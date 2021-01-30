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США перебросили группу стратегических бомбардировщиков B-52H в западную часть Тихого океана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США перебросили группу стратегических бомбардировщиков B-52H в западную часть Тихого океана

На авиабазу Андерсен на американском острове Гуам в западной части Тихого океана прибыла группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщило Командование тихоокеанских ВВС США.

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress были направлены на Гуам с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана, говорится в сообщении.

По имеющимся данным, на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином один из них перед посадкой совершил пролет над районом спорных вод и островов в Южно-Китайском море, права на принадлежность которых отстаивает Китай.

"Отправка оперативной группы бомбардировщиков для проведения учений показывает нашу способность быстро развертывать боеготовую мощь в любом районе, где нам это потребуется, - заявил подполковник Кристофер Дафф, командир 96-й бомбардировочной эскадрильи B-52H. - Миссии наших стратегических бомбардировщиков демонстрируют постоянную готовность к нанесению глобальных ударов. Мы остаемся готовыми к развертыванию в любой точке мира в любое время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Китай могут разделить мир на две части, - Генсек ООН Гутерриш

В настоящее время в районе Южно-Китайского моря находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Theodore Roosevelt (CVN-71). По утверждению Индо-Тихоокеанского командования ВС США, авианосец с кораблями боевого охранения на минувшей неделе якобы подвергся условной атаке китайских бомбардировщиков Xian H-6 у берегов Тайваня. При этом полеты китайских бомбардировщиков проходили на удалении более 250 миль от американской авианосной группы и никакой угрозы для нее не представляли.

В минувшем году Пентагон уже неоднократно демонстративно размещал на Гуаме на временной основе оперативные группы стратегических бомбардировщиков, а также направлял в район Южно-Китайского моря свои боевые корабли.

В июле прошлого года США официально отвергли претензии КНР на ряд территорий в Южно-Китайском море. "Мы хотим донести: претензии Пекина на природные ресурсы на большей части территории Южно-Китайского моря абсолютно незаконны, как и их кампания запугивания, чтобы их контролировать", - говорилось в заявлении госдепа США. В нем отмечалось, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство", и этот подход очевиден для США уже давно.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+33
Старі добрі B-52...
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30.01.2021 20:22
+21
не на тот ГУАМ перебросили.

Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ - регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова.
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30.01.2021 20:31
+18
Бомбардувальник ЗЕ-43
США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 3880
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30.01.2021 20:41
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Похоже на то. Дедуля с Камалой рискуют стать последней командой при которой США ещё империя.
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30.01.2021 23:44 Ответить
в истории дофига было империй, над которыми никогда не заходило солнце, добавится еще одна, которая была
и все
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30.01.2021 23:57 Ответить
У глобалистского проекта больше нет денег. Так что уничтожение США им не поможет достичь своей цели - "нового мирового порякда". Все усилия напрасны, после бейрутской "селитры".
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31.01.2021 00:02 Ответить
Пида рассия шоли. США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 6008 США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 6008 США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 6008
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31.01.2021 00:26 Ответить
Америка уже "подписалась" под "Будапештским мИморандумом"... В итоге что? - Только наличие ЯО может реально защитить страну, а не фраерские "договора". США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 6897
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31.01.2021 09:33 Ответить
Помнится, совсем недавно крошечный Вьетнам в войне Китай победил.
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31.01.2021 00:04 Ответить
Китай побеждали все кому ни лень - монголы, маньчжуры, европейцы, русня, японцы, вьетнамцы.
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31.01.2021 00:56 Ответить
Среди настоящих победителей Китая помню только Тамерлана.
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31.01.2021 01:12 Ответить
Ок. Прибавим тогда и тюрков.
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31.01.2021 01:21 Ответить
_Побеждали иной кетай, сейчас это просто другая страна. Это монстр, поджавший задние лапы и готовящийся прыгнуть на беспечного зеваку.
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31.01.2021 01:30 Ответить
США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 197
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31.01.2021 05:29 Ответить
Хорошая демонстрация силы и знак поддержки своим союзникам в регионе. Япония, Ю.Корея, Вьетнам, Индия, Тайвань , страны которым ой как нужна эта поддержка.
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31.01.2021 11:39 Ответить
Пара ракет - і нічого звідти не злетить...
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31.01.2021 11:53 Ответить
Ну хоч одна добра новина! США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 3478
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31.01.2021 15:35 Ответить
Не плох бы иметь одну эскадрилью этих бомбардировщиков у нас под Киевом!!
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31.01.2021 17:31 Ответить
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