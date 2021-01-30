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Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов

Лише 39% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти коронавірусної інфекції. Серед медичних працівників відсоток тих, хто готовий робити щеплення, ще менший.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Щодо медиків, які працюють із хворими на коронавірус і належать до першої групи вакцинації, то з них до щеплення готові лише 38%.

"Я лікар за освітою і не дозволяю коментувати ці питання. У нас є відповідні експерти. Я точно можу сказати, що ми будемо вакцинуватися безпечною вакциною, яку допустять на ринок України", - заявив Степанов.

За його словами, така ситуація склалася через те, що питання вакцинації коментують всі підряд.

Він також запевнив, що вже 1 лютого уряд розповість про нові домовленості, укладені Міністерством охорони здоров'я, які стосуються вакцинації.

Читайте також: Україна готова викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС, - Степанов
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Топ коментарі
+26
Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться... китайским шмурдяком.

Заканчивайте мысль.
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30.01.2021 15:46
+24
Почему безплатно??? это же наши налоги.
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30.01.2021 15:44
+20
Вопрос, какой именно вакциной.
Если из США или Германии, то я в принципе и платно готов.
А если д-мом из параши или Китая, то не пошли бы вы нафиг!
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30.01.2021 15:46
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Почему безплатно??? это же наши налоги.
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30.01.2021 15:44 Відповісти
Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться... китайским шмурдяком.

Заканчивайте мысль.
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30.01.2021 15:46 Відповісти
Остальные 60% готовы отп...дить это чучало в очках
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30.01.2021 19:40 Відповісти
але згідно черги, бо ідіот, що на ниточках, його кохана дЄрмак та бородата бабця- в першу чергу.
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31.01.2021 00:09 Відповісти
Вопрос, какой именно вакциной.
Если из США или Германии, то я в принципе и платно готов.
А если д-мом из параши или Китая, то не пошли бы вы нафиг!
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30.01.2021 15:46 Відповісти
Згоден з вами.Для прикладу,я й моя сім'я перехворіли на коронавірус і в найближчі місяці ні про яку вакцинацію й не думаємо.Згодом,можливо,в залежності від того,що покаже вакцинація в світі,вакцинуємося,але тільки європейською або американською вакциною.Варіанти з китайською або парашинською навіть не розглядаємо.
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30.01.2021 16:51 Відповісти
Мене наразі влаштовує моя власна імунна система. Хоч еуропейську, хоч китайську вакцину - принципово нах.
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31.01.2021 08:11 Відповісти
А чому не 73%? Потрібно провести вакцинацію усьому електорату Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9791
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30.01.2021 15:47 Відповісти
Полиграф врач?когда он им стал?
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30.01.2021 15:48 Відповісти
Не выходил из праздничного угара после победы ЗЕ? Он уже давно у нас, его ЗЕ привел на этот пост
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30.01.2021 16:18 Відповісти
Врачем ета тварь не стала. **** єта ни одного дня не работала по прослушанному курсу в медиституе
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30.01.2021 16:36 Відповісти
Бредишь
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30.01.2021 16:38 Відповісти
Вообще-то дурней осталось уже менее 20%. Остальные либо будучи умными стали еще умнее, либо просто поумнели. А вообще, китайцем и спутником колите изюмских бабок. Их энтузиазм уколоться и забыться мне почему-то пришелся по душе.
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30.01.2021 15:48 Відповісти
Свою болтушку собі коліть.
А нам Пфайзер купуйте.
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30.01.2021 15:50 Відповісти
А чим пхвайзер кращий за китайоз чи коцабів?
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31.01.2021 08:12 Відповісти
Результатами випробувань.
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31.01.2021 09:16 Відповісти
А остальные, которые платно, им другая будет вакцина.
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30.01.2021 15:53 Відповісти
Заткнулся бы уже... врач он.
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30.01.2021 15:55 Відповісти
Я лікар за освітою і не дозволяю коментувати ці питання. Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7135 Джерело: https://censor.net/ua/n3245067

