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Умер воин Роман Дзюбенко, раненный российским снайпером у Новоалександровки 26 января

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Умер воин Роман Дзюбенко, раненный российским снайпером у Новоалександровки 26 января

Сегодня, 30 января, умер младший сержант 92-й ОМБр Роман Дзюбенко, который ранее был тяжело ранен снайпером террористов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Схід" ЗСУ в соцсети Фейсбук.

При этом командование не указывает, где и когда именно получил ранение Роман.

Позже информацию о смерти воина подтвердила украинская делегация в ТКГ.

"Сегодня 30.01.21, в лечебном учреждении умер военнослужащий ВСУ Роман Дзюбенко, раненный снайпером ВС РФ 26.01.21 в районе Попасной. Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - сказано в сообщении украинской делегации в ТКГ в соцсети Фейсбук.

"Роман Дзюбенко, 26 лет, украинский воин родом из Луганщины, из оккупированного ныне поселка Ольховое. Умер сегодня, 30.01.2021, от пулевого ранения в голову полученного на фронте ... У Романа осталась жена и полугодовалый сын ...", - отметил на своей странице в соцсети Фейсбук блогер Назар Приходько.

Умер воин Роман Дзюбенко, раненный российским снайпером у Новоалександровки 26 января 01
По данным АрміяІnform, Роман Дзюбенко получил снайперское ранение в голову около Новоалександровки.

"Когда собратья раненого вспоминают события того вечера, то им трудно сдерживать свои эмоции. Они уверяют, что это был далеко не первый обстрел их позиций с начала перемирия. Ребята показывают вещи Романа. Среди них - защитная каска. Она вся покрыта грязью и засохшей кровью. Вражеская пуля прошила ее насквозь, оставив призрачные шансы на выживание воину", - отмечает издание.

Умер воин Роман Дзюбенко, раненный российским снайпером у Новоалександровки 26 января 02

Как сообщалось, украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+70
ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ....
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 1651

...допоки ми їх пам"ятаємо....
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30.01.2021 14:06
+58
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 884
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30.01.2021 14:07
+57
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 6285

Вічна тобі пам'ять, воїне.
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30.01.2021 14:12
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ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ....
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 1651

...допоки ми їх пам"ятаємо....
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30.01.2021 14:06 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 884
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30.01.2021 14:07 Ответить
Прости, нас. Ти віддав своє життя за нас і за Україну
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31.01.2021 01:49 Ответить
Нужно только перестать стреляяяяяяяяяять (с)
Тьфу, плесень зелёная
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30.01.2021 14:10 Ответить
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 5350
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30.01.2021 14:11 Ответить
Земля пухом
Вечная память
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30.01.2021 14:11 Ответить
Пішов на ...й кацапориле
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30.01.2021 16:08 Ответить
Это был человек Долга и Чести. Вечная память воину Роману.
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09.05.2021 10:17 Ответить
Умер воин Роман Дзюбенко, раненный снайпером террористов у Новоалександровки 26 января - Цензор.НЕТ 6285

Вічна тобі пам'ять, воїне.
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30.01.2021 14:12 Ответить
Можливо треба якось організувати допомогу родині?
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30.01.2021 14:14 Ответить
Спробуйте написати сюди - https://t.me/FarhadBlog
Допомагають сімям які втратили воїна!
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30.01.2021 16:52 Ответить
+
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30.01.2021 16:53 Ответить
Для тих, хто може допомогти близьким 5168 7573 7493 2954. Це його картка, зараз у дружини.
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30.01.2021 17:17 Ответить
Ви певні?
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30.01.2021 17:19 Ответить
RIP
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30.01.2021 14:14 Ответить
Побратим...
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30.01.2021 17:28 Ответить
Я благодарен тем кто пошел воевать за мою Украину! Да будет милость Всевышнего на них, живых и погибших! Но что там со шлемами? Они так и пробиваются легко?
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30.01.2021 14:16 Ответить
Выстрел со снайперской винтовки КСВК легко пробивает любую каску с расстояния аж 1500 метров!
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30.01.2021 14:19 Ответить
Учитывая что этот бу хелмет в британском дезерт чехле не обеспечивает шансов вообще от ранений из такого типа оружия .... Мнимая защита псевдозащита только притупляет осторожность
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30.01.2021 16:06 Ответить
Ксвк это уже хлам....Отрабатывают оружие в боевых условиях .... «хочешь мира - готовься к войне»
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30.01.2021 16:09 Ответить
Голова не тулуб під броніком,удар кулі в міцну каску ламає шию....
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30.01.2021 22:24 Ответить
Именно по этой причине уже в Первую мировую отказались от массового производства утяжеленных касок с особо утолщенной лобной частью: попадание в такую утяжеленную каску пули на дистанции 700-800 м даже в случае непробития каски всё равно приводило к смерти в результате перелома шеи или перелома основания черепа.

