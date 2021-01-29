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Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцину

По ускоренной процедуре в Украине можно зарегистрировать только вакцины, одобренных в странах с жесткой регуляцией. Вакцина "Спутник" производства РФ к таковым не относится.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп "СН" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя принятые в пятницу изменения в закон Украины "О лекарственных средствах", Радуцкий отметил, что они вводят запрет на использование экстренного режима применения для вакцин, разработанных в Российской Федерации.

"Это уже второй предохранитель, благодаря которому в Украине сможет попасть только действительно качественная и проверенная продукция мировых производителей", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада в первом чтении приняла законопроект для ускоренной регистрации COVID-вакцин

При этом Радуцкий напомнил, что ранее Верховная Рада приняла закон, который позволяет сократить процедуру регистрации вакцины от СOVID-19 до пяти дней при условии, если эта вакцина была одобрена регуляторами стран с жесткой регуляторной политикой.

"Россия к этим странам не относится", - сказал он.

Вместе с тем, Радуцкий отметил, что "есть несколько путей, как этот запрет можно обойти". В частности, одним из таких путей является одобрение российской вакцины одной из европейских стран.

Также на Цензор.НЕТ: Россия пытается активно использовать свою вакцину как инструмент информационной войны в Восточной Европе, - Степанов

"Если одна из европейских стран, лояльных к РФ, одобрит российскую вакцину, то теоретически российская вакцина сможет пройти ускоренную процедуру регистрации на территории Украины", - сказал он.

Радуцкий считает, что Украина должна принять политическое решение о недопуске российской вакцины.

"По моему мнению, наша страна должна принять политическое решение о внесении российской вакцины в санкционный перечень. Принятие такого решения в пределах полномочий СНБО", - подчеркнул он.

Читайте также: Украина готова выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС, - Степанов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в пятницу приняла законопроект №4613 о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований при соблюдении определенных условий.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
да ни по какой процедуре нельзя....она для свинособак предназначена!
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29.01.2021 18:37
+6
Це вже яка новина за сьогодні про кацаповакцину? То Степанов казав, що в принципі ніхто її не буде реєструвати. Тепер цей перець щось там варнякає про прискорену процедуру.
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29.01.2021 18:39
+6
Если одна из европейских стран, лояльных к РФ, одобрит российскую вакцину...

С добрым утром, Венгрия уже одобрила.
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29.01.2021 18:48
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да ни по какой процедуре нельзя....она для свинособак предназначена!
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29.01.2021 18:37 Ответить
Куди вони поспішають з цими помиями? Нехай спочатку уся паРаша перемре від неї, а потім ми їй пам'тник поставимо. )))
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29.01.2021 20:03 Ответить
Це вже яка новина за сьогодні про кацаповакцину? То Степанов казав, що в принципі ніхто її не буде реєструвати. Тепер цей перець щось там варнякає про прискорену процедуру.
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29.01.2021 18:39 Ответить
А то такая себе проверка - схавают или нет.
Если крика не поднимется - можно завозить.
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29.01.2021 21:47 Ответить
Вместе с тем, Радуцкий отметил, что "есть несколько путей, как этот запрет можно обойти"

За неимением гербовой, пишут на простой. (с)
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29.01.2021 18:39 Ответить
На кой хрен этот пи..ж? Информатака? Что это за петух лысый? Пора уже забывать про эти помои "спутник v"
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29.01.2021 18:40 Ответить
ЧТО ??? В Украине стекломой официально запретили употреБЛЯДЬ??? Ну это уж лишком,это наезд на внутреннюю политику РФ.
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29.01.2021 18:50 Ответить
Кацап detekted 😵
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29.01.2021 20:56 Ответить
Значить використають по іншій процедурі - цьому аферисту я вірю. Навіть якщо він тільки сказав напівправду.
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29.01.2021 18:41 Ответить
...навіть саме тому що напівправду...
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29.01.2021 18:42 Ответить
Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 283 Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 346
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29.01.2021 18:43 Ответить
А днями мадяри вже затвердили використання... Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8815



Вместе с тем, Радуцкий отметил, что "есть несколько путей, как этот запрет можно обойти". В частности, одним из таких путей является одобрение российской вакцины одной из европейских стран. Источник: https://censor.net/ru/n3244980
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29.01.2021 18:47 Ответить
Например мадьярами... холуями и жополизами задниц эрэфийских. Этих продажный ушлепков не то что в ЕС принимать и НАТО не следовало бы , а и вообще оградить от цивилизации.
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30.01.2021 10:54 Ответить
Если одна из европейских стран, лояльных к РФ, одобрит российскую вакцину...

