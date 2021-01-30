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Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Степанов

Только 39% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Среди медицинских работников процент тех, кто готов прививаться, еще меньше.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Относительно медиков, работающих с больными ковидом, которые относятся к первой группе вакцинации, то из них к прививке готовы лишь 38%.

"Я врач по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины", - заявил Степанов.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что вопросы вакцинации комментируют все подряд.

Он также заверил, что уже 1 февраля правительство расскажет о новых договоренностях, заключенных Минздравом, которые касаются вакцинации.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться... китайским шмурдяком.

Заканчивайте мысль.
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30.01.2021 15:46
+24
Почему безплатно??? это же наши налоги.
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30.01.2021 15:44
+20
Вопрос, какой именно вакциной.
Если из США или Германии, то я в принципе и платно готов.
А если д-мом из параши или Китая, то не пошли бы вы нафиг!
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30.01.2021 15:46
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Почему безплатно??? это же наши налоги.
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30.01.2021 15:44 Ответить
Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться... китайским шмурдяком.

Заканчивайте мысль.
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30.01.2021 15:46 Ответить
Остальные 60% готовы отп...дить это чучало в очках
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30.01.2021 19:40 Ответить
але згідно черги, бо ідіот, що на ниточках, його кохана дЄрмак та бородата бабця- в першу чергу.
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31.01.2021 00:09 Ответить
Вопрос, какой именно вакциной.
Если из США или Германии, то я в принципе и платно готов.
А если д-мом из параши или Китая, то не пошли бы вы нафиг!
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30.01.2021 15:46 Ответить
Згоден з вами.Для прикладу,я й моя сім'я перехворіли на коронавірус і в найближчі місяці ні про яку вакцинацію й не думаємо.Згодом,можливо,в залежності від того,що покаже вакцинація в світі,вакцинуємося,але тільки європейською або американською вакциною.Варіанти з китайською або парашинською навіть не розглядаємо.
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30.01.2021 16:51 Ответить
Мене наразі влаштовує моя власна імунна система. Хоч еуропейську, хоч китайську вакцину - принципово нах.
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31.01.2021 08:11 Ответить
А чому не 73%? Потрібно провести вакцинацію усьому електорату Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9791
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30.01.2021 15:47 Ответить
Полиграф врач?когда он им стал?
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30.01.2021 15:48 Ответить
Не выходил из праздничного угара после победы ЗЕ? Он уже давно у нас, его ЗЕ привел на этот пост
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30.01.2021 16:18 Ответить
Врачем ета тварь не стала. **** єта ни одного дня не работала по прослушанному курсу в медиституе
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30.01.2021 16:36 Ответить
Бредишь
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30.01.2021 16:38 Ответить
Вообще-то дурней осталось уже менее 20%. Остальные либо будучи умными стали еще умнее, либо просто поумнели. А вообще, китайцем и спутником колите изюмских бабок. Их энтузиазм уколоться и забыться мне почему-то пришелся по душе.
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30.01.2021 15:48 Ответить
Свою болтушку собі коліть.
А нам Пфайзер купуйте.
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30.01.2021 15:50 Ответить
А чим пхвайзер кращий за китайоз чи коцабів?
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31.01.2021 08:12 Ответить
Результатами випробувань.
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31.01.2021 09:16 Ответить
А остальные, которые платно, им другая будет вакцина.
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30.01.2021 15:53 Ответить
Заткнулся бы уже... врач он.
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30.01.2021 15:55 Ответить
Я лікар за освітою і не дозволяю коментувати ці питання. Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7135 Джерело: https://censor.net/ua/n3245067