Каска реально защищает только от осколков и от пуль попадающих под очень большим углом.
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09.05.2021 10:15 Ответить
На гибель своего побратима нашим воинам следует не пробитые вражескими снайперами каски показывать, а давать по врагу такую "ответку", чтобы вражьи головы десятикратно, стократно летели с плеч долой! Только в этом случае на Донбассе наступит мир!
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30.01.2021 14:17 Ответить
Ты спал с 2019?? Протри шифты, сейчас за ответку при клоуне бойцов штрафанут, а потом еще и по судам затягают. Сейчас бойцы ВСУ исполняют роль безответных мишеней в тире, что разлагает армию.
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30.01.2021 14:23 Ответить
Я именно об этом и говорю! И пока такого не будет - о возвращении захваченных врагом территорий не стоит и мечтать!
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30.01.2021 15:50 Ответить
А ті там біл, петушара? А по членоприемник широко раззявал падаль лахтинская
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30.01.2021 16:10 Ответить
А чому притих ЗЕбарига який наживається на війні?
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30.01.2021 14:17 Ответить
з Новорічного самовихваляння...анічичирк...
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30.01.2021 14:56 Ответить
Ну він же казав якось "В нас вже 80 днів не стріляють..."
Все. Досить. Що ж тепер кожен день повторювати "В нас 80 днів не стріляли... В нас 80 днів не стріляли..."
Відлік 80 днів він починає знову після кожного нового загиблого.
Але ті нові загиблі його кожен раз з відліку збивають... А в нього і так з арифметикою не дуже...
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30.01.2021 18:13 Ответить
А КОРРУПЦИОННАЯ ВЛАСТЬ НЕ СПЕШИТ УКРАИНСКИЙ НАРОД В ТИРЫ ВЕСТИ !!! БОЯТСЯ ГНИДЫ !!!
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30.01.2021 14:22 Ответить
АЛЛЕ, мишени в тире - бойцы ВСУ. Гибнут без права ответить.
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30.01.2021 14:25 Ответить
це ж не квартальні друзі гундявого гандона з кварталу. Ні один не пішов на Схід захищати своїх неповнолітніх виродків як і мами Ріми гундосий синочок
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30.01.2021 15:12 Ответить
ТИРЫ ТЕ ЧТО В ТЫЛУ ДЛЯ ШТАТСКИХ !!!
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30.01.2021 18:47 Ответить
Зате Таран і 57 спецназів України зранку смачно поснідали...
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30.01.2021 14:26 Ответить
Горіть у пеклі, кацапсячі тварі!!!
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30.01.2021 14:28 Ответить
Vi4na Pam"yat' ...
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30.01.2021 14:31 Ответить
Головне -перестати стріляти. Нам. А в нас можна, бо там нас нет.
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30.01.2021 14:32 Ответить
снайпер терористів? чи, може, російських терористів?
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30.01.2021 14:36 Ответить
Як тяжко це читати. Царство небесне, вічна пам'ять Воїну, щирі співчуття його родині, а рашинським нелюдам вічного пекла.
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30.01.2021 14:37 Ответить
зеля - тварь безродная
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30.01.2021 14:38 Ответить
26 років хлопчині, манюнє дитятко, молода дружина! Здавалося, ціле довге життя попереду, ось тільки виженемо загарбників з рідної землі, і все буде... Але не судилося бідоласі... Нехай спочиває з миром і велика шана і подяка йому за щиру любов до України і служіння їй до останньої краплі крові!!! СЛАВА ГЕРОЮ!!! і ДЯКУЄМО!!!
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30.01.2021 14:48 Ответить
треба "пірістать стрілять..." - так хотів український говнокомандувач...
я так хочу щоб клоуна закрили б на два-три роки....просто "па-пріколу!"....
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30.01.2021 14:50 Ответить
а мішки лайна сивохо і медведчук та інші адепти руSSкого міра вимагають амністію для терористів руSSкого міра....
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30.01.2021 14:54 Ответить
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 5874

