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Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинец Прима выиграл

Украинский биатлонист Артем Прима стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы, который проходит в городе Душники-Здруй (Польша).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Прима преодолел 12,5 км с тремя штрафными кругами на четырех огневых рубежах, опередив на финишной прямой чеха Михала Крчмаржа на 6,6 секунды.

"Бронза" в персьюте досталась норвежцу Хаварду Богетвейту.

Богдан Цымбал (2 промаха) финишировал 17-м, Артем Тищенко (0) - 21-м.

Всего на старт вышли 57 биатлонистов.

Европейское первенство в Душниках-Здруй завершится 31 января классической смешанной (2х6 км + 2х7,5 км) и одиночной смешанной (6 км + 7,5 км) эстафетами.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+28
Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону - Цензор.НЕТ 4741
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30.01.2021 14:57
+16
Красунчик!!! Нових перемог нашим хлопцям і дівчатам! Щирі вітання!!!
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30.01.2021 14:59
+14
Кацапы продолжают чудить Сейчас идет лыжная гонка.Скандальный лыжник большунов влетел в отбойник.
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30.01.2021 14:59
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Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону - Цензор.НЕТ 4741
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30.01.2021 14:57 Ответить
Кацапы продолжают чудить Сейчас идет лыжная гонка.Скандальный лыжник большунов влетел в отбойник.
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30.01.2021 14:59 Ответить
Спросите у него, может ли он повторить!? 😁
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30.01.2021 15:04 Ответить
В Мордве в истинно руССком городе Сызрань в аварии 12 двухсотых.
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30.01.2021 15:04 Ответить
но гонку выиграл
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30.01.2021 15:07 Ответить
с 38-го места отыграл
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30.01.2021 16:45 Ответить
жаль відбійник...хороший мабуть був...
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30.01.2021 15:19 Ответить
Красунчик!!! Нових перемог нашим хлопцям і дівчатам! Щирі вітання!!!
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30.01.2021 14:59 Ответить
Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону - Цензор.НЕТ 614
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30.01.2021 15:01 Ответить
куба далека,куба далека,
но *свои*краснозадіе еще рядом...
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30.01.2021 17:58 Ответить
Молодец.
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30.01.2021 15:02 Ответить
просто фантастика!
Мужской биатлон у нас никогда не был в призах. А тут такая сногсшибательная новость. Слава Герою!
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30.01.2021 15:03 Ответить
Были.
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30.01.2021 15:06 Ответить
та ладно...Підручний чемпіон світу на позаминулому ЧС , а в естафеті другими минулого сезону були.. це так навскидку згадав
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30.01.2021 15:21 Ответить
был в призах
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30.01.2021 15:48 Ответить
Той же Прима 10 років тому в Італії на ЧЄ мав золото на індивідуалці.
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30.01.2021 16:27 Ответить
Ошибаешься ,мордвин-чебурашка,причем не случайно ,поєтому что - в сад, всад...
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30.01.2021 18:00 Ответить
Чудовий результат. Артем його заслужив ! А тепер готуватися до оновного старту - ЧС !!!!!
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30.01.2021 15:16 Ответить
хоть чемпионат Европы и считается турниром второго эшелона, все равно приятно. ждем что наши скоро порадуют на топ-турнире - чемпионате мира
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30.01.2021 15:49 Ответить
Слава победителю!!!
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30.01.2021 16:25 Ответить
ВІТАЄМО !
Українець Прима виборов "золото" в гонці переслідування ЧЄ із біатлону - Цензор.НЕТ 1089

...
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30.01.2021 16:59 Ответить
 
 