? Они уже "наработали" на статью о высшей мере социальной защиты, а посему, не могут творить это неподдающееся человеческой морали и здравому смыслу преступление без серьезных денежных вливаний от мировой фармацевтической мафии...
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30.01.2021 14:15 Відповісти
Одна розумна, на мій погляд, людина сказала, що зелені навмисно не напружувались з укладенням угод на закупки вакцини, щоб якнайбільше українців перехворіли цим клятим ковідом і утворився більш-менш стійкий колективний імунітет. Тож менше клопоту з закупівлею, а особливо, якщо там не вдасться нічого "відмити". Краще вже гатити кошти в дороги, тим паче, що тесть САМОГО в темі! Тож прибуток гарантований!
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30.01.2021 14:25 Відповісти
забудьте сказку про коллективный иммунитет. Антитела держатся всего 3 месяца.
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30.01.2021 15:36 Відповісти
Американские и китайские медики дают различные прогнозы действия антител,- от 3 до 6 месяцев. Все же это звучит оптимистичней, нежели всего 3 месяца. А иначе можно заколебаться прививаться.
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30.01.2021 18:02 Відповісти
Вы можете не вакцинироваться, но бабки с вас всё равно возьмут через бюджет.
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30.01.2021 14:26 Відповісти
Появились первые статданные за 2020 год ))))
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
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30.01.2021 14:53 Відповісти
Коли всех! Бог на небе отличит своих!
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30.01.2021 17:03 Відповісти
Вакцинировать будут всех и даже трижды, НО вакциной испорченой при транспортировке и хранении. А как вы хотели за дурно? Не вакцинированых в магазины и транспорт пускать не будут и так пока все ни высдохнут.
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30.01.2021 18:45 Відповісти
Но, какая достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Источник: https://censor.net/ru/n3245052

???
Тобто, тестики, які люди робили (часто - за власний кошт) - не правдиві ? Ті, що - позитивненькі ?

Але ж люди і в лікарні з таким діагнозом лежали, і вдома лікувалися: лікарі їм виписуали ліки.

Це - не достовірна інформація ???

Тут теж колють отак - не тестуючи.
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30.01.2021 21:09 Відповісти
Ты Ляшко на фуй пойдешь со своим цирком на дроти у зеленского...
Что ты там заканчивал?сангиг,?
Что там говорили курица не птица сангиг не врач?

На фуй
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31.01.2021 01:46 Відповісти
 
 