.
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30.01.2021 14:58 Ответить
ще сюди б фотку квартального ...дараса не завадило!
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30.01.2021 15:05 Ответить
так! але воно ховається )))))
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30.01.2021 15:14 Ответить
така підійде?
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 223
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30.01.2021 22:36 Ответить
-
___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
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30.01.2021 15:03 Ответить
а одна квартальна тварюка побачила в оченятах ботоксної ********** бажання миру!
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30.01.2021 15:04 Ответить
Ольховое не оккупировано,к счастью...не надо наши территории врагу отдавать...если не уверен в чем-то - лучше промолчать
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30.01.2021 15:12 Ответить
Герої не вмирають
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30.01.2021 15:46 Ответить
І хоч би слово сказав, цей горе президент, до влади дорвалась олігархічна проросійська бандота.
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30.01.2021 16:05 Ответить
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 4460
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30.01.2021 16:57 Ответить
ЧОМУ НІХТО НЕ ПОДАЄ ІСКУ ДО ГОВНОКОМАНДУЮЧОГО ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ..
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30.01.2021 16:58 Ответить
Винишь Зе ,а не кремлёвскую козявку?.Интересная логика.
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30.01.2021 17:21 Ответить
А блазень як завжди язик у дупу втягнув. Миротворець хренов.
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30.01.2021 17:06 Ответить
Світла пам'ять та вічна Слава Роману!
Співчуття його рідним та побратимам. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя. Роману було всього 26-ть років.........
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 692
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30.01.2021 17:23 Ответить
На похоронах обязан быть или гланокомандующий или министр обороны. Конечно, это ничего уже не изменит... Но ощущение пофигизма за жизнь Воинов - не будет таким явным...
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30.01.2021 17:36 Ответить
Головнокомандувач( хомяк) в Брюсселе паркет щёлкает каблуками каперованных туфель)))) куле им )))) «генералы паркетных кабинетов»
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31.01.2021 00:37 Ответить

Анатолий Штефан

5 год ·

Життя Романа Дзюбенко обірвала куля російського снайпера.

В нього у липні народився син. Молода дружина залишилася на Луганщині.

Смертельне поранення в голову не дозволило його пораненого навіть транспортувати з мобільного військового шпиталю. Військові лікарі зробили все можливо, але нажаль...

Допомогти його родині можна тут

карта його дружини Насті - 5168 7574 0693 6742

Світла пам'ять воїну ... Співчуття родині ....
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30.01.2021 18:06 Ответить
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 948
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30.01.2021 18:07 Ответить
+
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30.01.2021 18:09 Ответить
Зелемирие требует жертв
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30.01.2021 18:13 Ответить
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 8153
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30.01.2021 18:27 Ответить
Покойся с миром, один из лучших украинцев которые держат мирное небо на всеми нами. Ты будешь отмщен.
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30.01.2021 18:37 Ответить
За кожного вбитого воїна треба вбивати 100 кацапів. Але зрадницька влада не дозволить цього, треба терміново міняти цих виродків на людей які вже доказували що вони є патріотами
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30.01.2021 18:47 Ответить
Коли будуть новини про вбитих ворогів -із прізвищами?
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30.01.2021 22:28 Ответить
За эту неделю ТРОЕ погибших и четверо раненых и эта неделя еще не закончилась! Зеленая гнида называет это перемирием!
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30.01.2021 20:42 Ответить
Фиксируют как ранение - но потом человек умирает в больничке .....
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31.01.2021 00:44 Ответить
Сегодня опять двое раненных, а у крошки Цахеса --неделя стабильности...
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31.01.2021 01:41 Ответить
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 2199
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30.01.2021 20:43 Ответить
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые и замученные ГРАЖДАНСКИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
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30.01.2021 20:48 Ответить
А каска, такая же как когда-то бронежилеты?
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30.01.2021 20:55 Ответить
Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 4398Дивись => Павло Бубенко ( 30.01.2021 14:19 )

