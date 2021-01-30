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Українець Прима виборов "золото" в гонці переслідування ЧЄ із біатлону

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українець Прима виборов

Український біатлоніст Артем Прима став переможцем гонки переслідування на чемпіонаті Європи, який триває у місті Душники-Здруй (Польща).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Прима подолав 12,5 км із трьома штрафними колами на чотирьох вогневих рубежах, випередивши на фінішній прямій чеха Міхала Крчмаржа на 6,6 секунди.

"Бронза" у персьюті дісталася норвежцю Хаварду Богетвейту.

Богдан Цимбал (2 промахи) фінішував 17-м, Артем Тищенко (0) - 21-м.

Загалом на старт вийшли 57 біатлоністів.

Європейська першість у Душниках-Здруй завершиться 31 січня класичною змішаною (2х6 км + 2х7,5 км) та одиночною змішаною (6 км + 7,5 км) естафетами.

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Топ коментарі
+28
Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону - Цензор.НЕТ 4741
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30.01.2021 14:57
+16
Красунчик!!! Нових перемог нашим хлопцям і дівчатам! Щирі вітання!!!
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30.01.2021 14:59
+14
Кацапы продолжают чудить Сейчас идет лыжная гонка.Скандальный лыжник большунов влетел в отбойник.
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30.01.2021 14:59
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Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону - Цензор.НЕТ 4741
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30.01.2021 14:57 Відповісти
Кацапы продолжают чудить Сейчас идет лыжная гонка.Скандальный лыжник большунов влетел в отбойник.
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30.01.2021 14:59 Відповісти
Спросите у него, может ли он повторить!? 😁
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30.01.2021 15:04 Відповісти
В Мордве в истинно руССком городе Сызрань в аварии 12 двухсотых.
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30.01.2021 15:04 Відповісти
но гонку выиграл
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30.01.2021 15:07 Відповісти
с 38-го места отыграл
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30.01.2021 16:45 Відповісти
жаль відбійник...хороший мабуть був...
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30.01.2021 15:19 Відповісти
Красунчик!!! Нових перемог нашим хлопцям і дівчатам! Щирі вітання!!!
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30.01.2021 14:59 Відповісти
Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону - Цензор.НЕТ 614
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30.01.2021 15:01 Відповісти
куба далека,куба далека,
но *свои*краснозадіе еще рядом...
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30.01.2021 17:58 Відповісти
Молодец.
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30.01.2021 15:02 Відповісти
просто фантастика!
Мужской биатлон у нас никогда не был в призах. А тут такая сногсшибательная новость. Слава Герою!
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30.01.2021 15:03 Відповісти
Были.
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30.01.2021 15:06 Відповісти
та ладно...Підручний чемпіон світу на позаминулому ЧС , а в естафеті другими минулого сезону були.. це так навскидку згадав
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30.01.2021 15:21 Відповісти
был в призах
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30.01.2021 15:48 Відповісти
Той же Прима 10 років тому в Італії на ЧЄ мав золото на індивідуалці.
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30.01.2021 16:27 Відповісти
Ошибаешься ,мордвин-чебурашка,причем не случайно ,поєтому что - в сад, всад...
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30.01.2021 18:00 Відповісти
Чудовий результат. Артем його заслужив ! А тепер готуватися до оновного старту - ЧС !!!!!
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30.01.2021 15:16 Відповісти
хоть чемпионат Европы и считается турниром второго эшелона, все равно приятно. ждем что наши скоро порадуют на топ-турнире - чемпионате мира
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30.01.2021 15:49 Відповісти
Слава победителю!!!
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30.01.2021 16:25 Відповісти
ВІТАЄМО !
Українець Прима виборов "золото" в гонці переслідування ЧЄ із біатлону - Цензор.НЕТ 1089

...
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30.01.2021 16:59 Відповісти
 
 