так лікар чи лікар за освітою, ось в чому дилема? Але тварюка- це беззаперечно.
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31.01.2021 00:14 Ответить
А для чего? Как показывает статистика того же Степанова, каждый день число выздоровевших на 8-10 тысяч больше заболевших, сейчас общая разница составляеть около 200 тысяч, такими темпами через пару месяцев и так все "выздоровеют".
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30.01.2021 15:56 Ответить
Такими темпами місяців через три чисельність одужавших перевищить чисельність населення України.
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30.01.2021 16:54 Ответить
Выздоравливают как мухи!
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30.01.2021 19:54 Ответить
У меня брат в ковидном отделении лежал, так там весь медперсонал уже переболел, говорил что только одна медсестра упакованная в защитный костюм ходила, а остальные только в масках
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30.01.2021 16:00 Ответить
А клоун і стєпашка розповідали всім нам, що медпрацівники усім забезпечені! Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2973
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30.01.2021 16:08 Ответить
Ключевое слово ПЕРЕБОЛЕЛ!
Им нужны те костюмы как щуке акваланг.
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30.01.2021 16:16 Ответить
Ну антитілами ж забезпечені. Що ще треба?
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30.01.2021 16:16 Ответить
В александровской больничке врачи ходили как космонавты. потом перевели в 18ю там все поделено на зоны, но один туалет для ковидных и не ковидных
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30.01.2021 22:31 Ответить
Настільки я знаю наших! Безкоштовним буде тільки "новічок"" спутнік v".
Степанову залишилось назбирати ще 33% добровольців (до комплекту 73%) і Україна буде в безпеці надовго.
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30.01.2021 16:04 Ответить
кто переболел
ляпнется аж бигом
а кто не прочувствывал
всего кайфа от вируса
те еще прочувствуют
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30.01.2021 16:10 Ответить
складывается такая картина маслом...что бесплатною будет только раша фуфловакцина, но преподнесенная как допустим из Евросоюза (Венгрия уже готова закупать рашкинодерьмо...и думаю перепродавать...что закупить себе настоящую)
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30.01.2021 16:12 Ответить
Это от того, что вы впариваете нам китайское и рашистское фуфло, когда цивилизованный мир покупает нормальные вакцины
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30.01.2021 16:15 Ответить
Не для того это затевалось, чтоб колоть украинцев "нормальной" вакциной
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30.01.2021 16:43 Ответить
Почему бы и нет. Вакцина, которая прошла все испытания, признана США и ЕС. Доказана рациональность. Так как каждый год надо прививаться. Или не надо.
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30.01.2021 16:34 Ответить
на самом деле от любой вакцины можно загнуться или на на пару недель оказаться в больнице или дома лежать с температурой . я бы не стал прививаться - не в группе риска, общественным транспортом не пользуюсь, за границу ехать пока что не планирую
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30.01.2021 16:46 Ответить
39% - брехня!
Не больше 15%.
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30.01.2021 16:58 Ответить
Они готовы, а вы под сомнением. Громко заявляете, а потом ничего, не первый раз.
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30.01.2021 17:05 Ответить
Файзером або мадерною готовий привити сім'ю і за гроші, за умови що вакцина належно зберігається і не була зіпсована(що в україні дуже можливо)
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30.01.2021 17:10 Ответить
Из моего окружения никто не намерен вакцинироваться. Даже мой переболевший вирусом папик которому 84 годика
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30.01.2021 22:34 Ответить
а більше 60% готові тільки за гроші...?
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30.01.2021 17:25 Ответить
дайошь спутнік сру під відом вакцини в кожну родину
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30.01.2021 17:27 Ответить
ну и заголовок. выглядит так, как будто 60% хотят вакцинироваться за деньги.
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30.01.2021 17:40 Ответить
да нет- менее 40% бесплатно, а 60% остальных вообще не думают тем более за деньги!
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30.01.2021 18:00 Ответить
Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 397
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30.01.2021 18:24 Ответить
это очередность получения вакцины,если что..
всегда говорю - в следующий раз выбирайте Губку Боба,дегенераты.. Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6769
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30.01.2021 18:26 Ответить
а я все думаю, на кого цей пісюаніст схожий? А це ж, типовий квадратні штани... Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5006
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31.01.2021 00:23 Ответить
заплатите мне, всё что вы должны, и я подумаю - прививаться или нет Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5703
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30.01.2021 18:33 Ответить
А кому нах нада твой всранный китайско-кацапский спутник? Даже в Молдове беспалатно будет и ни каким нибудь фуфломецином,а за образование вообще молчи,санитар,по 117,000 для доз лучше раскажи для приближенных зелуп.
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30.01.2021 18:39 Ответить
Врач? Та нунах
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30.01.2021 19:01 Ответить
Шо он обсуждает кто готов вакцинировать а кто нет, он же не готов никого вакцинировать, не зависимо от желания.
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30.01.2021 19:06 Ответить
зебілів немає потреби вакцинувати, коронавірус одноклєточних не цепляє
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30.01.2021 19:35 Ответить
Меньше 40 это любая цифра до ноля , то есть по факту , хотят колоться бормотухой неизвестного происхождения только зелебобики , которых 10-12% .Остальные просто уже поняли с кем имеют дело и тупо не верят не одному слову этих вороватых идиотов.
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30.01.2021 20:49 Ответить
Чому безоплатно? Я ж сплачував податки......
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30.01.2021 20:57 Ответить
Я так понял, что бубочка дал команду готовить "протест против вакцинирования". А то после того как пыхнул и пообещал это делать бесплатно, то выяснилось, что ни вакцины, ни кадров, ни бабла на вакцину вообще нет.
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30.01.2021 21:09 Ответить
Врет. Вопрос в том, чем именно будут вакцинировать. Понятно что никто не хочет себе колоть китайское Г. Но это чучело хочет подсунуть людям именно китайскую паленку, а потом типа - ну вы же видите, люди не хотят, значит сами виноваты.
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30.01.2021 21:47 Ответить
Африка !
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30.01.2021 22:42 Ответить
Звичайно менше 40%
100-73%=27% теж мені математик...
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31.01.2021 03:25 Ответить
 
 