"Выстрел со снайперской винтовки КСВК легко пробивает любую каску с расстояния аж 1500 метров!"
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30.01.2021 21:06 Ответить
Кевларовая каска держит только небольшие осколки и пистолетные патроны. От снайперских винтовок или автоматов она не поможет.
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30.01.2021 23:20 Ответить
Смотря какая каска))))на фото она вроде бы в чехле бритиш дезерт- походу секунд или непотреб вроде «говновозок- за сумашедшие деньги -В начале 1970-х годов британская компания GKN Sankey Ltd разработала полицейские бронеавтомобили AT100, с колёсной формулой 4×2 для применения в условиях города, и AT104, с колёсной формулой 4×4 для применения в условиях пересечённой местности, для подавления бунтов против в слаборазвитых странах и на периферии. Обе машины предназначались для проведения военно-полицейских операций и других мероприятий внутренней безопасности (internal security operations). В соответствии с господствовавшей в то время британской военной доктриной, Министерство обороны Великобритании требовало от разработчиков представить на испытания недорогие образцы бронированной автомобильной техники[2].
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31.01.2021 00:42 Ответить
На тій стороні, у маріонеток Упиря, на озброєнні новітні снайперські комплекси. Це не просто гвинтівка з біноклем-напополам, а цілий рвдіоелектроено-вимірювальний комплекс точкового удару. Такий лише ще у декількох країн. Значить Росія вирішила нас вбивати "по мирнаму і вєрнаму путі". Це вбивство є ПРИВІТАННЯМ тов. Зеленському і його слугам.
Сьогодні ,після розмов з нашими друзями по світу,в усіх них було кінцевим одне питання....СКОРО ВІН ПІДЕ ЧИ ЙОГО ЗНІМУТЬ?
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30.01.2021 21:31 Ответить
Земля пухом воякам України Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня - Цензор.НЕТ 8433
Хай воздасть Бог ворогам стократно.
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30.01.2021 21:38 Ответить
Стрелок похоже опытный, вполне вероятно что это русские приехали "тренироваться".

А у нас тем временем "режим тишины" и поиск мира в глазах х@%#а.
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30.01.2021 23:17 Ответить
Отличный тир для новобранцев.... задают экзамены на передовой .... зе лох в помощь....
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31.01.2021 00:46 Ответить
Сколько же это может продолжаться? Наши солдаты- мишени для российских снайперов, а Зеленский всё время пи..т "мир,мир,вечный мир"!
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30.01.2021 23:33 Ответить
да..еще за два года правления зеленского...Путин возмет в плен КИЕВ...и в КИЕВЕ проведет марш пленных НЕ ТАКИХ УКРАИНЦЕВ.....через два года мы будем второй БЕЛОРУСЬЮили будем уничтожены..ПОД

ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ.
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30.01.2021 23:51 Ответить
А зачем тогда каска если ее пуля пробивает
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31.01.2021 00:44 Ответить
Разные каски бывают ..... как и винтовки...., Можно получить контузию и умереть не от прямого попадания .... Вопрос в другом - всплывает давняя схема броников из фуфла... каску нужно на экспертизу итдитп ... Но этого не будет - ибо сразу возникнут вопросы - что это за картон....и откуда ... А главное кто на этом заработал....
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31.01.2021 00:48 Ответить
военные снабжаются касками, которые защищают только от шрапнели, и брониками, защищающими от пистолетной пули (винтовочная пробивает). может что-то и поменялось за года, но вряд ли
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31.01.2021 01:05 Ответить
Герои умирают!!!
Каждый день!!!!!!
Соболезную..
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31.01.2021 02:30 Ответить
 
 