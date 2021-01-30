Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Лише 39% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти коронавірусної інфекції. Серед медичних працівників відсоток тих, хто готовий робити щеплення, ще менший.
Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
Щодо медиків, які працюють із хворими на коронавірус і належать до першої групи вакцинації, то з них до щеплення готові лише 38%.
"Я лікар за освітою і не дозволяю коментувати ці питання. У нас є відповідні експерти. Я точно можу сказати, що ми будемо вакцинуватися безпечною вакциною, яку допустять на ринок України", - заявив Степанов.
За його словами, така ситуація склалася через те, що питання вакцинації коментують всі підряд.
Він також запевнив, що вже 1 лютого уряд розповість про нові домовленості, укладені Міністерством охорони здоров'я, які стосуються вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
Заканчивайте мысль.
Если из США или Германии, то я в принципе и платно готов.
А если д-мом из параши или Китая, то не пошли бы вы нафиг!
А нам Пфайзер купуйте.
так лікар чи лікар за освітою, ось в чому дилема? Але тварюка- це беззаперечно.
Им нужны те костюмы как щуке акваланг.
"новічок"" спутнік v".
Степанову залишилось назбирати ще 33% добровольців (до комплекту 73%) і Україна буде в безпеці надовго.
ляпнется аж бигом
а кто не прочувствывал
всего кайфа от вируса
те еще прочувствуют
Не больше 15%.
всегда говорю - в следующий раз выбирайте Губку Боба,дегенераты..
100-73%=27% теж мені математик...