Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Только 39% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Среди медицинских работников процент тех, кто готов прививаться, еще меньше.
Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
Относительно медиков, работающих с больными ковидом, которые относятся к первой группе вакцинации, то из них к прививке готовы лишь 38%.
"Я врач по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины", - заявил Степанов.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что вопросы вакцинации комментируют все подряд.
Он также заверил, что уже 1 февраля правительство расскажет о новых договоренностях, заключенных Минздравом, которые касаются вакцинации.
Пожалуйста, подождите...
Заканчивайте мысль.
Если из США или Германии, то я в принципе и платно готов.
А если д-мом из параши или Китая, то не пошли бы вы нафиг!
А нам Пфайзер купуйте.
так лікар чи лікар за освітою, ось в чому дилема? Але тварюка- це беззаперечно.
Им нужны те костюмы как щуке акваланг.
"новічок"" спутнік v".
Степанову залишилось назбирати ще 33% добровольців (до комплекту 73%) і Україна буде в безпеці надовго.
ляпнется аж бигом
а кто не прочувствывал
всего кайфа от вируса
те еще прочувствуют
Не больше 15%.
всегда говорю - в следующий раз выбирайте Губку Боба,дегенераты..
100-73%=27% теж мені математик...