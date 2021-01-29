Вакцину "Спутник" нельзя зарегистрировать в Украине по ускоренной процедуре, - Радуцкий

По ускоренной процедуре в Украине можно зарегистрировать только вакцины, одобренных в странах с жесткой регуляцией. Вакцина "Спутник" производства РФ к таковым не относится.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп "СН" Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя принятые в пятницу изменения в закон Украины "О лекарственных средствах", Радуцкий отметил, что они вводят запрет на использование экстренного режима применения для вакцин, разработанных в Российской Федерации.

"Это уже второй предохранитель, благодаря которому в Украине сможет попасть только действительно качественная и проверенная продукция мировых производителей", - сказал он.

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При этом Радуцкий напомнил, что ранее Верховная Рада приняла закон, который позволяет сократить процедуру регистрации вакцины от СOVID-19 до пяти дней при условии, если эта вакцина была одобрена регуляторами стран с жесткой регуляторной политикой.

"Россия к этим странам не относится", - сказал он.

Вместе с тем, Радуцкий отметил, что "есть несколько путей, как этот запрет можно обойти". В частности, одним из таких путей является одобрение российской вакцины одной из европейских стран.

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"Если одна из европейских стран, лояльных к РФ, одобрит российскую вакцину, то теоретически российская вакцина сможет пройти ускоренную процедуру регистрации на территории Украины", - сказал он.

Радуцкий считает, что Украина должна принять политическое решение о недопуске российской вакцины.

"По моему мнению, наша страна должна принять политическое решение о внесении российской вакцины в санкционный перечень. Принятие такого решения в пределах полномочий СНБО", - подчеркнул он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада в пятницу приняла законопроект №4613 о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований при соблюдении определенных условий.