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Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Россия опровергла поставки вакцины

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск.

Об этом сообщил ТАСС представитель фонда, передает Цензор.НЕТ.

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", - сообщили в РФПИ.

Ранее представитель ОРЛО в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник написал в своем telegram-канале, будто на оккупированную Луганщину привезут 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в на Донетчину - 80 тыс. доз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий

Кроме этого, главарь "ДНР" Денис Пушилин также анонсировал поставки российской вакцины в "республику" в конце января. То же говорил и главарь "ЛНР". А источник "Интерфакса" в "таможенной службе" "ДНР" рассказал 30 января, что вакцина уже якобы заехала на оккупированную территорию.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Осьосьо, блть, зкріпна вакцина проти усіх штамів! Пийте, бамбасюри та лугіндони!
(гранчак порадував окремо, це для додаткового ефекту)

Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3108
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31.01.2021 02:46
+7
Опровергли что "Спутник -5". Подтвердили что
Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6311
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31.01.2021 01:28
+5
ТАМ уже бросать нечего.
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31.01.2021 07:48
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Опровергли что "Спутник -5". Подтвердили что
Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6311
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31.01.2021 01:28 Ответить
Эту бодягу в любой шахте бамбаса откапать можно.
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31.01.2021 02:45 Ответить
Осьосьо, блть, зкріпна вакцина проти усіх штамів! Пийте, бамбасюри та лугіндони!
(гранчак порадував окремо, це для додаткового ефекту)

Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3108
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31.01.2021 02:46 Ответить
P.S. а в крым эту бодягу значит можно ввозить?
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31.01.2021 02:46 Ответить
В Эстонии русский язык назвали "бесперспективным"

https://korrespondent.net/world/4322064-v-estonyy-russkyi-yazyk-nazvaly-besperspektyvnym
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31.01.2021 03:23 Ответить
це сказав журналист , а ни влада. А що скаже Нарва ?
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31.01.2021 08:10 Ответить
кому какое дело если честно ? рф планомерно сворачивает все дела с прибалтикой, переводя транзиты на свои порты и не покупая товаров, сделанных в прибалтике, давно все готово для отключения сих стран от брэлл, можно в любой момент отрезать, ждать приходится пока медленные наконец растелешатся, да еще может наконец и на газ полностью перейдут сжиженный, а то одно нытье о скидках и мизерные объемы
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31.01.2021 10:08 Ответить
А Нарва це влада?
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31.01.2021 12:37 Ответить
ни , но может стать ))
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31.01.2021 13:21 Ответить
Ну, то нехай ще 30 років про це помріють.
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31.01.2021 19:06 Ответить
ни , не помриють, бо столиттями там жывуть ))
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03.02.2021 07:07 Ответить
Питання доволі спірне, але, попри все, за ******** умов, це юрисдикція і суверенна территорія Естонії.
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03.02.2021 10:04 Ответить
Брешуть як завжди.
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31.01.2021 06:49 Ответить
при чем все ))) и те, что похвалились и те что отреклись (ибо видать на ихтамнетах экспериментируют.. а там же алкоголь - противопоказание))) и фсё - тупик))))
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31.01.2021 10:06 Ответить
"Гордий народ Бамбаса" і не таку вакцину може відкопати в своїх шахтах.
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31.01.2021 07:26 Ответить
РУССКИЕ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ .
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31.01.2021 07:27 Ответить
ТАМ уже бросать нечего.
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31.01.2021 07:48 Ответить
Вы правы , судя по статистике, прибалты вымирают.
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31.01.2021 12:24 Ответить
Кто такие прибалты?
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31.01.2021 12:28 Ответить
население стран Балтии , при совке Прибалтика
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31.01.2021 13:25 Ответить
Так-то лучше.
Однако помню совковый фильм «Депутат Балтики»
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31.01.2021 13:33 Ответить
Завезли дженерик произведенный на Буркина Фасо.
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31.01.2021 07:46 Ответить
Значить купить і привезе Зеленський.
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31.01.2021 07:54 Ответить
Цілком можливо, бо недарма ж вони заявляють, що буде майже ШІСТЬ різноманітних вакцин! Але мій сімейний лікар, наприклад, рекомендує колоти обидва рази одну й ту саму вакцину. А тут по краплині різних... Чи буде сенс у такій вакцинації?
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31.01.2021 08:37 Ответить
Вакцинацію зелені просрали. Ще трохи- і Україні те буде...
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31.01.2021 08:39 Ответить
Наверное это правда.Ведь в случае вакцинции "Спутником" на Донбассе,который полностью не прошел испытания(6 лет вместе с 3-й стадией) вся Украина будет знать об отклонениях.
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31.01.2021 08:53 Ответить
навряд ли... там еще с 2015 есть передвижные крематории ))) ихтамнетов там никто пересчитать не может (сколько уже червей кормит?) а населению - шиш...
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31.01.2021 10:08 Ответить
жена звонит туда к тёще, то со слов тёщи, знакомые её, вроде мрут больше чем мухи, хотя официально никто почти не болеет ))) та ещё было, шо один раз жена тут кашлянула, болтая, то остаток разговора только и оправдывалась, шо просто слюной похлебнулась и никуда не собирается проверяться, бо тесты уже по 2 раза все попроходили и всё, как бы нормально )) так шо на бамбасе идут правильные процессы и без вакцинации ))
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31.01.2021 11:16 Ответить
Там и без вакцины отклонений выше крыши...
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31.01.2021 12:38 Ответить
Постачання можна спрощувати, а спростити можна математичний вираз!
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31.01.2021 09:29 Ответить
та все зрозуміло, по принципу "ихтамнет"
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31.01.2021 13:07 Ответить
"Прибула перша партія" - ватажок "ДНР" заявив про початок щеплення російською "вакциною" від COVID-19


31 січня 2021 року, на окуповані території Донбасу привезли першу партію російської "вакцини" від коронавірусу "Спутник V". Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що на окуповану територію було доставлено декілька тисяч доз препарату. За його словами, тепер партії вакцини нібито будуть надходити на регулярній основі. Він додав, що з доставкою "Супутника V" починається "вакцинація на підконтрольній угрупованню території".
Водночас Росія офіційно поки не підтверджує поставки свого препарату на окупований схід України.
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31.01.2021 22:39 Ответить
НУ, якщо поставки "груза 200", в Росію, збільшаться, а стрільба на лінії фронту - ні, то, значить, точно, завезли "вакцину"...
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31.01.2021 22:43 Ответить
 
 