так лікар чи лікар за освітою, ось в чому дилема? Але тварюка- це беззаперечно.
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31.01.2021 00:14 Відповісти
А для чего? Как показывает статистика того же Степанова, каждый день число выздоровевших на 8-10 тысяч больше заболевших, сейчас общая разница составляеть около 200 тысяч, такими темпами через пару месяцев и так все "выздоровеют".
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30.01.2021 15:56 Відповісти
Такими темпами місяців через три чисельність одужавших перевищить чисельність населення України.
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30.01.2021 16:54 Відповісти
Выздоравливают как мухи!
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30.01.2021 19:54 Відповісти
У меня брат в ковидном отделении лежал, так там весь медперсонал уже переболел, говорил что только одна медсестра упакованная в защитный костюм ходила, а остальные только в масках
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30.01.2021 16:00 Відповісти
А клоун і стєпашка розповідали всім нам, що медпрацівники усім забезпечені! Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2973
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30.01.2021 16:08 Відповісти
Ключевое слово ПЕРЕБОЛЕЛ!
Им нужны те костюмы как щуке акваланг.
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30.01.2021 16:16 Відповісти
Ну антитілами ж забезпечені. Що ще треба?
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30.01.2021 16:16 Відповісти
В александровской больничке врачи ходили как космонавты. потом перевели в 18ю там все поделено на зоны, но один туалет для ковидных и не ковидных
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30.01.2021 22:31 Відповісти
Настільки я знаю наших! Безкоштовним буде тільки "новічок"" спутнік v".
Степанову залишилось назбирати ще 33% добровольців (до комплекту 73%) і Україна буде в безпеці надовго.
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30.01.2021 16:04 Відповісти
кто переболел
ляпнется аж бигом
а кто не прочувствывал
всего кайфа от вируса
те еще прочувствуют
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30.01.2021 16:10 Відповісти
складывается такая картина маслом...что бесплатною будет только раша фуфловакцина, но преподнесенная как допустим из Евросоюза (Венгрия уже готова закупать рашкинодерьмо...и думаю перепродавать...что закупить себе настоящую)
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30.01.2021 16:12 Відповісти
Это от того, что вы впариваете нам китайское и рашистское фуфло, когда цивилизованный мир покупает нормальные вакцины
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30.01.2021 16:15 Відповісти
Не для того это затевалось, чтоб колоть украинцев "нормальной" вакциной
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30.01.2021 16:43 Відповісти
Почему бы и нет. Вакцина, которая прошла все испытания, признана США и ЕС. Доказана рациональность. Так как каждый год надо прививаться. Или не надо.
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30.01.2021 16:34 Відповісти
на самом деле от любой вакцины можно загнуться или на на пару недель оказаться в больнице или дома лежать с температурой . я бы не стал прививаться - не в группе риска, общественным транспортом не пользуюсь, за границу ехать пока что не планирую
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30.01.2021 16:46 Відповісти
39% - брехня!
Не больше 15%.
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30.01.2021 16:58 Відповісти
Они готовы, а вы под сомнением. Громко заявляете, а потом ничего, не первый раз.
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30.01.2021 17:05 Відповісти
Файзером або мадерною готовий привити сім'ю і за гроші, за умови що вакцина належно зберігається і не була зіпсована(що в україні дуже можливо)
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30.01.2021 17:10 Відповісти
Из моего окружения никто не намерен вакцинироваться. Даже мой переболевший вирусом папик которому 84 годика
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30.01.2021 22:34 Відповісти
а більше 60% готові тільки за гроші...?
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30.01.2021 17:25 Відповісти
дайошь спутнік сру під відом вакцини в кожну родину
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30.01.2021 17:27 Відповісти
ну и заголовок. выглядит так, как будто 60% хотят вакцинироваться за деньги.
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30.01.2021 17:40 Відповісти
да нет- менее 40% бесплатно, а 60% остальных вообще не думают тем более за деньги!
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30.01.2021 18:00 Відповісти
Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 397
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30.01.2021 18:24 Відповісти
это очередность получения вакцины,если что..
всегда говорю - в следующий раз выбирайте Губку Боба,дегенераты.. Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6769
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30.01.2021 18:26 Відповісти
а я все думаю, на кого цей пісюаніст схожий? А це ж, типовий квадратні штани... Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5006
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31.01.2021 00:23 Відповісти
заплатите мне, всё что вы должны, и я подумаю - прививаться или нет Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5703
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30.01.2021 18:33 Відповісти
А кому нах нада твой всранный китайско-кацапский спутник? Даже в Молдове беспалатно будет и ни каким нибудь фуфломецином,а за образование вообще молчи,санитар,по 117,000 для доз лучше раскажи для приближенных зелуп.
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30.01.2021 18:39 Відповісти
Врач? Та нунах
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30.01.2021 19:01 Відповісти
Шо он обсуждает кто готов вакцинировать а кто нет, он же не готов никого вакцинировать, не зависимо от желания.
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30.01.2021 19:06 Відповісти
зебілів немає потреби вакцинувати, коронавірус одноклєточних не цепляє
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30.01.2021 19:35 Відповісти
Меньше 40 это любая цифра до ноля , то есть по факту , хотят колоться бормотухой неизвестного происхождения только зелебобики , которых 10-12% .Остальные просто уже поняли с кем имеют дело и тупо не верят не одному слову этих вороватых идиотов.
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30.01.2021 20:49 Відповісти
Чому безоплатно? Я ж сплачував податки......
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30.01.2021 20:57 Відповісти
Я так понял, что бубочка дал команду готовить "протест против вакцинирования". А то после того как пыхнул и пообещал это делать бесплатно, то выяснилось, что ни вакцины, ни кадров, ни бабла на вакцину вообще нет.
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30.01.2021 21:09 Відповісти
Врет. Вопрос в том, чем именно будут вакцинировать. Понятно что никто не хочет себе колоть китайское Г. Но это чучело хочет подсунуть людям именно китайскую паленку, а потом типа - ну вы же видите, люди не хотят, значит сами виноваты.
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30.01.2021 21:47 Відповісти
Африка !
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30.01.2021 22:42 Відповісти
Звичайно менше 40%
100-73%=27% теж мені математик...
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31.01.2021 03:25 Відповісти
 
 