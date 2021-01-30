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США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану

На авіабазу Андерсен на американському острові Гуам у західній частині Тихого океану прибула група з чотирьох американських стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortress.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомило Командування тихоокеанських ВВС США.

Стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress були спрямовані на Гуам з авіабази Барксдейл у штаті Луїзіана, йдеться в повідомленні.

За наявними даними, на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Пекіном один з них перед посадкою пролетів над спірними водами і островами у Південно-Китайському морі, права на приналежність яких відстоює Китай.

"Відправка оперативної групи бомбардувальників для проведення навчань показує нашу здатність швидко розгортати боєготовність у будь-якому районі, де нам це потрібно, - заявив підполковник Крістофер Дафф, командир 96-ї бомбардувальної ескадрильї B-52H. - Місії наших стратегічних бомбардувальників демонструють постійну готовність до нанесення глобальних ударів. Ми залишаємося готовими до розгортання в будь-якій точці світу в будь-який час".

Нині в районі Південно-Китайського моря розташована авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Theodore Roosevelt (CVN-71). За твердженням Індо-Тихоокеанського командування ВС США, авіаносець з кораблями бойової охорони на минулому тижні нібито піддався умовній атаці китайських бомбардувальників Xian H-6 біля берегів Тайваню. При цьому польоти китайських бомбардувальників проходили на видаленні понад 250 миль від американської авіаносної групи і жодної загрози для неї не представляли.

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У минулому році Пентагон вже неодноразово демонстративно розміщував на Гуамі на тимчасовій основі оперативні групи стратегічних бомбардувальників, а також направляв у район Південно-Китайського моря бойові кораблі.

У липні минулого року США офіційно відкинули претензії КНР на низку територій у Південно-Китайському морі. "Ми прагнемо донести: претензії Пекіна на природні ресурси на більшій частині території Південно-Китайського моря абсолютно незаконні, як і їхня кампанія залякування, щоб їх контролювати", - йшлося в заяві держдепу США. У ній зазначалося, що Китай намагається "витіснити інші країни, затвердити одностороннє панування", і цей підхід очевидний для США вже давно.
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Топ коментарі
+33
Старі добрі B-52...
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30.01.2021 20:22
+21
не на тот ГУАМ перебросили.

Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ - регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова.
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30.01.2021 20:31
+18
Бомбардувальник ЗЕ-43
США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 3880
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30.01.2021 20:41
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Похоже на то. Дедуля с Камалой рискуют стать последней командой при которой США ещё империя.
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30.01.2021 23:44 Відповісти
в истории дофига было империй, над которыми никогда не заходило солнце, добавится еще одна, которая была
и все
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30.01.2021 23:57 Відповісти
У глобалистского проекта больше нет денег. Так что уничтожение США им не поможет достичь своей цели - "нового мирового порякда". Все усилия напрасны, после бейрутской "селитры".
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31.01.2021 00:02 Відповісти
Пида рассия шоли. США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 6008 США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 6008 США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 6008
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31.01.2021 00:26 Відповісти
Америка уже "подписалась" под "Будапештским мИморандумом"... В итоге что? - Только наличие ЯО может реально защитить страну, а не фраерские "договора". США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 6897
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31.01.2021 09:33 Відповісти
Помнится, совсем недавно крошечный Вьетнам в войне Китай победил.
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31.01.2021 00:04 Відповісти
Китай побеждали все кому ни лень - монголы, маньчжуры, европейцы, русня, японцы, вьетнамцы.
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31.01.2021 00:56 Відповісти
Среди настоящих победителей Китая помню только Тамерлана.
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31.01.2021 01:12 Відповісти
Ок. Прибавим тогда и тюрков.
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31.01.2021 01:21 Відповісти
_Побеждали иной кетай, сейчас это просто другая страна. Это монстр, поджавший задние лапы и готовящийся прыгнуть на беспечного зеваку.
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31.01.2021 01:30 Відповісти
США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 197
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31.01.2021 05:29 Відповісти
Хорошая демонстрация силы и знак поддержки своим союзникам в регионе. Япония, Ю.Корея, Вьетнам, Индия, Тайвань , страны которым ой как нужна эта поддержка.
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31.01.2021 11:39 Відповісти
Пара ракет - і нічого звідти не злетить...
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31.01.2021 11:53 Відповісти
Ну хоч одна добра новина! США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану - Цензор.НЕТ 3478
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31.01.2021 15:35 Відповісти
Не плох бы иметь одну эскадрилью этих бомбардировщиков у нас под Киевом!!
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31.01.2021 17:31 Відповісти
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