С добрым утром, Венгрия уже одобрила.
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29.01.2021 18:48 Ответить
Да, вроде ещё нет -- тестирует пока...
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29.01.2021 18:51 Ответить
Венгрия купит 2 млн доз российской вакцины

Источник: https://censor.net/ru/n3244361
Всего-то, на 9млн. чел. Да и вакцинация там ещё не началась...
Похоже, что просто легализируют Спутник.
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29.01.2021 18:57 Ответить
Купит, ага, притом что в рашке сами до сих пор 2 млн не вакцинировали Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5962. Обосрались с производством
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29.01.2021 19:00 Ответить
А Раше и не надо для внутреннего употребления -- ей Великодержавный Гонор дороже.
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29.01.2021 19:05 Ответить
Венгрия, зарегит Спутник. Но это будет скандал в ЕС.
Может зарегит, но привьётся нормальной вакциной... ...скорей всего.
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29.01.2021 18:50 Ответить
"ой,бяда,бяда,бяда...огорчение..." да,крадуцкий? Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9107
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29.01.2021 18:52 Ответить
Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4560 Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4869
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29.01.2021 18:57 Ответить
Вам, паскудам, доверия нет. Поверить вам- себя обмануть.
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29.01.2021 19:08 Ответить
Вот пасмотріш на Радуцкава і сразу відна што нє Супрун...
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29.01.2021 19:14 Ответить
никакого богопротивного Спутника, только Пфайзер... Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 2669
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29.01.2021 19:16 Ответить
"Но смогут не только лишь все. Мало, кто сможет это делать"- В. Кличко
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29.01.2021 19:35 Ответить
Ванюша, ну за що ти так тролиш Підаліка? Він щиро домовляється з виробниками вакцин, щоб допомогти киянам! Я вірю, що в нього все вийде. А взагалі, мова Віталія,-то перли, які потрібно зберегти для історії. І людина він гарна, наша.
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29.01.2021 19:47 Ответить
а політичних причин двбйб крадуцький не баче.
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29.01.2021 19:31 Ответить
За китайскую настойку на головах летучих мышей уплатили больше взяток.
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29.01.2021 19:50 Ответить
А сколько вакцины можно было купить на те деньги что вор радуцкий выручил с продажи масок??
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29.01.2021 19:55 Ответить
А ты скот винторогий уже кольнулся говновакциной у себя в паРаше?? А ***** твое сказало что оно не будет...что мол эта говновакцина только для такого быдла как ты...
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29.01.2021 19:57 Ответить
Вакцину "Спутник"

Любая вакцина- узаконеный способ воровства бюджетных денег в любой .стране.
Отсюда ажиотаж в СМИ и поголовная поддержка ВОЗ почти всеми государствами.
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29.01.2021 20:13 Ответить
радуцкий а на куя
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30.01.2021 00:09 Ответить
меня как регистратора лек. средств в европе очень бы удивил тот факт, если бы россейскую вакцину утвердили бы в европе. Проблема в том, что из-за типа лек.средства (пандемик мэдисин) врядли будет возможно утвердить в отдельной стране европы, потому что подобные типы лекарств всегда регистрирует ЭМА в амстердаме и после утверждения такого лекарства, оно может продаваться во всех 27 государствах ЕС. И вторая вещь, которая в данном контексте самая важная, это то, что из-за фактически отсутствия доказательной базы по российской вакцине, потому что до сих пор нет ПРОВЕРЕННЫХ опубликованных данных клинических исследований рассейской вакцины (фактически об эффективности вакцины можно было узнать только из рос сми, никакой другой научной информации на данный момент не существует) её ЕМА просто никогда не утвердит, то в принципе она и в Украине на основание действующего законодательстве не появится, как бы этого не хотел привитый мертветчук
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30.01.2021 02:47 Ответить
а меня не удивляет тот факт, что вы, как почти вся европа, заполитизированы против чего б то не было из россии. и пытаетесь высказать мнение все украинцев. одно я знаю точно, из 100 медперсонала больниц в украине, соглашаются вакцинироваться (любой вакциной) 5 человек.
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30.01.2021 10:52 Ответить
ответ прост, потому что засрашка это враг украины, а врага необходимо уничтожать по всем направлениям
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30.01.2021 12:51 Ответить
Зачем население Украины должно колоться каким то шмурдяком от которого стараются избегать даже эрэфийцы сами.
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30.01.2021 10:40 Ответить
вам, кто не хочет вакцинироваться спутником, или другой вакциной из россии , сделать укол витамина, под видом спутника.- то вы сразу издохнете из-за своей злобы и желчи
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30.01.2021 10:40 Ответить
Радуцкий, это одна из самых гнуснейших особей из ЗЕбильной компании. Это он был инициатором законопроектов №4613 и №4142, законопроектов, дающих зеленый свет началу античеловеческих медицинских экспериментов над украинцами. Именно это бешенное животное, используя как аргумент то, что коронабесие распространяется по всему миру, приложило максимум усилий дабы разжечь в Украине эту ничем неоправданную истерию вокруг рядовой вирусной инфекции. Это с подачи его и его прихвостней, которые заигрались в пандемию, в Украине были потеряны сотни, если не тысячи, жизней людей, которые во время незаконно введенного в стране карантина, не получили вовремя медицинскую помощь. Это на совести Радуцкого и моральных уродов из его окружения здоровье миллионов людей, которые уверовали в Великий Ковид и полгода таскали масочки, и. как следствие, - вошли в зиму с напрочь угробленным иммунитетом и сейчас подвержены вирусным заболеваниям. За все его заслуги перед украинским народом он должен не просто сесть с конфискацией, к нему должна быть применена высшая мера социальной защиты...
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30.01.2021 10:44 Ответить
Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, а Pfizer можно
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30.01.2021 12:30 Ответить
конечно можно, его же испытывали на обезьянах
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30.01.2021 15:21 Ответить
 
 