Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону
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Украинский биатлонист Артем Прима стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в городе Душники-Здруй (Польша).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Прима преодолел 12,5 км с тремя штрафными кругами на четырех огневых рубежах, опередив на финишной прямой чеха Михала Крчмаржа на 6,6 секунды.
"Бронза" в персьюте досталась норвежцу Хаварду Богетвейту.
Богдан Цымбал (2 промаха) финишировал 17-м, Артем Тищенко (0) - 21-м.
Всего на старт вышли 57 биатлонистов.
Европейское первенство в Душниках-Здруй завершится 31 января классической смешанной (2х6 км + 2х7,5 км) и одиночной смешанной (6 км + 7,5 км) эстафетами.
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Мужской биатлон у нас никогда не был в призах. А тут такая сногсшибательная новость. Слава Герою!
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