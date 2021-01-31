Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск.
Об этом сообщил ТАСС представитель фонда, передает Цензор.НЕТ.
"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", - сообщили в РФПИ.
Ранее представитель ОРЛО в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник написал в своем telegram-канале, будто на оккупированную Луганщину привезут 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в на Донетчину - 80 тыс. доз.
Кроме этого, главарь "ДНР" Денис Пушилин также анонсировал поставки российской вакцины в "республику" в конце января. То же говорил и главарь "ЛНР". А источник "Интерфакса" в "таможенной службе" "ДНР" рассказал 30 января, что вакцина уже якобы заехала на оккупированную территорию.
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(гранчак порадував окремо, це для додаткового ефекту)
https://korrespondent.net/world/4322064-v-estonyy-russkyi-yazyk-nazvaly-besperspektyvnym
Однако помню совковый фильм «Депутат Балтики»
31 січня 2021 року, на окуповані території Донбасу привезли першу партію російської "вакцини" від коронавірусу "Спутник V". Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що на окуповану територію було доставлено декілька тисяч доз препарату. За його словами, тепер партії вакцини нібито будуть надходити на регулярній основі. Він додав, що з доставкою "Супутника V" починається "вакцинація на підконтрольній угрупованню території".
Водночас Росія офіційно поки не підтверджує поставки свого препарату на окупований схід України.