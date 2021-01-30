Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко

В Україні лікарі рекомендуватимуть вакцинацію незалежно від того, чи хворіла людина на коронавірус COVID-19, чи ні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC News Україна.

"Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ стверджує, що це гарантія захисту на шість місяців. Але яка є достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, чи хворіла людина, чи ні", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що вакцину передбачено для всіх українців і вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.

Але, за його словами, в умовах обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, йому можуть рекомендувати перенести перше щеплення на 3-6 місяців.

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