Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні лікарі рекомендуватимуть вакцинацію незалежно від того, чи хворіла людина на коронавірус COVID-19, чи ні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC News Україна.
"Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ стверджує, що це гарантія захисту на шість місяців. Але яка є достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, чи хворіла людина, чи ні", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що вакцину передбачено для всіх українців і вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.
Але, за його словами, в умовах обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, йому можуть рекомендувати перенести перше щеплення на 3-6 місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Но за заботу спасибо.
.. но на работу не примут, за границу не выпустят и в маршрутку не пустят.
Спочатку треба зробити тест, чи перехворіла людина, і лише потім вакцинувати тих хто немає антитіл.
Якщо вакцінувати тих, хто вже перехворів і має певні антитіла може відбутися збій імунітету до цієї хвороби, що закінчиться смертю.
Я особисто статьстиці "зелених" не вірю, знаю, що помирає більше, але вони не попадають в статистику хворих на ковід, які померли,більшість ставили пневмонію.
Але коли?
А как же межицинские противопоказания?
https://antiscientism.livejournal.com/63293.html
???
Тобто, тестики, які люди робили (часто - за власний кошт) - не правдиві ? Ті, що - позитивненькі ?
Але ж люди і в лікарні з таким діагнозом лежали, і вдома лікувалися: лікарі їм виписуали ліки.
Це - не достовірна інформація ???
Тут теж колють отак - не тестуючи.
Что ты там заканчивал?сангиг,?
Что там говорили курица не птица сангиг не врач?
На фуй