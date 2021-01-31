Умер воин Роман Дзюбенко, раненный российским снайпером у Новоалександровки 26 января

Сегодня, 30 января, умер младший сержант 92-й ОМБр Роман Дзюбенко, который ранее был тяжело ранен снайпером террористов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Схід" ЗСУ в соцсети Фейсбук.

При этом командование не указывает, где и когда именно получил ранение Роман.

Позже информацию о смерти воина подтвердила украинская делегация в ТКГ.

"Сегодня 30.01.21, в лечебном учреждении умер военнослужащий ВСУ Роман Дзюбенко, раненный снайпером ВС РФ 26.01.21 в районе Попасной. Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - сказано в сообщении украинской делегации в ТКГ в соцсети Фейсбук.

"Роман Дзюбенко, 26 лет, украинский воин родом из Луганщины, из оккупированного ныне поселка Ольховое. Умер сегодня, 30.01.2021, от пулевого ранения в голову полученного на фронте ... У Романа осталась жена и полугодовалый сын ...", - отметил на своей странице в соцсети Фейсбук блогер Назар Приходько.



По данным АрміяІnform, Роман Дзюбенко получил снайперское ранение в голову около Новоалександровки.

"Когда собратья раненого вспоминают события того вечера, то им трудно сдерживать свои эмоции. Они уверяют, что это был далеко не первый обстрел их позиций с начала перемирия. Ребята показывают вещи Романа. Среди них - защитная каска. Она вся покрыта грязью и засохшей кровью. Вражеская пуля прошила ее насквозь, оставив призрачные шансы на выживание воину", - отмечает издание.

Как сообщалось, украинский воин получил пулевое ранение в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки.