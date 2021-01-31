Умер воин Роман Дзюбенко, раненный российским снайпером у Новоалександровки 26 января
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Сегодня, 30 января, умер младший сержант 92-й ОМБр Роман Дзюбенко, который ранее был тяжело ранен снайпером террористов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Схід" ЗСУ в соцсети Фейсбук.
При этом командование не указывает, где и когда именно получил ранение Роман.
Позже информацию о смерти воина подтвердила украинская делегация в ТКГ.
"Сегодня 30.01.21, в лечебном учреждении умер военнослужащий ВСУ Роман Дзюбенко, раненный снайпером ВС РФ 26.01.21 в районе Попасной. Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - сказано в сообщении украинской делегации в ТКГ в соцсети Фейсбук.
"Роман Дзюбенко, 26 лет, украинский воин родом из Луганщины, из оккупированного ныне поселка Ольховое. Умер сегодня, 30.01.2021, от пулевого ранения в голову полученного на фронте ... У Романа осталась жена и полугодовалый сын ...", - отметил на своей странице в соцсети Фейсбук блогер Назар Приходько.
По данным АрміяІnform, Роман Дзюбенко получил снайперское ранение в голову около Новоалександровки.
"Когда собратья раненого вспоминают события того вечера, то им трудно сдерживать свои эмоции. Они уверяют, что это был далеко не первый обстрел их позиций с начала перемирия. Ребята показывают вещи Романа. Среди них - защитная каска. Она вся покрыта грязью и засохшей кровью. Вражеская пуля прошила ее насквозь, оставив призрачные шансы на выживание воину", - отмечает издание.
Как сообщалось, украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки.
Пожалуйста, подождите...
...допоки ми їх пам"ятаємо....
Спочивай з миром, синку....
Тьфу, плесень зелёная
Вечная память
Вічна тобі пам'ять, воїне.
Допомагають сімям які втратили воїна!
Каска реально защищает только от осколков и от пуль попадающих под очень большим углом.
Все. Досить. Що ж тепер кожен день повторювати "В нас 80 днів не стріляли... В нас 80 днів не стріляли..."
Відлік 80 днів він починає знову після кожного нового загиблого.
Але ті нові загиблі його кожен раз з відліку збивають... А в нього і так з арифметикою не дуже...
я так хочу щоб клоуна закрили б на два-три роки....просто "па-пріколу!"....
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___________________ЗАПОВІТ_____________________
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гнеться!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи!
Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
Співчуття його рідним та побратимам. Важко коли гинуть воїни, молоді люди, у яких попереду було все життя. Роману було всього 26-ть років.........
Анатолий Штефан
5 год ·
Життя Романа Дзюбенко обірвала куля російського снайпера.
В нього у липні народився син. Молода дружина залишилася на Луганщині.
Смертельне поранення в голову не дозволило його пораненого навіть транспортувати з мобільного військового шпиталю. Військові лікарі зробили все можливо, але нажаль...
Допомогти його родині можна тут
карта його дружини Насті - 5168 7574 0693 6742
Світла пам'ять воїну ... Співчуття родині ....
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
"Выстрел со снайперской винтовки КСВК легко пробивает любую каску с расстояния аж 1500 метров!"
Сьогодні ,після розмов з нашими друзями по світу,в усіх них було кінцевим одне питання....СКОРО ВІН ПІДЕ ЧИ ЙОГО ЗНІМУТЬ?
Хай воздасть Бог ворогам стократно.
А у нас тем временем "режим тишины" и поиск мира в глазах х@%#а.
ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ.
Каждый день!!!!!!
Соболезную..