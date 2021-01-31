Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск.

Об этом сообщил ТАСС представитель фонда, передает Цензор.НЕТ.

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", - сообщили в РФПИ.

Ранее представитель ОРЛО в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник написал в своем telegram-канале, будто на оккупированную Луганщину привезут 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в на Донетчину - 80 тыс. доз.

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Кроме этого, главарь "ДНР" Денис Пушилин также анонсировал поставки российской вакцины в "республику" в конце января. То же говорил и главарь "ЛНР". А источник "Интерфакса" в "таможенной службе" "ДНР" рассказал 30 января, что вакцина уже якобы заехала на оккупированную территорию.